Der Ticker startet um 5:42 Uhr

11:46 Amnesty kritisiert Ägypten für Corona-Strategie Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft der Regierung in Ägypten eine mangelnde Strategie und zu wenig Transparenz beim Kampf gegen das Coronavirus vor. Bei Impfung der Bevölkerung käme es zu Verzögerungen und Rückständen, teilte die Organisation mit. Menschen in informellen Siedlungen (Siedlungen ausserhalb der offiziellen Planungsmechanismen) und in entlegenen Gebieten sowie Migranten wüssten häufig nicht, dass sie sich impfen lassen können. Skeptiker würden nicht ausreichend aufgeklärt. Zudem sei im März mit Impfung der breiten Bevölkerung begonnen worden, obwohl zu dieser Zeit Millionen Ältere und chronisch Kranke das Vakzin noch nicht erhalten hatten. In Ägypten, wo mehr als 100 Millionen Menschen leben, wurden seit Beginn der Pandemie rund 280'000 Corona-Infektionen gemeldet. Die Regierung pocht trotz Zweifeln von Kritikern darauf, dass die Zahlen stimmen. 02:23 Video Aus dem Archiv: Ägyptens Geschichte spielt sich auf dem Tahrir-Platz ab Aus Tagesschau vom 25.01.2021. abspielen

10:41 Auch Aargauer Jugendliche wollen Impfung Alle Aargauer Impfzentren bieten seit dem 30. Juni 2021 ein sogenanntes Walk-in-Angebot für Covid-Impfungen an. Impfwillige können zu bestimmten Zeiten ohne Voranmeldung zur Erstimpfung erscheinen. Der Start sei reibungslos gelaufen, es habe aber ab und zu auch Warteschlangen gegeben, sagt Matthias Gerth, Mediensprecher der Aargauer Impfkampagne, auf Anfrage von SRF. Man habe die Logistik für diese Angebot flexibel angepasst, so Gerth. Seit Mittwoch können sich auch Jugendliche ab 12 Jahren impfen lassen. Dies ist in den Kantonsspitälern Aarau und Baden möglich. Man habe seither rund 1400 Impftermine an Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren vergeben. Man hoffe, dass sich auch in dieser Altersgruppe möglichst viele impfen lassen. Audio Corona-Impfung ohne Voranmeldung im Aargau 21:35 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 29.06.2021. abspielen. Laufzeit 21:35 Minuten.

10:34 Russische Bevölkerung hat zu wenig Vertrauen in Sputnik V Der epidemiologische Krisenstab Russlands meldete am Dienstag mehr als 20'000 Neuinfektionen. Innerhalb eines Tages starben 652 Menschen, das ist der Höchststand seit Beginn der Pandemie. In der russischen Tageszeitung «Kommersant» kommt in diesem Zusammenhang Gesundheitsminister Michail Muraschko zu Wort. Er beklagt sich mit Blick auf die harte Epidemie im Land über den nach wie vor fehlenden Rückhalt des Vakzins Sputnik V in der Bevölkerung. Soziologen hätten die wichtigsten Motive ermittelt, warum sich die Russen nicht gegen Covid-19 impfen lassen, schreibt die Zeitung. Es sei dies den Sorgen vor Langzeitfolgen für die Gesundheit geschuldet und dem Abwarten, bis viele andere sich impfen liessen. Ferner wirke die Angst, dass es auch nach einer Impfung zu einer Corona-Erkrankung kommen kann. Ein letztes Motiv findet sich laut «Kommersant» in der Ablehnung des Präparates selbst. Audio Aus dem Archiv: Russland: Impfen? Nein Danke! 04:51 min, aus Rendez-vous vom 03.06.2021. abspielen. Laufzeit 04:51 Minuten.

10:06 Thailand öffnet in Phuket die Pforten Ab morgen Donnerstag dürfen ausländische Gäste wieder auf der beliebten thailändischen Ferieninsel Phuket Urlaub machen – ohne zweiwöchige Hotelquarantäne. Voraussetzung: Die Urlauber sind vollständig geimpft. Auf der Insel selbst wurden 75% der Bewohner geimpft, während im Rest des Landes lediglich knapp 4% geimpft sind und die Corona-Zahlen weiter steigen. Weitere Feriendestinationen in Thailand sollen dem Modellversuch in den kommenden Monaten folgen. Legende: Keystone

8:56 Tourismus-Stopp: 2.4 Billionen Dollar weniger BIP weltweit Im vergangenen Jahr haben direkte und indirekte Folgen des Tourismuseinbruchs das Bruttoinlandsprodukt – die Produktion von Waren und Dienstleistungen nach Abzug aller Vorleistungen – weltweit um schätzungsweise 2,4 Billionen Dollar geschmälert. Nach Angaben der Uno-Tourismusorganisation (UNWTO) waren international etwa eine Milliarde weniger Touristen unterwegs als im Jahr davor, ein Einbruch von 73 Prozent. Auch in diesem Jahr sei im Vergleich zu 2019 ein Minus von 1,7 bis 2,4 Billionen Dollar zu befürchten – vor allem, wenn das Impftempo in Ländern mit niedrigen Einkommen nicht rasch anziehe, teilt die UNWTO mit. Die schleppenden Corona-Impfkampagnen in vielen Ländern machen überdies eine schnelle Erholung vieler Tourismusregionen zunichte. Betroffen sind vor allem ärmere Länder, wie die Uno-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) und UNWTO in Genf berichteten. Audio Aus dem Archiv: Komplizierte Zeiten für Touristen in der Bodenseeregion 23:38 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 16.06.2021. abspielen. Laufzeit 23:38 Minuten.

7:32 Brasilien setzt 324-Millionen-Dollar-Vertrag für Impfstoff aus Das brasilianische Gesundheitsministerium hat einen Kaufvertrag für den Impfstoff Covaxin des indischen Herstellers Bharat Biotech vorläufig auf Eis gelegt. Der Vertrag beinhaltet die Lieferung von 20 Millionen Dosen des Vakzins und beläuft sich über 324 Millionen US-Dollar. Der Deal geriet ins Visier des Rechnungshofs, nachdem Whistleblower Präsident Jair Bolsonaro Unregelmässigkeiten in den Verhandlungen vorgeworfen hatten. Brasiliens Gesundheitsminister Marcelo Queiroga sagte bei einer Pressekonferenz, dass sein Team die Anschuldigungen untersuchen würde. Die Behörden untersuchen nun verschiedene Verdachtsmomente, so unter anderem die ungewöhnlich schnelle Verhandlungsdauer, die vergleichsweise hohen Preise sowie die Tatsache, dass die Vertragsunterzeichnung vom Februar ohne behördliche Bewilligung erfolgte. Der Vertrag wird überdies auch von einem Senatsausschuss untersucht, der sich mit Bolsonaros Corona-Politik befasst. Audio Aus dem Archiv: In Brasilien demonstrieren Zehntausende gegen Bolsonaro 03:15 min, aus Echo der Zeit vom 20.06.2021. abspielen. Laufzeit 03:15 Minuten.

6:36 Bald ist die Hälfte der US-Bürger zweimal geimpft In den USA sind inzwischen mehr als 154 Millionen Menschen vollständig geimpft, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilt. Insgesamt seien über 325 Millionen Dosen verabreicht worden. Fast 180 Millionen Menschen seien mindestens einmal geimpft worden. In den USA leben 328 Millionen Menschen. Audio Aus dem Archiv: Milliarden-Infrastrukturpaket unter guten Vorzeichen 04:08 min, aus Echo der Zeit vom 25.06.2021. abspielen. Laufzeit 04:08 Minuten.

5:36 Nordkorea: Krisensituation wegen «schweren Fehlern» Schwere Fehler im Kampf gegen das Coronavirus haben Nordkorea nach den Worten von Machthaber Kim Jong Un in eine Krise gestürzt. Kim gab bei einem erweiterten Treffen des Politbüros der herrschenden Arbeiterpartei in Pjöngjang «hochrangigen Beamten» die Schuld für die Krisensituation und warf ihnen Pflichtverletzung vor. Das Versagen habe zu einem «gravierenden Vorfall» geführt und die Sicherheit der Menschen im Land gefährdet, sagte Kim Jong Un gemäss mehreren Nachrichtenagenturen. Um was für einen Vorfall es sich gehandelt haben soll, wird aber nicht präzisiert. Nordkorea hat offiziell keine Covid-19-Fälle verzeichnet, was von Expertinnen und Experten allerdings angezweifelt wird. Legende: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat die Schuldigen für das Versagen im Kampf gegen die Pandemie ausgemacht. Keystone

22:43 Rumänien verkauft überschüssigen Impfstoff an Dänemark Rumänien verkauft überschüssigen Impfstoff an Dänemark, weil es ihn mangels Interesses nicht an die eigene Bevölkerung verabreichen kann. 1.17 Millionen Dosen würden abgegeben, teilt das dänische Gesundheitsministerium mit. Rumänien hat sein Ziel verfehlt, bis Ende Mai fünf Millionen Menschen zu impfen. Bislang sind 4.47 Millionen Menschen geimpft – etwas mehr als ein Fünftel der Bevölkerung. Viele Rumäninnen und Rumänen hegen ein tiefes Misstrauen gegenüber staatlichen Einrichtungen, hinzu kommen eine mangelhafte Aufklärung und Falschinformationskampagnen.

22:06 Tschechien untersagt Reisen nach Russland und Tunesien Das tschechische Gesundheitsministerium untersagt Reisen nach Russland und Tunesien. Grund seien die in diesen Ländern verbreiteten Virus-Varianten, berichtet die tschechische Nachrichtenagentur CTK. Das Reiseverbot trete am Donnerstag für Russland und kommende Woche für Tunesien in Kraft.

21:35 Fluggastrechte während der Pandemie nicht geschützt Während der Pandemie wurden die Fluggastrechte bei europäischen Airlines nicht geschützt. Dies betreffe insbesondere die Pflicht, die Kosten für ausgefallene Flüge zu erstatten, ergibt ein Bericht des Europäischen Rechnungshofes ECA, Link öffnet in einem neuen Fenster. So hätten die Fluggesellschaften in praktisch allen Fällen die Vorschriften über die Barrückerstattung für annullierte Flüge umgangen und die Kunden gezwungen, Gutscheine für künftige Reisen zu akzeptieren. Der ECA vertritt die Interessen der Steuerzahler in den 27 EU-Staaten, hat aber keine rechtlichen Mittel. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kunden-Ärger Funkstille beim Swiss-Kundenservice 19.05.2020 Mit Video

20:49 Tunesien erhält Hilfe aus Deutschland und Italien In Tunesien breitet sich die Corona-Pandemie weiter stark aus – allein im Juni sind mehr als 2000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Im selben Zeitraum behandelten Spitäler knapp 3000 Covid-19-Patienten, wie am Dienstag aus Zahlen des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die Kliniken arbeiten an der Belastungsgrenze und es mangelt an medizinischer Ausrüstung. Das Land setzt deshalb nun auf Hilfe aus dem Ausland: Aus Deutschland sollen etwa laut einer Erklärung von Präsident Kais Saied 25 Beatmungsgeräte geliefert werden. Auch Italien schickt demnach Ausrüstung. Legende: Keystone

20:02 Ärger über Quarantäne-Ausnahmen in England Mit Quarantäne-Ausnahmen für hochrangige ausländische Geschäftsleute in England hat die britische Regierung Kritik auf sich gezogen. Opposition und Verbände kleinerer Unternehmen monierten, durch die Regeln werde eine Zwei-Klassen-Gesellschaft geschaffen; kleinere und mittlere Unternehmen würden benachteiligt, berichtete die BBC. Nach einer neuen Änderung dürfen hochrangige Unternehmer aus dem Ausland, von denen sich Grossbritannien grosse wirtschaftliche Investitionen verspricht, ihre Quarantäne in England für entsprechende geschäftliche Termine verlassen. In diese Kategorie sollen Investitionen fallen, bei denen es wahrscheinlicher als 50 Prozent ist, dass sie mindestens 500 Jobs in Grossbritannien schaffen. Vorher ist eine explizite Erlaubnis der britischen Regierung erforderlich. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Anstieg der Coronafälle Britische Lockerungen wegen Delta-Variante auf der Kippe 11.06.2021 Mit Audio

19:24 Menschen mit Migrationshintergrund sollen besser informiert werden Als sich das Virus hierzulande verbreitete, wurden Medienkonferenzen des Bundesrats, der Corona-Taskforce und der Kantone zum beinahe täglichen Begleiter. Die Menschen in der Schweiz hörten Simonetta Sommaruga zu, wie sie sagte: «Die Lage ist ernst.» Man hörte Alain Berset zu, wie er sagte: «Bleiben Sie zu Hause.» Die Parolen wurden repetiert auf französisch, teilweise auch italienisch, wurden sogar simultan in Gebärdensprache übersetzt. Aber nicht auf Türkisch, zum Beispiel. Obwohl hier viele Türkinnen und Türken leben, die kein Deutsch beherrschen. Eine Politikerin in Bern reichte im Kantonsparlament nun einen Vorstoss ein und wollte von der Regierung wissen, was man zusätzlich noch unternimmt, um diese Bevölkerungsgruppe anzusprechen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronakrise Hat der Kanton Bern die Migrationsbevölkerung vergessen? 29.06.2021 Mit Audio

18:46 Datenschützer in Coronakrise gefordert Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte Andreas Lobsiger ist in der Covidkrise ganz besonders gefordert: Swiss Covid App, meineimpfungen.ch und Covid Zertifikat sind nur drei von mehreren Projekten, die Lobsiger als Datenschützer seit mehr als einem Jahr begleitet. In der gesamten Pandemie sei man «zwar auf Schwachstellen gestossen, aber nicht auf Vorfälle, bei denen Bürgerinnen oder Bürger nachweislich zu Schaden gekommen seien», sagte Lobsiger im Rahmen der Jahresmedienkonferenz und der Vorstellung seines Tätigkeitsberichts , Link öffnet in einem neuen Fensterin Bern. Die Untersuchungen zu meineimpfungen.ch seien jedoch noch nicht ganz abgeschlossen. Die Lehren aus der Zusammenarbeit mit der Stiftung seien jedoch gezogen worden. «Der Bund ist sich bewusst geworden, dass die Verantwortung für die Datensicherheit nicht an Private übertragen werden kann», sagte Lobsiger. Heute müsse eine App so konzipiert sein, dass Datenmissbrauch gar nicht möglich sei.

17:52 Moderna-Impfstoff regt Immunantwort gegen Delta-Variante an Der Impfstoff von Moderna regt nach Angaben des US-Herstellers auch eine Immunantwort gegen die ansteckendere Delta-Variante (B.1.617.2) an. Labor-Untersuchungen mit Blut von Geimpften hätten den Effekt zudem bei mehreren anderen Varianten gezeigt, teilte das Unternehmen in Cambridge mit. Es habe bei Delta nur eine «geringfügige Reduktion der neutralisierenden Titer» gegeben. Die Untersuchungen basierten auf Blutproben von acht Teilnehmern, entnommen eine Woche nach der zweiten Impf-Dosis. Die Ergebnisse sind noch nicht von anderen Wissenschaftlern geprüft worden. Eine nachweisbare Immunantwort bei einem Geimpften ist nicht zwingend gleichbedeutend mit einem tatsächlichen Schutz vor einer Infektion.

17:32 Malta verwehrt nicht vollständig geimpften Briten die Einreise Malta verwehrt Menschen aus Grossbritannien, welche nicht vollständig geimpft sind, ab Mittwoch die Einreise. So soll verhindert werden, dass die dort grassierende Delta-Variante sich auch in Malta ausbreitet. Auf Malta ist bislang nur ein Fall einer solchen Ansteckung bekannt. Ungeimpfte Kinder unter zwölf Jahren dürfen zwar in Begleitung eines oder einer Erwachsenen einreisen. Tatsächlich wird die Beschränkung aber viele nicht vollständig geimpfte Familien mit Jugendlichen von einem Urlaub auf Malta abhalten. Grossbritannien bietet noch keine Impfungen für unter 18-Jährige an. Malta ist vom Tourismus und insbesondere von britischen Reisenden abhängig.

16:59 Finnische Lockerungspläne durch infizierte Fussballfans gefährdet In Finnland werden Pläne zur Lockerung der Beschränkungen durch infizierte EM-Besucher gefährdet. Mindestens 300 Finnen, die im Ausland Fußball-Spiele gesehen hätten, hätten sich mit dem Coronavirus angesteckt, teilen die Gesundheitsbehörden mit. Die Infektionszahl von rund 50 pro Tag sei vergangene Woche auf über 200 gestiegen und werde wohl weiter zulegen. Es sei offensichtlich, dass dies auf zurückgekehrte Fußballfans zurückzuführen sei, sagt der Chef der Gesundheitsbehörde, Mika Salminen. Viele von ihnen hätten noch keine zweite Impfung erhalten. 4500 bis 6000 Fußballfans waren nach St. Petersburg gereist, um dort Spiele zu sehen. In Russland grassiert die Delta-Variante und führt zu steigenden Infektionszahlen. Legende: Finnische Zuschauer in St.Petersburg. Keystone

16:49 Run auf die Impfungen bei den Jugendlichen Völlig cool tritt Tilman Heinz hinter dem Vorhang der Impfkabine hervor. Soeben hat der 15-Jährige im Impfzentrum in der Messe Zürich die erste Spritze gegen das Corona-Virus in den Oberarm erhalten, jetzt sagt er: «Isch voll gange. Ich habe weniger gespürt als bei anderen Impfungen.» Er hoffe jetzt einfach, dass die Nebenwirkungen nicht zu heftig würden. In vielen Kantonen werden nun auch Jugendliche unter 16 Jahren geimpft. Manche Zentren sind schon tagelang ausgebucht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Impfungen ab 12 Jahren Nachfrage nach Impfungen für Jugendliche ist hoch 29.06.2021 Mit Audio