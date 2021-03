Der Ticker startet um 5:33 Uhr

18:15 Volles Haus in Moskauer Stadion – ohne Maske und mit wenig Abstand Ein Konzert im Moskauer Olympiastadion mit Zehntausenden Menschen mitten in der Pandemie hat bei Teilen der Politik und der Bevölkerung Empörung ausgelöst. Viele Zuschauer trugen keine Masken. Der prominente liberale Politiker Ilja Jaschin forderte Ermittlungen und die Verantwortlichen gegebenenfalls für Verstösse gegen Auflagen zur Verantwortung zu ziehen. Im Stadion waren am Donnerstagabend mehrere prominente russische Sänger aufgetreten. Russland erinnerte damit an die Einverleibung der ukrainischen Halbinsel Krim vor sieben Jahren. Auch Kremlchef Wladimir Putin stand auf der Bühne – ohne Maske. Ein Reporter des Radiosenders Echo Moskwy berichtete, auf den Tribünen habe es praktisch keine freien Plätze gegeben. Im Publikum sei kaum Abstand gehalten worden. Nur wenige hätten einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Das Stadion hat Platz für 81'000 Menschen. Legende: Reuters

17:26 WHO hält an Astra-Zeneca fest Der für die Impfsicherheit zuständige Ausschuss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt sich hinter den Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca. Dieser weise «weiter ein positives Nutzen-Risiko-Profil auf und bietet ein enormes Potenzial zur Vorbeugung von Infektionen und zur Verringerung von Todesfällen auf der ganzen Welt», hiess es nach dem Treffen der unabhängigen Experten am Dienstag und Donnerstag. Man werde Nebenwirkungen weiter im Blick behalten. Gestern Donnerstag hatte die Europäische Arzneimittelbehörde ebenfalls bekräftigt, sie sei weiterhin überzeugt von Astra-Zeneca und Deutschland hob den temporären Impfstopp auf. Derweil bleiben jedoch einzelne Länder kritisch. Finnland kündigte heute an, vorläufig die Impfungen mit Astra-Zeneca auszusetzen.

16:41 Dänemark hält an Astra-Zeneca-Stopp vorerst fest Dänemark belässt es wie Norwegen und Schweden erst einmal dabei, dass vorübergehend niemand im Land mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca gegen Covid-19 geimpft wird. Trotz des positiven Bescheids der Europäischen Arzneimittelagentur EMA hält Dänemark an einem noch bis nächste Woche geltenden 14-tägigen Aussetzen der Impfungen mit dem Präparat fest. Dies geschehe aus einem Vorsorgeprinzip heraus, sagte der Direktor der dänischen Gesundheitsverwaltung, Søren Brostrøm, am Freitag auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grünes Licht für Impfstoff «Die Länder werden wieder mit Astra-Zeneca impfen» 18.03.2021 Mit Audio

16:11 Besteht die Schweiz den Marshmallow-Test? Ein Journalist bringt den Marshmallow-Test ins Spiel. Ein Kind erhält ein Marshmallow, das es sofort essen darf. Wartet das Kind jedoch eine Viertelstunde, bekommt es zwei Marshmallows. Besteht die Schweiz den Marshmallow-Test? Heisst: Ist die Bevölkerung geduldig genug? Berset lässt sich auf die Frage ein. «Tendenziell ja. Wenn wir jetzt geduldig und vorsichtig sind, hilft das, dass wir in einem Monat eine bessere Situation haben. Das würde erlauben, dass wir in einem Monat einen grösseren Öffnungsschritt vornehmen können als jetzt und so zwei Marshmallows haben. Das ist alles aber noch sehr theoretisch.»

16:03 Gibt es zu wenig Tests? Gemäss Meldungen hätten die Apotheken in Basel zu wenig Tests, stellt SRF-Bundeshauskorrespondentin Nathalie Christen fest. «Aufgrund von Logistikproblemen kann es zu Engpässen kommen. Ich glaube aber nicht, dass das ein System-Problem ist», so Mathys. Die Anzahl der Tests werde sich erhöhen, so Berset. «Es sollten genügend Tests vorhanden sein», erklärt Mathys.

16:03 Zulassungsentscheid für Astra-Zeneca-Impfstoff steht noch aus Auch die Schweiz beschafft fünf Millionen Dosen des Vakzins von Astra-Zeneca. Ein Journalist will wissen, ob die Schweiz auch von den entsprechenden Lieferverzögerungen betroffen sei. Die Schweiz warte noch immer auf den Zulassungsentscheid für den Astra-Zeneca-Impfstoff durch Swissmedic. «Wir sind auf demselben Lieferplan wie die EU-Staaten und importieren diesen Impfstoff erst, wenn er zugelassen ist», beantwortet Nora Kronig, Leiterin Abteilung Internationales beim BAG, die Frage.

16:00 Berset: «Verstehe die Position der Kantone» Die Kantone bedauern in einem ersten Communiqué, dass der Bundesrat nicht mehr Öffnungen vorgenommen hat. «Vor einer Woche sah es besser aus als heute», so Berset. Aktuell sei die Situation viel eindeutiger. Er verstehe die Position der Kantone aber. 00:23 Video Alain Berset: «Vulnerable Personen sind noch nicht ausreichend geschützt» Aus News-Clip vom 19.03.2021. abspielen

15:55 Berset: «Wir gehen differenziert mit Schliessungen um» Die Zustimmung zu den Massnahmen sei in der Bevölkerung so tief wie noch nie, betont eine Journalistin. Wäre es nicht gerade jetzt wichtig, dass die Einwohnerinnen und Einwohner die Strategie des Bundesrates nachvollziehen könnten? «Wir versuchen immer, kohärent zu sein», widerspricht Berset. «Wir finden seit einem Jahr aber immer einen Punkt, wo es nicht ganz kohärent sein kann, weil wir immer auf die aktuelle Lage reagieren und differenziert mit den Schliessungen umgehen. Am meisten kohärent wäre es, einfach alles geschlossen zu halten.»

15:53 Mathys: «Auch Corona-Müdigkeit hat einen Einfluss» Mathys ergänzt, dass es drei Hauptpunkte für die Verschlechterung der Lage gebe. Erstens die Dominanz der neuen Varianten mit ihrer besseren Übertragbarkeit. «Dann führen auch kleine Öffnungsschritte zu vermehrten Kontakten. Wo mehr Kontakte stattfinden, finden auch mehr Übertragungen statt. Und es ist eine gewisse Corona-Müdigkeit der Bevölkerung und ein Nachlassen bei der Einhaltung von Regeln spürbar. Gleichzeitig haben wir mit der Impfung und der Teststrategie zwei Elemente, mit denen wir versuchen, Gegensteuer zu geben.» 00:47 Video Patrick Mathys: «Auch Corona -Müdigkeit hat einen Einfluss» Aus News-Clip vom 19.03.2021. abspielen

15:52 Berset: «Der Bundesrat will das Gleiche wie das Parlament» «Der Bundesrat will das Gleiche wie das Parlament», so Berset. Man versuche, eine stabile Situation zu entwickeln für die nächsten Wochen.

15:48 Wieso verschlechtert sich die Lage derzeit? «Wir sind nicht in einer total unerwarteten Lage. Die Wissenschaftler sagten bereits Anfang Jahr, dass die neuen Varianten dominant werden. Wir kannten Szenarien, dass diese ansteckenderen Varianten zu mehr Fallzahlen führen können. Das ist bestimmt ein wichtiger Punkt für die Verschlechterung der Lage», erklärt Berset. Die Öffnung der Läden habe zudem zu mehr Mobilität der Bevölkerung geführt und könne ebenfalls einen Einfluss haben.

Vom 11. März bis 17. März sind in der Schweiz 142'550 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag auf seiner Website veröffentlichte. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 20'364 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor sank die Impfkadenz um sieben Prozent. Insgesamt wurden bis Mittwoch 1'181'090 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 433'411 Personen vollständig geimpft, das heisst fünf Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 314'268 Personen wurden bislang nur die Erstimpfung durchgeführt. Bereits an die Kantone ausgeliefert, aber noch nicht eingesetzt, sind momentan 155'185 Impfdosen. Zudem sind noch 52'050 Impfdosen beim Bund gelagert.

Zahlen zur Covid-19-Impfung - 17.03.

Erhaltene Impfdosen in der Schweiz: 1 388 325

Ausgelieferte Impfdosen an die Kantone und FL: 1 336 275

Bislang total verimpft: 1 181 090

Geimpfte Dosen pro 100 Einwohner: 13,66https://t.co/gadpwrbKRTpic.twitter.com/bJuFzD22QH — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 19, 2021

15:45 Berset: Virusmutationen gemäss Studien deutlich tödlicher Es gebe neue Studien, dass die Virusmutationen 50 Prozent tödlicher seien, erklärt Berset. «Das ist eine grosse Gefahr für ältere Menschen beispielsweise.» Die Übertragung der neuen Varianten habe sich deutlich erhöht, so Mathys. Man müsse aber noch vorsichtig sein, mit festen Zahlen zu argumentieren. 00:30 Video Alain Berset: «Mutationen sind tödlicher» (französisch) Aus News-Clip vom 19.03.2021. abspielen

15:34 Wieso dürfen Terrassen nicht öffnen? Warum sei es weniger gefährlich, wenn 15 Personen privat im Wald eine Party feierten oder zu zehnt zu Hause seien, als wenn vier Menschen auf einer Restaurant-Terrasse sässen, fragt ein Journalist. «Eine Begrenzung zu fünft zu Hause ist eine massive Beschneidung der Grundrechte. Das ist nicht okay. Wir wollen das daher nun aufheben. Es braucht aber weiterhin grosse Vorsicht in der aktuellen Lage, um die Kontrolle nicht zu verlieren», antwortet Berset. Auf die Restaurants, die weiterhin geschlossen bleiben müssen, geht er nicht weiter ein.

15:29 Berset: Auslastung der Intensivbetten nur eines von vier Kriterien Die Kantone hätten bei der Vernehmlassung gesagt, dass ein wichtiges Kriterium die Belegung der Spitäler sei, merkt ein Journalist an. «Wir haben vier Kriterien, und diese wurden von den Kantonen anerkannt», erklärt Berset. Das Parlament habe verlangt, dass die Kriterien transparent seien. Alle Kriterien seien wichtig. Ein anderer Journalist erklärt, dass die Positivitätsrate aktuell auf der Homepage unter fünf sei. Berset erklärt, dass die massgebende Zahl der Mittelwert sei über sieben Tage, und der liege aktuell über 5.

15:27 Wieso warten, wenn Spitäler Platz haben? Ein Journalist will wissen, «was risikobasiert daran ist, wenn man einen Lockdown für eine ganze Gastrobranche aufrechterhält, wo es doch so wenig Spitaleintritte gibt in letzter Zeit.» Berset widerspricht dem Wort Lockdown: «In umliegenden Ländern gibt es Ausgangssperren, geschlossene Läden und damit viel strengere Massnahmen als in der Schweiz.» «Es ist das erste Mal, dass wir erwägen, gewisse Aktivitäten wieder zulassen, während die Zahlen steigen. Das ist risikobasiert – wir gehen ein Risiko ein, können das aber mit der Test- und Impfkampagne bald tragen. Jetzt ist es dafür noch ein bisschen zu früh, da nicht ausreichend Menschen geimpft sind», erklärt Berset weiter. Die gute Situation bei den Hospitalisationen allein reiche nicht aus. Doch das Risiko, dass das Gesundheitssystem überlastet werde, sei gesunken. 00:30 Video Alain Berset: «Wer sich nicht impft, muss mit den Konsequenzen rechnen» Aus News-Clip vom 19.03.2021. abspielen

Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1748 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1379. Das sind 18 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 29 Tage.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.3 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 29'310 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gestiegen.

Das BAG meldet 17 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 9 Verstorbenen. Das sind 12 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 820 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 4 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 83.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 75.0 Prozent.

Bisher wurden in der Schweiz 1'181'090 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 20'311 Personen pro Tag geimpft. Das sind -7.3 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Bisher haben 3.6 Prozent der Bevölkerung eine Dosis erhalten. 5.0 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.

19.03. Aktueller Stand sind 580 609 laborbestätigte Fälle, 1748 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 43 450 in den letzten 24 Stunden.

Reproduktionszahl Re vom 09.03.2021: 1,13 https://t.co/vMBPcGwAPOpic.twitter.com/oDmG9L0knA — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 19, 2021

15:21 Mathys: Keine Schliessungen mehr in der dritten Phase Eine Journalistin möchte vom Bundesrat Erläuterungen zu den neuen Richtwerten. «Wir versuchen den Mittelweg zu finden.» Die Impfkampagne sei in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Patrick Mathys vom BAG erläutert das Richtwerte-Modell. Wichtig zu sehen sei, dass in der dritten Phase keine Schliessungen mehr nötig sein würden. Genauere Informationen könne er aktuell nicht geben. 00:44 Video Patrick Mathys (BAG): «In einer dritten Phase sind keine Massnahmen vorgesehen» Aus News-Clip vom 19.03.2021. abspielen