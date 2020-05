Der Ticker startet um 4:30 Uhr

20:52 Bundesrat Berset trifft Religionsvertreter Religionsvertreter setzen sich für die Öffnung von Gotteshäusern ein – bisher fanden sie bei den Behörden kein Gehör. Nun haben sie direkt das Gespräch mit Bundesrat Alain Berset gesucht. 02:14 Video Wann dürfen Gottesdienste wieder stattfinden? Aus Tagesschau vom 19.05.2020. abspielen

20:39 Widerstand gegen den EU-Wiederaufbau-Fonds von Merkel und Macron Es ist die Zeit der schnellen Entscheide über sehr viel Geld, auch in der EU. Die Europäische Union soll weitere 500 Milliarden Euro sprechen: Wirtschaftshilfe in der Corona-Krise für einen Wiederaufbaufonds. So schlagen das die deutsche Kanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron vor. Für Merkel geht es jetzt darum, diesen Plan möglichst allen Mitgliedstaaten schmackhaft zu machen. Ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben dabei auch die EU-Wirtschafts- und Finanzminister. Und hier regt sich Widerstand. 03:50 Video Widerstand gegen Wiederaufbau-Plan von Merkel und Macron Aus Tagesschau vom 19.05.2020. abspielen

20:05 Niederlande öffnen weitere Institutionen Die Niederlande werden ab dem 1. Juni einen weiteren Schritt zurück in Richtung Normalität machen. Dann sollen alle Schulen und eingeschränkt auch Museen, Theater, Kinos, Restaurants und Cafés wieder geöffnet werden, wie Ministerpräsident Mark Rutte heute in Den Haag mitteilte. Gaststätten, Theater und Kinos dürften aber vorerst nur jeweils 30 Personen empfangen und überall müsse ein Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden. Im öffentlichen Nahverkehr müssen Reisende ab dem 1. Juni einen Mundschutz tragen. Legende: Der niederländische Premierminister Mark Rutte (links) bei der heutigen Ankündigung der weiteren Lockerungen. Keystone

19:44 Swiss gleicht ab Juli Kurzarbeits-Lohneinbussen nicht mehr aus Bislang erhalten Angestellte der Fluggesellschaft Swiss trotz Kurzarbeit den vollen Lohn, weil die Fluggesellschaft die Differenz bezahlt. Ab Juli sollen betroffene Angestellte nur noch die gesetzlich zwingende Kurzarbeitsentschädigung erhalten. Eine Swiss-Sprecherin bestätigte einen Bericht der Handelszeitung. Ausgenommen sind Löhne unter 4'000 Franken bei einem vollen Pensum. Die Swiss will angesichts der Coronakrise ihre Kosten um circa 20 Prozent reduzieren, zu Entlassungen soll es jedoch nicht kommen.

19:28 2.40 Franken Corona-Erwerbsersatz pro Tag «Es ist wie eine Ohrfeige!» Anja R. dachte zuerst, der Brief ihrer Ausgleichskasse sei ein schlechter Scherz. Bis sie realisierte: Es ist bitterer Ernst. 2.40 Franken pro Tag bekommt die Besitzerin eines Ladens in Romanshorn als Corona-Erwerbsersatzentschädigung. Für die Zeit, in der sie ihren Laden schliessen musste. «Das sind gerade einmal 72 Franken im Monat», sagt sie. Gerechnet hat sie mit rund 66 Franken im Tag. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Erwerbsersatz Selbständige im Abseits 19.05.2020 Mit Video

19:07 Über 20'000 infizierte Pflegefachkräfte in Deutschland Seit Beginn der Coronakrise haben sich in Deutschland mehr als 20’400 Mitarbeitende von Kranken- und Pflegeeinrichtungen mit dem Coronavirus infiziert. Allein in Spitälern, Praxen, Dialyseeinrichtungen und bei Rettungsdiensten verzeichnete das staatliche Robert Koch-Institut (RKI) mehr als 11’800 Fälle (Stand 18.5.). In Pflege- und anderen Wohneinrichtungen waren es mehr als 8500 Infektionen. Insgesamt 895 erkrankte Mitarbeiter mussten stationär behandelt werden, 61 sind gestorben. Insgesamt hat das RKI bislang 175’210 Corona-Infektionen in Deutschland registriert.

18:51 Raschere Grenzöffnung Deutschland-Schweiz gefordert Der Vorstand der schweizerisch-deutschen Hochrheinkommission fordert von den Regierungen der beiden Länder eine schnellere Grenzöffnung. Die sinkenden Ansteckungszahlen würden das rechtfertigen. Das Pandemiegeschehen habe sich stabilisiert und auch die Schutzmassnahmen seien in beiden Ländern etwa gleich. Darum solle jetzt der kleine Grenzverkehr müsse wieder stattfinden können. Bis zur geplanten Öffnung am 15. Juni dauere es zu lange. Der Hochrheinkommission angeschlossen sind die Kantone Aargau und Schaffhausen, das deutsche Bundesland Baden-Württemberg, die Landkreise Lörrach und Waldshut D, der Regionalverband Hochrhein-Bodensee sowie die Planungsverbände Fricktal Regio und Zurzibiet. Legende: Keystone/Archiv

17:52 Bundesrat Ueli Maurer: Instabilität der EU ist Gefahr für die Schweiz Die von der Corona-Krise verursachte Instabilität der Europäischen Union sei eine Gefahr für die Schweiz. Das sagte Finanzminister Ueli Maurer in einem Interview mit dem Westschweizer Radio- und Fernsehen RTS. Für die Schweiz sei es notwendig, ein starkes und geeintes Europa zu haben, so Maurer weiter. Ein grosses Problem seien die Schulden Italiens, diese würden Ende des Jahres eine Katastrophe für die EU sein. Maurer sagte weiter, das gestern angekündigte Konjunkturpaket der EU in Höhe von 500 Milliarden Euro könne den Zustand etwas stabilisieren. Aber die Situation bleibe schwierig, auch für die Schweiz.

17:28 Mieterlass: Wirtschaftskommission des Ständerats unterstützt Kompromissvorschlag Damit zeichnet sich nach einem wochenlangen Streit um einen Corona-Mieterlass für Geschäfte eine Lösung ab. Die Ständeratskommission hat mit 8 zu 4 Stimmen entschieden, ihrem Rat eine Motion vorzulegen, die mit jener der Nationalratskommission identisch ist, wie die Parlamentsdienste heute mitteilten. Wenn beide Räte den jeweiligen Vorstoss in der Sommersession annehmen, gilt dieser als überwiesen. Der Kompromiss sieht vor, dass Geschäftsbetreiber ihrem Vermieter für die Dauer der behördlichen Schliessung nur 40 Prozent der Miete schulden, wobei eine Mietobergrenze von 20'000 Franken gelten soll. Die restlichen 60 Prozent soll der Vermieter tragen. 01:47 Video Politischer Kompromiss bei Geschäftsmieten zeichnet sich ab Aus Tagesschau vom 19.05.2020. abspielen

17:15 WHO-Mitglieder wollen fairen Zugang zu Corona-Impfstoffen Sollte es einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben, dann sorgen sich ärmere Länder, erst am Schluss zum Zuge zu kommen. Sie fürchten, reiche Länder würden in der Krise nur der eigenen Bevölkerung eine mögliche Impfung zukommen lassen. Um das zu verhindern, hat die WHO an ihrer Jahrestagung heute eine Resolution verabschiedet, die eine weltweit gerechte und zeitnahe Verteilung von Anti-Corona-Medikamenten garantieren soll. Dafür stimmten alle 194 Mitgliedsländer der WHO. Audio WHO-Jahresversammlung: Pandemie-Bekämpfung im Fokus 04:16 min, aus Echo der Zeit vom 19.05.2020. abspielen. Laufzeit 04:16 Minuten.

16:38 BAK Economics: Bis 2022 keine Erholung des Detailhandels Die Konjunkturforscher von BAK Economics rechnen für das aktuelle Jahr mit einem Umsatzeinbruch im Schweizer Detailhandel von 4.4 Prozent. Zwar werden sich die Umsätze durch die allmählichen Lockerungen gemäss einer heute veröffentlichten Mitteilung von BAK Economics im zweiten Halbjahr normalisieren. Doch die Ökonomen rechnen damit, dass die Aufholeffekte durch tiefere Einkommen und eine gewisse Unsicherheit der Konsumenten begrenzt werden. Auch 2021 dürfte die Schweizer Wirtschaft gemäss der Einschätzung noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreichen.

16:05 Mehr Menschen auf Lebensmittelspenden angewiesen Laut der Stiftung Schweizer Tafel habe seit Beginn der Coronakrise die Nachfrage nach Lebensmitteln punktuell deutlich zugenommen, schreibt die Organisation in einer Mitteilung. Wer bereits vor der Krise Schwierigkeiten gehabt habe, finanziell über die Runden zu kommen, rutsche wegen Kurzarbeit oder dem Verlust der Arbeitsstelle rasch unter die Armutsgrenze. Betroffen seien nicht nur alleinstehende Menschen, sondern zunehmend auch Familien. Ein neues Phänomen sei auch, dass sich betroffene Menschen vermehrt direkt bei der Schweizer Tafel meldeten und um Hilfe bäten. Dieser Umstand mache die verzweifelte Situation vieler Menschen und die neue Dimension der Armut in der Schweiz deutlich. Die Schweizer Tafel verteilt täglich rund 16 Tonnen überschüssige Lebensmittel in 12 Regionen der Schweiz an soziale Institutionen und Abgabestellen zugunsten armutsbetroffener Menschen. Legende: Ein freiwilliger Helfer liefert Lebensmittel der Stiftung Schweizer Tafel aus. Keystone/Archiv

15:32 FR: Vereinsleben soll wieder aufgenommen werden können Im Kanton Freiburg dürfen sich Vorstände von Vereinen ab sofort auch dann wieder zu Sitzungen treffen, wenn mehr als fünf Personen daran teilnehmen. Im Sitzungsraum muss pro Person mindestens vier Quadratmeter Platz vorhanden sein. Der Kanton Freiburg nutze seinen «kleinen Handlungsspielraum», um Ausnahmen vom Versammlungsverbot zu bewilligen, wie das Kantonale Führungsorgan mitteilte. Doch Klub- und Vereinsversammlungen blieben weiterhin verboten, hiess es weiter. Diese Bedingungen gelten sowohl in der Privatwohnung eines Vorstandsmitglieds wie auch in Vereinslokal oder in einem eigens für die Sitzung gemieteten Saal eines Restaurants.

15:11 Ferien in der Schweiz – oder doch im Ausland? Normalerweise machen die Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz schon bald unbeschwerte Sommerferien. Aber dieses Jahr ist alles anders. Auch für den Tourismus in der Schweiz. Da noch unklar ist, ab wann Ausländerinnen und Ausländer hier Urlaub machen dürfen, werden die Einheimischen für die Branche umso wichtiger. Und so erstaunt es nicht, dass die Schweizer Tourismusregionen mit allen möglichen Mitteln um die Einheimischen buhlen. Doch reicht der Verweis auf Naturschönheiten und die gute Servicequalität – oder entschiedet am Schluss doch das Portemonnaie? Wird die Pandemie den Tourismus auf Dauer verändern? Die Sendung «Tagesgespräch» auf Radio SRF 1 hat Martin Nydegger, den Chef der Vermarktungsorganisation «Schweiz Tourismus», dazu befragt. Audio Martin Nydegger über Ferien in der Schweiz 27:11 min, aus Tagesgespräch vom 19.05.2020. abspielen. Laufzeit 27:11 Minuten.

14:52 Unabhängige Untersuchung gefordert Der weltweite Umgang mit der Corona-Pandemie soll untersucht werden. Bei der Generalversammlung der Weltgesundheitsorganisation WHO stimmten alle 194 Mitgliedstaaten für einen entsprechenden Antrag, darunter auch die USA und China, wie Nachrichtenagenturen berichten. Es solle so schnell wie möglich eine unabhängige Untersuchung geben, um in Zukunft besser auf Pandemien reagieren zu können, heisst es.

14:40 500-Milliarden-Hilfspaket für notleidende EU-Staaten wird debattiert Es ist die Zeit der raschen Entscheidungen über sehr viel Geld. Auch dann, wenn die EU zusätzliche 500 Milliarden Euro zur Wirtschaftshilfe in der Coronakrise sprechen soll. Dies jedenfalls schlagen die deutsche Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron vor. Merkel versucht heute in einer Videokonferenz, das Hilfspaket den Regierungschefs der osteuropäischen Visegrad-Staaten schmackhaft zu machen. Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister haben am Morgen ebenfalls darüber debattiert. Ob ein Kompromissvorschlag noch durchkommt, ist im Moment noch offen. «Es braucht einen weiteren Fortschritt», meint Finanzminister Olaf Scholz. Sie müssten dafür sorgen, dass es mit Europa nach dem Lockdown wieder aufwärts gehe. 01:55 Video Debatte über EU-Hilfspaket Aus Tagesschau vom 19.05.2020. abspielen

14:21 Österreich und seine Nachbarn planen Grenzöffnung ab Mitte Juni Österreich, Tschechien und die Slowakei haben sich nach Angaben des österreichischen Aussenministeriums auf eine gemeinsame Grenzöffnung ab Mitte Juni geeinigt. «Wir sind übereingekommen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen wollen und dass wir Ungarn mit an Bord nehmen», sagte Aussenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nach einer Videokonferenz mit seinen Amtskollegen aus Tschechien und der Slowakei, Tomas Petricek und Ivan Korcok.

14:05 Unterschätztes Symptom bei Covid-19-Patienten Eine neue Befragung von knapp 6500 positiv getesteten britischen Patienten zeigt: Die Beeinträchtigung des Geschmacks ist das häufigste Symptom bei Covid-19-Infizierten – mit zwei Drittel aller Befragten. Weil auch positiv getestete Personen nur ihren Geruchssinn verloren haben, ohne weitere Symptome zu haben, scheint dieses Symptom sehr spezifisch für Covid-19 zu sein. Doch auf vielen Symptomlisten fehlt der Verlust des Geschmackssinnes oder gilt als selten. Die Forscher empfehlen nun, den akuten Geschmacksverlust als wichtiges Erkennungsmerkmal höher zu gewichten. 00:40 Video Geschmacksverlust: Ein wichtiges Symptom Aus Puls vom 18.05.2020. abspielen

13:51 Sauberere Luft und mehr Lärmklagen wegen Coronavirus Die Stadt Zürich zieht eine durchzogene Bilanz der Corona-Effekte auf die Umwelt. Zwar ist die Luftverschmutzung kurzzeitig zurückgegangen. «Der tiefere CO2-Ausstoss ist aber ein kurzzeitiger Effekt, der nach dem Lockdown wieder verschwindet», wird Stadtrat Andreas Hauri (GLP), Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements, in einer Mitteilung der Stadt Zürich zitiert. Trotz lahmgelegtem Nachtleben gab es ausserdem mehr Lärmklagen, meist Nachbarschaftsklagen. Gleichzeitig ist auch der Druck auf Grün- und Freiräume wie den Wald gestiegen. Gerade im Wald reagierten Tiere während der Brut- und Setzzeit empfindlich auf Störungen. Legende: In Zürich habe der Verkehr an der viel befahrenen Rosengartenstrasse seit Mitte März um rund 30 Prozent und an den Wochenenden um 50 Prozent abgenommen, so die Stadt Zürich. Keystone