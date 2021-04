Kein Kanton hat zurzeit gemessen an der Bevölkerung so viele laborbestätigte Corona-Fälle wie Uri. Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit traten in den vergangenen zwei Wochen 817 Fälle hochgerechnet auf 100'000 Einwohner auf. Der Schweizer Mittelwert liegt bei 284.

Kommt es zu einem Engpass bei den Spitalkapazitäten, sollen im Kanton Uri verschärfte Massnahmen in Kraft gesetzt werden. Der Regierungsrat habe solche am Freitag diskutiert, heisst es in der Mitteilung. In den kommenden Tagen würden die Massnahmen konkretisiert und beschlossen. Entsprechende Informationen stellte der Urner Regierungsrat für Montag in Aussicht.

Im Kanton Uri könnten in den nächsten Tagen schärfere Corona-Massnahmen in Kraft gesetzt werden. Dies hat der Regierungsrat mitgeteilt. Die epidemiologische Lage sei besorgniserregend. Er verfolge die Entwicklung der Fallzahlen und die steigende Belegung der Intensivstation des Kantonsspitals Uri mit Besorgnis. Allenfalls müssten Patientinnen und Patienten an die Spitäler der umliegenden Kantone abgegeben werden.

Schülerinnen und Schüler ab der 5. Primarschulklasse sollen auch weiterhin Masken tragen. Der Regierungsrat hat eine SVP-Motion abgelehnt, die eine sofortige Aufhebung der Maskenpflicht gefordert hatte. In Primar- und Oberstufen-Schulen komme es häufig zu Infektionen, teilte der Regierungsrat mit. In diesen Fällen müssten dann ganze Klassen und Ihre Lehrer in Quarantäne geschickt oder gar ganze Schulen geschlossen werden.

Die Impfkampagne in den baselstädtischen Alters- und Pflegeheimen ist mit den Zweitimpfungen abgeschlossen. Insgesamt wurden in den 42 Heimen 5585 Bewohnerinnen und Bewohner geimpft, teilte das Gesundheitsdepartement mit. Jetzt konzentriere man sich mit mobilen Impfequipen auf ältere und besonders vulnerable Menschen in Alterssiedlungen sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Wegen der grossen Zahl an Zweitwohnungsbesitzern sei die Kontrolle im Kanton Graubünden schwierig, hiess es beim Kantonalen Führungsstab auf Anfrage von Keystone-SDA. In den Impfzentren gab es demnach eine Handvoll ausländischer Staatsangehörige, die geimpft wurden oder sich eine Impfung erhofft hatten. Laut dem Gesundheitsamt werden Personen ohne Krankenversicherung in der Schweiz abgewiesen, ebenso Personen mit einem ausserkantonalen oder ausländischen Wohnsitz.

In den Kantonen Wallis und Graubünden haben sich einige wenige ausländische Staatsangehörige ohne Wohnsitz in der Schweiz gegen Covid-19 impfen lassen.

14:47

Kanton Bern bereit für Massentests und Impfkampagne

An Schulen, in Betrieben und in der Bevölkerung plant der Kanton Bern Massentests. Ein Pilotversuch an mehreren Schulen fiel positiv aus, weshalb der Kanton Bern ab Anfangs Mai möglichst viele Kinder und Jugendliche von der 1. bis zur 9. Klasse jede Woche testen lassen will. Bei den freiwilligen Massentests kommen Speicheltests zum Einsatz, was den Kanton 990'000 Franken kostet, wie er in einer Mitteilung schreibt. Bei den Unternehmen haben sich rund 200 grosse und kleinere Firmen gemeldet, die ebenfalls solche Massentests durchführen wollen.

Zudem soll in den kommenden Wochen das grosse Impfen beginnen. Dafür wird ein zehntes Impfzentrum auf dem BEA-Gelände in Bern eröffnet. Es werden mobile Impfteams unterwegs sein und auch Hausärzte und Apotheken werden Impfungen durchführen. In Aarberg, Unterzollikofen, Riggisberg und Corgémont werden Hausärztinnen und Hausärzte ab Mai zusätzlich auch Impfpraxen eröffnen. Bis August sollen alle Personen, die dies wünschen, geimpft werden können, so das Ziel des Kantons Bern.