Der Ticker startet um 6:03 Uhr

1:18 Nach Ankündigung Trumps: Joe Biden wird Einreisestopp aus Europa nicht aufheben Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf Dienstag ein Ende des Einreisestopps für Ausländer aus weiten Teilen Europas angekündigt - die künftige Regierung seines Nachfolgers Joe Biden will die Verfügung aber nicht umsetzen. In einer vom Weissen Haus verbreiteten Verfügung Trumps hiess es, die Beschränkungen für Reisende aus dem Schengen-Raum, aus Grossbritannien und aus Irland sowie aus Brasilien würden zum 26. Januar aufgehoben. Trump verwies darauf, dass von diesem Datum an bei allen internationalen Flügen in die USA vor der Abreise der Nachweis eines negativen Corona-Tests vorgeschrieben sei. Trumps Amtszeit endet an diesem Mittwoch mit Bidens Vereidigung. Trumps Massnahme würde erst sechs Tage später greifen. "Auf Anraten unseres medizinischen Teams beabsichtigt die Regierung nicht, diese Beschränkungen am 26.1. aufzuheben", teilte die künftige Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, auf Twitter mit: "Mit der Verschlimmerung der Pandemie und dem Auftauchen weiterer ansteckender Varianten auf der ganzen Welt ist dies nicht der richtige Zeitpunkt, um Einschränkungen für internationale Reisen aufzuheben." Stattdessen plane die Biden-Regierung weitere Massnahmen im Zusammenhang mit internationalen Reisen, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Biden hat den Kampf gegen das Coronavirus zu einem seiner wichtigsten unmittelbaren Ziele erklärt. Die Pandemie ist in den USA weiterhin ausser Kontrolle. Seit Bekanntwerden des ersten Falls vor rund einem Jahr sind nach einer Statistik der Johns-Hopkins-Universität mehr als 24 Millionen Coronavirus-Infektionen in den USA nachgewiesen worden. Rund 400 000 Menschen kamen nach einer Infektion ums Leben.

0:24 Designierte US-Finanzministerin Janet Yellen: Staat muss in der Krise "groß handeln" US-Finanzministerin Janet Yellen sieht ein beherztes Vorgehen des Staates als notwendig zur Überwindung der Coronavirus-Pandemie. Sie wie auch der zukünftige Präsident Joe Biden seien sich zwar der Schuldenlast bewusst, erklärt die ehemalige Notenbank-Chefin in vorab veröffentlichten Bemerkungen für eine Anhörung im Kongress am Dienstag. «Angesichts der historisch niedrigen Zinsen ist allerdings genau jetzt das Klügste, was wir tun können, gross zu handeln.» Yellen muss sich Fragen des Finanzausschusses im Senat stellen, bevor die ganze Kongresskammer über ihre Nominierung entscheiden kann. Joe Biden soll am Mittwoch vereidigt werden und will schnell ein neues Corona-Hilfspaket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar verabschieden. Legende: Die designierte US-Finanzministerin Janet Yellen sieht ein beherztes Vorgehen des Staates als notwendig zur Überwindung der Coronavirus-Pandemie. Keystone

23:05 Wie werden die Menschen im Jahr 2021 reisen? Das vergangene Tourismusjahr war für die meisten Reiseveranstalter desaströs. Sie verzeichneten massive Umsatzeinbussen. Hotelplan hat heute angekündigt, 75 der schweizweit 86 Filialen bis Ende Februar zu schliessen. Trotzdem sind – zumindest die grossen Anbieter – für dieses Jahr vorsichtig optimistisch. Die Branchenführer Kuoni und Hotelplan gehen davon aus, dass der Sommertourismus im grossen Stil stattfinden kann. 05:12 Video Wie reisen die Menschen 2021? Aus ECO vom 18.01.2021. abspielen

21:28 Am EU-Gipfel soll über Impfpass und Impf-Privilegien beraten werden Die Frage eines europäischen Corona-Impfpasses und möglicher Privilegien für Geimpfte wird Thema beim EU-Videogipfel am Donnerstag. «Der Prozess des Impfens eröffnet die Debatte über Zertifikate», schreibt EU-Ratschef Charles Michel in seinem Einladungsschreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs. «Wir werden die Angemessenheit eines gemeinsamen Vorgehens diskutieren sowie, falls das passend ist, die Frage, unter welchen Umständen Ausweise genutzt werden könnten.» Ob Geimpfte praktische Vorteile haben sollen – etwa Zutritt zu Kinos oder Restaurants oder vereinfachtes Reisen – ist unter anderem in Deutschland umstritten. Griechenland hatte sich dafür stark gemacht, einen in ganz Europa anerkannten Impfpass einzuführen und Geimpften Urlaubsreisen zu erleichtern. Andere EU-Staaten sehen das skeptisch, solange Impfstoff knapp ist und erst wenige Menschen geimpft wurden.

20:48 Brasilien startet mit dem Impfen In Brasilien hat die Impfkampagne gestartet. Eine positive Meldung, die allerdings angesichts der dramatischen Entwicklung unterzugehen droht. Über 200'000 Menschen sind in Brasilien bereits im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Und während derzeit die Zahl jener, die sich neu anstecken, steil ansteigt, geht im Bundesstaat Amazonas der Sauerstoff zum Beatmen der Schwerkranken aus. 01:42 Video Impfstart in Brasilien Aus Tagesschau vom 18.01.2021. abspielen

20:14 Ansturm auf Skigebiete – reichen die Massnahmen? Das Prachtwetter am Samstag hat Tausende auf die Skipisten gelockt – trotz Pandemie. Die Bilder von langen Schlangen vor den Bergbahnen haben bei vielen Beobachtern Kopfschütteln ausgelöst. Erneut wurde die Forderung laut, die Skigebiete zu schliessen. Der Direktor des Verbands Seilbahnen Schweiz, Berno Stoffel, spricht von einem absoluten Ausnahmetag – und betont, wie wichtig die Touristengebiete in den Bergen für die Volksgesundheit seien. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Skifahren in Coronazeiten «Die Ski-Schutzkonzepte funktionieren sehr gut» 18.01.2021 Mit Audio

19:50 Bereits vier Millionen Menschen in Grossbritannien geimpft In Grossbritannien haben mittlerweile mehr als vier Millionen Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Derzeit werde doppelt so viel geimpft wie in jedem anderen Land in Europa, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock in London. Mehr als die Hälfte der über 80-Jährigen und die Hälfte der Pflegeheimbewohner habe bereits eine Dosis erhalten. «Wir wissen, dass jede Spritze zählt», sagte Hancock. Premierminister Boris Johnson betonte allerdings bei einem Besuch des Impfstoffherstellers AstraZeneca, das Land befinde sich weiterhin in einer «ziemlich brenzligen» Lage. Johnson kündigte an, dass die Corona-Massnahmen nur langsam wieder aufgehoben würden. «Man kann nicht einfach mit einem ‹Sesam, öffne dich› aufmachen, nicht mit einem grossen Knall», sagte der Regierungschef. Die Entscheidungen über eine Aufhebung der weitreichenden Ausgangs- und Reisebeschränkungen sowie Schulschliessungen werde von den Fortschritten der Massenimpfung abhängig gemacht.

18:27 Hotelplan schliesst vorübergehend Grossteil seiner Reisebüros Der Reiseveranstalter Hotelplan Suisse macht vorübergehend 75 seiner 86 Filialen dicht. Ein Grund dafür sei die Homeoffice-Pflicht, sagte Sprecherin Bianca Gähweiler gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Sie bestätigte damit einen Bericht des Branchenportals «Travelnews». Eine Rolle bei dem Entscheid spielte aber auch die Tatsache, dass derzeit sehr wenig laufe. Offen bleiben 11 Filialen: Genf Balexert, Bulle, Lugano, Thun Oberland, Schönbühl, Buchs AG, Steinhausen, Glattzentrum, Abtwil sowie Tourisme Pour Tous Sion und Signature Voyages Lausanne. Die geschlossenen Filialen blieben aber telefonisch erreichbar, so Gähweiler. Legende: Keystone

18:12 Ausbrüche durch Corona-Mutationen in der Schweiz Oberwil (BL), Wengen (BE), Bremgarten (BE), Frauenfeld (TG), St. Moritz (GR), Region Mendrisio (TI): Die Corona-Mutationen haben an verschiedenen Orten zugeschlagen. Wie in den jeweiligen Orten jeweils reagiert wurde, sehen Sie in unserer Übersicht. Insgesamt wurden in der Schweiz bislang 297 Ansteckungen mit einer mutierten Form des Coronavirus bekannt. 208 sind der britischen Variante zuzuordnen und 13 der südafrikanischen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ausbrüche von mutierten Viren Corona-Mutationen: Das sind die Hotspots der Schweiz 18.01.2021 Mit Audio

17:54 In Schaffhausen wird nun auch mit Moderna-Impfstoff geimpft Ab sofort wird im Kanton Schaffhausen auch mit dem neu zugelassenen Corona-Impfstoff von Moderna geimpft. Rund 50 Personen mehr pro Tag sollen so immunisiert werden können. Im Kantonalen Impfzentrum (Kiz) erhielten bis anhin täglich rund 100 Personen den Impfstoff von Biontech/Pfizer, wie das Gesundheitsamt des Kantons Schaffhausen am Montag mitteilte. Mit dem neuen Impfstoff können nun rund 150 Personen pro Tag geimpft werden. Dem Kanton wurden für den Januar insgesamt 2100 Dosen des Moderna-Impfstoffs zugeteilt. Der Kanton rechnet damit, dass bis Ende Februar gut zehn Prozent aller «Impfwilligen» die Erstimpfung erhalten können. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zweites Vakzin in der Schweiz Grünes Licht für Moderna-Impfstoff 12.01.2021 Mit Video

17:01 Technische Probleme bei der Impf-Anmeldung Im Kanton Luzern ist es am Wochenende zu Problemen bei der Anmeldung für die Corona-Impfung gekommen. Zahlreiche Personen, die sich per Online-Formular für die Impfung angemeldet hatten, bekamen später per SMS eine Fehlermeldung zugeschickt. «Es ist ein Problem beim Speichern ihres medizinischen Fragebogens aufgetreten», hiess es darin. Die betroffenen Personen wurden aufgefordert, sich erneut anzumelden. Das Luzerner Gesundheits- und Sozialdepartement bestätigt auf Anfrage von SRF, dass es übers Wochenende tatsächlich zu technischen Problemen beim Anmeldeprozess gekommen ist. «Es kam bei der vom Bund zur Verfügung gestellten Registrierungsplattform schweizweit zu einem Problem mit der Datenspeicherkapazität bei hohen Zugriffszahlen», heisst es in einer Stellungnahme. Im Kanton Luzern seien rund 9300 Personen betroffen. Knapp 4000 davon müssten sich neu anmelden, eine entsprechende Aufforderung sei per SMS raus. «Wir bitten die Betroffenen um Entschuldigung und danken für das erneute Ausfüllen des Fragebogens», so das Gesundheitsdepartement weiter. Der Fehler sei in der Zwischenzeit behoben worden.

16:26 Kritik an der WHO und China Die WHO und Peking hätten zu Beginn des Covid-19-Ausbruchs schneller handeln können, so das Fazit der unabhängigen Experten, die die globale Reaktion bewerten. Demnach wurde die Ausbreitung des Virus durch eine «weitgehend versteckte Epidemie begünstigt. In seinem zweiten Bericht, der am Dienstag bei einem Treffen bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgestellt werden soll, sagte das Expertengremium, dass «wenn man sich auf die anfängliche Chronologie der ersten Phase der Epidemie bezieht, es klar ist, dass es möglich gewesen wäre, auf der Grundlage der ersten Anzeichen schneller zu handeln». «Für das unabhängige Gremium ist es klar, dass die lokalen und nationalen chinesischen Behörden im Januar energischere Massnahmen für die öffentliche Gesundheit hätten ergreifen können», heisst es.

15:51 Tessiner Regierung fordert Schliessung kleinerer Grenzübergänge Die Tessiner Regierung hat den Bundesrat gebeten, an der Südgrenze erneut systematische Kontrollen durchzuführen. Der aktuelle Grenzverkehr überschreite das übliche Mass des Berufsverkehrs, schreibt die Regierung am Montag in einer Mitteilung. Auch wenn sich die epidemiologische Lage im Südkanton verbessert habe, sei die Kantonsregierung besorgt, heisst es im Communiqué. Anlass zur Sorge gebe die britische Coronavirus-Mutation, schreibt der Regierungsrat weiter. Diese war in den letzten Tagen zuerst in einem Altersheim und dann an einer Tessiner Mittelschule bestätigt worden. Legende: Keystone

15:43 Hochkonjunktur für Homeoffice Ab heute gilt die Homeoffice-Pflicht. Bei einigen Grossfirmen arbeiteten pandemiebedingt bereits viele Mitarbeitende zuhause, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Bei der Grossbank Credit Suisse etwa arbeiteten in der Schweiz bereits rund 80 Prozent der Mitarbeitenden von zu Hause aus. Nun ist dieser Anteil auf rund 85 bis 90 Prozent gestiegen, wie eine Sprecherin sagte. Das ist ähnlich viel wie bereits während des Lockdowns im Frühling. In den Büros arbeiteten nur noch diejenigen Mitarbeitenden, die ihre Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung des Betriebs zwingend in den CS-Räumlichkeiten ausüben müssten, so die Sprecherin weiter. Dabei geht es zum Beispiel um IT-Funktionen. Auch bei der UBS arbeiten bekanntlich seit Beginn der Pandemie über 80 Prozent der Angestellten von zu Hause aus. Für die Grossbank hat sich damit nun nicht viel geändert.

15:18 Personal von Rettungsdiensten bei Impfung höher priorisieren Die Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin (SGNOR) fordert, dass Rettungssanitäter und Notärzte möglichst rasch geimpft werden können. Das Personal auf den Notfall- und Intensivstationen, in den Covid-Abteilungen, die Mitarbeitenden der Rettungsdienste und andere exponierte Covid-Fachpersonen im Gesundheitswesen seien in ihrem Berufsalltag dem Virus besonders exponiert. Daher soll sich diese Personengruppe nach den vulnerablen Personen – und sobald mehr Impfstoff zur Verfügung stehe – prioritär impfen können, fordert die SGNOR. Derzeit sei es kantonal noch sehr unterschiedlich geregelt, wer wann geimpft werden könne. Die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) müsse «umgehend» ein klares und schweizweit einheitliches Vorgehen festlegen. Solle dies auf kantonaler Ebene nicht möglich sein, müsse der Bund handeln. Legende: Sofern die Rettungssanitäterinnen und -sanitäter das wollen, sollen sie prioritär geimpft werden – das fordert die Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin (SGNOR). Keystone

14:54 Shutdown: Verkehrsrückgang auf A1 kleiner als erwartet Das Bundesamt für Strassen Astra hat zwar noch keine genauen Zahlen, Mediensprecher Benno Schmid stellt gegenüber SRF aber fest: «Der subjektive Eindruck ist, dass auf der A1 im Limmattal heute Morgen 15 bis 20 Prozent weniger Fahrzeuge unterwegs waren als sonst. Es hatte also ein bisschen weniger Verkehr, aber mehr als man hätte erwarten können.» Zum Vergleich: Beim ersten Shutdown im Frühling 2020 betrug der Rückgang auf diesem stark belasteten Abschnitt des Nationalstrassennetzes 40 bis 60 Prozent. «Ich denke nicht, dass wir beim zweiten Shutdown wieder auf diese Zahlen kommen. Denn es sind mehr Geschäfte offen und natürlich auch die Schulen.» Audio Astra zur Verkehrssituation auf der A1 02:03 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 18.01.2021. abspielen. Laufzeit 02:03 Minuten.

14:37 Gewaltige Kluft bei der Impfstoffverteilung Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erneut die gewaltigen Unterschiede bei den Corona-Impfungen zwischen den reichen und den armen Ländern scharf kritisiert. Während in mindestens 49 wohlhabenden Staaten inzwischen 39 Millionen Dosen verabreicht worden seien, liege die Zahl der gespritzten Dosen in einem der besonders armen Länder bei gerade einmal 25, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag zum Auftakt einer mehrtägigen Sitzung des WHO-Exekutivrates. Die Zahl der bilateralen Verträge reicher Staaten mit den Impfstoffherstellern nehme deutlich zu. Während im vergangenen Jahr 44 solche Kontrakte geschlossen worden seien, seien es in den ersten Tagen des Jahres 2021 bereits zwölf, sagte Tedros. Diese «Ich-Zuerst-Haltung» gefährde nicht nur die Bevölkerung in den armen Ländern, sondern werde zu einer Verlängerung der Dauer der Pandemie führen, warnte Tedros.

14:06 Bauprojekte sollen trotz Homeoffice forciert geplant werden Bauprojekte sollen trotz Homeoffice in den öffentlichen Verwaltungen forciert geplant und Arbeiten rasch vergeben werden. Das fordert der Schweizerische Baumeisterverband, um den Verlust von Jobs zu verhindern. Denn die Arbeitsvorräte der Firmen seien abgearbeitet. Der Baumeisterverband erinnert in einer Mitteilung vom Montag an den Lockdown im Frühjahr 2020. Das das Planen, das Veröffentlichen von Ausschreibungen und auch das Erteilen von Baubewilligungen sei über Wochen hinweg eingeschränkt gewesen oder gar ganz eingestellt worden. Legende: Keystone

13:36 BAG meldet 4703 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4'703 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2210 . Das sind 33 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 12.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 12 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 21'411 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 12 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 121 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 41 Verstorbenen . Das sind 22 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1'997 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 17 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 89.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 79.0 Prozent. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

18.01. Aktueller Stand sind 499'931 laborbestätigte Fälle, 4'703 mehr als am Freitag. Gemeldete Tests: 48'004 in den letzten 72 Stunden.https://t.co/nYgsunfIcQpic.twitter.com/tihHo4K3wk — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) January 18, 2021