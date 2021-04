Der Ticker startet um 5:36 Uhr

3:31 US-Bundesstaat West Virginia bietet 100 Dollar als Impfanreiz Der US-Bundesstaat West Virgina bietet Bürgern im Alter von 16 bis 35 Jahren ein Wertpapier in Höhe von 100 US-Dollar als Belohnung, wenn sie sich gegen Corona impfen lassen. Damit sollen jüngere Leute zur Impfung motiviert werden, wie Gouverneur Jim Justice erklärte. Auch bereits geimpfte Bürger der Altersgruppe – insgesamt rund 380’000 Menschen – hätten Anspruch auf die Anleihe, erklärte Justice. Finanziert wird die Belohnung demnach mit Mitteln aus dem jüngst vom US-Kongress verabschiedeten Konjunkturprogramm. Die genauen Modalitäten der Kampagne sollen später bekannt gegeben werden.

2:52 Frankreich will Bars und Restaurants gestaffelt öffnen Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Montag eine schrittweise Öffnung von Restaurants und Bars in Aussicht gestellt. Die genauen Schritte hingen von der Virusausbreitung in den jeweiligen Regionen ab. Macron sprach von einem gestaffelten Vorgehen. Bei einer starken Ausbreitung sei eine Wiederöffnung Ende Mai oder im Juni wohl noch nicht möglich, sagte er weiter. In Frankreich sind Bars und Restaurants seit Ende Oktober geschlossen. Legende: Keystone

22:49 WHO erwartet Entscheid über China-Impfstoffe in nächsten Tagen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dürfte nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen über eine Notfallzulassung für die zwei wichtigsten Impfstoffe aus China entscheiden. Bis Ende dieser Woche werde ein Votum über das Mittel von Sinopharm und in der kommenden Woche dann über das von Sinovac Biotech erwartet, sagt die zuständige WHO-Vertreterin Mariangela Batista Galvao Simao. Beide Stoffe sind in China millionenfach im Einsatz und nach Lateinamerika, Afrika und Asien exportiert worden. 01:26 Video Archiv: Covid-Impfstoffe aus China bieten nicht sehr hohen Schutz Aus Tagesschau vom 11.04.2021. abspielen

22:02 USA wollen bis 60 Millionen Impfdosen an andere Länder abgeben Die Vereinigten Staaten wollen bis zu 60 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs des Herstellers Astra-Zeneca an andere Länder abgeben. Rund 10 Millionen Dosen könnten «in den kommenden Wochen» nach einer Prüfung durch die Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) exportiert werden, weitere 50 Millionen Dosen seien noch in verschiedenen Stadien der Herstellung, sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki. Diese könnten im Mai oder Juni fertiggestellt werden. Psaki machte zunächst keine Angaben zu möglichen Empfängerstaaten für den Impfstoff. Es blieb auch noch unklar, ob es sich dabei um Spenden, Verkäufe oder Leihgaben handeln würde.

21:11 Merkel: Impfungen für alle in Deutschland spätestens ab Juni Corona-Impfungen sollen spätestens ab Juni für alle in Deutschland möglich sein – also ohne die bisherige Priorisierung mit einer festen Reihenfolge. «Das heisst nicht, dass dann jeder sofort geimpft werden kann», sagte Kanzlerin Angela Merkel nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten. «Aber dann kann sich jeder um einen Impftermin bemühen, und die werden dann nach Massgabe der Versorgung auch gegeben.» Für die immer grössere Zahl Geimpfter kommen ausserdem Erleichterungen bei Corona-Vorschriften in Sicht – unter anderem bei Einreisen nach Deutschland oder beim Zugang zu Geschäften. Die Bundesregierung plant dazu eine Verordnung. Merkel bekräftigte angesichts zunehmender Impfstofflieferungen erneut ihr Versprechen, bis Ende des Sommers am 21. September allen Bürgern ein Impfangebot zu machen.

20:20 Erdogan kündigt Lockdown in Türkei an Angesichts hoher Corona-Fallzahlen hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan einen mehr als zweiwöchigen Lockdown angekündigt. Vom 29. April bis 17. Mai müssen alle Betriebe schliessen, die keine Ausnahmegenehmigung haben, wie Erdogan in Ankara sagte. Die Ausnahmen würden noch vom Innenministerium bekanntgegeben. Die Bürger dürften bis auf wenige Ausnahmen nur zum Einkaufen oder zur medizinischen Behandlung ihre Wohnungen verlassen. Alle Schulen würden geschlossen und müssten auf Online-Unterricht umstellen, für Reisen zwischen unterschiedlichen Städten sei die Genehmigung der Behörden erforderlich. Die Türkei hatte wegen stark steigender Fallzahlen die Corona-Restriktionen bereits zu Beginn des Fastenmonats Mitte April weiter verschärft. So mussten etwa Cafés und Restaurants schliessen und auf Lieferservice umstellen. Zudem bestehen nächtliche Ausgangssperren. Legende: Die Fallzahlen sind derzeit vor allem in der Millionenmetropole Istanbul extrem hoch. Keystone

19:43 Parlament soll in Krisen schneller handlungsfähig sein Das Parlament soll in künftigen Krisen schneller und besser reagieren können. Dieser Ansicht ist die Staatspolitische Kommission des Ständerates. Eine Rechtsdelegation lehnt sie aber ab, wie die Parlamentsdienste mitteilen. Eine solche würde demnach in einer ausserordentlichen Lage die Erlasse des Bundesrates prüfen – etwa Notverordnungen.

Auch in der zuständigen Nationalratskommission wird die Schaffung einer Rechtsdelegation noch geprüft. Nach geltender Verfassung hat der Bundesrat die Kompetenz, Notverordnungen zu erlassen – das Parlament nur durch die Bundesversammlung, nicht über einzelne Delegationen.

Im einstigen Pandemie-Hotspot Portugal ist erstmals seit knapp neun Monaten kein einziger Corona-Todesfall innerhalb von 24 Stunden registriert worden. Das sei zuletzt am 2. August 2020 passiert, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Die höchsten Werte seit Ausbruch der Pandemie wurden in dem beliebten Urlaubsland mit rund 10.3 Millionen Einwohnern am 28. und 31. Januar mit jeweils 303 Todesfällen registriert. Man sei optimistisch, dass man die Herdenimmunität in Portugal früher als bisher erwartet erreichen werde, erklärte der Staatssekretär für Gesundheit.

18:06 Corona-Regeln: Thailands Regierungschef kassiert Busse Der thailändische Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha ist einer der ersten, der wegen eines Verstosses gegen neue Corona-Regeln in der Hauptstadt Bangkok mit einer Geldstrafe belangt wird. Der Regierungschef habe bei einem Treffen zum Fortschreiten der Impfkampagne keine Maske getragen und müsse deshalb 6000 Baht (knapp 160 Euro) Busse zahlen, berichtete die Zeitung «Bangkok Post» unter Berufung auf die Behörden. Der Gouverneur von Bangkok, Aswin Kwanmuang, habe den maskenlosen Prayut bei der Polizei gemeldet, nachdem ein Foto des Treffens in sozialen Netzwerken auf viel Kritik gestossen war. Der Ministerpräsident, der offenbar noch nichts von den neuen Massnahmen in der Millionenmetropole wusste, habe einer Zahlung umgehend zugestimmt, hiess es. Legende: Regierungschef Prayut Chan-o-cha wurde für sein fehlerhaftes Verhalten in Bangkok bestraft. Die Millionenmetropole sowie fast 50 weitere Provinzen hatten wegen steigender Corona-Zahlen die Maskenpflicht verschärft. Keystone

In der Schweiz sind inzwischen 42'626 Fälle von mutierten Varianten des Coronavirus entdeckt worden. 17'011 der Fälle betrafen die britische Variante (B.1.1.7), 246 die südafrikanische (B.1.351) sowie 14 die brasilianische (P.1), wie das BAG bekannt gab. 25'355 Fälle konnten keiner Variante eindeutig zugewiesen werden. Zudem war am Samstag der erste Fall der indischen Virusvariante gemeldet worden. Indien steht seit Montag neu auf der BAG-Liste der Risikoländer. Keine Gefahr dürfte gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) von der sogenannten «Schweizer Variante» ausgehen. Nach Auskunft des BAG trat diese Variante mit der Bezeichnung B.1.1.39 bereits im April 2020 auf und habe sich weder in der Schweiz noch anderswo etabliert.

17:19 Wegen Pandemie: Wichtige Impfungen für Kinder ausgesetzt In 50 Ländern können zurzeit wichtige Impfkampagnen etwa gegen Masern, Polio oder Gelbfieber wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. 228 Millionen Menschen – die meisten davon Kinder – laufen dadurch Gefahr, vermeidbare, teils lebensgefährliche Krankheiten zu bekommen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Impfinitiative GAVI und das UNO-Kinderhilfswerk Unicef in Genf berichteten. Gerade bei Masern zeichnete sich schon vor der Corona-Pandemie ein besorgniserregender Trend ab. Millionen von Kindern wurden nicht gegen Masern geimpft. «Die Pandemie hat eine schwierige Situation noch schlimmer gemacht», sagte Unicef-Chefin Henrietta Fore. Eines der Probleme war auch die Unterbrechung von Lieferketten. Unicef konnte 2020 immerhin 2.01 Milliarden Impfdosen verteilen, aber im Jahr davor waren es 2.29 Milliarden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt angesichts der erstmals in Indien aufgetauchten Corona-Variante B.1.617 vor voreiligen Schlüssen. Die Organisation beobachte die Virusvariante, habe sie aber noch nicht als besorgniserregend eingestuft, teilt eine WHO-Sprecherin mit. Bislang sei nicht klar, in welchem Ausmass die Variante für den rapiden Anstieg der Fälle in Indien mitverantwortlich ist. Es gebe viele Faktoren, die dazu beigetragen haben könnten – so hätten etwa in jüngster Zeit Feste und Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern stattgefunden. Ob B.1.617 mehr schwere Krankheitsverläufe auslöse und damit zu höheren Todeszahlen beitrage, sei bislang ebenfalls nicht klar. Die höheren Todeszahlen könnten auch daran liegen, dass Kliniken ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben. In Indien hat es den fünften Tag in Folge einen weltweiten Rekord bei den Corona-Neuinfektionen gegeben. Es wurden 352'991 Fälle in den vergangenen 24 Stunden gemeldet, wie Zahlen des Gesundheitsministeriums zeigten.

16:17 Impf-Anmeldungen für junge Urnerinnen und Urner bald möglich Aktuell werden im Kanton Uri impfwillige Personen ab 50 Jahren gepiekt. Schon bald sei dies auch für alle anderen möglich, bestätigt Mediensprecher Adrian Zurfluh gegenüber SRF einen Bericht des «Blick». «In einer bis zwei Wochen werden wir ein Online-Portal aufschalten, bei dem sich alle erwachsenen Urnerinnen und Urner für einen Impftermin anmelden können.» Tatsächlich geimpft würden sie dann jedoch erst gegen Ende Mai. Aktuell hätten Personen über 50 Jahre und jene, die Kontakt zu Risikopatienten hätten, Priorität. Zurfluh bittet deshalb alle anderen darum, sich übers Online-Portal anzumelden, sobald dieses aufgeschaltet ist. Legende: Bis zum Wochenende hatten mehr als 4500 Urnerinnen und Urner bereits zwei Impfungen erhalten. Keystone

16:09 Schaffhausen impft zwei weitere Personengruppen Ab heute werden zwei weitere Personengruppen im Kanton Schaffhausen geimpft: Alle Schaffhauserinnen und Schaffhauser ab einem Alter von 16 Jahren, die engen Kontakt zu besonders gefährdeten Personen haben, sowie Menschen, welche in Gemeinschaftseinrichtungen arbeiten oder leben, können sich nun gegen Covid-19 impfen, wie das Gesundheitsamt mitteilt.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat seine Liste mit den Coronavirus-Risikoländern angepasst. Neu steht unter anderem auch Indien darauf, weil das Coronavirus dort sehr stark um sich greift. Für Indien gelten die Regelungen ab heute Montag 18 Uhr, wie es heisst. Wer aus Indien in die Schweiz einreist, muss unter anderem in Quarantäne. Zusätzlich sind auch Länder wie Ägypten, Argentinien, Katar sowie Mexiko auf die Liste genommen worden. Diese Restriktionen gelten laut dem BAG für Einreisen in die Schweiz ab dem 3. Mai.

14:51 Ein Fünftel der Basler Bevölkerung weist Antikörper auf Im Kanton Basel-Stadt haben Mitte März 24 Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen das Coronavirus aufgewiesen, im Kanton Basel-Landschaft waren es 19 Prozent. Insbesondere bei den über 75-Jährigen ist die Seroprävalenz dank der Impfungen stark gestiegen. Das sind die Ergebnisse der Studie COVCO-Basel, die im Rahmen des schweizweiten Forschungsprogramms «Corona Immunitas» durchgeführt wird. Demnach wiesen Mitte Januar erst acht Prozent der Personen über 75 Jahren Antikörper gegen das Coronavirus auf, zwei Monate später lag dieser Wert bei 81 Prozent (Basel-Stadt: 86 Prozent, Basel-Landschaft: 76 Prozent). Das teilte das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) mit. Über alle Altersgruppen hinweg sei die Seroprävalenz seit vergangenem Oktober von sechs Prozent auf 21 Prozent gestiegen.

Im Streit über ausbleibende Impfstofflieferungen hat die EU-Kommission rechtliche Schritte gegen den Hersteller Astra-Zeneca eingeleitet. Man habe das Verfahren vor einem belgischen Gericht auch im Namen der 27 Mitgliedsstaaten gestartet, teilt ein Kommissionssprecher mit. Der Hersteller hatte die Lieferungen an die Europäische Union immer wieder einseitig drastisch gekürzt. Im ersten Quartal gingen 30 Millionen statt 120 Millionen Impfdosen an die 27 Staaten. Für das zweite Quartal werden nach jüngsten Angaben 70 Millionen Dosen erwartet. Ursprünglich waren 180 Millionen vereinbart. Laut EU-Kommission verstösst der Hersteller damit gegen einen EU-Rahmenvertrag vom August 2020.

13:34 BAG registriert 5313 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 72 Stunden Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 5313 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2043 . Das ist gleichviel wie in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit stagnierend. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 325.8 .

. Das ist wie in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit stagnierend. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 8.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'929 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 5 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 16 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 6 Verstorbenen . Das sind 2 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1092 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 4 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 84.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 74.0 Prozent. Davon sind 27 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

Im Kanton Waadt können sich nun alle ab 18 Jahren für Impfungen anmelden. Möglich sei dies einerseits, weil der Kanton mehr Impfdosen erhalten habe und andererseits, weil heute das Massenimpfzentrum in Montreux eingeweiht wurde. Das gibt der Kanton bekannt.