Der Ticker startet um 6:22 Uhr

9:36 Waadtländer Tourismus: «Reisewarnung ist ein Stich ins Herz» Der Entscheid Deutschlands, für die Kantone Waadt und Genf eine Reisewarnung auszusprechen, sorgt für Unmut in der Westschweiz. Allein in der Waadt sorgten Gäste aus Deutschland im letzten Jahr für gut 150'000 Hotelübernachtungen. Damit stand Deutschland an vierter Stelle hinter Gästen aus der Schweiz, aus Frankreich und aus den USA. Die deutsche Reisewarnung sei ein Rückschlag für den Tourismus am Genfersee, sagt Andreas Bannholzer, Direktor des Waadtländer Tourismusbüros. «Es ist jetzt, im September und Oktober, wo wir noch sehr viele deutsche Gäste bei uns zählen können, eine sehr schlechte Nachricht. Sie ist ein Stich ins Herz unseres Tourismus'.» In Genf machen Gäste aus Deutschland einen kleineren Teil aus als in der Waadt. Aber auch dort leidet die Hotellerie wegen der Coronakrise – das tat sie schon vor der Reisewarnung aus Berlin. Audio Waadt reagiert auf Reisewarung aus Deutschland 01:33 min, aus HeuteMorgen vom 10.09.2020. abspielen. Laufzeit 01:33 Minuten.

9:09 Mädchen durch Pandemie stärker betroffen als Jungen Junge Frauen und Mädchen leiden stärker unter den Folgen der Coronakrise als Buben. Dies zeigt eine neue Studie. Die Kinderrechtsorganisation «Save the Children» hat 25'000 Kinder und Erwachsene in 37 Ländern der Welt befragt – viele davon in Asien und Afrika. Ein Resultat: Mädchen hätten öfter im Haushalt arbeiten müssen als Knaben – während die Schulen geschlossen waren. Jedes fünfte befragte Mädchen gab an, in dieser Zeit nichts gelernt zu haben. «Save the Children» sieht dringenden Handlungsbedarf: «Covid-19 hat bestehende Ungleichheiten vergrössert, mit dramatischen Folgen für die Kinder», sagte die Chefin von «Save the Children» in Deutschland, Susanne Krüger. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Pandemie schafft Ungleichheit Mädchen von Coronakrise stärker betroffen 10.09.2020

7:15 Zählung von Reuters: 900'000 Todesfälle weltweit Weltweit sind laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters rund 900'000 Menschen an oder mit dem Coronavirus verstorben. Bei mehr als 27.7 Menschen ist das Virus bislang nachgewiesen. Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor das am stärksten betroffene Land der Welt mit mehr als 190'000Todesopfern und mehr als 6.3 Millionen Fällen. Brasilien liegt mit mehr als 127'000 Todesfällen auf dem zweiten Platz, gefolgt von Indien mit fast 74'000 Toten. Bei den Infektionen hat Indien mit über 4.3 Millionen Fällen Brasilien mit 4.1 Millionen überholt und entwickelt sich zum neuen Epizentrum der Pandemie.

6:10 BMJ: Modell soll Sterberisiko ermitteln Britische Wissenschaftler haben ein Bewertungsmodell zur Vorhersage des Sterberisikos von Covid-19-Patienten entwickelt. Es soll Ärzten helfen, schnell die bestmögliche Versorgung zu ermitteln, heisst es in der im British Medical Journal (BMJ) veröffentlichten Studie. Das neue «4C-Mortalitätswert»-Modell (Coronavirus Clinical Characterization Consortium) verwendet zur Berechnung des Sterberisikos Daten wie Alter, Geschlecht, Grunderkrankungen, Atmung und Blutsauerstoffgehalt. Die Studie des British Medical Journal Great to see the 4C Mortality Score launched in the @bmj_latest today. Implementation in hospitals will be important for second wave preparedness.

- Risk stratification of patients admitted to hospital with covid-19 https://t.co/1HdslkiXoQ@ISARIC1@CCPUKstudy@ProfCalumSemplepic.twitter.com/OWxWHjFnuB — Ewen Harrison (@ewenharrison) September 9, 2020

5:51 Oxfam-Bericht zur Pandemie: Wirtschaft muss Gemeinwohl stärken Die globalisierungskritische Organisation Oxfam hat milliardenschwere Ausschüttungen von Grosskonzernen an ihre Aktionäre in der Corona-Krise scharf kritisiert und fordert von der Wirtschaft höhere Investitionen ins Allgemeinwohl. Unternehmen «müssen in den notwendigen sozial-ökologischen Wandel ihrer Geschäftsmodelle investieren und menschenwürdige Arbeitsbedingungen für ihre Angestellten und innerhalb ihrer Lieferketten schaffen, bevor Geld in die Taschen der Eigentümer fliesst», sagte Oxfam-Sprecherin Barbara Sennholz-Weinhardt. Die Organisation veröffentlichte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht. Darin betont Oxfam, dass weltweit während der Pandemie etwa 400 Millionen Jobs verloren gegangen seien und bis zu einer halbe Milliarde Menschen in die Armut rutschen könnten. Hingegen verdienten 32 der profitabelsten Unternehmen der Welt im Gesamtjahr 2020 trotz der Corona-Krise Schätzungen zufolge insgesamt 109 Milliarden US-Dollar mehr als 2019. Oxfam forderte von der EU, dagegen vorzugehen. Gewinne müssten gerechter verteilt werden, etwa durch eine Obergrenze für Dividenden oder eine Deckelung von Managergehältern im Vergleich zu Arbeitnehmerlöhnen. Unternehmen müssten zudem verpflichtet werden, Gewinne «in ausreichender Höhe» in den sozial-ökologischen Umbau ihres Geschäftsmodells zu stecken. Oxfam: Mehr Investitionen ins Gemeinwohl BREAKING: #Coronavirus pandemic profits for companies soar by billions more as the world's poorest people pay price.



https://t.co/CoD6CBjSiA#InequalityViruspic.twitter.com/72vr5EG1bg — Oxfam International (@Oxfam) September 9, 2020

1:24 Auch Royals müssen sparen: Protest vor Schloss Windsor Die Corona-Pandemie macht auch vor den Finanzen der britischen Royals nicht halt: Die fehlenden Einnahmen könnten mehrere Hundert Angestellte der königlichen Paläste den Job kosten. «Aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Finanzen des Royal Collection Trust müssen wir die Personalkosten reduzieren», bestätigte eine Sprecherin am Mittwoch. Die Stiftung verwaltet die Schlösser und Kunstwerke im Besitz der britischen Royals. Man habe ein freiwilliges Abfindungsprogramm eingerichtet, das rund 100 Beschäftigte in Anspruch genommen hätten, so die Sprecherin. Ausserdem gebe es bei den Löhnen eine Nullrunde und man führe Gespräche über eine Reduzierung der Rentenansprüche. Einem Bericht der «Daily Mail» zufolge könnten bis zu 300 der 600 Hausangestellten der Queen von den Massnahmen betroffen sein. Die Angestellten arbeiten in den Anwesen des Königshauses, unter anderem im Buckingham-Palast. Vor Schloss Windsor versammelten sich am Dienstag einige Beschäftigte in ihren Uniformen zu einem stillen Protest, wie auf einem Twitter-Foto der Gewerkschaft PCS Union zu sehen ist. Sie hielten ein Plakat mit der Aufschrift «König Heinrich schnitt Köpfe ab. Nun wollen sie unsere Jobs abschaffen und unsere Renten beschneiden. Loyalität ist keine Einbahnstrasse!». Protest vor Schloss Windsor PCS wardens at Windsor Castle, who work for the Royal Household, have been protesting about cuts to their pensions and jobs. https://t.co/Hlvv1xTMMK#windsorcastle#RoyalFamilypic.twitter.com/KqO30EbIBK — PCS Union (@pcs_union) September 9, 2020

1:09 «Besorgniserregend»: Corona-Rekordanstieg in Tschechien In Tschechien breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus. Bei der Zahl der täglichen Neuinfektionen wurde ein neuer Rekordwert erreicht. Am Dienstag kamen 1164 Fälle hinzu, erklärte das Gesundheitsministerium in Prag am Mittwoch. Der bisherige Höchstwert innerhalb von 24 Stunden lag bei knapp 800. Die Gesamtzahl der aktiv Infizierten stieg damit auf rund 9300. Es wurden bisher insgesamt 441 Todesfälle mit einer Covid-19-Erkrankung in Verbindung gebracht. Tschechien hat nur knapp 10.7 Millionen Einwohner. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte den jüngsten Anstieg bereits am Vortag als «besorgniserregend» bezeichnet. Der tschechische Gesundheitsminister Adam Vojtech gab nun bekannt, dass vom Donnerstag an landesweit eine Maskenpflicht in allen Innenräumen ausserhalb der eigenen Wohnung gelte. Betroffen davon sind auch Büros, nicht aber Klassenzimmer. Ausgenommen sind unter anderem Kinder unter zwei Jahren. Bereits zuvor musste in öffentlichen Verkehrsmitteln ein Mundschutz getragen werden. Audio Aus dem Archiv: Prag, Stadt ohne Touristen 05:16 min, aus Rendez-vous vom 09.07.2020. abspielen. Laufzeit 05:16 Minuten.

0:56 Weitere Lockerungen in New York In New York dürfen Restaurants ihre Innenbereiche bald wieder öffnen. Ab Ende September dürften die Gäste dort wieder Speisen verzehren, sagte der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo. Seit etwa Mitte März waren wegen der Coronakrise die Innenbereiche der Restaurants geschlossen. Es gelten aber strenge Auflagen – etwa Kapazitätsbeschränkungen für Gäste auf rund ein Viertel, zwei Meter Abstand zwischen den Tischen, Fiebermessungen am Eingang sowie Abstands-, Masken- und Hygieneregeln. «Das mag nicht das Essen im Innenbereich sein, das wir alle kennen und lieben», sagte Bürgermeister de Blasio. «Aber es ist ein Fortschritt für Restaurantmitarbeiter und alle New Yorker.» Wenn die Infektionszahlen wieder stiegen, müsse das neu bewertet werden. Auch das renommierte New Yorker Naturkundemuseum hat nach rund sechsmonatiger Schliessung wegen der Pandemie wieder geöffnet. Vor dem Gebäude des American Museum of Natural History (AMNH) auf der Upper West Side von Manhattan, das unter anderem durch den Hollywoodfilm «Nachts im Museum» bekannt wurde, bildeten sich am Mittwoch direkt nach Öffnung bereits Schlangen. Tickets müssen nun vorab online reserviert werden, ausserdem werden weniger Menschen gleichzeitig in die Ausstellungsräume gelassen – und es gelten Hygiene-, Abstands- und Maskenregeln. Gouverneur Como zur Lage in New York (engl.) In New York City holding a briefing. Watch Live: https://t.co/iw43Re56pu — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) September 9, 2020

22:35 Trump will Gefahr des Virus bewusst heruntergespielt haben US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten die Coronavirus-Gefahr absichtlich heruntergespielt. Davon zeugen Audio-Mitschnitte aus Interviews, die der renommierte US-Journalist Bob Woodward mit Trump führte und die der Nachrichtensender CNN nun veröffentlichte. In einer Aufnahme vom 19. März sagt Trump etwa, er habe die Gefahr heruntergespielt, weil er keine Panik auslösen wollte. Trumps Sprecherin bestreitet die Echtheit der Aufnahmen nicht. Sie sagte aber zugleich: «Der Präsident hat die amerikanische Öffentlichkeit nie über Covid belogen.» Es gehöre aber zu seinen Aufgaben, dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung die Ruhe behalte. Zugleich geht aus den Auszügen hervor, dass Trump bereits Anfang Februar informiert war, dass das Virus sich über Luft überträgt und eine höhere Sterberate als eine Grippe aufweist. Öffentlich verwies er in dieser Zeit dagegen auf niedrige Fallzahlen in den USA und behauptete mehrfach, das Virus werde mit der Zeit einfach verschwinden. Audio Woodward-Buch liefert Einblicke ins Weisse Haus 02:00 min, aus HeuteMorgen vom 10.09.2020. abspielen. Laufzeit 02:00 Minuten.

21:19 Corona-Pandemie bremst Klimawandel nicht nachhaltig aus Die Corona-Pandemie hat den Klimawandel einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge nicht merklich ausgebremst. Zwar seien die weltweiten Kohlenstoffdioxid-Emissionen im April angesichts der Corona-Beschränkungen um rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken, heisst es in einem Bericht. Schon Anfang Juni hätten die täglichen CO2-Emissionen aber nur noch rund fünf Prozent unter denen von 2019 gelegen. «Die Schätzungen gehen davon aus, dass die Gesamtemissionen in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr etwa um 4 bis 7 Prozent tiefer liegen könnten», so Jürg Luterbacher, Chefwissenschaftler der Weltorganisation für Meteorologie (WMO). «Im nächsten Jahr, wenn die Pandemie vorbei ist, geht man davon aus, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder fortschreiten und die Emissionen wieder deutlich stärker zulegen.» Darum brauche es «dringende gemeinsame Massnahmen über alle Länder und alle Sektoren», so Luterbacher. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Klimaerwärmung Die CO2-Emissionen sind schon fast wieder so hoch wie vor Corona 09.09.2020 Mit Audio

20:20 Deutschland spricht Reisewarnungen für Genf und Waadt aus Deutschland spricht wegen der gestiegenen Zahl der Coronavirus-Neuansteckungen Reisewarnungen für die Kantone Genf und Waadt aus. Damit können die einzelnen Bundesländer eine Quarantäne anordnen. «Für Einreisende in die Bundesrepublik Deutschland, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der letzten 14 Tage vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, kann gemäss den jeweiligen Quarantäneverordnungen der zuständigen Bundesländer, eine Pflicht zur Absonderung bestehen», heisst es auf der Webseite des Auswärtigen Amtes in Berlin. Ausserdem gilt bei der Einreise aus einem Risikogebiet die Pflicht sich testen zu lassen. Auch vor Reisen nach Korsika sowie in die Regionen Île-de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Auvergne-Rhônes-Alpes, Occitanie und Nouvelle-Aquitaine wird gewarnt. Die tschechische Hauptstadt Prag steht jetzt ebenfalls mit auf der Liste. Zudem kamen weitere Gebiete in Kroatien hinzu. Eine Reisewarnung ist zwar kein Reiseverbot, aber eine abschreckende Wirkung ist beabsichtigt. Die Warnung ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

19:59 Britischer Premier plant Massentestungen Der britische Premierminister Boris Johnson will mit Massentestungen den Weg zurück zur Normalität ebnen. Ein entsprechendes Pilotprojekt soll zunächst kommenden Monat in Nordengland starten, sagt Johnson vor Journalisten. Ziel seien letztlich schnellere und einfachere Tests auf Massenbasis, damit die Menschen wieder «ein normaleres Leben führen» könnten. Dies soll bis zum Frühjahr möglich sein. Nach Worten des Regierungschefs handelt es sich um ein äusserst ehrgeiziges Vorhaben, das er mit einem «Mondflug» vergleicht. Wegen zunehmender Positiv-Tests gelten in England zunächst allerdings wieder stärkere Einschränkungen. Demnach sind nur noch Versammlungen von maximal sechs Menschen erlaubt. «Das Ganze zielt darauf ab, einen zweiten landesweiten Lockdown zu vermeiden», sagt Johnson.

19:18 Nationalrat setzt bei Covid-Gesetz Zeichen für vergessene Branchen Das Corona-Notrechtsregime soll in ordentliches Recht überführt werden. Der Nationalrat hat dem Covid-19-Gesetz klar zugestimmt. Er sieht aber weitergehende Wirtschaftshilfen vor als der Bundesrat – etwa für die Event-, Reise- und Kulturbranche. Der Nationalrat stimmte dem Covid-19-Gesetz in der Gesamtabstimmung mit 144 zu 35 Stimmen bei 16 Enthaltungen zu. Folgt ihm der Ständerat, werden verschiedene Corona-Massnahmen bis Ende 2021, einzelne bis Ende 2022 weitergeführt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Monsterdebatte im Nationalrat Covid-19-Gesetz: Niemand soll vergessen werden 09.09.2020 Mit Audio

19:07 Weiterer Ausbruch im Kanton Freiburg Einen weiteren Covid-19-Ausbruch neben Siviriez meldet die freiburgische Gesundheits- und Sozialdirektion aus einem Heim in Bulle (FR). Dort sind bis jetzt 21 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 13 Angestellte positiv aufs Coronavirus getestet worden. Eine Person ist gestorben. In den übrigen Pflegeheimen des Kantons gibt es vereinzelte Fälle. Hauptsächlich sind Angestellte betroffen.

18:10 Sieben Covid-19-Todesopfer in Freiburger Pflegeheim Im Pflegeheim von Siviriez (FR), wo vergangene Woche 37 Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sind inzwischen 53 Personen infiziert worden. Sieben Personen sind gestorben, wie die Freiburger Gesundheits- und Sozialdirektion mitteilte. Sie schreibt, 34 der Infizierten seien Bewohnerinnen und Bewohner, 19 Angestellte des Heims. Angesichts der grossen Zahl von infizierten Angestellten hat nun das freiburgische Kantonsarztamt verlangt, dass die Heimbewohner ins Spital eingewiesen werden. Bei den Zahlen handelt es sich der Mitteilung zufolge um Angaben, die noch nicht in den amtlichen Statistiken stehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Siviriez und Bulle Freiburger Kantonsarzt über Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen 09.09.2020 Mit Audio

17:28 Schweizer Wirtschaft erholt sich laut Experten schneller als erwartet Die Erholung der Schweizer Wirtschaft nach dem Corona-Lockdown verläuft gemäss der Expertengruppe des Bundes zügiger als erwartet. Der Taucher der Wirtschaft könnte nach Meinung der Ökonomen deshalb weniger tief ausfallen als bisher prognostiziert. In ihrer Zwischeneinschätzung erwartet die Expertengruppe für das laufende Jahr noch einen Rückgang des Bruttoinlandproduktes (BIP) von etwa 5 Prozent. Im Juni hatte sie noch einen BIP-Rückgang von 6.2 Prozent für 2020 prognostiziert. Allerdings sei eine wichtige Voraussetzung dafür, dass eine weitere massive Verbreitung des Coronavirus sowie stark einschränkende Eindämmungsmassnahmen im Inland wie bei wichtigen Handelspartnern ausblieben, heisst es. Auch bezüglich der Arbeitslosenzahlen gibt sich die Expertengruppe etwas optimistischer als bisher. Neu rechnet sie mit einer Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt von «unter 3.5 Prozent», nachdem sie im Juni von einer Quote von 3.8 Prozent ausgegangen war.

17:03 Tagesschule in Biel nach Covid-Fall geschlossen Nach einem Corona-Fall bleibt die Tagesschule «Bienne-Poste» im Bieler Quartier Mett bis mindestens 15. September geschossen. Eine Betreuerin war am Dienstag positiv auf Covid-19 getestet worden. Da ein enger Kontakt zwischen den Betreuenden nicht ausgeschlossen werden könne, blieben acht Mitarbeitende als Kontaktpersonen und 96 betreute Kinder bis 14. September in Quarantäne, teilten die Berner Kantonsbehörden mit. Das Contact Tracing forsche nun den Kontakten der Mitarbeitenden ausserhalb der Arbeitszeit nach. Die Tagesschule bleibt bis mindestens 15. September geschlossen. Die betroffenen Eltern seien bereits informiert worden. Das Kantonsarzt-Amt bittet alle Personen aus dem Umfeld der Tagesschule, sehr genau auf ihren Gesundheitszustand zu achten.

16:49 Motorrad-Boom wegen Corona Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der Velo-Verkäufe gestiegen. Nun melden auch die Verkäufer von Motorrädern einen regelrechten Boom. Von Januar bis August hat demnach die Zahl der Verkäufe um gut 17 Prozent zugenommen – im Vergleich zum selben Zeitraum im letzten Jahr. Auch bei den Motorrollern seien die Verkaufszahlen um fünf Prozent gewachsen. Das teilen die zuständige Fachstelle und der Branchenverband MotoSuisse mit. Beide vermuten hinter dem Zuwachs einen Wechsel der Menschen vom öffentlichen auf den Individualverkehr.

15:54 Phase-III-Studie für Impfstoff in Russland gestartet In der russischen Hauptstadt Moskau haben die Impfungen im Rahmen der Phase-III-Studie für den Corona-Impfstoff «Sputnik V» begonnen. Ersten Freiwilligen sei das Präparat gespritzt worden, sagte die Vize-Bürgermeisterin Anastassija Rakowa in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Mehr als 35’000 Moskauer hätten sich bereits als Freiwillige gemeldet. Geimpft werden soll demnach in 20 Kliniken in der Stadt. Der russische Impfstoff mit dem Namen «Sputnik V» wurde vor rund einem Monat für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben – trotz internationaler Bedenken. Die Freigabe erfolgte vor Abschluss der wichtigen Phase III klinischer Studien. Erst in dieser Phase wird gewöhnlich an sehr vielen Teilnehmern überprüft, ob und wie gut ein Wirkstoff vor einer Infektion schützt und welche eventuell nur seltenen Nebenwirkungen auftreten. Legende: Bald sollen auch die Impfungen von Risikogruppen beginnen. Vor allem Klinikpersonal und Lehrern soll der Impfstoff gespritzt werden. Keystone