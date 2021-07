Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:08 US-Präsident Biden mit neuen Impf-Regeln für Bundesangestellte US-Präsident Joe Biden hat die Einführung neuer Regeln angekündigt, mit denen Millionen Angestellte der Regierung zu einer Impfung gegen das Coronavirus bewegt werden sollen. Mitarbeiter, die keinen Impfnachweis vorlegen können, sollen künftig stets eine Maske tragen müssen und ein bis zweimal pro Woche auf eine mögliche Corona-Infektion getestet werden, wie das Weisse Haus mitteilte. Zudem sollen sie in Bezug auf Dienstreisen Beschränkungen unterliegen. Die Regelung für die mehr als zwei Millionen zivilen Angestellten der Regierung gilt demnach auch für Mitarbeiter von Vertragspartnern, die in Einrichtungen der Regierung arbeiten. Zudem weise der Präsident das Verteidigungsministerium an, zu prüfen, ab wann die Streitkräfte eine Corona-Impfpflicht verhängen können. Um die Impfquote in den USA anzuheben, fordert Präsident Biden zudem eine Belohnung von 100 US-Dollar für jede neu geimpfte Person. Bundesstaaten, Bezirke und Kommunen sollten dafür übrige Mittel aus dem Konjunkturpaket vom März verwenden, erklärte das US-Finanzministerium. Dies solle «ein extra Anreiz sein, um die Impfquote zu erhöhen, unsere Gemeinschaften zu schützen und Leben zu retten», heisst es.

20:25 Portugal will Beschränkungen in drei Schritten aufheben Portugal will angesichts sinkender Corona-Zahlen seine Beschränkungen in drei Schritten lockern. Ab Sonntag werde die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben, sagt Ministerpräsident Antonio Costa. Auch Einschränkungen bei den Öffnungszeiten für Restaurants und Geschäfte würden fallen. Ab September werde die Verpflichtung zum Tragen von Masken in der Öffentlichkeit aufgehoben, ab Oktober dürften Bars und Nachtclubs für Besucher mit Negativtest wieder öffnen. Die Zahl der Corona-Toten und Klinik-Einweisungen war in Portugal zuletzt so langsam gestiegen wie seit Februar nicht mehr.

19:38 Israel bietet dritte Impfung für über 60-Jährige an Angesichts steigender Infektionszahlen will Israel als erstes Land über 60-Jährigen eine dritte Impfdosis gegen das Coronavirus geben. Regierungschef Naftali Bennett teilte mit, dies gelte für Patienten, die vor mindestens fünf Monaten ihre zweite Impfdosis erhalten haben. Bennett sagte, die Impfkampagne solle binnen weniger Tage beginnen. «Ich rufe ältere Menschen, die schon die zweite Dosis erhalten haben, sich auch zum dritten Mal impfen zu lassen», sagte er. «Dies schützt vor schwerer Erkrankung und Tod.» Bisher hatten in Israel bereits mehrere Hundert Menschen mit Immunschwäche eine solche dritte Dosis erhalten. Die Zahl der innerhalb eines Tages gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Israel hatte zuletzt wieder die 2000er-Marke überschritten. Am Donnerstagmorgen meldete das Gesundheitsministerium 2165 neue Infektionen für den Vortag. 159 Corona-Patienten sind schwer erkrankt. Mehr als 57 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.

19:14 Zahl der Corona-Fälle in Afrika sinkt Obwohl in Afrika erst 1.6 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft sind, beginnt die Zahl der Fälle leicht zu sinken. Im Wochenvergleich gingen die Neuinfektionen laut John Nkengasong von der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (Africa CDC) um 15 Prozent auf insgesamt 239’000 Fälle zurück. Allerdings warnte die Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Matshidiso Moeti: «Der Kontinent befindet sich noch immer im Griff der dritten Infektionswelle, wir sind definitiv noch nicht aus dem Gröbsten raus.» Die Anfang Mai erstmals registrierte Infektionswelle wird von der hochansteckenden Delta-Variante getrieben und führt nun im Westen des Kontinents zu steigenden Fallzahlen.

18:27 Slowakei: Proteste gegen Impf-Gesetz In der slowakischen Hauptstadt Bratislava führen Proteste gegen eine gesetzlich festgeschriebene Testpflicht für Ungeimpfte Medienberichten zufolge zu Verkehrsbehinderungen. Die Menschenmenge vor dem Amtssitz von Präsidentin Zuzana Caputova sei den ganzen Tag über angewachsen, berichtet die Zeitung «Dennik N». Bislang seien die Proteste friedlich. Bei einer Blockade des slowakischen Parlaments am vergangenen Freitag setzte die Polizei Tränengas ein. Caputova unterzeichnete am Montag ein tags zuvor verabschiedetes Gesetz, das von Nicht-Geimpften einen negativen Test bei zahlreichen Gelegenheiten vorschreibt. Niekoľko stoviek protestujúcich už hodiny blokuje dopravu v centre Bratislavy, policajti napriek tomu zatiaľ nezakročili. Tvrdia, že čakajú na ďalšie pokyny a chcú sa vyhnúť násilnostiam.

#Koronavírushttps://t.co/92BHqG2yYG — Denník N (@dennikN) July 29, 2021

17:37 Mehr als 200 Infektionen nach Festival in Kroatien In Österreich sind 215 Corona-Infektionen unter Reiserückkehrern nach einem Festival in Kroatien registriert worden. Die Veranstaltung «Austria goes Zrce» fand vorige Woche auf der Insel Pag statt. Knapp 8000 Menschen im Alter zwischen 19 und 27 Jahren waren zu der mehrtägigen Strandparty gereist, wie der Veranstalter Martin Reitstätter der Deutschen Presse-Agentur sagte. Österreichische Gesundheitsbehörden haben Besucher nun aufgefordert, sich testen zu lassen, um weitere mögliche Infektionen aufzuspüren. Laut Reitstätter wurden alle Partygäste vor dem Betreten des Geländes zweimal überprüft, ob sie geimpft, getestet oder von Corona-19 genesen waren. «Wir haben uns an die Vorgaben der österreichischen und kroatischen Regierungen gehalten», sagte er. Reitstätter wies Vorwürfe einer Besucherin zurück, die im Gespräch mit der Zeitung «Der Standard» über teils laxe Kontrollen berichtete. Rund 60 Prozent der Gäste waren laut einer von den Veranstaltern durchgeführten Umfrage zumindest teilgeimpft. «Was uns am allermeisten schreckt: Dass es so viele Geimpfte unter den positiv Getesteten gibt», sagte Reitstätter.

16:57 Spitäler und Spitex für Test-Obligatorium bei ungeimpftem Personal Anders als die Kantone sprechen sich die Spitäler und die Spitex in der Corona-Pandemie für eine Test-Pflicht für ungeimpftes und noch nicht erkranktes Gesundheitspersonal aus. Allerdings müsste die Finanzierung vorgängig geregelt werden. Ein solches Obligatorium würde aus Sicht des Spitalverbands H+ einen höheren Aufwand bedeuten, der über die heutigen Tarife nicht abgegolten wäre, schrieb H+ auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Finanzierung dieser «zusätzlichen Aufgaben» müsse daher vorab geklärt sein. Das gelte auch für den Fall, dass bei Besucherinnen und Besuchern in Spitälern und Kliniken künftig das Covid-Zertifikat kontrolliert oder Antigen-Tests durchgeführt werden müssten. Es liege nun im Ermessen der Kantone, entsprechende Vorgaben zu erlassen, schrieb die Spitex. Legende: Keystone

15:40 Baselland baut Jugendpsychiatrie-Angebote aus Das psychiatrische und psychotherapeutische Behandlungsangebot für Kinder und Jugendliche im Kanton Baselland soll wegen der pandemiebedingt hohen Nachfrage ausgebaut werden. Der Regierungsrat hat für die Abgeltung ungedeckter Zusatzkosten rund 600'000 Franken bewilligt. In erster Linie gehe es darum, die Wartezeiten bis zur Erstbehandlung von Kindern und Jugendlichen zu verkürzen, teilte die Regierung mit. Die wegen der Coronakrise stark gestiegene Nachfrage habe zu langen Wartelisten mit Wartezeiten von mehreren Wochen geführt. Legende: Innenansicht des Neubaus des Klinikgebaeudes der Kinder- und Jugendpsychiatrie Baselland in Liestal Ende 2020. Keystone/Archiv

14:57 391 Impfdurchbrüche in der Schweiz Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gab das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag bekannt, dass bislang 391 Personen in der Schweiz trotz vollständiger Impfung an Covid-19 erkrankt sind. Die Zahl bewegt sich gemäss BAG auf tiefen Niveau und im zu erwartenden Rahmen. 92 mussten in Spitalpflege und 18 sind verstorben. Das BAG weist darauf hin, dass die Zahl der Fälle eine Unterschätzung sei. Es gebe Personen mit Impfdurchbrüchen, die weder in einem Spital noch ambulant erfasst worden seien. Die Zahlen liegen deshalb etwas höher. Trotz dieser Unschärfe seien die Fälle von vollständig Geimpften, die sich infizieren, gering. Sie würden sich im zu erwartenden Rahmen bewegen.

14:17 Schweizer Temporärbranche erholt sich von Corona Mit den grossen Lockerungen und den stark sinkenden Corona-Fallzahlen im Frühling hat sich auch die Schweizer Temporärbranche erholt. Gemäss dem Swiss Staffingindex leisteten die Temporärarbeitenden in der Zeit von April bis Juni 2021 24.5 Prozent mehr Einsatzstunden als im Vorjahresquartal. Damit habe die Branche einen grossen Teil des pandemiebedingten Einbruchs wieder gut machen können, heisst es in einer Mitteilung des Verbandes. Die Personalberatenden hätten dabei von anziehendem Geschäft in allen Sektoren berichtet. Trotz des jüngsten Wachstums liegt die Branche allerdings noch immer knapp unter dem Niveau des zweiten Quartals 2019.

13:34 BAG meldet 827 neue Fälle und 20 neue Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 827 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 717 . Das sind 17 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 31 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 106.95 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4.0 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 22'897 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 14 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 20 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 1 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 179 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 40 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 68 Prozent ausgelastet . Davon sind 4 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 8'947'156 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 33'222 Personen pro Tag geimpft. Das sind 29.6 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 47.7 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 6.3 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:29 Britische Wirtschaft erleichtert über Ende der Quarantänepflicht Die britische Wirtschaft hat die Aufhebung der Quarantänepflicht für Reisende aus der EU und den USA begrüsst. «Für die langfristige Erholung unserer Wirtschaftsbeziehung ist es von enormer Bedeutung, dass Reisen im Personen- und Handelsverkehr wieder in beide Richtungen möglich sind», sagte die Geschäftsführerin der britischen Handelskammer in Deutschland, Ilka Hartmann. Viele Unternehmen im bilateralen Handel profitierten vom Ende der Massnahmen. Hartmann forderte, die Kosten für notwendige Corona-Tests auf ein Minimum zu begrenzen. Vom 2. August an müssen sich vollständig geimpfte Reisende aus der EU und den USA nicht mehr wie bisher für mindestens fünf Tage nach Ankunft in häusliche Isolation begeben. Notwendig sind allerdings weiterhin ein negativer Corona-Test vor der Einreise sowie ein weiterer Test spätestens am 2. Tag nach der Ankunft in England.

12:20 Deutscher Bundestagspräsident fordert Regeln nur noch für Ungeimpfte Im Zuge der Diskussion um eine Impfpflicht in Deutschland fordert Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) Corona-Einschränkungen bald nur noch für Nichtgeimpfte. Die Impfpflicht-Debatte gehe in die falsche Richtung, sagte er in einem Zeitungsinterview. Er sprach sich für eine Aufhebung von Corona-Auflagen nur für Geimpfte aus, um Impf-Unwillige zur Immunisierung zu bewegen. «Für eine solche unterschiedliche Behandlung von Getesteten einerseits und Genesenen und Geimpften andererseits, sehe ich keine verfassungsrechtlichen Probleme, da das Risiko des Impfens nach heutigem Wissensstand extrem gering ist.» Frankreich, wo Nichtgeimpfte nicht länger freien Zugang etwa zu Restaurants oder Kulturveranstaltungen erhalten, könne ein Vorbild für Deutschland sein, sagte Schäuble. Legende: Keystone

11:29 Zahl der Personen auf den Intensivstationen nahm um 33 Prozent zu In der Schweiz und in Liechtenstein sind die Zahlen der Ansteckungen mit dem Coronavirus und die Hospitalisierungen im Wochenvergleich angestiegen. Letztere erhöhte sich in der Woche vom 19. bis 25. Juli von 48 auf 63 Fälle. Die Zahl der Personen auf den Intensivstationen nahm um 33 Prozent zu. 32 Patientinnen oder Patienten lagen in der Berichtswoche auf einer Intensivstation, wie am Donnerstag dem wöchentlichen Corona-Bulletin des Bundesamts für Gesundheit (BAG) entnommen werden konnte. Das mittlere Alter aller wegen Personen, die wegen Covid in Spitalpflege sind, lag bei 56 Jahren. Das heisst, die eine Hälfte war älter, die andere jünger als 56 Jahre. Die Hospitalisierungen nehmen seit der Woche vom 14. Juni wieder stetig zu. Die Anzahl Todesfälle blieb auf tiefen Niveau stabil.

11:20 Israel: Grüner Pass soll steigende Corona-Zahlen bremsen Wegen steigender Corona-Infektionszahlen gilt in Israel seit Donnerstag wieder der sogenannte Grüne Pass. Bei Versammlungen von mehr als 100 Menschen müssen Teilnehmer, die älter als zwölf Jahre alt sind, eine Bescheinigung für Geimpfte oder Genesene vorzeigen oder ein negatives Corona-Testergebnis. Dies gilt unter anderem für Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Fitnessstudios, Restaurants, Konferenzen und Gebetshäuser. Ein Expertenteam empfahl eine dritte Auffrischungsimpfung für Erwachsene, wie es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums hiess. Uneinigkeit habe allerdings über die Altersgruppe geherrscht, welche die Impfung erhalten solle - entweder über 60-Jährige oder über 70-Jährige. In den kommenden Tagen werde das Ministerium eine endgültige Entscheidung über eine dritte Impfung und die entsprechende Altersgruppe treffen, hiess es. Legende: Der Grüne Pass, der Erleichterungen für Geimpfte und Genesene brachte, war in Israel im Februar eingeführt worden. Nach einem deutlichen Rückgang der Infektionszahlen waren die meisten Beschränkungen jedoch wieder aufgehoben worden. Keystone

10:35 Community-Aufruf: Geimpft und immer noch sehr vorsichtig? Sie sind bereits geimpft, grosse Menschenmengen verunsichern Sie aber immer noch? Weichen Sie bewusst Anlässen aus, weil Sie sich unwohl fühlen? Private Treffen sind Ihnen ohne Selbsttests unangenehm? Welchen Situationen weichen Sie bewusst aus oder verunsichern Sie, obwohl Sie bereits geimpft sind? Oder gehen Sie seit der Impfung wieder nahezu unbeschwert durchs Leben? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren.

9:51 Polizeikräfte auf griechischen Corona-Inseln werden verstärkt Im Kampf gegen steigende Corona-Zahlen auf mehreren griechischen Inseln will die Regierung die Zahl der Polizisten vor Ort erhöhen. Die Beamten sollen dafür sorgen, dass im Nachtleben die vorgegebenen Corona-Massnahmen eingehalten werden, wie die griechische Zeitung «Kathimerini» unter Berufung auf den Zivilschutz berichtete. Betroffen sind vor allem die Kykladen-Inseln Paros und Ios. Auch auf Kreta stiegen die Coronafälle in den vergangenen Wochen an. Es gelte dringend, auf den bei Touristen beliebten Inseln einen Lockdown zu vermeiden, hiess es. Griechische Medien berichten immer wieder über ausufernde Partys auf den Urlaubsinseln, obwohl Clubs und Bars bei Verstössen mit hohen Strafen und vorübergehenden Schliessungen rechnen müssen. Häufig belegen Fotos und Videos in sozialen Medien, dass Abstände nicht eingehalten werden und die Gäste auf engem Raum tanzen. Eigentlich gilt für solche Betriebe ein Sitz-Gebot und damit effektiv ein Tanzverbot. Legende: Auf den Kykladen steigen die Fälle wieder an, so auch auf der Touristen-Insel Mykonos (Foto). Keystone

9:24 Milliardenübernahme gibt Astra-Zeneca Schwung Der britische Pharmakonzern Astra-Zeneca stockt wegen der Übernahme des US-Biotechunternehmens Alexion seine Jahresziele auf. Für 2021 wird nun mit einem Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen im niedrigen Zwanzigerprozentbereich gerechnet. Bisher hatte das Unternehmen ein Umsatzwachstum im niedrigen Zehnerprozentbereich in Aussicht gestellt. Astra-Zeneca hatte die 39 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Alexion vor wenigen Tagen abgeschlossen, es ist der mit Abstand grösste Zukauf in der Geschichte des Pharma-Unternehmens. In den Prognosen für das laufende Jahr sind Geschäfte mit dem Covid-19-Impfstoff von Astra-Zeneca noch nicht enthalten. Der Umsatz mit dem Vakzin hat sich im zweiten Quartal auf 894 Millionen Dollar mehr als verdreifacht.

7:59 Kantone teilen die Einschätzung der «unsicheren Situation» Die Kantone können den Entscheid des Bundesrats, die Corona-Massnahmen vorerst nicht zu lockern, nachvollziehen. Das sagte der Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), Lukas Engelberger. «Ich teile die Einschätzung, dass die aktuelle Situation unsicher ist, und finde deshalb den Entscheid, vorerst auf weitere Lockerungen zu verzichten, richtig», sagte Engelberger in der Sendung «Heute Morgen» von Radio SRF. Heute hätten die Kantone die Vorschläge des Bundesrats für den nächsten Lockerungsschritt der Corona-Massnahmen erhalten sollen. Gesundheitsminister Alain Berset hatte die GDK jedoch am Mittwoch darüber informiert, dass wegen der gestiegenen Fallzahlen keine Lockerungen angezeigt seien. Legende: Auch wie die Reiserückkehrenden die Corona-Situation in der Schweiz beeinflussen, ist noch nicht abschätzbar. Keystone