Der Ticker startet um 5:53 Uhr

5:22 Viele Deutsche wollen auch nach Pandemie-Ende Maske tragen 44.7 Prozent der Deutschen wollen auch nach dem Ende der Corona-Pandemie weiterhin Maske tragen, beispielsweise während einer Grippewelle. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, aus der die Zeitung «Augsburger Allgemeine» berichtet. 41.9 Prozent der Befragten wollen demnach auf das Stück Stoff vor Mund und Nase dauerhaft verzichten. Der Rest ist unentschlossen. Legende: Keystone

4:08 London finanziert Nachhilfestunden – wegen der Pandemie Die britische Regierung will Schulkindern helfen, die wegen der Corona-Pandemie im Rückstand sind. Das Bildungsministerium kündigte am Mittwoch an, 100 Millionen Nachhilfestunden zu finanzieren. Eine halbe Million Lehrpersonen soll ausserdem Unterstützung und Ausbildungskurse erhalten. Die Gelder sollen auch dazu beitragen, dass einige Schülerinnen und Schüler ihr Abschlussjahr wiederholen können. Die Kosten dafür betragen 1.4 Milliarden Pfund (ca. 1.8 Milliarden Franken).

2:42 Internationale Organisationen fordern 50 Milliarden für Corona-Kampf Die Staatsregierungen sollen 50 Milliarden US-Dollar sprechen, um die Corona-Pandemie weltweit zu bekämpfen. Das fordern die Chefs der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Weltbank, des Weltwährungsfonds IWF und der Welthandelsorganisation WTO. Mit dem Geld sollen unter anderem Medikamente, Covid-19-Impfstoffe und Sauerstoff für alle Länder weltweit zugänglich werden. Auch für Virustests solle das Geld verwendet werden. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa appellierte an die Staatengemeinschaft: Die Pandemie könne beendet werden, aber es brauche jetzt globale Zusammenarbeit. Eine Unterversorgung ärmerer Länder würde die Entstehung und globale Ausbreitung neuer Corona-Varianten begünstigen. Der Aufruf erfolge jetzt, weil die Staats- und Regierungschefs nächstens in verschiedener Zusammensetzung zu internationalen Treffen zusammenkämen.

1:58 UN-Sicherheitsrat will wieder Präsenzsitzungen Nach mehr als einem Jahr mit grösstenteils virtuellen Treffen wegen der Pandemie stellt der UN-Sicherheitsrat in New York künftig wieder weitgehend auf Sitzungen mit persönlicher Präsenz um. Ausgenommen seien besonders hochrangige Treffen mit der Teilnahme von zum Beispiel Aussenministern. Diese müssten aus der ganzen Welt anreisen, wofür die Zeit noch nicht reif sei. Wegen der Krise hat das mächtigste UN-Gremium vergangenes Jahr aufs digitale Arbeiten umgestellt und seine Sitzung mit wenigen Ausnahmen via Videochat durchgeführt. Die dadurch fehlende soziale Interaktionen und Unterhaltung zwischen den Diplomaten vor und nach Sitzungen hatten nach Einschätzung von Beobachtern einen negativen Einfluss auf die Kompromissfähigkeit des Gremiums. Legende: Reuters

22:30 Biontech/Pfizer kann Impfstoff-Produktion in Belgien hochfahren Biontech/Pfizer kann in seinem Werk im belgischen Puurs die Produktion von Corona-Impfstoff weiter hochfahren. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA empfahl, dort weitere Herstellungs- und Abfüllungskapazitäten zu genehmigen. Dies werde «erhebliche und sofortige Auswirkungen auf die Versorgung» mit dem Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und deren US-Partner Pfizer in der EU haben, erklärte die EMA. Biontech/Pfizer bestätigte, man sei dabei, die Impfstoffkapazität auszuweiten. Die EMA-Empfehlung werde die Bemühungen unterstützen, im laufenden Jahr mehr als 2.5 Milliarden Dosen Impfstoff auszuliefern und im nächsten Jahr möglicherweise noch mehr. Die EMA stellte bei ihrer Prüfung fest, dass die Fabrik in Puurs durchgängig Impfstoffe hoher Qualität produzieren könne. Dies ermögliche es Biontech/Pfizer, die Mengen der dort hergestellten Impfstoffe zu steigern. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides begrüsste dies auf Twitter: «Das ist ein sehr willkommener Schritt hin zur Erhöhung unserer Produktionskapazität in der Europäischen Union und zur schnelleren Lieferung von Impfstoffen in alle Welt.»

22:11 Anreizsystem fürs Impfen Angestellte der Gemeinde Lachen (SZ), die sich bis Ende August vollständig gegen Corona impfen lassen, sollen Einkaufsgutscheine von bis zu 200 Franken erhalten. In der Schweiz und im Ausland arbeiten verschiedene Einrichtungen mit Anreizsystemen. 03:18 Video Belohnung fürs Impfen Aus Schweiz aktuell vom 01.06.2021. abspielen

21:44 Steigende Infektionszahlen in Südostasien In Südostasien steigen die Infektionszahlen zum Teil dramatisch an. Und das ausgerechnet in Ländern, die im vergangenen Jahr noch als Vorzeigeregionen galten und sofort strenge Lockdowns anordneten. Wie beispielsweise Vietnam mit seinen fast 97 Millionen Einwohnern. Hier steigen die Infektionszahlen jetzt bedrohlich schnell an. 01:57 Video Corona-Krise: Lage in Südostasien ist dramatisch Aus Tagesschau vom 01.06.2021. abspielen

20:21 Slowakei ermöglicht Impfung mit Sputnik V Der slowakische Gesundheitsminister Vladimir Lengvarsky hat bekannt gegeben, dass ab sofort die Anmeldung für eine Impfung mit dem russischen Corona-Impfstoff möglich sei. Die ersten Impfungen werde es am Montag geben. Die Slowakei wird damit das erst zweite EU-Land nach Ungarn, das den Impfstoff trotz fehlender Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA einsetzt. Lengvarsky selbst hatte noch vor einer Woche bemängelt, dass Russland noch immer nicht die komplette Dokumentation geliefert habe, die eine nationale Zulassung rechtfertigen würde. Mit seiner Forderung, das Vakzin erst nach einer EU-Zulassung einzusetzen, konnte er sich jedoch nicht gegen die Mehrheit der anderen Minister der Vier-Parteien-Koalition durchsetzen.

19:29 Keine neuen Corona-Toten im Vereinigten Königreich Erstmals seit mehr als 14 Monaten ist im Vereinigten Königreich niemand an oder mit Covid-19 gestorben, melden verschiedene Nachrichtenagenturen. Es habe am Montag keinen Menschen gegeben, der innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Corona-Test gestorben sei, teilten die britischen Behörden am Dienstag mit. Zuletzt war dies im März 2020 der Fall. Gesundheitsminister John Hancock schrieb in einer Stellungnahme: «Das ganze Land wird froh sein, dass es gestern keine Covid-bedingten Todesfälle gab.» Die Impfungen würden klar dazu beitragen. Man solle sich aber weiterhin an die Schutzmassnahmen halten, mahnt er. Die Zahl vom Dienstag ist nach einem nationalen Feiertag am Montag erschienen. In der Vergangenheit verzerrten solche Ereignisse die Daten.

19:05 Schottland verschiebt Lockerungen für viele Landesteile Wegen der Ausbreitung der Delta-Virusvariante aus Indien hat Schottland für weite Teile des Landes geplante Lockerungen vorerst aufgeschoben. «Es ist wichtig zu betonen, dass dies eine Pause ist, kein Schritt zurück», sagte Regierungschefin Nicola Sturgeon am Dienstag in Edinburgh. Einige Städte wie Glasgow und vor allem dünn besiedelte Regionen können sich hingegen zum Wochenende auf Lockerungen freuen. Für weitere Lockerungen müssten aber noch mehr Menschen einen vollständigen Impfschutz erhalten. Legende: Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sprach im Parlament über die nächsten Lockerungsschritte. Reuters

18:36 Montreux Jazz Festival in kleinerem Rahmen Nach einem Jahr coronabedingter Pause lädt das Montreux Jazz Festival in der Schweiz in diesem Sommer wieder zu Musikgenuss vor einmaliger Kulisse: Direkt am Genfersee und mit Alpenpanorama im Hintergrund spielen vom 2. bis 17. Juli bekannte Künstler und neue Talente auf. «Wir werden viel intimere Konzerte veranstalten», sagte Festivaldirektor Mathieu Jaton. «Es ist eine Art Rückkehr zu unseren Wurzeln.» Mit nur bis zu 1500 Besucherinnen und Besuchern am Tag ist das Publikum zehnmal kleiner als früher. Kostenlose Konzerte gibt es auf zwei Bühnen. Auch dort brauchen Besucherinnen und Besucher aber eine Reservierung. Damit wollen die Veranstalter sicherstellen, dass es kein Gedränge gibt und alle Coronaschutzauflagen erfüllt werden können.

17:59 Neuer OECD-Chef Cormann fordert Impfstoffe für die ganze Welt Der neue OECD-Chef Mathias Cormann hat zum Amtsantritt Corona-Impfstoffe für ganze Welt gefordert. Es gebe zwar einen globalen Wirtschaftsaufschwung, doch die Lage in Entwicklungsländern sei besorgniserregend, sagte der australische Ex-Finanzminister in Paris nach Abschluss eines zweitägigen Ministerrates der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). «Das hat Politiker und Bevölkerungen bis an ihre Grenzen getestet», sagte der 50-Jährige mit Blick auf die Covid-19-Pandemie. Es sei die schlimmste Wirtschafts- und Gesundheitskrise in der 60-jährigen Geschichte der Organisation.

16:59 WHO erteilt Sinovac-Impfstoff die Zulassung Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat dem Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinovac die Notfall-Zulassung erteilt. Die Experten empfehlen den Impfstoff Coronavac, der eine zweite Dosis nach zwei bis vier Wochen erfordert, für Personen ab 18 Jahren. Es ist der zweite in China hergestellte Impfstoff, der diese Zulassung erhält. Damit können diese Mittel vom internationalen Impfprogramm Covax verwendet werden, das ärmere Staaten mit Corona-Vakzinen versorgt.

16:35 Schaffhauser Apotheken beginnen bald mit Impfungen Acht Apotheken im Kanton Schaffhausen beginnen in den kommenden Tagen mit Covid-19-Impfungen. Sie haben Impfstofflieferungen erhalten. Durch die grösseren zur Verfügung stehenden Impfstoffmengen habe man nun auch mehrere Apotheken in das kantonale Impfprogramm einbinden können, teilte das Gesundheitsamt des Kantons mit. In der Regel werde, sobald eine Apotheke Impfungen anbieten kann, der Name der jeweiligen Apotheke auf der kantonalen Webseite unter www.sh.ch/corona, Link öffnet in einem neuen Fenster in der Rubrik «Aktuelles zur Covid-19 Impfung» veröffentlicht. Das kantonale Impfzentrum in Neuhausen wird weiterhin betrieben. Auch verschiedene Hausarztpraxen bieten die Impfung weiterhin an.

15:59 Corona-Risikobewertung in Deutschland herabgestuft Das Robert Koch-Institut (RKI) hat Deutschland in seiner Corona-Risikobewertung herabgestuft. Das gaben Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler in Berlin bekannt. Die Gefahrenlage werde von «sehr hoch» auf «hoch» heruntergestuft, sagte Spahn. Am 11. Dezember war sie hochgestuft worden. Angesichts der über Tage niedrigeren Inzidenzen, der sinkenden Infektionszahlen und der Entspannung auf den Intensivstationen in Deutschland sei dieser Schritt möglich. «Die Lage wird besser, sie wird deutlich besser», sagte Spahn, «aber wir sind noch mitten in dieser Pandemie.» Von 412 Landkreisen haben sich nun nur noch in vier mehr als 100 von 100'000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt.

15:36 Alle Berner Corona-Kennzahlen auf einen Blick Der Kanton Bern ändert sein Corona-Kennzahlen-System, Link öffnet in einem neuen Fenster. Neu sind alle Zahlen direkt für alle auf einen Blick einsehbar. Aufgelistet werden nicht nur die Zahlen zu neuen Fällen und Hospitalisierten, sondern auch zu den Impfungen. So kann man am Dienstag beispielsweise lesen, dass im Kanton Bern 165'937 Personen die erste Impfung erhalten haben, 241'664 bereits die zweite. Oder man sieht, wie viele freie Impftermine aktuell verfügbar sind: Im Moment sind es nur 144 Termine. Auch die geografische Verteilung der Fälle und der Impfungen ist sichtbar. Weshalb die Regierung des Kantons Bern auf das neue System wechselt, steht nicht in der Medienmitteilung. Nur, dass die Kennzahlen teilweise aus neuen Datenquellen generiert werden.

15:05 Wissenschaftler warnen Boris Johnson vor weiteren Corona-Lockerungen Mehrere Wissenschaftler haben die britische Regierung davor gewarnt, die Corona-Beschränkungen zu früh aufzuheben. Das geplante Ende aller Massnahmen in England am 21. Juni sei «ein bisschen früh», sagte der britische Mikrobiologe Ravi Gupta dem Sender «Sky News» mit Blick auf die Ausbreitung der zunächst in Indien entdeckten Delta-Variante des Coronavirus. «Ich denke, wir brauchen mindestens ein paar Wochen – wahrscheinlich einen Monat, bis die Schulen schliessen, sodass das Risiko der Übertragung in Schulen sinkt», sagte Gupta. «Ich fürchte, es wäre eine schlechte Entscheidung, daran festzuhalten», sagte auch Adam Finn von der britischen Impfkommission dem Sender LBC. Der britische Medizinerverband warnte zudem, das Gesundheitssystem könne bei stark steigenden Fallzahlen zu einer Zeit überlastet werden, in der es versuche, den Rückstau verschobener Behandlungen und Operationen abzuarbeiten.

14:41 Point de Presse beendet Der Liveticker zum Point de Presse auf Fachebene ist beendet. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Im Liveticker berichten wir weiterhin über das Neueste zum Coronavirus im In- und Ausland.

14:39 Was hält das BAG von Impfprämien für Pflegefachpersonen? Ein Journalist fragt erneut, wie das BAG dazu stehe, dass gewisse Gemeinden Pflegefachpersonen sowie Lehrerinnen und Lehrer Impfprämien geben, wie zum Beispiel Einkaufsgutscheine. Die Leiterin Sektion Infektionskontrolle im BAG präzisiert eine frühere Aussage: «Ich persönlich halte nichts von Impfprämien.». Dies könne aber gewisse Anreize schaffen und sei Sache der Gemeinden. Das BAG empfehle dieses Vorgehen aber nicht.