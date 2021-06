Der Ticker startet um 5:26 Uhr

21:09 USA lockern Reisewarnungen Die USA haben ihre Reisewarnungen, Link öffnet in einem neuen Fenster für amerikanische Staatsbürger für dutzende Länder gelockert. Das Aussenministerium in Washington bewertet Reiseziele auf einer Skala von eins bis vier – die Schweiz steht neben Ländern wie Italien, Frankreich, Mexiko oder Kanada auf Stufe drei des Warnsystems. Das bedeutet, dass US-Bürger ihre Reisepläne überdenken sollen. Die Neubewertung ändert nichts an dem wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisestopp in die USA für Ausländer aus dem europäischen Schengen-Raum, aus Grossbritannien, Irland, Indien, China, Brasilien, Südafrika und dem Iran. Eine Einreise aus diesen Staaten ist weiterhin in der Regel nur mit einer Ausnahmegenehmigung («National Interest Exception») möglich.

20:51 Rückblick auf die Arbeit der Taskforce Seit Beginn der Pandemie begleitet und berät die wissenschaftliche Taskforce den Bundesrat – mit mehr oder weniger Nebengeräuschen. Der Ständerat will, dass für zukünftige grosse Krisen ein ständiges wissenschaftliches Gremium geschaffen wird. Der Mann, der dieses Projekt koordiniert, ist Michael Hengartner, Präsident des ETH-Rates und Gründer der wissenschaftlichen Taskforce. Im Interview zeigt sich der Wissenschaftler auch selbstkritisch. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gründer der Taskforce Warum braucht es ein wissenschaftliches Gremium, Herr Hengartner? 08.06.2021 Mit Video

20:21 Prominente fordern Impfstoffspenden für arme Länder Vor dem G7-Gipfel in Grossbritannien haben Unicef-Botschafter und andere Prominente die reichen Länder aufgefordert, verfügbare Impfdosen an ärmere Staaten zu spenden. Es müsse eine gerechtere Impfstoffversorgung für Länder mit niedrigeren und mittleren Einkommen sichergestellt werden, heisst es in einem offenen Brief, der in der «Financial Times» veröffentlicht wurde. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem David Beckham, Billie Eilish, Claudia Schiffer und Pink. Die 28 Unterzeichner des Briefes fordern die G7 auf, zwischen Juni und August mindestens 20 Prozent der verfügbaren Impfdosen gegen Covid-19 zu teilen, um das Risiko einer weiteren Ausbreitung des Virus und die Gefahr von Mutationen zu verringern.

19:54 Kanton Zürich testet Covid-Zertifikat Mit dem Covid-Zertifikat für Geimpfte, Getestete und Genesene geht es vorwärts: Erste Kantone stellten am Montag testweise erste Zertifikate aus. Bis Ende Juni sollen die Zertifikate flächendeckend ausgestellt werden können. Die Kantone sind gefordert. Im Kanton Zürich befindet man sich momentan in der Pilotphase. Ein Blick ins Impfzentrum in Uster. 04:56 Video Pilotphase des Covid-Zertifikats im Kanton Zürich Aus Schweiz aktuell vom 08.06.2021. abspielen

18:22 FDP-Fraktion: Erweitertes Covid-Zertifikat soll meineimpfungen.ch ersetzen Das Covid-Zertifikat soll zu einem allgemeinen elektronischen Impfpass erweitert werden. Dies verlangt die FDP-Fraktion mit einer Motion. Die Nutzung der Infrastruktur für das Covid-Zertifikat soll nicht auf wenige Monate beschränkt werden, sondern dauerhaft genutzt werden. Dies teilte die FDP-Fraktion nach ihrer Sitzung mit. Die Fraktion will den Bundesrat mit einer Motion beauftragen, das Zertifikat auf alle Impfungen auszuweiten und so eine Digitalisierung der Impfdaten zu ermöglichen. Das Zertifikat soll als Ersatzlösung für die Online-Plattform meineimpfungen.ch dienen, die gravierende Sicherheitsmängel aufwies. Die Nutzung des elektronischen Ausweises solle freiwillig bleiben. Mit der elektronischen Lösung werde jedoch ein Mehrwert für die Bevölkerung geschaffen. Gleichzeitig würden die Investitionen der öffentlichen Hand nachhaltig genutzt.

17:41 Weitere Lockerungen in Frankreich In Frankreich treten am Mittwoch weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen in Kraft. Die abendliche Ausgangssperre wird etwa von 21.00 Uhr auf 23.00 Uhr nach hinten verschoben. Auch die Einreise nach Frankreich wird aus zahlreichen Ländern erleichtert. Es reicht dann ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder ein negativer Antigen-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Zuvor war ein PCR-Test verpflichtend. Restaurants dürfen zudem ihre Innenräume mit einer Auslastung von 50 Prozent wieder öffnen. Auch Fitnessstudios und Schwimmbäder dürfen ab Mittwoch wieder von allen Menschen besucht werden. Bei kulturellen Grossveranstaltungen im Freien sind bis zu 5000 Menschen erlaubt, Kinos und Theater dürfen mehr Gäste als bisher empfangen. Auch in der Arbeitswelt wird es Lockerungen geben. Die Menschen dürfen weitgehend wieder in die Büros zurückkehren. Doch das Homeoffice wird noch nicht vollständig abgeschafft – es muss für eine bestimmte Zahl an Tagen in der Woche möglich sein, wenn der Beruf es zulässt. Am Arbeitsplatz gelten weiter Masken- und Abstandsregeln.

17:12 Corona-Skeptiker verbreiten Falschinformationen zu geplantem Anlass in Zug Gegner der Corona-Massnahmen behaupten fälschlicherweise, die Zuger Behörden hätten für diesen Sonntag eine Versammlung bewilligt. Über den Nachrichtendienst Telegram rufen sie dazu auf, am 13. Juni nach Zug zu kommen, um gemeinsam die Abstimmungs-Resultate zu verfolgen. Am Sonntag wird unter anderem über das Covid-Gesetz abgestimmt. Der Anlass sei «behördlich bewilligt», steht auf dem Aufruf. Doch das stimmt nicht, wie Frank Kleiner, Sprecher der Zuger Polizei gegenüber SRF sagt. Ein entsprechendes Gesuch sei zwar eingegangen, bewilligt sei es jedoch noch nicht. «Aktuell wird dies von den der Stadt Zug geprüft. Die Behörden sind im engen Austausch mit uns und den Veranstaltern», so der Polizeisprecher weiter. Der definitive Entscheid stehe noch aus, mehr könne er dazu nicht sagen.

17:08 Büro des Ständerats soll Gedenkfeier für Opfer in die Wege leiten Der Ständerat hat sein Ratsbüro damit beauftragt, abzuklären, ob eine offizielle Gedenkfeier für die Opfer und Angehörigen der Corona-Pandemie durchgeführt werden könnte. Der Ständerat überwies den Vorstoss diskussionslos. Während der Pandemie hätten viele Menschen nicht gebührend von ihren Angehörigen Abschied nehmen können, sagte Ständerätin Maya Graf (Grüne/BL), die das Postulat einreichte. Dies solle mit der Gedenkfeier nachgeholt werden. Die Pandemie habe zudem für viele Menschen auch psychische Folgen gehabt. Eine Gedenkfeier könne helfen, dass sich diese Menschen nicht ausgeschlossen fühlten. Ausserdem fördere ein solcher Anlass die Solidarität in der Gesellschaft. Das Büro des Ständerats zeigte sich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Nun wird der Entscheid des Nationalrats abgewartet. Dort wurde ein ähnlicher Antrag eingereicht.

16:40 Regierungsrat BS will Schutzschirm für Grossveranstaltungen nutzen Die Basler Regierung beantragt für den vom Bundesrat eingeführten Schutzschirm für Grossveranstaltungen mit über 5000 Personen einen Kantonsbeitrag von 19 Millionen Franken. Sie will damit ab Juli die Durchführung grossen Veranstaltungen im Kultur-, Sport und Messebereich erleichtern. Die Regierung rechnet mit rund 50 Grossveranstaltungen, die im Zeitraum von Juli 2021 bis April 2022 Anrecht auf einen Schutzschirm haben, wie sie mitteilt. Knapp die Hälfte davon sind Fussballspiele des FC Basel. Weiter befinden sich 15 Kulturevents, wie das Jugendkulturfestival oder die Konzertreihe «Im Fluss», auf der Liste. Dazu kommen Messen wie die auf September verschobene Art Basel. Mit dem Schutzschirm ist eine Ausfallentschädigung gemeint für den Fall, dass eine Grossveranstaltung wegen der epidemiologischen Lage kurzfristig abgesagt werden muss. Die Veranstalter müssen sich darum bewerben und tragen ihrerseits eine Franchise von 5000 Franken sowie einen Selbstbehalt von 10 Prozent.

15:49 Pfizer startet entscheidende Impfstoffstudie mit Kindern Pfizer und Biontech treiben die Entwicklung ihres Covid-19-Impfstoffs zum Einsatz bei Kindern unter zwölf Jahren voran. Die entscheidende klinische Studie der Phase 2/3 mit Kindern zwischen fünf und elf Jahren ist gestartet, wie Pfizer mitteilte. Im März hatte die klinische Entwicklung begonnen, insgesamt sollen an der Studie rund 4500 Kindern zwischen sechs Monaten und elf Jahren in den USA, Finnland, Polen und Spanien teilnehmen. Pfizer rechnet damit, die US-Zulassung für Fünf- bis Elfjährige im September/Oktober und kurze Zeit später für Kinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren beantragen zu können. In der Europäischen Union, den USA und Kanada ist bereits der Einsatz des Impfstoffs ab zwölf Jahren genehmigt worden.

15:34 Ab Juli verkehren alle Zürcher Nachtzüge und Nachtbusse wieder Nach der coronabedingten Einstellung werden die Nacht-S-Bahnen und Nachtbusse ab 2. Juli wieder verkehren. Seit März 2020 war das Nachtnetz wegen der Coronapandemie eingestellt. Nun wird das Angebot, da dank den Lockerungen an den Wochenenden wieder mehr Veranstaltungen stattfinden, am ersten Juli-Wochenende wieder in Betrieb genommen, wie der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) mitteilte. Die Wiederaufnahme der Nachtangebote findet gemäss Mitteilung landesweit koordiniert statt. Ein früherer Start ist dabei nicht möglich, da die betriebliche Planung anspruchsvoll ist. Neu müssen Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer auf dem ZVV-Netz keinen Zuschlag lösen. Bereits im vergangenen Sommer war dessen Abschaffung per Dezember 2020 beschlossen worden. Wegen der Einstellung des Nachtnetzes kam dies bislang aber noch nicht zum Tragen. Das Schutzkonzept für den öffentlichen Verkehr gilt auch im Nachtnetz, wie der ZVV weiter festhält.

14:35 Kommen die 80 Prozent Geimpfte zusammen? «Die Impfungen schreiten erfreulich voran», sagt Masserey. Sie sei optimistisch, dass wir diese Zahl erreichen. Wie kommt die Zahl der 80 Prozent für die Herdenimmunität zustande, fragt ein Journalist weiter. «Das seien unter anderem Ergebnisse von verschiedenen Umfragen.» «Ein konkretes Impfziel haben wir aber nicht», sagt Masserey weiter. «Wichtig war, dass die Risikogruppen geimpft wurden, dort hatten wir auch ein Ziel.» Wann kann man mit einer zufriedenstellenden Zahl an Geimpften rechnen, fragt eine Journalistin. «Das hängt von den Lieferungen ab», antwortet Masserey. Vielleicht sind Ende Juli 75 Prozent erreicht, schätzt sie. 00:42 Video Virginie Masserey: «Ich bin optimistisch, dass wir die Herdenimmunität erreichen» (frz.) Aus News-Clip vom 08.06.2021. abspielen

14:34 Sinkt die Impfbereitschaft? Entspricht die aktuelle Sättigung bezüglich Impfen den Erwartungen des BAG, fragt SRF-Bundeshausjournalist Gaudenz Wacker. «Es gibt bestimmte Termine, welche noch frei sind. Das heisst aber nicht, dass die Impfbereitschaft zurückgegangen ist.» Im Gegenteil, die Impfbereitschaft würde ständig ansteigen, erklärt Masserey.

14:27 Rasche Halbierung der Fallzahlen Wie erklärt sich Masserey die Halbierung der Fallzahlen? «Es sind die Massnahmen, die wirken», erklärt sie, plus die steigende Zahl Geimpfter. Dazu kommen die saisonalen Gründe, man ist mehr draussen, wo eine geringere Ansteckungsgefahr herrsche.

14:26 Braucht es noch eine Maskenpflicht? SRF-Bundeshausjournalistin Mirjam Spreiter fragt, wie lange man die Maskenpflicht aufrechterhalten wolle. «Diesen Punkt muss der Bundesrat entscheiden und überprüfen», so Masserey. Die epidemiologische Lage sei hier entscheidend. «Die Jungen konnten sich noch nicht in grossem Masse impfen lassen», ergänzt Nartey. Man müsse sie schützen, eben unter anderem mit der Maske. 00:25 Video Linda Nartey: «Die Masken sind noch ein paar Wochen länger ertragbar» Aus News-Clip vom 08.06.2021. abspielen

14:25 Zertifikat für Genesene mit Antigen-Test Was ist mit denjenigen, die nur mit Antigen-Test getestet wurden? «Auch das wird man auf nationaler Ebene im Zertifikat eintragen können», glaubt Nartey, auch wenn noch Fragen offen seien. Kennt man den Anteil an Genesenen, die nur mit Antigen-Tests getestet wurden, fragt der Journalist weiter. «Das kann ich nicht abschliessend beantworten», sagt Nartey.

14:21 Wieso gibt es in den Kantonen bezüglich Covid-Zertifikat keine Harmonisierung? Nun eine Frage an Philippe Voirol, Vizedirektor, Hauptabteilung Strategy & Innovation, Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT. Ein Journalist möchte wissen, wieso es mehrere Verfahren punkto Covid-Zertifikat in den Kantonen gebe. «Ich finde es berechtigt, dass die Kantone das umsetzen», so Voirol. Die meisten Kantone hätten überdies das gleiche Programm. Für die Genesenen habe man in allen Kantonen die gleichen Spielregeln, so Voirol. Das hätten der Bund und die Kantone zusammen gemacht. «22 von 26 Kantonen sind praktisch vereinheitlicht». 00:27 Video Philippe Voirol: «Ich finde es berechtigt, dass die Kantone das umsetzen» (frz.) Aus News-Clip vom 08.06.2021. abspielen