Der Ticker startet um 5:53 Uhr

17:40 Norwegen gibt Impfdosen an Covax ab Norwegen hat dem Impfprogramm Covax, Link öffnet in einem neuen Fenster eine weitere Million Impfdosen gespendet, die ärmeren Ländern zur Verfügung gestellt werden sollen. «In Ländern mit schwächeren Gesundheitssystemen müssen dringend Gesundheitspersonal und gefährdete Gruppen geimpft werden», teilte Entwicklungshilfeminister Dag-Inge Ulstein mit. Bei der Impfdosen-Spende handelt es sich um Optionen, die Norwegen 2020 über Covax gekauft hat und nicht im norwegischen Impfprogramm eingeplant sind. Schon früher hat Norwegen Optionen auf Impfstoffe von Astra-Zeneca und Pfizer an das Impfprogramm Covax übertragen. Damit gibt Norwegen insgesamt 1.7 Millionen Impfdosen ab. Covax hatte um mehr Impfstoffe gebeten, weil bis Ende Juni 190 Millionen Dosen benötigt werden.

17:07 Schweizweit erstes Impf-Drive-in eröffnet In Grenchen (SO) ist Anfang Woche das erste Drive-in für Corona-Impfungen in der Schweiz eröffnet worden. Zum vereinbarten Termin erscheint man mit seinem Auto beim Feuerwehrmagazin. Nach den Formalitäten fährt man durch das eine Tor ins Gebäude hinein, erhält die Impfung und fährt danach auf der anderen Seite wieder hinaus. Vor der Heimfahrt heisst es wie im Impfzentrum 15 Minuten warten – im Auto. Mit diesem Angebot will der Kanton Solothurn vor allem arbeitstätige Personen erreichen. Dank längeren Öffnungszeiten könnten diese auch am Abend auf dem Heimweg vorbeikommen. Die drei Solothurner Drive-ins sind jeden Tag geöffnet, auch am Wochenende. Solothurn gehört bei den Covid-Impfungen laut eigenen Angaben zu den schnellen Kantonen. Man biete impfwilligen Personen ein breites Impf-Angebot. Neben drei Impfzentren und neu insgesamt drei Drive-ins kann man sich im auch in dutzenden Hausarztpraxen und einigen Apotheken impfen lassen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Erster Impf-Drive-in Reinfahren, impfen, weiterfahren 02.06.2021 Mit Audio

16:21 300 Millionen Franken gegen die Pandemie Die Schweiz stellt weitere 300 Millionen Franken zur Bekämpfung der weltweiten Covid-19-Pandemie bereit. Das hat Bundespräsident Guy Parmelin auf Twitter bekannt gegeben. 125 Millionen Franken davon sollen für den globalen Zugang zu Impfstoffen eingesetzt werden. Parmelin kündigte dies am virtuellen Gipfeltreffen der globalen Impf-Allianz Gavi namens der Schweizer Regierung an. «Die Investitionen in die multilaterale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Innovation haben zu beispiellosen Fortschritten geführt, doch Rückschläge durch neu auftretende Varianten erinnern uns ständig daran, dass wir schneller handeln müssen», schreibt Parmelin auf Twitter. Die Impf-Allianz Gavi ist gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Gründerin der internationalen Covax-Initiative. Sie will Länder mit kleinem und mittlerem Einkommen mit Corona-Impfstoffen zu versorgen. In diesem Jahr sollen rund zwei Milliarden Dosen Impfstoff geliefert werden.

15:32 Israel impft demnächst ab 12 Jahren Israel will kommende Woche mit der Impfung von Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren beginnen. Nach längeren Beratungen teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit, die Gefahren einer Erkrankung seien höher als mögliche Nebenwirkungen der Impfung. «Die Fälle von Herzmuskelentzündungen bei 16- bis 19-Jährigen waren selten und sind meist ohne Komplikationen verlaufen.» Angesichts der äusserst niedrigen Corona-Infektionsrate in Israel empfiehlt das Ministerium vorerst die Impfung von Risikopatienten, Angehörigen von Risikopatienten und Jugendlichen in Familien, die ins Ausland reisen wollen. «Abgesehen von den Risikogruppen kann jeder geimpft werden, der daran interessiert ist», hiess es weiter. Das Neun-Millionen-Einwohner-Land Israel setzt seit dem 19. Dezember erfolgreich eine Impfkampagne um. Neuinfektionen und schwere Erkrankungen gingen in den vergangenen Monaten stark zurück. Deshalb hob Israel die staatlichen Corona-Beschränkungen am Dienstag nahezu komplett auf. Experten warnen allerdings weiter davor, dass neue Varianten aus dem Ausland eingeschleppt werden könnten. 02:31 Video Zurück zur Normalität in Israel Aus SRF News vom 23.03.2021. abspielen

15:09 Impfstoff von Pfizer/Biontech: einen Monat im Kühlschrank lagerbar Der Impfstoff von Pfizer/Biontech kann deutlich länger bei Kühlschranktemperatur von 2 bis 8 Grad gelagert werden als bisher empfohlen. Swissmedic hat entsprechende Studien des Herstellers dazu geprüft und die geänderten Lagerbedingungen am 1. Juni 2021 genehmigt. Dies verlängert die zulässige Lagerungsdauer nach dem Auftauen von bisher fünf Tagen auf einen Monat, wie Swissmedic schreibt. Damit können Gesundheitseinrichtungen den Impfstoff leichter handhaben und flexibler verabreichen. Ursprünglich musste der Impfstoff von Pfizer/Biontech bei Tiefsttemperaturen zwischen minus 90 und minus 60 Grad Celsius gelagert werden. Bereits Ende März waren die Lagerbedingungen einmal angepasst worden. Danach war die Qualität bis zu zwei Wochen lang auch bei Temperaturen zwischen minus 25 und minus 15 Grad gewährleistet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-19-Impfung «Kann man nach der Impfung Ibuprofen oder Paracetamol einnehmen?» 01.06.2021

13:50 Freie Fahrt ans Mittelmeer Kurz vor den Sommerferien hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) einige Reisedestinationen von der Liste der Risikoländer gestrichen: Nicht mehr in Quarantäne muss, wer aus ganz Italien, der Côte-d'Azur, Kroatien, der Türkei und Zypern einreist. Ebenfalls gestrichen wurden vom Bund die deutschen Bundesländer Sachsen und Thüringen. Damit ist die Einreise aus ganz Deutschland Quarantäne-frei. Neben den französischen Regionen Provence-Alpes-Côtes d'Azur und Occitanie strich das BAG auch die italienischen Regionen Apulien und Kampanien sowie Iran und Luxemburg von der Liste. Damit gilt in den Nachbarländern der Schweiz nur eine Quarantäne-Pflicht für die französischen Regionen Ile-de-France mit Paris, die Normandie, das Centre-Val de Loire, Hauts-de-France und die Pays de la Loire. Die neue Liste gilt für Einreisen ab Donnerstag, 3. Juni. Hier, Link öffnet in einem neuen Fenster geht es zur ganzen BAG-Liste. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Aktuelle Risikoliste des BAG BAG streicht ganz Italien und Kroatien von Quarantäneliste 02.06.2021 Mit Video

13:40 Die neuesten BAG-Zahlen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 717 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 767 . Das sind 14 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 123.97 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 22'247 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 22 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

liegt aktuell bei . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet keine neuen Verstorbenen . Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 2 Verstorbenen . Das sind 52 Prozent weniger als in der Vorwoche.

. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 484 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 23 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 73.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 68.0 Prozent. Davon sind 15 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:50 Schaffhausen: Fernunterricht wird wieder aufgehoben Wegen eines Corona-Ausbruchs sind in Schaffhausen seit Anfang Woche ein Primarschulhaus und acht Kindergärten im Fernunterricht. Nun hat der Stadtschulrat Entwarnung gegeben. Der Unterricht wird am Donnerstag wieder aufgenommen. Im Fernunterricht bleibt nur noch jene 6. Primarschulklasse, in der sich über die Hälfte der Kinder mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Diese Klasse bleibt noch bis Ende Woche zuhause. Erfreulicherweise habe das Contact-Tracing des kantonalen Gesundheitsamtes Entwarnung geben können, schreibt Schulpräsident Christian Ulmer. Seit dem Wochenende habe es keine neuen Fälle mehr gegeben. Die Lage sei unter Kontrolle. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Schaffhausen 01.06.2021 Mit Audio

12:34 Mallorca: Innengastronomie nun auch wieder abends Auf Mallorca normalisiert sich das Leben wegen der guten Entwicklung der Pandemie-Lage immer mehr. Neben anderen Lockerungen der Corona-Regeln werden die Gastronomen der spanischen Urlaubsinsel und der anderen Balearen – Ibiza, Menorca und Formentera – von Sonntag an wieder auch abends ihre Innenräume öffnen dürfen. Die Sperrstunde für Gastronomie und Einzelhandel wird zudem von 23 auf 24 Uhr verlegt. Bei privaten Zusammenkünften dürfen sich ab Sonntag im Freien bis zu 15 Personen treffen, in privaten Innenräumen maximal zehn. Bisher waren jeweils höchstens Gruppen von acht sowie von sechs Menschen zugelassen. Einige strenge Auflagen gelten weiterhin wie etwa die Maskenpflicht auch im Freien. In den Innenbereichen von Cafés, Bars und Restaurants dürfen höchstens 50 Prozent der Plätze belegt werden, an einem Tisch dürfen maximal vier Personen sitzen. Draussen können zwar alle Tische aufgestellt werden, an jedem dürfen aber nur maximal acht Gäste Platz nehmen. 04:20 Video Corona drückt auf die Immobilienpreise in Spanien Aus 10 vor 10 vom 14.04.2021. abspielen

11:12 Ermittlungen zu Corona in Ischgl abgeschlossen Staatsanwälte haben rund um den Corona-Ausbruch im österreichischen Skiort Ischgl fünf Beschuldigte identifiziert. Die Ermittlungen zu den Gesundheitsmassnahmen im Frühjahr 2020 seien vorläufig abgeschlossen, teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck mit. Wer die Beschuldigten sind, wurde nicht bekanntgegeben. Anklagen liegen noch nicht vor. Vom beliebten Tiroler Urlaubsort Ischgl aus wurde das Coronavirus im Vorjahr von Reiserückkehrern in viele europäische Länder gebracht. Eine unabhängige Untersuchungskommission hatte im Oktober von folgenschweren Fehleinschätzungen gesprochen. Unter anderem seien in Ischgl Skibusse und Seilbahnen erst mit Verspätung eingestellt worden. Neben den strafrechtlichen Ermittlungen verlangt der österreichische Verbraucherschutzverein (VSV) im Zusammenhang mit Ischgl Schadenersatz von der Republik Österreich. Am 17. September soll in Wien der erste Prozess im Namen von Hinterbliebenen eines Österreichers beginnen, der in dem Skiort mit dem Coronavirus infiziert wurde und dann starb. Rund 100 weitere Klagen werden laut VSV vorbereitet. 01:49 Video Fehlerhaftes Krisenmanagement in Ischgl Aus Tagesschau vom 12.10.2020. abspielen

10:41 Ständerat heisst weitere Hilfsmassnahmen in der Pandemie gut Der Ständerat ist einverstanden mit der Verlängerung der Erwerbsausfallentschädigung in der Corona-Pandemie bis Ende 2021 und den ausgebauten Hilfen für den Profi-Mannschaftssport. Er hat neuerliche Anpassungen im Covid-19-Gesetz bewilligt. Die kleine Kammer hiess die Gesetzesänderungen mit 45 zu 0 Stimmen gut. Die Änderungen im Covid-19-Gesetz sollen in der Sommersession bereinigt und für dringlich erklärt werden. Das Gesetz ist bis Ende 2021 gültig, wenn es am 13. Juni an der Urne angenommen wird. Scheitert es, ist es bis zum 25. September gültig. Voraussichtlich am Montag befasst sich der Nationalrat mit der Vorlage.

10:11 Corona-Inzidenz in Deutschland wieder gestiegen Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist laut staatlichem Robert Koch-Institut (RKI) den zweiten Tag in Folge gestiegen. Der Wert lag Angaben von Mittwochmorgen zufolge bei 36.8 Fällen pro 100'000 Einwohner und Woche (Vortag: 35.2; Vorwoche: 46.8). Über das offenbar gestoppte Absinken der Inzidenz hatte RKI-Chef Lothar Wieler am Dienstag gesagt, Modellierungen liessen einen leichten vorübergehenden Anstieg erwarten. Das RKI bringe dies mit Öffnungsschritten in Zusammenhang, die die Chancen des Virus erhöhten. Mit einem erneuten exponentiellen Wachstum der Fallzahlen werde bei vorsichtigen Öffnungen allerdings nicht gerechnet, so Wieler.

9:36 Israel sieht möglichen Zusammenhang zwischen Herzmuskelentzündung und Covid-Impfung Israel sieht einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer und Fällen von Herzmuskelentzündung. Unter den mehr als fünf Millionen Geimpften traten nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums zwischen Dezember und Mai 275 Fälle von Myokarditis auf. Eine Untersuchung sei zu dem Ergebnis gekommen, dass es einen möglichen Zusammenhang zwischen der zweiten Dosis und Herzmuskelentzündung bei Männern im Alter zwischen 16 und 30 gebe. Bei 16- bis 19-jährigen Männern sei dies häufiger beobachtet worden als in anderen Altersgruppen. Pfizer erklärte, dass dem Unternehmen die Befunde aus Israel bekannt seien. Bislang sei aber kein kausaler Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und Myokarditis festgestellt worden.

8:05 Erste Covid-Zertifikate im Juni Die ersten Covid-Zertifikate sollen ab dem 7. Juni schrittweise ausgestellt werden. Ende Juni sollen erste Massnahmen an die Nutzung des Zertifikats geknüpft werden. Der Bundesrat hat den Einsatz des Covid-Zertifikats konkretisiert. Mit diesem Nachweis für geimpfte, genesene und negativ getestete Personen sollen auch Grossveranstaltungen wieder möglich werden und Orte wie Diskotheken und Clubs wieder öffnen können. Wer sich nicht impfen lässt, kann auch mit einem Corona-Test ein Zertifikat erhalten. Selbsttests genügen wegen geringer Genauigkeit nicht. Kinder und Jugendliche bis 16 sind vom Zertifikat befreit. 04:25 Video Es wird eng für das Covid-Zertifikat Aus 10 vor 10 vom 01.06.2021. abspielen

7:28 Lonza baut neue Produktionsanlage für Corona-Impfstoff von Moderna Der Schweizer Pharma-Auftragshersteller Lonza und der US-Biotechnologiekonzern Moderna erweitern ihre Zusammenarbeit beim Covid-19-Impfstoff erneut. Lonza wird in seinem Werk im niederländischen Geleen eine neue Produktionslinie für den Wirkstoff des Moderna-Vakzins bauen, teilten die beiden Unternehmen mit. Dort soll pro Jahr Wirkstoff für bis zu 300 Millionen Dosen produziert werden. In Betrieb gehen soll die Anlage voraussichtlich Ende 2021. Lonza produziert den Wirkstoff für den Moderna-Impfstoff bereits am Schweizer Standort Visp und in Portsmouth in den USA. 00:33 Video Lonza und Moderna bauen Zusammenarbeit aus Aus Tagesschau vom 02.06.2021. abspielen

6:51 Australiens Bundesstaat Victoria verlängert Lockdown in Melbourne Der australische Bundesstaat Victoria verlängert den Lockdown in Melbourne um weitere sieben Tage. Die Massnahme sollte am Donnerstagabend enden, aber gelte nun bis zum 10. Juni, teilt die Landesregierung mit. Victoria meldete sechs neue Fälle im Vergleich zu neun am Vortag. Die Gesamtzahl der Infektionen bei dem jüngsten Ausbruch in der zweitgrössten Stadt Australiens beläuft sich demnach bislang auf 60.

5:22 Viele Deutsche wollen auch nach Pandemie-Ende Maske tragen 44.7 Prozent der Deutschen wollen auch nach dem Ende der Corona-Pandemie weiterhin Maske tragen, beispielsweise während einer Grippewelle. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, aus der die Zeitung «Augsburger Allgemeine» berichtet. 41.9 Prozent der Befragten wollen demnach auf das Stück Stoff vor Mund und Nase dauerhaft verzichten. Der Rest ist unentschlossen. Legende: Keystone

4:08 London finanziert Nachhilfestunden – wegen der Pandemie Die britische Regierung will Schulkindern helfen, die wegen der Corona-Pandemie im Rückstand sind. Das Bildungsministerium kündigte am Mittwoch an, 100 Millionen Nachhilfestunden zu finanzieren. Eine halbe Million Lehrpersonen soll ausserdem Unterstützung und Ausbildungskurse erhalten. Die Gelder sollen auch dazu beitragen, dass einige Schülerinnen und Schüler ihr Abschlussjahr wiederholen können. Die Kosten dafür betragen 1.4 Milliarden Pfund (ca. 1.8 Milliarden Franken).

2:42 Internationale Organisationen fordern 50 Milliarden für Corona-Kampf Die Staatsregierungen sollen 50 Milliarden US-Dollar sprechen, um die Corona-Pandemie weltweit zu bekämpfen. Das fordern die Chefs der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Weltbank, des Weltwährungsfonds IWF und der Welthandelsorganisation WTO. Mit dem Geld sollen unter anderem Medikamente, Covid-19-Impfstoffe und Sauerstoff für alle Länder weltweit zugänglich werden. Auch für Virustests solle das Geld verwendet werden. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa appellierte an die Staatengemeinschaft: Die Pandemie könne beendet werden, aber es brauche jetzt globale Zusammenarbeit. Eine Unterversorgung ärmerer Länder würde die Entstehung und globale Ausbreitung neuer Corona-Varianten begünstigen. Der Aufruf erfolge jetzt, weil die Staats- und Regierungschefs nächstens in verschiedener Zusammensetzung zu internationalen Treffen zusammenkämen.