Die USA nutzten, so weit sie das sehe, Impfstoffe, die auch von der europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen seien. Das werde Bewegungsfreiheit und Reisen in die EU ermöglichen. Von der Leyen machte jedoch keine genauen Angaben, ab wann es wieder touristische Reisefreiheit geben könnte und unter welchen Bedingungen.

In den «Vacuna-Gate» genannten Skandal sind knapp 500 Politiker, Funktionäre und Beamte in Peru verwickelt. Sie alle sollen sich bei der Impfkampagne vorgedrängelt haben. Gemessen an der Bevölkerungszahl hat Peru eine der höchsten Sterberaten in der Coronavirus-Pandemie.

Das Minimalziel sei damit exakt erreicht worden, teilte Messe-Initiant Cäsar Bolliger am Sonntag nach Ende der Ausstellung mit. Die Besucherinnen und Besucher seien durchschnittlich eine knappe Stunde auf der Messe-Plattform aktiv gewesen. Aussteller und Besucher hatten sich per virtuelle Figuren in einer 3D-Welt getroffen. Rund 750 Aussteller-Avatare betreuten die Stände und Vorträge.

Wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie hat die Schweizer Reisebranche ihre traditionelle Ferienmesse erstmals im Internet abgehalten. Rund 5000 Gäste besuchten an den vier Messetagen die 40 virtuellen Stände und die täglich 150 Vorträge.

Auch Deutschland bot Indien Hilfe an. Das Bundesverteidigungsministerium prüft nach eigenen Angaben die Möglichkeiten zur Abgabe einer mobilen Sauerstoff-Herstellungsanlage an Indien sowie Möglichkeiten zur Transportunterstützung für weitere Hilfsgüter.

Angesichts der dramatischen Zuspitzung der Corona-Pandemie in Indien haben die mehrere Staaten dem Land konkrete Hilfen in Aussicht gestellt. Die USA wollen neben spezifischen Rohmaterialien für die Herstellung des Impfstoffs von Astra-Zeneca dem Land «sofort» Medikamente, Schnelltests, Beatmungsgeräte und Schutzausrüstung zur Verfügung stellen, wie das Weisse Haus mitteilte. Auch bei der Versorgung mit Sauerstoff soll Indien unterstützt werden.

Wie die Polizeiinspektion Wilhelmshaven und der Landkreis Friesland am Sonntag mitteilten, gab die Frau an, sie habe damit eine zu Boden gefallene Ampulle mit Biontech-Impfstoff ersetzen wollen. Eine Gesundheitsgefahr durch die Kochsalzlösung besteht nicht.

Die erste Teillieferung soll bereits am frühen Dienstag in Neu Delhi eintreffen, weitere sollen im Laufe der Woche folgen. «Wir stehen Seite an Seite mit Indien als Freund und Partner während einer äusserst besorgniserregenden Zeit im Kampf gegen Covid-19», erklärte der britische Premierminister Boris Johnson auf Twitter.

Italiens Regierung hat in einer nächtlichen Sitzung grünes Licht für den Finanzierungsplan zum wirtschaftlichen Aufbau und für Zukunftsinvestitionen nach der Corona-Krise gegeben. Das hart von der Pandemie getroffene Land hat Aussicht auf 191.5 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds. Italien erhalte am meisten aus diesen EU-Instrumenten, teilte die Regierung mit. Der Plan muss ab morgen noch durchs Parlament.

Russland hat bereits im Dezember mit Massenimpfungen begonnen, doch viele Menschen zögern noch immer. Auch viele Alte sind skeptisch, ob der russische Corona-Impfstoff Sputnik V sicher ist. Jüngsten Angaben zufolge haben im grössten Land der Erde erst knapp fünf Prozent der Bevölkerung beide Injektionen erhalten. Während es aus Regionen teils Berichte über Impfstoffmangel gibt, kann man sich in Moskau das Vakzin sogar in Einkaufszentren spritzen lassen. In der 12-Millionen-Einwohner-Metropole sind laut Bürgermeister Sobjanin bislang rund 400'000 ältere Menschen geimpft.

Russlands Hauptstadt Moskau will ältere Personen mit Geschenkkarten von einer Immunisierung gegen das Coronavirus überzeugen. Über 60-Jährige können nach ihrer ersten Injektion einen Gutschein im Wert von 1000 Rubel (circa 11 Euro) erhalten und ihn in ausgewählten Geschäften, Apotheken und Cafés einlösen, wie Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Sonntag auf seinem Blog schrieb.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte unterdessen ebenfalls Hilfe für Indien an. «Ich möchte den Menschen in Indien mein Mitgefühl für das schreckliche Leid ausdrücken, das #Covid19 erneut über ihr Land gebracht hat», twittert Sprecher Steffen Seibert im Namen der Kanzlerin, Link öffnet in einem neuen Fenster . «Wir bereiten so schnell wie möglich eine Unterstützungsmission vor.»

Die Spitäler bekommen für Ertragsausfälle im Frühling letzten Jahres in einem ersten Schritt 16.2 Millionen Franken. Dies hat das Stimmvolk in einer Abstimmung klar beschlossen: Der Entscheid für die Entschädigung fiel mit einem Ja-Stimmenanteil von 71,0 Prozent (Ja: 45'000 Stimmen, Nein: 18'514). Die Stimmbeteiligung betrug 35,72 Prozent.

Die Feier von mehreren tausend Personen am Abstimmungssonntag führte nicht zu einem Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus, obwohl die Feiernden sich grossenteils nicht an die Abstandsregeln und die Maskenpflicht hielten. Das veranlasste den jurassischen Gesundheitsdirektor Jacques Gerber dazu, beim BAG eine Untersuchung zu verlangen.

Italien: Einschränkungen für Indien-Reisende

Italien schränkt wegen der Corona-Lage in Indien und der indischen Virus-Variante B.1.617 die Einreise aus dem Land stark ein. Wer sich in den zurückliegenden 14 Tagen in Indien aufgehalten hat, kann nicht mehr einreisen, wie Gesundheitsminister Roberto Speranza am Sonntag auf Facebook mitteilte. Er habe dazu eine Anordnung unterzeichnet. Eine Ausnahme gilt für Menschen, die in Italien gemeldet sind. Sie müssten vor Abflug und nach Ankunft einen Corona-Test machen und sich in Quarantäne begeben.

Wer in den zurückliegenden Tagen in Indien war und sich bereits in Italien aufhalte, soll Speranza zufolge einen Corona-Test machen und sich bei den Behörden melden. Italienische Experten untersuchten derzeit die indische Coronavirus-Variante.