20:02 Grossbritannien holt beim Impfen rasch auf In Grossbritannien haben mehr als zehn Millionen Menschen bereits zwei Dosen eines Coronavirus-Impfstoffs erhalten. Das teilte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock auf Twitter mit. Lange Zeit gab es eine erhebliche Lücke zwischen Erst- und Zweitimpfungen in Grossbritannien. Grund war die Impfstrategie, dass so viele Menschen wie möglich eine erste Dosis erhalten sollten. Deshalb wurde der zeitliche Abstand zwischen den beiden Impfungen auf zwölf Wochen ausgedehnt. Inzwischen holt Grossbritannien bei den Zweitimpfungen auf. Eine erste Dosis haben bereits mehr als 32 Millionen Menschen erhalten – mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung.

19:40 Wegen Corona andere Basisimpfungen nicht aufschieben Im vergangenen Jahr ist ein Rückgang bei verschiedenen Basisimpfungen festgestellt worden. Gemäss Umfragen bei Impfstoffherstellern hat es 2020 einen Rückgang bei verschiedene Basisimpfungen gegeben. Das schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in seinem «BAG-Bulletin, Link öffnet in einem neuen Fenster» 16/21. Bei den Impfstoffen gegen Masern habe beispielsweise die Anzahl vertriebener Dosen rund 10 Prozent abgenommen gegenüber dem Durchschnitt der drei Jahre 2017 bis 2019. Eine ähnliche Tendenz bestehe bei den Impfungen gegen das Humane Papillomavirus (HPV). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wies schon früher darauf hin, dass es auch während der Coronavirus-Pandemie wichtig sei, die Basisimpfungen durchzuführen. Deshalb ruft das BAG Eltern und Ärzte dazu auf, Kinder und Jugendliche gemäss Impfplan zu impfen und auch empfohlene Impfungen im Erwachsenenalter nach Möglichkeit nicht zu verschieben.

In der Schweiz läuft die grösste Impf-Kampagne seit langem. Doch wie lange wirkt eine Impfung gegen Sars-Cov-2? Wie sicher sind die mRNA-Impfstoffe? Soll ich mich als Schwangere piksen lassen oder nicht? Drei Experten stehen am Montag von 21.00 bis 23.00 Uhr Red und Antwort – live im «Puls»-Chat. Fragen können jetzt schon eingereicht werden.

18:23 Indien will ab Mai allen Über-18-Jährigen Impfung erlauben Indien verzeichnet derzeit einen rapiden Anstieg an Corona-Neuinfektionen. Die Regierung teilte mit, dass sich ab dem 1. Mai alle Über-18-Jährigen impfen lassen dürfen. Derweil sagte der britische Premierminister Boris Johnson aufgrund der Corona-Situation einen für Ende April geplanten Besuch in Indien ab. Britische Wissenschaftler hatten ihn dazu aufgerufen. Sie warnen vor einer zuerst in Indien entdeckten Virus-Variante, die sich derzeit ausbreite. In Grossbritannien wurden nach Angaben vom Sonntag bisher 77 Fälle dieser B.1.617 genannten Variante entdeckt.

17:48 Seit acht Wochen in Folge steigen die weltweiten Neuinfektionen Innerhalb einer Woche sind weltweit so viele neue Coronainfektionen gemeldet worden wie nie zuvor. Es waren 5.2 Millionen neue Fälle, der achte wöchentliche Anstieg in Folge, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg auf Wochenbasis zum fünften Mal in Folge. «Es hat neun Monate gedauert, bis wir eine Million Tote erreicht haben, vier Monate, bis es zwei Millionen waren und drei Monate, bis es drei Millionen waren», sagte Tedros. Die Experten seien besonders besorgt über den Anstieg von Corona-Infektionen und Spitaleinweisungen unter 25- bis 59-Jährigen. Die Pandemie könne innerhalb weniger Monate unter Kontrolle gebracht werden, sagte Tedros. Dafür müssten aber alle Werkzeuge konsequent und in aller Welt zum Einsatz kommen. Zu den Werkzeugen gehören Schutzmassnahmen wie Händewaschen, Abstand halten und Masken tragen, aber auch das Impfen. Es hat neun Monate gedauert, bis wir eine Million Tote erreicht haben, vier Monate, bis es zwei Millionen waren und drei Monate, bis es drei Millionen waren.

17:22 Schweiz: Hochschulen wechseln nicht sofort auf Präsenzunterricht Die Hochschulen in der Schweiz nehmen sich Zeit für die Wiedereinführung des Präsenzunterrichts. Dieser wäre mit bis zu 50 Personen oder maximal einem Drittel der Raumkapazität seit heute Montag wieder erlaubt. Die meisten Schweizer Hochschulen warten jedoch mindestens noch eine Woche zu, allenfalls kleinere Veranstaltungen werden bereits ab dem 21. April in Präsenz durchgeführt. Oft setzen die Hochschulen sogar noch das gesamte Semester auf Online-Unterricht, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zeigt. Man wolle damit Stabilität und Sichtbarkeit für die Studierenden gewährleisten, hiess es etwa bei der Universität Genf. Auch die Unis in Basel, Bern, St. Gallen oder im Tessin beginnen frühestens am 26. April teilweise mit Präsenzveranstaltungen. Die Universität Zürich wird erst am Dienstag entscheiden, wie der Lockerungsschritt umgesetzt werden soll. Legende: An der Universität Bern ist der Präsenzunterricht ab dem 26. April wieder möglich. Die Dozierenden können weiterhin nur online unterrichten oder einen Hybridunterricht (Präsenz und Online) anbieten. Eine Präsenzpflicht für die Studierenden gibt es nicht. Keystone

16:52 Schaffhausen weitet Covid-Impfungen aus Im Kanton Schaffhausen werden seit Montag zwei weitere Personengruppen gegen Covid-19 geimpft. Neu werden Impftermine, Link öffnet in einem neuen Fenster an alle chronisch Kranken ab 16 Jahren sowie an Gesundheitsfachpersonen vergeben. Weitere Personengruppen sollen bald folgen. Oberste Priorität haben gemäss einer Mitteilung des Schaffhauser Gesundheitsamts weiterhin Personen über 75 Jahre, Hochrisikopatienten sowie Personen über 65 Jahre. Sie erhalten auch bei nachträglicher Registrierung weiterhin prioritär Termine.

16:29 Portugal: Restaurants, Kinos und Universitäten wieder offen Im Zuge der seit Wochen sinkenden Infektionszahlen hat Portugal die Einschränkungen weiter gelockert. Seit Montag dürfen Gastronomiebetriebe auch im Innenbereich unter Auflagen wieder Gäste bewirten. Zudem machten unter anderem grosse Einkaufszentren, Kinos, Theater, Gymnasien und Universitäten erstmals nach rund drei Monaten wieder auf. Von den Lockerungen sind nur zehn Gemeinden ausgeschlossen, in denen die Lage noch nicht so gut ist wie im Rest des Landes. Betroffen ist vor allem die Urlaubsregion Algarve. Noch im Januar hatte Portugal bezogen auf die Bevölkerungszahl zeitweilig die höchsten Infektionszahlen weltweit. Normalität herrscht allerdings auch in Portugal noch lange nicht. Legende: Nach rund drei Monaten können erstmals wieder Besucher in die grossen Einkaufszentren. Keystone

15:58 Masken-Debakel: Kanton Glarus und Kantonsspital reichen Strafanzeige ein Die Affäre um wirkungslose Schutzmasken, die das Spital für sich und weitere Einrichtungen vor gut einem Jahr gekauft hat, wird nun juristisch geklärt. Das Kantonsspital Glarus und der Kanton haben die Anzeige am 14. April bei der Staatsanwaltschaft Zürich eingereicht. Die Anzeige richtet sich gegen eine Handelsfirma und gegen Unbekannt, wie es in einer Mitteilung heisst. Als mögliche Delikte stünden Betrug, Wucher, Gefährdung des Lebens sowie ein Verstoss gegen das Heilmittelgesetz im Raum. Es geht um FFP2-Masken, die Anfang 2020 bei einer Firma gekauft wurden, bei welcher auch andere Behörden Schutzmasken bezogen. Das Kantonsspital habe Zertifikate verlangt, die die Echtheit und die Schutzfunktion der Masken bestätigten, heisst es in der Mitteilung weiter. Bereits im März hatte die SRF-Sendung «Rundschau» über die Maskenlieferung berichtet. Ein Test, den die Rundschau in Auftrag gegeben hatte, zeigte, dass die Masken nahezu wirkungslos waren.

15:31 Forscher: Corona wirft Krebsforschung um zwei Jahre zurück Wegen der Coronakrise rechnen britische Forscher mit einer jahrelangen Verzögerung bei neuen Krebs-Therapien. Grund seien verschärfte Auflagen für den Zutritt zu Forschungslaboren aufgrund der Corona-Regeln, teilte das Institute of Cancer Research (ICR) in London mit. Im jüngsten Lockdown sei die Zahl der Wissenschaftler, die Zugang zu Laboren haben, noch einmal um 30 Prozent gefallen – zusätzlich zu bereits bestehenden Auflagen. Die Verzögerung könne bis zu zwei Jahre betragen. «Die Corona-Pandemie ist die grösste Bedrohung der Krebsforschung seit Generationen», sagte ICR-Chef Paul Workman.

15:03 Sorge in Schaffhausen: Alle Corona-Beatmungsplätze belegt Die Spitäler Schaffhausen haben vor einem Kapazitätsengpass bei der Betreuung von Corona-Patienten gewarnt. Übers Wochenende mussten mehrere Intensivstations-Patienten ausserkantonal betreut werden. Derzeit liegen zehn Corona-Patienten auf der Isolationsstation, wie die Spitäler Schaffhausen mitteilten. Auf der Intensivstation liegen sechs Patienten, davon drei Corona- sowie drei Nicht-Corona-Patienten. Sie alle müssen beatmet werden. Damit sind alle Beatmungsplätze belegt.

13:51 Notmassnahme: Iranisches Parlament stellt Arbeit ein Wegen der rasant steigenden Zahlen von Neuinfektionen muss das iranische Parlament seine Arbeit vorübergehend einstellen. Nachdem die Hauptstadt Teheran vom Gesundheitsministerium für extrem infektionsgefährdet erklärt wurde, habe das Parlamentspräsidium umgehend reagiert und die vorläufige Schliessung angeordnet, so der Sprecher des Parlaments laut der Nachrichtenagentur Tasnim. Im Iran werden seit vergangener Woche konstant Corona-Höchstwerte gemeldet. Seitdem wurden landesweit auch wieder strenge Lockdowns verhängt. Allein in den vergangenen 24 Stunden registrierte das Gesundheitsministerium erneut fast 400 Tote und mehr als 22'000 Neuinfektionen. Die vierte Corona-Welle führt zu Engpässen in den Spitälern, und auch die Impfkampagne im Land geht weiterhin nur schleppend voran. Wegen der durch die US-Sanktionen entstandenen Wirtschaftskrise kann der Iran nicht ausreichend Impfstoffe einführen. Die im Land hergestellten Impfstoffe sind noch in der Testphase. Massenimpfungen für die über 83 Millionen Iraner sind erst für Mitte September geplant. Legende: Frauen mit Atemschutzmasken in Teheran. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 ist die Gesamtzahl der Corona-Toten im Land auf über 67'000 gestiegen, die der mit dem Virus infizierten auf fast 2.3 Millionen. Keystone

13:35 BAG meldet nach Wochenende 4905 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4905 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2017. Das sind 1 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit stagnierend. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 322.09.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 8.5 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'287 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

Das BAG meldet 16 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen. Das sind 47 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1054 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 80.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 72.0 Prozent. Davon sind 27 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:21 Griechenland befreit Geimpfte von Quarantäne-Pflicht Griechenland verzichtet künftig unter bestimmten Bedingungen auf die vorgeschriebene Corona-Quarantäne für Besucher aus anderen Staaten der Europäischen Union. Voraussetzung ist, dass sie seit zwei Wochen vollständig geimpft sind oder einen negativen PCR-Test vorzeigen, der nicht älter als drei Tage ist, wie die zuständige Behörde für Zivilluftfahrt in Athen mitteilte. Die Regelung gilt auch für Besucher aus den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Serbien. Für Gäste aus Israel ist sie bereits seit März in Kraft. Die griechische Regierung dringt seit Jahresbeginn darauf, einen EU-weit gültigen Impfpass zu entwickeln. Damit soll der Tourismus gerettet werden, von dem normalerweise fast ein Fünftel der griechischen Wirtschaftsleistung kommt. Den Impfpass soll es nach aktuellem Stand der Dinge aber erst im Juni geben. Athen will jedoch schon Mitte Mai die Tourismussaison für eröffnet erklären. Bislang sind die meisten Hotels in Griechenland geschlossen.

13:00 Curevac reicht bei Swissmedic Zulassungsgesuch für Covid-19-Impfstoff ein Wie Swissmedic mitteilt, hat das Unternehmen Curevac Swiss beim Heilmittelinstitut ein Zulassungsgesuch für seinen Impfstoffkandidaten CVnCoV eingereicht. Die Schweiz hat bereits fünf Millionen Impfdosen bei Curevac bestellt. Swissmedic bewerte die wissenschaftlichen Daten mit der rollenden Begutachtung, sobald diese verfügbar seien und von den Firmen eingereicht würden, hiess es weiter. Curevac könne für ihren Impfstoffkandidaten laufend Unterlagen übermitteln, ohne auf die abschliessenden Ergebnisse der klinischen Studien warten zu müssen. Mit dem Gesuch von Curevac startet in der Schweiz das fünfte Zulassungsverfahren für einen Impfstoff gegen das Sars-CoV-2-Virus. Bisher wurden in der Schweiz Impfstoffe von Pfizer/Biontech, Moderna und Johnson & Johnson freigegeben. Ein Zulassungsgesuch von Astrazeneca wird derzeit ebenfalls von Swissmedic geprüft.

11:32 Restaurant-Terrassen wieder offen Der erste Tag mit wiedereröffneten Restaurant-Terrassen hat sich insgesamt gemächlich angelassen. Vielerorts bleibt der grosse Ansturm nach den Lockerungen vorerst aus. Das angekündigte Frühlingswetter mit viel Sonnenschein dürfte dies in den nächsten Tagen ändern. Gäste hatte es vor allem in jenen Lokalen, die einen Platz an der Sonne anbieten konnten. Legende: Vor dem Mittag am Reussufer in Luzern: Die Aussenbereiche der Restaurants beleben sich, reger Betrieb will aber noch nicht aufkommen. Ob's an den noch eher kühlen 9 Grad liegt? SRF/Sämi Studer

11:06 Sputnik V soll auch in China hergestellt werden Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V soll künftig auch in China produziert werden. Der russische Staatsfonds RDIF teilt mit, mit dem chinesischen Biotech-Unternehmen Hualan Biological Bacterin die Herstellung von mehr als 100 Millionen Dosen in der Volksrepublik vereinbart zu haben.

10:42 Kanton Schwyz baut die Impfkapazität weiter aus Neu können sich impfwillige Schwyzerinnen und Schwyzer in Arztpraxen und Apotheken gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Kanton hat 50 Arztpraxen und elf Apotheken mit Impfstoffen versorgt. Die Anmeldung für einen Impftermin in einer Schwyzer Apotheke könne ab sofort via Homepage des Kantons Schwyz erfolgen, teilte die Staatskanzlei mit. Die Hausarztpraxen würden Personen der berechtigten Impfgruppen direkt aufbieten. Ebenfalls für die Covid-19-Impfung anmelden können sich nun auch Personen, die enge Kontakte zu besonders gefährdeten Menschen pflegen. Legende: Bis jetzt impfte der Kanton in den Spitälern Schwyz, Lachen und Einsiedeln. Das bisherige Resultat: 8.9 Prozent der Bevölkerung sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 12.8 Prozent erhielten eine erste Impfung. Keystone

10:18 EU sichert sich weitere 100 Millionen Biontech/Pfizer-Dosen Die Europäische Union hat eine Bestelloption über die Lieferung von weiteren 100 Millionen Dosen des Impfstoffs von Biontech und Pfizer ausgeübt. Damit erhalten die 27 EU-Mitgliedsstaaten in diesem Jahr insgesamt 600 Millionen Dosen, wie Biontech und Pfizer mitteilen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-Impfungen weltweit Aus dem Archiv: «86 Prozent der Impfungen wurden in reichen Ländern verabreicht» 06.04.2021