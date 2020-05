8:26

Wieder mehr Virus-Tote in Frankreich

Die Zahl der neuen Virus-Toten in Frankreich steigt wieder an. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums starben zuletzt 243 Menschen an den Corona-Folgen. Am Donnerstag

waren es 178 gewesen, am Mittwoch 278 und am Dienstag 330 – was den stärksten Anstieg binnen sechs Tagen bedeutet hatte.

Insgesamt gibt es damit nach amtlichen Angaben in Frankreich nun 26'230 Covid-19-Tote. Die Zahl der Patienten auf Intensiv-Stationen sank um weitere 93 auf 2868.

Am Donnerstag hatte Ministerpräsident Edouard Philippe angekündigt, die Beschränkungen im Land ab Montag schrittweise aufzuheben.