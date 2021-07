Der Londoner Flughafen Heathrow will in einem Probelauf die beschleunigte Abfertigung ankommender Reisender mit Impfnachweis testen.

Die britische Regierung will Medienberichten zufolge noch an diesem Donnerstag ein Ende der Quarantänepflicht für geimpfte Reisende aus vielen europäischen Ländern beschliessen. Wie unter anderem die «Times» am Mittwoch berichtete, sollen Reisende aus Ländern, die auf der gelben Reiseliste der britischen Regierung stehen, vom 19. Juli an wieder ohne Pflicht zur Selbstisolation nach England einreisen können. Voraussetzung ist, dass sie einen Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung vorlegen können. Auf der gelben Liste stehen mit Ausnahme Maltas und einigen Regionen wie den Balearischen Inseln und Madeira bislang alle europäischen Staaten.

Eine mobile Corona-Teststation im Churer Ausgangsviertel Welschdörfli stiess beim Probelauf vom letzten Wochenende auf grosses Interesse: Rund 500 Personen liessen sich testen. Die Teststation wird nun den Sommer durch an den Wochenenden weiterbetrieben. Die Clubs verzeichneten sieben Mal mehr Gäste als am Vorwochenende.

Die Tradition der sogenannten «Ticker-Tape-Parades» geht in New York auf die Eröffnung der Freiheitsstatue 1886 zurück. Damals warfen Börsenhändler spontan Börsenticker-Papierstreifen – sogenannte Ticker-Tapes – aus ihren Fenstern auf den Festumzug.

Auch Bürgermeister Bill de Blasio hat an der Parade teilgenommen – und mit deren Durchführung ein Versprechen eingelöst. Bereits im April 2020, auf dem Höhepunkt der Pandemie in New York, hatte er gesagt: «Wenn der Tag kommt, an dem wir das vibrierende wunderschöne Leben dieser Stadt wieder starten können, dann ist das Erste, was wir machen werden, eine Konfettiparade für unsere Gesundheits- und Rettungskräfte.»

Die US-Millionenmetropole New York hat ihre Helden im Kampf gegen die Corona-Pandemie mit einer Konfettiparade geehrt. 14 Umzugswagen und 260 Gruppen – unter anderem Ärzte, medizinische Angestellte und Lieferboten – zogen über die Festroute in Manhattan, teilweise im Papierschnipsel-Regen.

Die deutsche Bundesregierung will den grössten Teil künftiger Astra-Zeneca-Lieferungen an Drittstaaten abgeben. Erste Impfdosen sollen voraussichtlich schon im August an ärmere Länder gespendet werden, vermeldet die Nachrichtenagentur Reuters, gestützt auf einen Beschluss der Bundesregierung. Zunächst sollen mindestens 500'000 Dosen an die internationale Impfstoff-Initiative Covax weitergegeben werden. Bis Mitte Juni waren über das internationale Impfstoffprogramm erst 83 Millionen Impfdosen verteilt worden, davon die meisten an die ärmsten Länder.

«Infektionen in Tokio tendieren nach oben, und wir werden jede notwendige Massnahme ergreifen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen», sagte Ministerpräsident Yoshihide Suga bei einer Kabinettssitzung und kündigte für diesen Donnerstag eine Entscheidung an. Die Corona-Neuinfektionen in der Millionen-Hauptstadt des Landes stiegen am Mittwoch auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten.

Bevor zudem mit der Covid-Impfung von 12- bis 15-Jährigen begonnen werde, sollten jene Dosen stattdessen an die Impfstoff-Initiative Covax gespendet werden, um medizinisches Personal und ältere Menschen in ärmeren Ländern zu schützen.

Die Weltgesundheitsorganisation warnt angesichts von Öffnungsplänen in Ländern wie Grossbritannien vor voreiligen Schritten. Die Annahme, dass schon alle durch Corona-Impfungen geschützt seien und daher wieder völlige Normalität hergestellt werden könne, sei gefährlich für Europa und andere Regionen, warnte WHO-Krisenmanager Mike Ryan am Mittwoch in Genf. «Jetzt ist extreme Vorsicht angesagt», sagte er bei einer Pressekonferenz.

Global stiegen die Erlöse nur um 3.2 Prozent auf 11.17 Billionen Franken und waren im grössten Einzelmarkt Asien und Ozeanien sogar leicht rückläufig wie der Verband gfu am Mittwoch in Frankfurt berichtete.

Die vielen unterschiedlichen Regeln und Vorschriften für Flugpassagiere schrecken aus Sicht der Airlines potenzielle Fluggäste ab. Der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) kritisierte das am Mittwoch in Genf.

Der erfasste Fussverkehr ging in der Zürcher Innenstadt, in Arbeitsplatzgebieten und im Bereich der Hochschulen stark zurück. «Gleichzeitig erfassten einige Zählstellen an typischen Spazierwegen Rekordwerte.» An den Velozählstellen auf dem Stadtgebiet stiegen die Frequenzen 2020 im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent an.

So wurden in den Trams, Bussen und Zügen in Zürich im Jahr 2020 rund 30 Prozent weniger Passagiere gezählt als 2019. Im motorisierten Individualverkehr nahm die Anzahl der Fahrzeuge um rund 10 Prozent ab.

In der Stadt Zürich haben während der Pandemie «die Individualverkehrsmittel Fuss, Velo und Auto bei der Verkehrsmittelwahl mehr Gewicht erhalten, während der öffentliche Verkehr angesichts möglicher Ansteckungsgefahren weniger gewählt wurde». Das heisst es im heute veröffentlichten Jahresbericht zur städtischen Mobilitätsstrategie «Stadtverkehr 2025», Link öffnet in einem neuen Fenster .

Nur rund eine Woche nach einer teilweisen Lockerung der Kontaktbeschränkungen sind die Corona-Zahlen in Südkorea wieder deutlich gestiegen. Die Behörden melden 1212 Neuinfektionen und damit den zweithöchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Allerdings traten die meisten Ansteckungen im dicht besiedelten Grossraum um die Hauptstadt Seoul auf, wo die Kontaktbeschränkungen im Gegensatz zu den anderen Landesteilen nach einem Anstieg der Infektionszahlen noch nicht am 1. Juli gelockert wurden. Durch die hochansteckende Delta-Variante breite sich die vierte Corona-Welle im Land rasch aus, besonders unter ungeimpften Menschen zwischen 20 und 40 Jahren, sagt Ministerpräsident Kim Boo-Kyum. Die Regierung prüfe nun, die Kontaktbeschränkungen wieder zu verschärfen.

Wegen der Deltavariante des Coronavirus und den vielfältigen sozialen Kontakten über die Sommerferien sei ein verlässlicher Überblick über das Infektionsgeschehen zum Schulstart am 16. August besonders wichtig, heisst es in einer Mitteilung der Zuger Gesundheitsdirektion. Die Tests stiessen auf sehr grosse Akzeptanz und erfüllen ihren Zweck. Man könne infizierte Personen früh entdecken und Ansteckungsketten unterbrechen.

Der Kanton Zug hält an den Corona-Reihentests an Schulen fest. Auch nach den Sommerferien werden Schülerinnen und Schüler ab der 4. Primarklasse regelmässig getestet, der Regierungsrat führt das Testregime vorerst bis am 1. Oktober weiter.

Angesichts der Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus hat US-Präsident Joe Biden die Amerikaner erneut eindringlich zum Impfen aufgerufen. «Unser Kampf gegen dieses Virus ist nicht vorbei.» Biden kündigte neue Massnahmen seiner Regierung an, um die Impfquote zu erhöhen. So sollen unter anderem Helfer in Gemeinden von Tür zu Tür gehen, um über Impfungen zu informieren. Auch mobile Kliniken sollen verstärkt zum Einsatz kommen.

Sydney ist bereits seit dem 26. Juni im Lockdown. Die Bürger dürfen ihre Häuser nur noch in Ausnahmen verlassen, die Schulen sind geschlossen. Im internationalen Vergleich sind die Zahlen aber weiter sehr niedrig: In New South Wales wurden am Mittwoch 27 Neuinfektionen gemeldet.

2500 Coronafälle nach Besuch von EM-Spielen

Die Zahl der Coronafälle in Verbindung mit der Fussball-EM ist nach Daten der EU-Gesundheitsbehörde ECDC stark angestiegen. Insgesamt sind demnach bisher rund 2500 Fans aus sieben Teilnehmerländern betroffen. Auch Schweizer Fans haben sich angesteckt.

Schottland sei mit 1991 Fällen dabei am weitaus stärksten betroffen. Die schottische Mannschaft trug ihre EM-Gruppenspiele in Glasgow und in London aus. In Grossbritannien breitet sich die ansteckendere Deltavariante des Virus stark aus. 436 Fälle seien zuletzt in Finnland registriert worden, vor allem, nachdem Finnlands Fussballer in St. Petersburg gespielt hatten. Einige Fälle wurden auch aus Dänemark, Frankreich, Schweden, Kroatien und den Niederlanden gemeldet.

Auch mehrere Schweizer Fans haben sich angesteckt, wie die Berner Kantonsärztin und Vizepräsidentin der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, Linda Nartey, am Dienstag vor den Medien in Bern sagte. Es gebe in verschiedenen Kantonen einzelne Meldungen von infizierten Leuten, die von EM-Spielen zurückgekommen seien.