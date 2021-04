Der Ticker startet um 5:30 Uhr

21:35 Über 10'0000 Menschen an deutscher «Querdenken»-Demo Nach Angaben der Polizei haben am Karsamstag in Stuttgart über 10'000 Menschen bei einer Kundgebung der «Querdenken»-Bewegung gegen die Corona-Politik demonstriert. Dabei sei es bis auf wenige Ausnahmen friedlich geblieben, sagte ein Sprecher. Hunderte Beamte waren im Einsatz, schritten wegen der Verstösse gegen die Corona-Regeln aber kaum ein. Das rief viel Kritik hervor. Bürgermeister Maier zufolge gab es Tausende Ordnungswidrigkeiten. Alle, die ohne Maske und ohne Abstand auf den Kundgebungen durch die Stadt zogen, müssten mit Anzeigen rechnen. Man werde sich auch mit der Landesregierung beraten, inwieweit die Corona-Verordnung nach den Erfahrungen in Sachen Versammlungen angepasst werde. Nach Angaben der Polizei wurden 20 Menschen, die mutmasslich dem Rockermilieu angehören, kontrolliert. Es seien Quarzhandschuhe, pyrotechnische Gegenstände und Sturmhauben beschlagnahmt worden. Dabei sei eine Polizeibeamtin leicht verletzt worden. Drei weitere Beamte seien verletzt worden, als sie ein Aufeinandertreffen von Demonstranten und Gegendemonstranten verhinderten. Ein 37-Jähriger sei festgenommen worden, weil er den Erkenntnissen zufolge einen Journalisten geschlagen hatte, teilte die Polizei mit. Der Deutsche Journalisten-Verband monierte mehrere Angriffe auf Journalisten. Vizekanzler Olaf Scholz kommentierte die Attacken auf Twitter, Link öffnet in einem neuen Fenster: «Das hat mit Demonstrationsfreiheit nichts zu tun. Das ist ein feiger Angriff auf die Pressefreiheit!» Legende: Dicht gedrängt und ohne Maske: So demonstrierten heute über 10'000 Personen in Stuttgart. Keystone

20:14 Verhältnis zwischen den Generationen gerät unter Druck Die gestrige Krawallnacht von St. Gallen wirft Fragen auf. Unter anderem die, wie gross Frust und Leidensdruck der Jugendlichen effektiv sind. Und auch die grundsätzliche Frage, wie sehr die Pandemie die Solidarität zwischen den Generationen auf die Probe stellt. Darüber hat die «Tagesschau» gesprochen – mit Menschen verschiedenen Alters an einem Oster-Brunch im Zürcherischen Stäfa. 02:14 Video Generationenvertrag unter Druck Aus Tagesschau vom 03.04.2021. abspielen

19:54 Iran rechnet mit eigenem Impfstoff und Impfwelle im Herbst Der Iran plant Massenimpfungen gegen das Coronavirus ab September. «Die US-Sanktionen haben zwar unsere Planungen zurückgeworfen, aber trotzdem rechnen wir bis Ende September mit dem Start der Massenimpfungen», sagte der Leiter des Coronas-Stabs, Mostafa Ghanei. Bis dahin seien Testphasen der iranischen Impfstoffe beendet und auch sie könnten eingesetzt werden. Das Gesundheitsministerium hatte gehofft, dass bis August 2021 alle 83 Millionen Iraner mit einheimischen und ausländischen Vakzinen gratis geimpft werden könnten. Doch der Plan ging wegen der US-Sanktionen und der damit verbundenen Einschränkungen bei Geldtransaktionen nicht auf. Der Iran konnte bislang ungefähr zwei Millionen Impfdosen aus Russland, China und Indien einführen. Daher konnten bis jetzt auch nur Ärzte, Pflegepersonal, Menschen in einigen Seniorenheimen geimpft werden. Legende: Ein Friedhof für Corona-Opfer in Teheran. Reuters

18:46 In Grossbritannien bleibt die dritte Welle aus In Grossbritannien ist inzwischen die Impfung bei fünf Millionen Menschen abgeschlossen. Darunter seien die Hälfte aller Über-80-Jährigen, gibt Gesundheitsminister Matt Hancock bekannt. Im Königreich leben etwa 66.7 Millionen Menschen. Am Ostersamstag werden dort zehn neue Todesfälle verzeichnet, der niedrigste Wert seit Anfang September. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt zum Vortag faktisch gleich. Eine dritte Welle vom Ausmass wie in anderen grossen europäischen Staaten ist in Grossbritannien bislang ausgeblieben. Premierminister Boris Johnson soll am Montag Einzelheiten zu geplanten weiteren Lockerungen bekannt geben.

18:20 Sollen auch Kinder geimpft werden? Auch Kinder und Jugendliche gegen das Coronavirus zu impfen, ist laut Experten zentral. Und zwar wegen der Herdenimmunität: Falls sie erreicht werden kann, ist das Coronavirus «besiegt». Dafür müsste ein Grossteil der Bevölkerung gegen das Virus immun werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-19-Impfungen Sollten auch Kinder gegen Corona geimpft werden? 03.04.2021 Mit Video

17:35 Die Ostermesse «im kleineren Kreise» Papst Franziskus wird am Ostersonntag im Petersdom den Gottesdienst zur Auferstehung Jesu Christi feiern und den Segen «Urbi et Orbi» spenden. Die Feierlichkeiten werden wegen der geltenden Corona-Beschränkungen und aus Vorsicht vor Ansteckungen in kleinerem Kreise abgehalten. Vor der Pandemie fand die Ostermesse meist auf dem Petersplatz vor Zehntausenden Pilgern statt. Mit der morgendlichen Messe am Sonntag (10 Uhr) muss Franziskus wie im Vorjahr wieder im Petersdom feiern. Bereits an den vorangegangenen Tagen wurden zu den Gottesdiensten nur zwischen 100 und 200 Gläubige zugelassen. Mit dem Segen «Urbi et orbi» erlässt der Papst den Gläubigen die Strafen für ihre Sünden, wenn sie diese zuvor beispielsweise in der Beichte oder durch Gebete getilgt haben. Der Segen wird in der Regel an Ostern und Weihnachten gespendet und dann, wenn ein Papst neu gewählt wurde. Legende: Papst Franziskus bei der Messe am Karfreitag. Keystone

16:28 Niederlande setzen Astra-Zeneca-Impfung ganz aus Die Niederlande haben die Impfung mit dem Präparat des Herstellers Astra-Zeneca vorläufig eingestellt. Zunächst hatte das Gesundheitsministerium beschlossen, Personen im Alter unter 60 Jahren nicht mehr mit dem Präparat von Astra-Zeneca zu impfen. Auslöser waren Fälle von schweren Nebenwirkungen bei Frauen. Am Samstag entschieden die Gesundheitsämter nach Beratung mit dem Ministerium dann, alle Astra-Zeneca-Impfungen auszusetzen, um Verschwendung vorzubeugen. Neue schwere, jedoch seltene Fälle von Nebenwirkungen wurden auch aus Frankreich, Grossbritannien und Australien bekannt. Diese Länder halten weiterhin am Impfstoff fest. Legende: Nach einer Impfung mit Astra-Zeneca treten in sehr seltenen Fällen offenbar Hirnthrombosen auf, die fatal enden können. Reuters

15:52 Tausende bei «Querdenken»-Demo in Stuttgart Tausende Menschen sind nach Angaben der Polizei zur zentralen Kundgebung der «Querdenken»-Bewegung auf den Cannstatter Wasen in Stuttgart geströmt, um gegen die Corona-Auflagen zu demonstrieren. Die Polizei war in der Stadt schon seit dem Morgen mit Hunderten Beamten aufgestellt. Im Vorfeld gingen die Behörden von 2500 Teilnehmern aus. Diese Zahl war bereits am frühen Nachmittag deutlich überschritten. Genaue Zahlen konnte die Stuttgarter Polizei allerdings nicht nennen. Schätzungen gingen von 6000 Menschen aus. Auf die Frage, ob Menschen, die auf dem Weg zum Wasen waren, Masken trugen, sagte der Stuttgarter Polizeisprecher Stefan Keilbach: «Ich sehe hier 20 Leute mit Masken, und das sind Polizisten.» Legende: Laut Polizei trugen die wenigsten der Demonstrierenden Masken oder hielten genügend Abstand. Reuters

15:08 Dritter Lockdown in Frankreich In Frankreich tritt heute Samstag zum dritten Mal ein landesweiter Lockdown in Kraft. Angesichts der dritten Welle werden die bereits in etlichen Verwaltungsbezirken geltenden Beschränkungen für vier Wochen auf das ganze Land ausgeweitet. Damit gilt in ganz Frankreich unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre ab 19 Uhr. Die meisten Geschäfte müssen geschlossen bleiben. Die Pariser Polizei verbietet ausserdem explizit den Strassenverkauf von Alkohol – also von Restaurants oder Bars. Auch soll verstärkt kontrolliert werden, dass sich im öffentlichen Raum nicht mehr als sechs Personen treffen. Kindergärten und Schulen sollen für drei Wochen schliessen, Hochschulen und Gymnasien für vier Wochen. Es besteht zudem für alle Bürger ein begrenzter Bewegungsradius von zehn Kilometern. Legende: Viel Verkehr bei Paris. Vor dem Inkrafttreten der neuen Massnahmen haben viele die Grossstädte verlassen. Keystone

14:11 Bundespräsident Parmelin zündet virtuelle Kerze an Bundespräsident Guy Parmelin hat zu Ostern nach einem Jahr Pandemie eine Kerze des Dankes angezündet. Er tat dies auf der virtuellen Gedenkseite, die die Kirchen in der Schweiz für Botschaften, Gebete und Gedanken der Hoffnung eingerichtet haben. Über 600 Kerzen brannten am Samstagnachmittag bereits auf der im Internet aufgeschalteten Schweizerkarte. Die meisten wurden in der Westschweiz entzündet. «Ein Jahr dauert die Pandemie nun schon», schrieb Parmelin in seiner Botschaft auf der Webseite zur Aktion. Sein «Licht des Dankes» solle für jene brenne, die mithelfen würden, die Krise etwas erträglicher zu gestalten, schrieb er in der Botschaft dazu. Es solle aber auch ein Zeichen der Hoffnung sein. Noch bis Pfingstmontag wollen die Kirchen Lichter des Gedenkens, der Hoffnung, des Dankes und der Verbundenheit erstrahlen lassen. Sie wollen damit Zusammenhalt und Zuversicht demonstrieren.

13:15 Italien: Im April 500'000 Impfungen pro Tag? Italien will bis Ende April eine halbe Million Dosen pro Tag spritzen. In der letzten Aprilwoche solle es so weit sein, sagte der ausserordentliche Kommissar für den Corona-Notfall, Francesco Figliuolo, im Interview der Zeitung «Corriere della Sera». Im April würden stetig Impfstoff-Lieferungen erwartet. Wenn das Halbe-Million-Ziel bis Ende des Monats erreicht würde, könne die Impfkampagne im September abgeschlossen werden, erklärte der Armee-General weiter. Italien will ausserdem die Unternehmen in den Impfplan mit einbeziehen. Laut Figliuolo habe man bereits 420 Produktionsstätten gezählt, die Teil der Kampagne werden könnten. Viele Unternehmen wollen demnach ihre Arbeiter immunisieren. Gegen Ende Mai soll damit begonnen werden, wie der 59-Jährige weiter sagte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 03.04.2021 Mit Video

11:47 Johnson & Johnson testet Impfstoff an Jugendlichen Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson testet seinen Corona-Impfstoff nun auch an Jugendlichen. Zunächst soll der Impfstoff im Rahmen einer seit September laufenden klinischen Studie an einer geringen Zahl 16- und 17-Jähriger erprobt werden, wie das Unternehmen mitteilte. Nach der Überprüfung der ersten Daten soll die Studie dann schrittweise auf eine grössere Gruppe von jüngeren Jugendlichen – ab einem Alter von 12 Jahren – ausgeweitet werden. Johnson & Johnson arbeite daran, den Impfstoff in naher Zukunft auch an Schwangeren und Kindern testen zu können. Die EU-Kommission hatte das Johnson-Mittel am 11. März zugelassen. Das Präparat, das von der Johnson-Tochter Janssen in den Niederlanden entwickelt worden war, wird Erwachsenen ab 18 Jahren in einer Einzeldosis verabreicht. Die Impfstoffe von Biontech /Pfizer, Moderna und Astra-Zeneca entfalten ihre volle Wirkung erst nach der Verabreichung von zwei Dosen. Legende: Beim Impfstoff von Johnson & Johnson genügt laut den Herstellern eine Dosis. Keystone

11:29 Bisher 700 Einreisende haben Testpflicht an Grenzen nicht beachtet Rund 700 Personen sind seit der Einführung der Testpflicht aus einem Risikoland ohne Test in die Schweiz eingereist. In 20 Prozent der Fälle wurde eine Busse von 200 Franken ausgesprochen. Personen, die mit dem Auto, Bus oder Zug in die Schweiz einreisen, werden nicht immer kontrolliert, denn die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) führt nur stichprobenartige Kontrollen durch, wie die Zeitung «Schweiz am Wochenende» berichtete. Die EZV bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass bisher rund 700 Personen die Testpflicht nicht beachtet hätten. Die Kontrollen fänden «risikobasiert und sporadisch» statt. Die EZV spreche in der Regel keine Bussen aus, wenn sie mit ihrem Personal an einem Grenzübergang präsent sei und die Reisenden wahrheitsgemäss über ihre Absichten Auskunft erteilten.

10:50 Zwölf Prozent der Deutschen mindestens einmal geimpft Nach Angaben des deutschen Gesundheitsministers Jens Spahn sind mehr als zwölf Prozent der Deutschen mindestens einmal gegen das Corona-Virus geimpft worden. Das sind mehr als zehn Millionen Menschen, wie der CDU-Politiker twittert. 4.3 Millionen haben auch die zweite Impfung erhalten. Verimpft wurden rund 10.7 Millionen Dosen des Vakzins von Biontech/Pfizer, 2.9 Millionen von Astra-Zeneca und 700'000 von Moderna.

9:05 Argentiniens Präsident positiv auf Corona getestet – trotz Impfung Argentiniens Präsident Alberto Fernández ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden, obwohl ihm bereits vor Wochen der russische Impfstoff Sputnik V gespritzt wurde. Der ernüchternde Testbefund habe ihn ausgerechnet an seinem 62. Geburtstag ereilt, schrieb der Staatschef auf Twitter. Aufgrund seiner Kopfschmerzen und erhöhten Temperatur von 37,3 Grad habe er sich zunächst einem Antigen-Test unterzogen und nach dem positiven Ergebnis in Quarantäne begeben. Zur Bestätigung habe er einen genaueren PCR-Test vornehmen lassen, dessen Resultat noch ausstehe. Fernández war nach Angaben seines Büros Anfang des Jahres in einer Klinik in Buenos Aires mit dem russischen Corona-Vakzin Sputnik V geimpft worden. In Argentinien haben sich bislang gut 2,3 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 56'000 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Angesichts des nahenden Herbstes auf der Südhalbkugel wappnen sich die Behörden des Landes für die nächste Corona-Welle.

8:13 Grossbritannien zählt 30 Thrombose-Fälle nach Corona-Impfung In Grossbritannien sind landesweit bisher 30 Fälle von gefährlichen Blutgerinnseln nach einer Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca registriert worden. Sieben Personen seien gestorben. Gemessen an den mehr als 18 Millionen Impfungen sei das Risiko einer solchen Erkrankung damit sehr gering, erklärte die britische Arzneimittelbehörde (MHRA). Die MHRA rief alle Briten auf, weiter zum Impfen zu gehen. Das Impfen sei das einzige effiziente Mittel, um Todesfälle und schwere Erkrankungen aufgrund einer Corona-Infektion zu vermeiden, betonte die Behörde. Frankreich meldete derweil drei neue Fälle von Blutgerinnseln und zwei weitere Todesfälle nach Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca. Insgesamt seien damit nun zwölf Fälle und vier Tote im zeitlichen Zusammenhang mit der Verabreichung des Impfstoffs verzeichnet worden, erklärte die Arzneimittelbehörde ANSM.

6:13 Neuer landesweiter Lockdown in Frankreich In Frankreich tritt heute Samstag zum dritten Mal ein landesweiter Lockdown in Kraft. Angesichts der dritten Corona-Welle werden die bereits in 19 Verwaltungsbezirken geltenden Beschränkungen für vier Wochen auf das ganze Land ausgeweitet. Damit gilt in ganz Frankreich unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre ab 19.00 Uhr. Die meisten Geschäfte müssen geschlossen bleiben. Kindergärten und Schulen sollen für drei Wochen schliessen, Hochschulen und Gymnasien für vier Wochen. Es besteht zudem für alle Bürger ein begrenzter Bewegungsradius von zehn Kilometern. Für Reisen über Ostern soll allerdings ein «Kulanzzeitraum» gelten, der am Montagabend endet. Legende: Keystone

4:07 Bisher rund 40 Lungen-Transplantationen bei Covid-19-Patienten Weltweit haben nach Angaben der Medizinischen Universität Wien bisher mindestens 40 Covid-19-Patienten als letzten Rettungsversuch eine neue Lunge erhalten. «Die Transplantation ist deutlich komplexer als bei anderen Patienten», sagte der Wiener Thoraxchirurg Konrad Hötzenecker am Freitag. Die Entfernung der vom Coronavirus zerstörten Lunge sei schwierig, ausserdem seien die Patienten in einem äusserst schlechten Zustand. Die Überlebensrate nach der kritischen Frist von drei Monaten liege aber bei 95 Prozent. In Wien wurden zwölf der rund 40 den Experten bekannten Lungentransplantationen bei Covid-19-Patienten gemacht. Aufbauend auf der Wiener Expertise wurden nun zusammen mit Experten und Expertinnen aus den USA, Europa und Asien generelle Auswahlkriterien für eine Lungentransplantation im Fall von Covid-19 vorgestellt. Klar sei, dass ein dermassen komplexer Eingriff nur für Menschen infrage komme, die aufgrund ihres Alters und eines allgemein günstigen Gesundheitszustandes gute Chancen auf eine Genesung mit neuer Lunge hätten.

22:53 Belgien: Wieder Wasserwerfer und Tränengas wegen Corona-Verstössen Den zweiten Tag in Folge hat die belgische Polizei in einem Brüsseler Park ein Treffen Hunderter Menschen wegen Verstössen gegen Corona-Regeln aufgelöst. Mit Wasserwerfern, Pferden und Tränengas wurden am Freitagabend die Gruppen aus dem Bois de la Cambre gedrängt, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur beobachtete. Zuvor waren Flaschen, Äste und Pyrotechnik auf die Polizistinnen und Polizisten geworfen worden. In Belgien dürfen sich derzeit nur Gruppen von vier Menschen draussen treffen. In einem Bericht der Nachrichtenagentur Belga war von elf Festnahmen die Rede. Verletzte habe es nicht gegeben, hiess es. Bereits am Donnerstag hatten sich nach einem Aufruf im Internet Polizeischätzungen zufolge rund 1500 bis 2000 Menschen in dem Park versammelt und gefeiert. In Interviews sagten einige, sie seien aus Protest gegen die Corona-Massnahmen gekommen. Zahlreiche Polizisten wurden bei der Auflösung des Massentreffens verletzt. Mindestens ein Beamter sei am Kopf getroffen und ins Krankenhaus gebracht worden, berichte Belga unter Berufung auf die Polizei. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Über 1000 Feiernde Gewalttätiges Massentreffen in Brüssel sorgt für Empörung 02.04.2021 Mit Video