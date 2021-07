Der Ticker startet um 5:42 Uhr

6:36 Portugal führt nächtliche Ausgangssperre wieder ein Zur Eindämmung der steigenden Infektionszahlen hat die Regierung von Portugal die Wiedereinführung einer nächtlichen Ausgehsperre für Regionen mit besonders schlechter Lage beschlossen. Das Ausgangsverbot soll den Angaben zufolge zwischen 23.00 und 05.00 Uhr gelten. Die Massnahme soll voraussichtlich am Freitagabend in Kraft treten. Betroffen seien 45 Bezirke, darunter die Hauptstadt Lissabon, hiess es. Zuvor hatte das Gesundheitsministerium in Lissabon am Donnerstag 2449 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das ist der höchste erfasste Wert seit dem 13. Februar. Damals waren 2856 neue Fälle gemeldet worden. Im Winter hatte Portugal zeitweilig im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl von 10.3 Millionen mehr Neuinfektionen und Todesfälle als jedes andere Land der Erde. Im Mai wies das Land dann dank eines strengen Lockdowns mit die niedrigsten Infektionswerte Europas auf. Nun kletterte die 14-Tage-Inzidenz nach Angaben der EU-Behörde ECDC innerhalb von nur einer Woche von 124 auf fast 169 pro 100'000 Einwohner. Mit ein Grund ist die ansteckenderen Delta-Variante des Virus. Sie macht in Portugal bereits mehr als 55 Prozent aller Neuinfektionen aus.

Das amerikanische Vakzin Johnson & Johnson zeigt nach Angaben des Unternehmens eine hohe Wirksamkeit gegen die Delta-Variante des Coronavirus. Wie das Unternehmen in einer Erklärung mitteilt, sei der Impfstoff zu 85 Prozent gegen die neue erstmals in Indien entdeckte Mutante wirksam. Daten hätten gezeigt, dass die Immunisierung mindestens acht Monate anhalten würde. Die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic hat den Wirkstoff Ende März zugelassen, das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat bisher jedoch keine Impfdosen von J&J bestellt.

2:28 Italien: Uefa sperrt Eintrittskarten für Fans aus England Die Europäische Fussballverband (Uefa) hat alle jüngst an englische Fans verkauften Eintrittskarten für das EM-Viertelfinale in Rom gesperrt. Damit soll verhindert werden, dass die Gefolgschaft der englischen Nationalelf trotz Quarantänevorschriften nach Italien reist. Das gab das italienische Innenministerium bekannt. Ab Donnerstag wurden keine Tickets für das Spiel am Samstag gegen die Ukraine mehr verkauft, und zudem wurden die bereits an britische Fans verkauften Karten gesperrt. Einreisende aus Grossbritannien müssen wegen der dort grassierenden Delta-Variante des Coronavirus in Italien fünf Tage in Quarantäne. Die italienischen Behörden hatten angekündigt, diese Regelung scharf zu kontrollieren. Auch die britische Regierung hatte ihren Bürgerinnen und Bürgern geraten, nicht für das Spiel nach Italien zu reisen. Legende: Die englischen Fans müssen auf der Insel bleiben, ausser sie begeben sich gemäss der italienischen Quarantänevorschriften fünf Tage in Selbstisolation in Rom. Keystone/Archiv

22:26 St. Petersburg: Austragungsort der EM und Corona-Hotspot In Russland steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Auch in St. Petersburg ist die Situation ernst. Gerade dort, wo die Schweizer Nationalmannschaft morgen das Viertelfinal der Euro bestreitet. Die russischen Behörden unternehmen nicht viel gegen die Ausbreitung des Virus. Einschätzungen von SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky: 04:34 Video Corona Hotspot St. Petersburg Aus Tagesschau vom 01.07.2021. abspielen

21:33 Corona sorgt 2020 für Crowdfunding-Welle Die Coronakrise hat eine Welle von Unterstützungsinitiativen auf Schweizer Crowdfunding-Plattformen ausgelöst. Das Volumen im Crowdfunding-Markt erreichte 2020 einen weiteren Rekordwert, wie der jährlich publizierte Crowdfunding-Monitor der Hochschule Luzern, Link öffnet in einem neuen Fenster zeigt. Die Studienautoren schätzen, dass 2020 rund 270'000 Schweizer Geld für Crowdfunding-Kampagnen gegeben haben. Insgesamt wurden dabei Projekte im Umfang von 606.6 Millionen Franken finanziert, nach 579.1 Millionen im Vorjahr. Gerade Unterstützungs- und Spendenprojekte erlebten aufgrund der Pandemie einen Boom. Das Volumen stieg hier gegenüber dem Vorjahr um 82 Prozent auf 44.6 Millionen Franken.

20:42 Zahl der Arbeitslosenanträge in USA sinkt stärker als gedacht Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist deutlicher gesunken als erwartet. Insgesamt stellten vergangene Woche 364'000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze. In den sieben Tagen zuvor waren es 415'000, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 390'000 gerechnet.

20:08 Dänemark spendet Balkanländern eine Million Impfdosen Dänemark spendet eine Million Impfdosen von Astrazeneca an westliche Balkanländer. Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Nordmazedonien hätten einen grossen Bedarf an Impfstoffen, sagte der dänische Aussenminister Jeppe Kofod am Donnerstag laut einer Mitteilung. «Der westliche Balkan ist Teil unserer Nachbarschaft, und wir haben ein grosses gemeinsames Interesse daran, zusammenzustehen – auch im Kampf gegen die Pandemie.» Eine weitere Million Dosen sollten nach Nordafrika und das internationale Impfprogramm Covax geschickt werden. Die Spenden bestehen aus Impfstoffen, die Dänemark gekauft und bezahlt hat, die aber noch nicht geliefert wurden. Dänemark hat den Astrazeneca-Wirkstoff aufgrund seltener Nebenwirkungen aus seinem Impfprogramm genommen. Der Aussenminister von Nordmazedonien bedankt sich über Twitter

19:44 Bangladesch: Armee und Polizei setzen Lockdown durch Angesichts rasch zunehmender Corona-Zahlen hat Bangladesch einen strikten landesweiten Lockdown begonnen. Neben der Polizei kontrollierte am Donnerstag auch die Armee, ob sich die Menschen im 160-Millionen-Einwohner-Land an die Einschränkungen halten. Demnach dürfen die Leute vorerst eine Woche lang das Haus nur aus gutem Grund verlassen – etwa um Essen oder Medikamente zu kaufen oder um Beerdigungen zu besuchen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Vom Lockdown ausgenommen sind Fabriken, wenn ihre Besitzerinnen und Besitzer Corona-Sicherheitsmassnahmen treffen, wie der Chef von Bangladeschs Vereinigung von Textilproduzenten und Exporteure sagte. Bangladesch ist nach China der grösste Bekleidungsproduzent. Legende: Soldaten patrouillieren in der Stadt Dhaka, Bangladesch. Sie fordern einen Pendler auf, die Maske zu tragen. Reuters

19:13 Thurgau: Neuer Pandemieplan ausgearbeitet Der Kanton Thurgau hat einen neuen Pandemieplan ausgearbeitet, um für künftige Pandemien gewappnet zu sein. Es sei schweizweit der erste Kanton, der die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) umsetze, schreiben die Behörden in einer Mitteilung. Der neue Plan fokussiere entsprechend der WHO-Richtlinie nicht nur auf Grippepandemien. «Eine weitere Besonderheit des Thurgauer Pandemieplans ist die Risikomatrix. Ich bin sicher, dass sich die anderen Kantone daran orientieren werden», sagte Thomas Zeltner von der Projektgruppe. Der Plan helfe, neue übertragbare Krankheiten schnell einzuteilen und Schutzmassnahmen anzuordnen. Als erster Kanton in der Schweiz berücksichtigt der Thurgau zudem im Plan das «One-Health-Prinzip». Demnach sollten Veterinär- und Humanmedizin künftig zusammenarbeiten. Der Pandemieplan geht nun in die Vernehmlassung und soll Anfang 2022 in Kraft treten.

Viele Schweizer Konzerne haben ihren Mitarbeitenden zwar schon vor der Coronapandemie die Arbeit im Homeoffice ermöglicht. Die Häufigkeit der Arbeit von zuhause dürfte nach der Pandemiekrise aber nochmals zunehmen. Manche Unternehmen führen die Homeoffice-Möglichkeit nach den guten Erfahrungen während der Krise überhaupt erst offiziell ein. Anfang Woche etwa wurde bekannt, dass die Grossbank UBS ein sogenannt hybrides Arbeitsmodell lanciert, bei dem eine Mischung aus Arbeit vom Büro und von zuhause aus angeboten wird. Dies zumindest dort, «wo Rolle, Aufgaben und Standort es zulassen», heisst es bei der Bank auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

17:59 Portugal verhängt Ausgangssperre in mehreren Gemeinden In Portugal gilt in mehreren Gemeinden eine nächtliche Ausgangssperre ab 23.00 Uhr. Betroffen seien unter anderem die Hauptstadt Lissabon und Porto, teilt die Regierung mit. Sie begründet den Schritt mit weiter steigenden Infektionszahlen. «Wir können unter keinen Umständen behaupten, die Pandemie sei unter Kontrolle», sagt Kabinettsministerin Mariana Silva Vieira auf einer Pressekonferenz. Die Coronakrise in Portugal spitzt sich weiter zu. Das Gesundheitsministerium in Lissabon meldete am Donnerstag 2449 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ist der höchste erfasste Wert seit dem 13. Februar. Damals waren 2856 neue Fälle gemeldet worden. Allerdings hatte es an dem Tag vor gut viereinhalb Monaten 149 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Am Donnerstag wurden fünf Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet.

17:55 Berner Stadtrat kehrt ins Rathaus zurück Der Berner Stadtrat kehrt nach der Sommerpause ins Rathaus zurück. Das gab Stadtratspräsident Kurt Rüegsegger (SVP) an der Sitzung vom Donnerstag auf dem Bernexpo-Gelände bekannt. Die Ankündigung wurde mit Applaus quittiert. Wegen der Corona-Pandemie musste das Berner Stadtparlament seit Frühling 2020 auf Sitzungen im Rathaus verzichten, weil dort die Platzverhältnisse eher eng sind. Zuletzt tagte der Stadtrat am 12. März 2020 im Rathaus, kurz vor Beginn des ersten Shutdowns. Legende: Keystone

17:24 Zahl der Neuinfektionen in Grossbritannien steigt rasch In Grossbritannien steigt die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen rasch an. Die Behörden registrieren 27'989 Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden. Am Mittwoch waren es 26'068, am Dienstag noch 20'479. In Grossbritannien grassiert die Delta-Variante, die erstmals in Indien nachgewiesen wurde. In der Zeit zwischen 25. Juni und 1. Juli hätten die Ansteckungsfälle um fast 72 Prozent zugelegt, teilt die Regierung mit. 22 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit einer Virus-Infektion, am Mittwoch waren es 14. Binnen sieben Tagen ist das ein Anstieg um knapp elf Prozent.

16:56 WHO: Zu viele Menschen ohne Zugang zu Wasser und Sanitäranlagen Häufiges Händewaschen ist eine der wichtigsten Massnahmen zur Verhinderung von Corona-Infektionen. Allerdings hatten zu Beginn der Pandemie fast ein Drittel der Menschen weltweit zu Hause keine Möglichkeit, sich die Hände mit Seife zu waschen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Donnerstag in Genf berichteten. Eines der UN-Entwicklungsziele ist es, alle Menschen der Welt bis 2030 adäquat mit Wasser und Sanitäranlagen zu versorgen. Wenn es so weiter gehe wie bisher, dann müssten 2030 voraussichtlich mehr als 1,5 Milliarden Menschen immer noch ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen leben, so die WHO. Besonders prekär sei die Lage in Afrika. Investitionen in Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene müssen weltweit zur Priorität werden, um die Pandemie zu beenden und widerstandsfähigere Gesundheitssysteme aufzubauen.

Im Kanton Graubünden müssen Schülerinnen und Schüler und auch alle Erwachsenen auf dem gesamten Schulareal ab 5. Juli keine Maske mehr tragen. Dies gebe eine Perspektive für das neue Schuljahr, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Das Weglassen der Maske gelte unabhängig davon, ob sich eine Schule respektive Institution an den Schultestungen beteilige oder nicht. Grund für die Lockerungen sei die stabile epidemiologische Lage.

16:11 In der EU zugelassene Impfstoffe schützen gegen Delta Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA teilte am Donnerstag mit, dass die in der EU zugelassenen Impfstoffe gegen alle Varianten des Coronavirus – darunter auch Delta – schützen würden. Die EMA fordert die Hersteller aber dazu auf, wachsam zu bleiben. «In den letzten Monaten hat es eine Reihe von Varianten gegeben und wir erwarten weitere», sagte Marco Cavaleri, Leiter der Impfstoffstrategie der EMA, während einer Pressekonferenz. «Es ist sehr wichtig, dass es eine kontinuierliche Überwachung und Überprüfung der Leistung aller zugelassenen Impfstoffe gegen neu auftretende Varianten gibt.»

15:40 Deutlich mehr Ansteckungen mit Delta-Variante festgestellt Gemäss dem aktuellen Wochenbericht zur epidemiologischen Lage, Link öffnet in einem neuen Fenster des BAG ist der Anteil der Delta-Variante ab der Woche 22 (31.5.-6.6.2021) deutlich angestiegen. Das BAG schätzt für die Woche 23 (7.-13.6.) einen Anteil von 13 Prozent. Für die Woche davor hat das BAG noch einen Anteil der Delta-Variante von 3.8 Prozent geschätzt.

Die sich ausbreitende Delta-Variante ist nach Angaben des Generalsekretärs der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Burkhard Rodeck, mit Blick auf die Sterblichkeit wahrscheinlich weniger gefährlich als andere Coronavirus-Varianten. Man wisse, dass die Variante wahrscheinlich zu rund 60 Prozent ansteckender sei, sagte er am Donnerstag bei einer Expertenanhörung im Deutschen Bundestag zum Thema Schule in der Pandemie. «Sie ist allerdings, was die Sterblichkeitsrate angeht, eher unterhalb der anderen Varianten anzusiedeln». Rodeck betonte, dass es sich um vorläufige Daten aus Grossbritannien handele, wo die Variante sich sehr stark verbreitet hat.

Die Corona-Pandemie hinterlässt auch Spuren beim Sozialdienst der Kantonspolizei Basel-Stadt: Im ersten Corona-Jahr 2020 haben Hilfeleistungen und Beratungen des Sozialdienstes gegenüber dem Vorjahr um rund 20 bis 30 Prozent zugenommen. Konkret leistete die Abteilung im vergangenen Jahr 4800 Amtshandlungen, wie Massimo Bonato, Leiter Sozialdienst der Kantonspolizei Basel-Stadt am Donnerstag vor den Medien sagte. So verzeichne der Sozialdienst seit Ausbruch der Pandemie eine signifikante Verschärfung der Suchtproblematik. Auch ist laut Bonato eine Zunahme von Fällen zu spüren, bei denen psychologische oder psychiatrische Hilfe vermittelt werden muss. «Wir haben die Unsicherheit der Menschen gespürt, die wegen der Pandemie plötzlich keinen strukturierten Tagesablauf mehr hatten oder ein sicheres Einkommen», sagte Bonato. Mit den Öffnungsschritten mache sich nun eine zunehmende Beruhigung der Situation bemerkbar.