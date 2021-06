«Die Delta-Variante ist ein gefährliches Virus», sagte Van Kerkhove und verwies auf die höhere Ansteckungsgefahr. Zwar würden Gesundheitsmassnahmen, Impfungen und Behandlungen gut gegen Delta wirken, aber nach weiteren Mutationen könnte ein Punkt erreicht werden, an dem all diese Massnahmen nicht mehr ausreichen, warnte die Epidemiologin.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt angesichts der Delta-Variante vor Sorglosigkeit in Europa. Derzeit gebe es schon viele grosse Sportveranstaltungen und Zusammenkünfte, während viele Menschen noch keinen vollen Impfschutz hätten, sagte Maria Van Kerkhove, die führende Corona-Expertin der WHO. «Die Veranstaltungen werden Konsequenzen haben», sagte sie in Genf. Schon jetzt seien deswegen Übertragungen aufgetreten.

Wegen der starken Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus schränkt Deutschland die Einreise aus Portugal und Russland massiv ein. Das Robert Koch-Institut teilte mit, dass die beiden Länder am Dienstag als Virusvariantengebiete eingestuft werden, was ein weitreichendes Beförderungsverbot und strikte Quarantäneregeln für Einreisende zur Folge hat. Mit Portugal wird erstmals seit Wochen wieder ein EU-Land in die höchste Risikokategorie eingestuft.

Die Maskenpflicht gilt ausserdem weiterhin in Innenräumen oder öffentlichen Verkehrsmitteln. In Italien sind die Corona-Fallzahlen und Toten mit dem Virus seit Wochen tendenziell rückläufig.

Das Tool gebe ausschliesslich Informationen für die Einreise in die Schweiz, teilte das BAG mit. Bei Reisen ins Ausland empfehle der Bund weiterhin, sich dringend im Vorfeld über die aktuellen Einreisebestimmungen im Zielland zu informieren. Der Travelcheck wird in der Nacht auf Samstag aufgeschaltet.

Personen, die in die Schweiz einreisen wollen, können neu das Online-Tool «Travelcheck», Link öffnet in einem neuen Fenster benutzen. Dieses zeigt, welche Bestimmungen für sie gelten, je nachdem, aus welchem Land sie einreisen. Realisiert hat das Tool das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zusammen mit dem Staatssekretariat für Migration (SEM).

Am markantesten war der Rückgang in der ersten Welle im Frühling, schreibt Astra. Im Sommer war die Verkehrsbelastung vorübergehend wieder auf dem Vorjahresniveau, bevor es in der zweiten Welle zu einem neuen Rückgang kam, der aber deutlich geringer ausfiel als im Frühling.

Diese neue Kampagne beginnt am kommenden Mittwoch und wird sich über zwei bis vier Wochen erstrecken. Im Einsatz stehen werden die mobilen Teams des Zivilschutzes, die unter Zelten oder in Bussen impfen.

Waadtländerinnen und Waadtländer können sich künftig in Einkaufszentren gegen Covid-19 impfen lassen. Zudem impfen mobile Teams Personen in bestimmten Stadtteilen. Im Visier hat der Kanton Menschen, die bisher noch keinen Zugang zur Impfung hatten, insbesondere die ausländische und benachteiligte Bevölkerung.

In Teilen Afrikas wie in der Demokratischen Republik Kongo befindet sich die Gesundheits-Infrastruktur am Rande ihrer Belastbarkeit.

Legende: In Teilen Afrikas wie in der Demokratischen Republik Kongo befindet sich die Gesundheits-Infrastruktur am Rande ihrer Belastbarkeit. Keystone

Seit Jahresbeginn seien laut Unicef-Sprecher James Elder 50 Millionen Menschen im südlich der Sahara gelegenen Teil Afrikas in extreme Armut gerutscht. Insgesamt wurden bisher rund 5.3 Millionen Infektionen in Afrika dokumentiert. Knapp 140'000 Menschen sind bisher an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Die dritte Coronawelle in Afrika nimmt immer mehr Kindern auf dem Kontinent die Zukunftsperspektiven. Laut UNO-Kinderhilfswerk (Unicef) verlieren Kinder im südlichen Teil Afrikas nicht nur ihre Eltern und Grosseltern, sondern sind auch häufigerem Missbrauch im häuslichen Umfeld, sozialer Isolierung und Bildungsrückschlägen ausgesetzt. Nach Unicef-Schätzungen kehrten rund neun Millionen Kinder aus den östlichen und südlichen Regionen Afrikas nie in die Schulen zurück, als die wieder öffneten.

Auch im Kanton Luzern wird das Coronaregime an den Schulen gelockert. Ab Montag wird die Maskenpflicht in den Sekundarschulen, an den Gymnasien und an den Berufsfachschulen aufgehoben, teilt die Staatskanzlei mit. So dürfen Erwachsene und Jugendliche in der siebten bis 13. Klasse im Unterricht im Schulzimmer und in der Turnhalle auf die Masken verzichten. In den Luzerner Primarschulen gilt bereits seit einigen Wochen keine Maskentragpflicht mehr.

In Dänemark werden die Corona-Impfstoffe von Johnson & Johnson und AstraZeneca im nationalen Impfprogramm weiterhin nicht verwendet. Nach erneuter Überprüfung sind die beiden Präparate nicht für einen Einsatz in Dänemark zu empfehlen, teilt die Gesundheitsverwaltung mit.

In ihrem publizierten Bericht zu den Covid-19-Massnahmen an der Grenze kommt die GPK-S zum Schluss, «dass bis zum 17. April 2020 keine ausdrückliche – und folglich aus ihrer Sicht keine ausreichende – Rechtsgrundlage für Bussen wegen Verstössen gegen das Einkaufstourismusverbot bestand». Zudem hätte der Beschluss der EZV ausdrücklicher kommuniziert werden müssen.

13:08

Aerosol-Forscher hält Wembley-Stadion für sicheren Ort

Der deutsche Aerosol-Forscher Gerhard Scheuch hält das offene Wembley-Stadion auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie und trotz der sich in Grossbritannien rapide ausbreitenden Delta-Variante für einen weitgehend sicheren Ort. «Wir sind uns in der Forschung relativ einig, dass draussen so gut wie keine Ansteckungen stattfinden, und das gilt auch in einem Stadion», sagte der Wissenschaftler in der ZDF-Talkshow «maybrit illner».

In der traditionsreichen Londoner Arena finden am 6. bzw. 7. Juli die beiden EM-Halbfinals sowie am 11. Juli das Final statt. Über 60'000 Zuschauer sind zugelassen.

Eine Ansteckungsgefahr gebe es aber bei der Anreise in öffentlichen Verkehrsmitteln, in geschlossenen Logen oder auf den Toiletten. «Das sind die Spots, wo es dann krachen kann», so Aerosol-Forscher Scheuch.