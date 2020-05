Der Ticker startet um 5:53 Uhr

16:29 Berset: Lange Phase des Contact Tracings Bundesrat Alain Berset hat seinem Heimatkanton Freiburg einen Besuch abgestattet. Unter anderem ging es um die Umsetzung des Contact-Tracing-Konzepts durch den Kanton und um die Anwendung der Schutzkonzepte in den Betrieben und Gaststätten. Im Anschluss sagte der Innenminister, die Kantone müssten sich auf eine lange Phase des Contact Tracings und der Schutzmassnahmen einstellen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Übersicht Kanton FR Berset macht sich ein Bild des Contact Tracings 12.05.2020 Mit Audio

16:10 Putin-Sprecher am Coronavirus erkrankt Der Sprecher von Kremlchef Wladimir Putin, Dmitri Peskow, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er werde behandelt, sagte der 52-Jährige der russischen Staatsagentur Tass. Details wurden nicht bekannt. Peskow zählt zum engsten Kreis des russischen Präsidenten. Physischen Kontakt mit Putin hatte er aber nach eigenen Angaben seit rund einem Monat nicht mehr. Legende: Dmitri Peskow Reuters

15:34 Italien will Strände wieder öffnen Viele Regionen in Italien wollen in der Coronakrise Strände so schnell wie möglich wieder öffnen. Eine zu lange Blockade der Wirtschaft hätte «schwerwiegende soziale Auswirkungen», sagte der Tourismusbeauftragte der Emilia Romagna, Andrea Corsini. Ähnliche Voten kamen aus Venetien und Ligurien. Der Zugang zu Strandbädern soll aber streng reguliert werden. Buchungen sollen Pflicht werden, wie aus einem Dokument des Instituts für Arbeitssicherheit und des nationalen Gesundheitsinstituts hervorgeht. Die Abstände zwischen den Sonnenschirmreihen sollen mindestens fünf Meter betragen. Auch im Wasser soll «soziale Distanz» gelten, Gruppensport ist tabu. Sonnenliegen sollen nach dem Besitzerwechsel desinfiziert werden. Selbst in frei zugänglichen Stränden soll dafür gesorgt werden, dass sich dort nicht zu viele Menschen auf einmal aufhalten. Legende: So eng beeinander wie in den letzten Jahren dürfen die Liegestühle in Rimini heuer nicht stehen imago images

15:04 Fauci: «Unnötiges Leiden und Tod» durch vorschnelle Öffnung Der Immunologe und Berater der US-Regierung, Anthony Fauci, warnt vor einer vorschnellen Rückkehr zur Normalität in der Coronavirus-Epidemie in den USA. Wenn die Richtlinien des Weissen Hauses nicht beachtet würden, «dann riskieren wir die Gefahr mehrfacher Ausbrüche im ganzen Land», schrieb Fauci an die «New York Times». «Das wird nicht nur unnötiges Leiden und Tod zur Folge haben, sondern würde uns tatsächlich auf unserer Suche nach einer Rückkehr zur Normalität zurückwerfen.» Fauci soll heute vor dem Senat aussagen. Viele US-Bundesstaaten erfüllen derzeit die Kriterien der von Präsident Donald Trump vorgestellten Richtlinien zur Wiedereröffnung nicht, die unter anderem eine Abnahme der Zahl der Infektionen über 14 Tage vorsehen. Legende: Berater Anthony Fauci zusammen mit Corona-Virus-Koordinatorin Deborah Birx (Aufnahme vom 29. April) Keystone

14:25 Twitter geht gegen Corona-Falschinformationen vor Um die Verbreitung falscher Informationen über das Coronavirus einzudämmen, greift Twitter nun härter durch. Tweets mit Inhalten, die von Fachleuten als irreführend oder falsch eingestuft worden sind und durch die Menschen zu Schaden kommen könnten, würden gelöscht, teilte das Unternehmen mit. Umstrittene Angaben sollen mit einem Verweis auf vertrauenswürdige Quellen versehen werden. Die neuen Regeln zur Kennzeichnung von Tweets sollen auch rückwirkend gelten. Gegen unbestätigte Angaben, die falsch oder korrekt sein könnten, will Twitter nicht vorgehen. Andere soziale Netzwerke wie Facebook oder Youtube hatten schon früher Massnahmen im Kampf gegen «Fake News» im Zusammenhang mit Corona ergriffen. Legende: So warnt Twitter künftig seine Userinnen und User twitter.com

13:55 Pflegeverband warnt vor Notstand Zum «Tag der Pflege» hat die Geschäftsführerin des Schweizerischen Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, Yvonne Ribi, vor einem Pflegenotstand gewarnt. «Wir haben schon jetzt oft zuwenig Zeit für die Pflege der Patientinnen und Patienten», sagte sie in der «Tagesschau». Es werde zu wenig ausgebildet, zudem bleibe das Fachpersonal zu kurz im Beruf tätig. Angesichts des steigenden Pflegebedarfs in Zukunft müsse die Politik handeln. «Es braucht Investitionen in die Ausbildung, in die Arbeitsbedingungen und bessere Personalschlüssel auf den Schichten in den Betrieben», so Ribi. 01:42 Video «Wir steuern auf einen Pflegenotstand zu» Aus Tagesschau vom 12.05.2020. abspielen

13:34 Brussels Airlines streicht 1000 Stellen Die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines will wegen des wirtschaftlichen Drucks in der Coronakrise bis zu 1000 Stellen streichen. Das ist ein Viertel der Belegschaft. Auch ein Abbau der Flotte um 30 Prozent sei geplant, erklärte das Unternehmen laut der Nachrichtenagentur Belga. Die Massnahmen seien «unerlässlich, um das Überleben des Unternehmens zu sichern». Eine Rückkehr zum normalen Geschäft sei erst 2023 zu erwarten. Brussels Airlines hatte 290 Millionen Euro als Liquiditätshilfe vom belgischen Staat erbeten. Die Regierung fordert jedoch im Gegenzug von der Lufthansa solide Garantien für ihre Tochtergesellschaft. Die Verhandlungen darüber laufen noch, wie Belga weiter meldete. Legende: Dieter Vranckx, CEO der Brussels Airlines. Reuters

13:03 Corona-Patienten bei Spitalbrand in Russland getötet Bei einem Brand in einem Spital für Corona-Patienten in St. Petersburg sind fünf Menschen gestorben. Es handle sich um vier Männer und eine Frau, die auf der Intensivstation an Beatmungsgeräten angeschlossen gewesen seien, teilten die Behörden der Agentur Interfax zufolge mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass eines der Beatmungsgeräte aus noch ungeklärter Ursache in den Morgenstunden Feuer gefangen hatte. Bis ein Ermittlungsergebnis vorliegt, dürfen die Geräte der russischen Marke Aventa-M nicht mehr verwendet werden. Russland hatte das Modell auch ins Ausland geliefert, darunter nach Italien und in die USA. Legende: Feuerwehrleute werden nach ihrem Einsatz desinfiziert. Reuters

12:50 Lettland: Mundschutzpflicht im ÖV In Lettland ist das Tragen eines Mundschutzes im öffentlichen Nahverkehr obligatorisch geworden. Passagiere müssen von nun an Mund und Nase bedecken, erlaubt sind dabei auch selbst genähte Masken oder ein Schutz aus einem Schal oder einem Tuch. Zugleich traten Lockerungen der Corona-Massnahmen in Kraft: Gruppen bis zu 25 Personen dürfen sich im Freien wieder für private und öffentliche Veranstaltungen versammeln – sie müssen dabei aber die Abstandsregeln und Hygienevorschriften einhalten. Kultur-, Freizeit- und Sporteinrichtungen dürfen von 7.00 Uhr morgens bis Mitternacht öffnen. Veranstaltungen im Innenbereich dürfen aber nicht länger als drei Stunden dauern. Legende: ÖV-Benutzerin in Riga. imago images

12:38 Zürcher Letzi-Meeting abgesagt Das Leichtathletik-Meeting «Weltklasse Zürich», einer der grössten internationalen Sportanlässe in der Schweiz, ist wegen der Coronakrise abgesagt worden. Die weltbesten Leichtathletinnen und Leichtathleten wären vom 9. bis 11. September im Letzigrund, auf dem Sechseläutenplatz und im Hauptbahnhof gegeneinander angetreten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Finale der Diamond League Weltklasse Zürich für 2020 abgesagt 12.05.2020 Mit Audio

12:29 Schwyz besteht auf Maturaprüfungen Das Schwyzer Bildungsdepartement hält an der Durchführung der schriftlichen Maturaprüfung im Kanton fest. Die Behörde lehnte damit ein Gesuch aus Gymnasiasten-Kreisen ab, wegen der Coronakrise auf die Prüfung zu verzichten. Die Maturaprüfung sei ein «unverzichtbares Element» der gymnasialen Ausbildung, schrieb das Departement. Man wolle zudem verhindern, dass die Schwyzer Matura 2020 zukünftig als «Abschluss zweiter Klasse» gesehen werde. Wegen des wochenlangen Ausfalls des Präsenzunterrichts ist allerdings eine Rundungsregel zugunsten der Schülerinnen und Schüler vorgesehen, hiess es weiter. Die mündliche Prüfung findet nicht statt.

12:07 Neuansteckungen bleiben auf tiefem Niveau Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind in den letzten 24 Stunden 36 Neuinfektionen in der Schweiz gemeldet worden. Insgesamt wurden damit bislang 30'380 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Verstorben sind 1561 Menschen, 18 mehr als am Montag vermeldet. Erstmals seit Beginn der Coronakrise registrierte das Tessin weder ein Todesopfer noch einen neuen Fall. Insgesamt 316'852 Corona-Tests wurden bislang durchgeführt. Davon waren elf Prozent positiv. Die Inzidenz beträgt 354 pro 100'000 Einwohner. Die Zahlen basieren auf den Daten, die das BAG bis Dienstagmorgen erhalten hat. Sie können von den Zahlen der Kantone abweichen.

11:46 80 Corona-Neuinfizierte in Schlachtbetrieb in Südwestdeutschland In einem Schlachthof in Baden-Württemberg sind weitere 80 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit steige die Zahl der Mitarbeiter, die in dem Betrieb in Birkenfeld bei Pforzheim mit Covid-19 infiziert sind oder waren, auf rund 400, sagte eine Sprecherin des Landratsamts Enzkreis. Das ist knapp ein Viertel der Belegschaft von etwa 1100 Mitarbeitern. Die Firma erklärte in einer Medienmitteilung, einen «Pandemieplan 2.0» erarbeiten zu wollen. «Die Gesundheit der Menschen, die bei uns arbeiten, liegt uns am Herzen», wurde Martin Müller, Geschäftsführer von Müller Fleisch, darin zitiert. Legende: Gerade erst sorgte ein deutscher Schlachtbetrieb für Schlagzeilen: Westfleisch in Coesfeld musste vorübergehend geschlossen werden, nachdem 191 Mitarbeiter positiv getestet wurden. Imago

11:31 Zoff bei Pressetermin im Weissen Haus Donald Trump hat eine Pressekonferenz nach einem Wortgefecht mit einer Journalistin abrupt abgebrochen. Die Reporterin Weijia Jiang von CBS News erkundigte sich, warum er eine Art Wettbewerb um die Anzahl Tests mache, während jeden Tag unzählige Amerikaner am Coronavirus sterben. Trump entgegnete daraufhin: «Das ist eine Frage, die Sie vielleicht China stellen sollten.» Die asiatisch aussehende Journalistin fühlte sich wiederum angegriffen und hakte nach: «Warum adressieren Sie diese Aussage direkt an mich?» Trump ging auf diesen Vorwurf nicht ein und bezeichnete ihre Frage als «nasty», böse. 00:38 Video Trump (engl.): «Maybe that's a question you should ask China» Aus News-Clip vom 12.05.2020. abspielen

11:21 Spanien verhängt zweiwöchige Quarantäne für Einreisende Die spanische Regierung hat eine zweiwöchige Quarantäne für alle Menschen angeordnet, die ab dem 15. Mai ins Land kommen. Die Einreisenden dürften nur zum Einkaufen von Lebensmitteln, zu Arztbesuchen und im Falle einer «Notlage» aus dem Haus, heisst es in einer amtlichen Anordnung. Die Quarantäne gelte für alle Menschen, die zwischen dem 15. und dem bislang geplanten Ende des Ausnahmezustands am 24. Mai nach Spanien kommen.

11:09 Schwierige Situation für Gastronomie-Betriebe Die Gastronomie ist schon in normalen Zeiten ein Geschäft, in dem es nicht einfach ist, über die Runden zu kommen. Und jetzt, da Gastro-Betriebe wieder öffnen dürfen, aber die Corona-Massnahmen des Bundes einhalten müssen, wird die Kalkulation nochmals diffiziler. Weniger Tische, weniger Gäste, weniger Umsatz – doch die Kosten bleiben gleich. Wie kann das funktionieren? Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Verdienen trotz Massnahmen Dünne Luft für Restaurantbetreiber 12.05.2020 Mit Audio

10:38 Rekord bei der Post: 17.3 Millionen Päckli allein im April Die Bevölkerung in der Schweiz hat im März und April fleissig online bestellt. Das beschert der Post einen neuen Paketrekord: Mit 17.3 Millionen Sendungen verarbeitete die Post in ihrer Geschichte in einem Monat noch nie so viele Pakete wie im April 2020. Die Paketmenge stieg von Tag zu Tag, zuerst um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr im März, dann gut 40 Prozent im April. Zunächst purzelte der Tagesrekord mit rund 900’000 Sendungen. Das übertrifft gar den Weihnachtsmonat Dezember. Zum Vergleich: Im Dezember 2019 verarbeitete die Post 15.6 Millionen Pakete, im Vorjahr waren es rund 13.2 Millionen. Dabei erhöhte die Post den Personalbestand nicht, wie sie es sonst in den intensiven Zeiten um Weihnachten herum tut. 10:00 Video Die Post ist am Anschlag Aus Rundschau vom 08.04.2020. abspielen