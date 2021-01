Der Ticker startet um 6:00 Uhr

8:18 Erstmals Infizierte mit zwei verschiedenen Coronavirus-Typen Brasilianische Forscher haben im Süden des Landes bei Infizierten zwei verschiedene Coronavirus-Typen – P.2 und B.1.1.28 – nachgewiesen. Ihren Angaben nach habe sie die ersten Menschen entdeckt, die sich gleichzeitig mit zwei verschiedenen Coronaviren angesteckt haben. Die Infizierten zeigten bislang milde Krankheitsverläufe.

6:57 «Verhalten von Astra-Zeneca ist unterirdisch» Welt-Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat den Impfstoffhersteller Astra-Zeneca wegen seiner Liefer-Politik scharf kritisiert und ein Exportverbot des Impfstoffes gefordert. «Das Verhalten von Astra-Zeneca ist unterirdisch», sagte Montgomery dem «Redaktionsnetzwerk Deutschland» (RND). «Es kann nicht sein, dass das Unternehmen seine Lieferzusagen für Grossbritannien genau einhält, für die EU aber nur einen Bruchteil der zugesagten Impfdosen liefert», kritisierte Montgomery und forderte eine «harte» Reaktion der EU. «Wenn der Impfstoff auf kontinentaleuropäischem Boden produziert wird, muss man dem Unternehmen verbieten, ihn ausserhalb der EU auszuliefern.» Legende: Frank Ulrich Montgomery kritisiert Astra-Zeneca scharf. Keystone

5:32 WHO-Team in Wuhan beginnt mit den Covid-19-Ermittlungen nach 14-tägiger Quarantäne Zwei Wochen nach der Ankunft in der chinesischen Stadt Wuhan hat das Team der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Quarantäne verlassen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Wuhan den Ursprung des Coronavirus untersuchen sollen, würden somit ihre Feldarbeit aufnehmen, teilte die WHO mit. Geplant sind Besuche in Spitälern, Labors und auf Märkten in und um Wuhan. Das Team werde erstmals chinesische Wissenschaftler treffen. Während der Quarantäne seien nur virtuelle Treffen möglich gewesen. Bei der Feldarbeit sollte das Team die Unterstützung und die Daten erhalten, die sie bräuchten, schreibt die WHO. Legende: Reuters

3:40 Indien überholt: Mexiko nun mit den drittmeisten Coronatoten weltweit Mexiko hat Indien als Land mit den drittmeisten offiziell registrierten Toten infolge der Coronavirus-Pandemie abgelöst. Mexikos Gesundheitsministerium verkündete, dass in den vergangenen 24 Stunden 1506 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet worden seien. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 155'145. Indien kommt bislang auf 153'847 Tote. Das südasiatische Land hat rund 1.3 Milliarden Einwohner. Das sind zehnmal so viele wie Mexiko, das an zehnter Stelle der bevölkerungsreichsten Länder liegt. Mit 1'825'519 bestätigten Infektionen liegt das nordamerikanische Land weltweit an 13. Stelle. Indien hat mit gut 10.7 Millionen die zweitmeisten bestätigten Fälle nach den USA. Dass die Zahl der Fälle in Mexiko vergleichsweise niedrig ist, liegt vor allem daran, dass dort extrem wenig auf das Coronavirus getestet wird. Experten gehen auch davon aus, dass die wahre Zahl der Corona-Toten in Mexiko deutlich höher ist als die offizielle Allein bis zum 12. Dezember starben im vergangenen Jahr nach Regierungsangaben knapp 275'000 mehr Menschen in Mexiko als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2018. Mexiko begann bereits Ende 2020 als erstes lateinamerikanisches Land, die Bevölkerung mit dem Biontech-Präparat des US-Konzerns Pfizer gegen das Coronavirus zu impfen. Bislang wurden allerdings erst etwas mehr als 650'000 Dosen verabreicht. Legende: Mexikos Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador wird seit Sonntag nach eigenen Angaben wegen leichter Covid-19-Symptome behandelt. Der 67-Jährige geriet regelmässig in Kritik, weil er die Gefahr des Virus und den Nutzen durch das Tragen von Masken immer wieder herunterspielte. Keystone/Archiv

1:15 UNO-Generalsekretär António Guterres spricht von Corona-Reset António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UNO), hat ein neues Ziel in einer Rede vor der UNO-Vollversammlung präsentiert. Er wolle in Sachen Covid-19 einen Gang höher schalten und die Welt wieder auf Kurs bringen. Nun müssten die Länder sich vom Tod wegbewegen und einen Schritt in Richtung Gesundheit und zur Hoffnung machen, so Guterres. Er sprach zudem von einem Neustart für die Welt. Der erste grosse Test des Jahres werde nun die Verteilung der Corona-Impfdosen. Die Impfdosen gehörten allen und müssten auch für alle zugänglich sein. Derzeit bekämen ärmere Länder jedoch kaum etwas davon ab. Vor der Vollversammlung war Guterres gegen das Coronavirus geimpft worden. «Ich bin glücklich und dankbar, die erste Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten zu haben», schrieb der portugiesische Politiker im Kurznachrichtendienst Twitter, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Impfung bekam der 71-Jährige in einer Schule im New Yorker Stadtteil Bronx. In New York, wo die Vereinten Nationen ihren Sitz haben, dürfen derzeit unter anderem Menschen ab 65 Jahren geimpft werden.

22:56 Visa muss in der Krise Abstriche machen Der US-Finanzkonzern Visa leidet in der Coronakrise weiter unter geringeren Ausgaben von Kreditkartenkunden. Im jüngsten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) sank der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um vier Prozent auf 3.1 Milliarden Dollar, wie Visa nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse gingen um sechs Prozent auf 5.7 Milliarden Dollar zurück. Wie beim Rivalen Mastercard drückte vor allem ein pandemiebedingter Einbruch von Auslandszahlungen die Bilanz. Durch den eingeschränkten Reiseverkehr fallen Hotel- und Flugbuchungen weg, bei denen sonst häufig die Kreditkarte gezückt wird. Trotzdem erholte sich das Geschäft zum Jahresende insgesamt und der Gewinn fiel höher aus als von Finanzanalysten erwartet.

22:44 Novavax zieht positive Zwischenbilanz bei Impfstoff-Test Der US-Konzern Novavax hat mitgeteilt, dass sein Impfstoff in einer Erprobung in Grossbritannien eine Wirksamkeit von 89.3 Prozent gezeigt habe. Nach ersten Analysen habe die Arznei fast dieselbe Wirksamkeit bei den neu entdeckten Virus-Mutationen. Die Studie, an der 15’000 Menschen zwischen 18 und 84 Jahren teilnahmen, solle Grundlage für das Zulassungsverfahren in Grossbritannien, der EU und andere Staaten werden.

22:09 Grundschulen in Baden-Württemberg bleiben geschlossen Die Grundschulen und Kindertagesstätten in Baden-Württemberg bleiben bis zum 21. Februar geschlossen. Das Auftreten der in Südafrika entdeckten Virus-Mutation habe die Pläne für eine schrittweise Öffnung in der kommenden Woche durchkreuzt, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann. In einer Freiburger Kita waren 25 Personen positiv auf Corona getestet worden. Mittlerweile stehe fest, dass 18 davon mit der südafrikanischen Variante infiziert seien, bei den übrigen Personen stünden die Testergebnisse noch aus, sagt Kretschmann. Aktuellen Daten zufolge seien schon zwei bis drei Prozent der festgestellten Infektionen auf Corona-Mutationen zurückzuführen.

21:35 Massnahmen in Dänemark bis Ende Februar verlängert Dänemark wird auch den gesamten Februar im Lockdown ausharren müssen. Die strikten Corona-Massnahmen wurden um weitere drei Wochen bis zum 28. Februar verlängert, wie Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Kopenhagen bekannt gab. Damit bleiben Geschäfte, Einkaufszentren, Restaurants, Fitnessstudios und viele weitere Einrichtungen aufgrund der Sorgen vor einer weiteren Ausbreitung von mutierten Coronavirus-Varianten geschlossen. Auch die Schulen bleiben zu. Es bestehe aber Hoffnung, dass die jüngeren Schüler bis zur vierten Klasse bereits vor dem 28. Februar in ihre Klassenräume zurückkehren könnten. Dazu werde man voraussichtlich Anfang nächster Woche mehr sagen können. Zugleich bleiben auch die dänischen Grenzen für die meisten Ausländer weitgehend dicht. Ins Land kommt in der Regel nur, wer einen triftigen Einreisegrund sowie einen negativen Corona-Test vorweisen kann, der höchstens 24 Stunden alt ist.

20:54 Portugal verhängt Ausreiseverbot Portugal führt angesichts steigender Infektionszahlen wieder Grenzkontrollen zu Spanien ein. Zudem dürfen portugiesische Staatsbürger für 15 Tage nicht mehr in andere Länder reisen, gibt Kabinettsministerin Mariana Vieira da Silva bekannt. Die Corona-Lage ist nach Worten von Ministerpräsident António Costa «sehr schlimm». Am Donnerstag wurden in dem Land mit 10.3 Millionen Einwohnern 16 423 Neuinfektionen und 303 weitere Corona-Tote registriert. Das war ein Höchststand seit Beginn der Pandemie.

20:17 Chauffeure dürfen in ausgewiesenen Kantinen essen LKW-Lenkerinnen und Lenker, die in Corona-Zeiten unterwegs übernachteten, mussten ihr Abendessen bisher alleine in ihrer Kabine einnehmen. Jetzt dürfen sie sich in rund drei Dutzend Lastwagenfahrer-Beizen wieder verpflegen und duschen. Der Berufsverband der Chauffeure hatte dafür gekämpft, dass die Fahrer wenigstens am Abend minimalen Komfort geniessen können. 03:47 Video Lastwagenbeizen für Chauffeure offen Aus Schweiz aktuell vom 28.01.2021. abspielen

19:53 UNO-Generalsekretär: Impfstoffverteilung ein «grosser moralischer Test» Die Verteilung der Corona-Impfstoffe rund um den Globus ist nach Ansicht von UNO-Generalsekretär António Guterres ein «grosser moralischer Test» für die Welt. Die Bekämpfung der Pandemie müsse in diesem Jahr höchste Priorität haben, sagte Guterres vor der UNO-Vollversammlung in New York. Bisher sei die Verteilung jedoch nicht gerecht. «Die Impfstoffe erreichen einige Länder schnell, währen die ärmsten Länder fast gar nichts haben. Die Wissenschaft hat Erfolg – aber die Solidarität scheitert.» Die Impfstoffe müssten als «Allgemeingut» für alle zugänglich und erschwinglich sein, forderte Guterres. Das vergangene Jahr nannte der ehemalige portugiesische Ministerpräsident ein Jahr voller «Tod, Desaster und Verzweiflung». Die Krise biete aber auch eine Chance. 2021 könne «ein Jahr voller Möglichkeiten und Hoffnung» werden.

19:39 EMA entscheidet morgen über Impfstoff von Astra-Zeneca Knapp ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie steht die Zulassung eines dritten Impfstoffes in der EU kurz bevor. Die Europäische Arzneimittel-Behörde (EMA) trifft am Freitag eine Vorentscheidung über die Zulassung des Wirkstoffes des schwedisch-britischen Pharmakonzerns Astra-Zeneca. Die Empfehlung für eine bedingte Marktzulassung gilt als sicher. Allerdings wird damit gerechnet, dass die Experten den Impfstoff zunächst nur für Personen bis 65 Jahre empfehlen. Die EU-Kommission muss der Zulassung noch zustimmen. Das aber gilt als Formsache. Ungeklärt ist noch immer, wie viele Impfdosen von Astra-Zeneca geliefert werden können. Im Streit mit der EU-Kommission beruft sich das Unternehmen auf Produktionsprobleme.

19:31 EU-Ratspräsident bringt Notmassnahmen für schnelleres Impfen ins Spiel EU-Ratspräsident Charles Michel hat Notmassnahmen ins Gespräch gebracht, um die Corona-Impfungen in Europa zu beschleunigen. Sollten keine befriedigenden Lösungen mit den Herstellern gefunden werden, «sollten wir alle Optionen prüfen und alle juristischen Mittel und Durchsetzungsmassnahmen nutzen», schreibt Michel in einem Brief an mehrere EU-Staats- und Regierungschefs. Konkret bringt Michel Artikel 122 der EU-Verträge ins Spiel, der Notmassnahmen bei Versorgungsengpässen ermöglicht. Die EU-Staaten könnten die EU-Kommission beauftragen, gezielte Massnahmen zur Beschleunigung der Impfkampagne zu ergreifen, wie es aus EU-Kreisen hiess. Das könnten etwa Vorkehrungen sein, Impfstoffe bereits vor der Zulassung an die EU-Staaten zu verteilen. Es könnte aber auch bis hin zu Zwangslizenzen für Impfstoffe gehen, so dass Konkurrenten diese gegen Gebühr produzieren könnten, sagte ein EU-Vertreter.

19:18 Ungarn umgeht eigene Behörde bei Notzulassung für Impfstoffe Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat per Verordnung die Notzulassung von Corona-Impfstoffen aus Russland und China vereinfacht. Insbesondere ist es künftig möglich, die Vakzine unter bestimmten Bedingungen in Ungarn einzusetzen, ohne dass die eigenen Arzneimittel- und Gesundheitsbehörden eine gesonderte Überprüfung durchführen. Die Verordnung, die am Donnerstag im Ungarischen Amtsblatt erschien, sieht einen Automatismus vor, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: erstens ist der betreffende Impfstoff entweder in der EU oder in Großbritannien bereits zugelassen oder wird in mindestens drei Staaten, wovon einer ein EU-Mitgliedsland oder EU-Kandidatenland ist, an die Bevölkerung verabreicht; und zweitens ist mit dem betreffenden Präparat bereits eine Million Menschen geimpft worden. Die kompliziert formulierten Bedingungen sind auf Impfstoffe aus Russland und China zugeschnitten, mit denen bereits viele Menschen immunisiert wurden. Vor allem setzt sie auch das EU-Kandidatenland Serbien massiv ein, womit die erste Bedingung erfüllt wäre. Legende: Reuters / Archiv

18:43 Daniel Koch arbeitet nun für die Uefa Daniel Koch, der ehemalige Leiter der Abteilung «Übertragbare Krankheiten» des Bundesamt für Gesundheit, steht neu auf der Gehaltsliste der Uefa. Der 65-Jährige soll den europäischen Fussballbund als medizinischer Berater im Hinblick auf die in diesen Sommer verschobene EM-Endrunde unterstützen. Koch soll konkret dabei helfen, die Zuschauerzahlen für das Turnier zu maximieren. «Seine Expertise wird für die Uefa, die Ausrichter-Verbände und die Städte von unschätzbarem Wert sein», liess sich Uefa-Präsident Aleksander Ceferin im Communiqué zitieren. Koch selbst zeigte sich optimistisch, dass das Turnier im Sommer in «sicherer Umgebung für alle Beteiligten und mit so vielen Zuschauern wie möglich» wird stattfinden können. Legende: Keystone / Archiv

18:29 Biden will wegen der Pandemie den Amerikanern den Zugang zu «Obamacare» vereinfachen US-Präsident Joe Biden will mehr Amerikanern den Zugang zur Krankenversicherung während der Corona-Pandemie ermöglichen. Eine vom Weissen Haus angekündigte Verfügung soll bewirken, dass sich Amerikaner zwischen Mitte Februar und Mitte Mai über das als «Obamacare» bezeichnete System krankenversichern lassen können. Die Fristen dafür waren in vielen Bundesstaaten bereits im Dezember abgelaufen. Biden will die Behörden zudem anweisen, bestehende Massnahmen zu überprüfen, die den Versicherungsschutz für Menschen mit Vorerkrankungen – wozu auch Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung zählen könnten – beeinträchtigen. Millionen Amerikaner sind in der Corona-Pandemie zumindest zeitweise arbeitslos geworden und haben mit ihrem Job auch ihre Krankenversicherung verloren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Stärkung von «Obamacare» US-Präsident will Zugang zu Krankenversicherung vereinfachen 28.01.2021 Mit Video

18:19 Primarschüler im Tessin positiv auf britische Mutation getestet Ein Schüler der Primarschule Stabio/TI ist positiv auf die britische Coronavirus-Variante getestet worden. Um einen weiteren Ausbruch des mutierten Virus zu vermeiden, schickte das Tessiner Departement für Gesundheit und Soziales die Klasse in Quarantäne. Zudem sind Schüler und Lehrer aufgefordert, sich gratis testen zu lassen. Mitte Januar hatten sich bereits rund 500 Schülerinnen und Schüler sowie 70 Lehrkräfte der Mittelschule Morbio Inferiore in Quarantäne begeben müssen.

17:50 Corona-Impfpass: EU-Experten einig über Eckpunkte Die Europäische Union treibt die Einführung von Corona-Impfpässen voran. Wie die EU-Kommission mitteilte, haben sich die EU-Staaten auf Empfehlungen, Link öffnet in einem neuen Fenster geeinigt, welche Informationen solche Dokumente enthalten sollen. Ziel ist die Vergleichbarkeit und gegenseitige Anerkennung in den 27 Staaten. Impfnachweise sollen demnach sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form möglich sein. Neben Basisinformationen etwa zu Personalien, dem verwendeten Impfstoff und der ausstellenden Behörden soll es eine Art elektronisches Siegel geben, etwa einen QR-Code oder eine Registrierung. Ziel sei, den Impfstatus einer Person rasch und eindeutig festzustellen, heisst es in den Richtlinien. Später könnten damit auch weitere Informationen verlinkt werden. Die Richtlinien werden nun weiter beraten und ausgearbeitet. Wann die vergleichbaren Impfzertifikate eingeführt werden, ist noch offen.