Der Ticker startet um 5:40 Uhr

20:43 Impfgraben klafft in der Schweiz Beim Impfen scheint das Potenzial ausgeschöpft: Nur der kleinste Teil der bisher Nicht-Geimpften will sich bald piksen lassen. Ein Impfzwang – selbst wenn dieser nur das Gesundheitspersonal betreffen würde – ist aktuell nicht mehrheitsfähig, wie die 8. Corona-Umfrage der Forschungsstelle Sotomo im Auftrag der SRG zeigt. Die aktuelle Erhebung der Forschungsstelle Sotomo zeigt weiter: Bei der Impfbereitschaft klafft ein deutlicher Stadt-Land-Graben. In Grossstädten und der Agglomeration gibt es mehr Impfwillige als im ländlichen Raum. Die wirtschaftliche Dimension der Coronakrise rückt derweil in den Hintergrund, stattdessen nimmt nun die Angst vor einer Spaltung der Gesellschaft zu.

19:51 Ein Drittel mehr Delta-Fälle in Grossbritannien in einer Woche In Grossbritannien ist die Zahl der Corona-Infektionen mit der hochansteckenden Delta-Variante im Vergleich zur Vorwoche um rund ein Drittel gestiegen. Die Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) machte insgesamt 54'268 Neuinfektionen in einer Woche aus. Die Delta-Variante ist landesweit mittlerweile für 99 Prozent aller Corona-Fälle im Land verantwortlich. Die Behörden meldeten mehr als 35’700 Neuinfektionen – den höchsten Tageswert seit dem 22. Januar. PHE-Chefin Jenny Harries rief auch angesichts der geplanten Aufhebung aller Corona-Regeln zur Vorsicht auf. Sie wies aber darauf hin, dass Impfungen offensichtlich gegen die Delta-Variante wirken.

19:36 Neue Massnahmen in den Niederlanden Wegen einer enorm gestiegenen Zahl an Neuinfektionen haben die Niederlande eine Reihe von Corona-Massnahmen wieder verschärft. Clubs und Discos müssen von Samstag an erneut schliessen. Für Gaststätten ist um Mitternacht Schluss, wie Ministerpräsident Mark Rutte in Den Haag mitteilte. Nach nur knapp zwei Wochen bedeutet das wieder das vorläufige Aus fürs Nachtleben. Auch Festivals und andere Grossveranstaltungen ohne feste Sitzplätze, bei denen kein Sicherheitsabstand gehalten werden kann, werden wieder untersagt. «Wir müssen die schnelle Verbreitung des Virus abbremsen», mahnte der Regierungschef. Rutte mahnte seine Landsleute zur Vorsicht. Zuletzt waren in den Niederlanden rund 7000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert worden – etwa siebenmal so viel wie in der Vorwoche. Allein in einer Diskothek in Enschede nahe der deutschen Grenze hatten sich 600 Menschen infiziert, vor allem Jugendliche. Der Zugang war nur mit einem negativen Testergebnis möglich. Offenbar gab es aber viele Fälschungen.

18:58 Malta lässt nur noch Geimpfte auf die Insel Die Regierung in Malta hat nach einem deutlichen Anstieg der Corona-Infektionszahlen die Regelungen für Einreisen verschärft. Ab Mittwoch müssten Reisende einen Impfnachweis vorzeigen, sagte Gesundheitsminister Chris Fearne heute auf einer Pressekonferenz. Kinder, die in Begleitung ihrer Eltern unterwegs seien, bräuchten einen negativen PCR-Test. Die maltesische Regierung macht damit als eine der ersten in Europa eine Impfung gegen Corona zur Voraussetzung, um in das Land zu kommen. Bislang mussten nur Urlauber aus Grossbritannien nachweisen, dass sie durchgeimpft sind. Für EU-Bürger reichte ein negativer PCR-Test. Die meisten neuen Coronafälle konnten auf Reisende aus dem Ausland zurückgeführt werden, vor allem auf Studenten, die Malta besuchten, um Englisch zu lernen. Ab Mittwoch will die Regierung deshalb auch Sprachschulen vorerst dichtmachen.

18:36 Reisende aufgepasst: Slowakei zieht an der Grenze die Zügel an Seit heute sind in der Slowakei strengere Einreisebestimmungen in Kraft: Wer nicht vollständig gegen Corona geimpft ist, muss sofort nach der Einreise eine 14-tägige Quarantäne antreten. Ein Freitesten ist frühestens nach dem fünften Tag möglich. Die Regel gilt selbst dann, wenn jemand nur kurz zum Einkaufen in einem Nachbarland war. Erst Mitte Juni hatte das EU-Land grosszügige Lockerungen verkündet. Schuld an der Kehrtwende: die Angst vor der Ausbreitung der Delta-Variante.

18:23 Schwingfest in Pratteln: Organisatoren glauben an Durchführung Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest vom 26. bis 28. August in Pratteln soll stattfinden. Der Pandemie zum Trotz: Die Organisatoren treiben ihre Vorbereitungen voran. Das teilt der OK-Präsidialausschuss mit. In einem Communiqué zeigt sich OK-Präsident Thomas Weber zuversichtlich. Er sei «zu 90 Prozent überzeugt», dass das Fest im Rahmen seiner Vorgänger durchgeführt werden könne. Sollte sich die epidemiologische Lage indes verschlechtern, wäre eine Verschiebung auf 2023 nötigenfalls machbar. Legende: Beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug ging Christian Stucki als König vom Platz, 56'000 Zuschauer waren in der Arena mit dabei. Keystone

18:02 USA liefern 3.3 Millionen Impfdosen an Afghanistan Die USA liefern nach Angaben des Aussenministeriums 3.3 Millionen Impfdosen des Corona-Vakzins Johnson & Johnson nach Afghanistan. US-Aussenminister Antony Blinken schrieb auf Twitter, das sei Teil der Bemühungen der USA, den weltweiten Kampf gegen die Corona-Pandemie anzuführen. Zugleich sähen sich die USA in der Pflicht, «Afghanistan weiterhin zu unterstützen, einschliesslich der Förderung der Sicherheit und Gesundheit des afghanischen Volkes». Vom Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Dosis für einen vollen Schutz notwendig.

17:27 UEFA-Chef Ceferin weist Kritik an EM zurück UEFA-Präsident Aleksander Ceferin weist die Kritik von Corona-Experten an der Fussball-EM zurück. «Die Teams verhalten sich hochprofessionell», sagte der 53-Jährige der BBC. «Auch in den Stadien sind wir sehr strikt, und wenn ich höre, dass Politiker sagen, Menschen hätten sich bei den Spielen infiziert, ohne jeden Beweis, dann enttäuscht mich das ein bisschen.» Der Slowene bezog sich direkt auf Zahlen aus Schottland, dort hatte die europäische Gesundheitsbehörde ECDC in Zusammenhang mit der EM bislang 1991 Fälle registriert. «Einige sagen, 2000 schottische Fans seien infiziert, aber die schottischen Fans, die ins Stadion gegangen sind, waren getestet», sagte Ceferin. Es seien auch 20’000 Menschen ohne Ticket nach London gekommen. «Du wirst im Park nicht getestet», sagte Ceferin. «Den Fussball zu beschuldigen, das Virus zu verbreiten, ist aus meiner Sicht unverantwortlich.» Die ECDC hatte im Zusammenhang mit der EM bis Mitte dieser Woche mehr als 2500 Corona-Infektionen gezählt.

17:05 Umfrage: Europäer in Sorge vor vierter Welle Die Angst der Menschen in Europa vor Corona-Mutationen und einer vierten Welle ist weiter gross. Trotz steigender Impfquoten blickten mehr als 90 Prozent der Menschen mit Sorge in die Zukunft, heisst es in einer Untersuchung der European Covid Survey (ECOS). Insbesondere in Spanien und Portugal sei die Angst vor Mutationen gross: 96 beziehungsweise 97 Prozent der Befragten sind den Angaben zufolge beunruhigt; 75 Prozent der portugiesischen Bevölkerung machten sich sogar grosse oder sehr grosse Sorgen. Die Impfbereitschaft stieg der Untersuchung zufolge in den vergangenen Monaten in fast allen untersuchten Ländern. Sie liege nun zwischen 67 Prozent in Frankreich und 84 Prozent in Dänemark und Grossbritannien.

16:52 Waadt funktioniert Impf- zu Testzentren um Martine Ruggli, Präsidentin des Apothekerverbandes Pharmasuisse, sagte in einem Interview im «Blick», die Nachfrage nach Tests sei so gross, dass die Apotheken nicht mehr alles stemmen könnten. Sie schlug vor, Impfzentren vorübergehend zu Testzentren umzunutzen. Dies vor allem am Wochenende, wenn die Impfzentren nicht voll ausgelastet seien. Bereits heute Mittag kündigte der Kanton Waadt genau das an. Auf dem Lausanner Messegelände Beaulieu können sich ab sofort Personen testen lassen, die in die Ferien wollen – ohne Anmeldung und für 120 Franken. In der Waadt stagnierten zuletzt die Anmeldungen für Impfungen. Die Kapazitäten der grossen Waadtländer Impfzentren werden deshalb auf Ende Juli ohnehin zurückgefahren. Bis am 13. August wird nun in Lausanne das Testzentrum betrieben. Ob auch andere grosse Kantone auf die Engpässe bei den Coronatests reagieren, ist noch offen. Audio Lausanne reagiert auf steigende Nachfrage nach Tests 01:57 min, aus Heute um Vier vom 09.07.2021. abspielen. Laufzeit 01:57 Minuten.

16:29 Flughafen Zürich erwartet nur mässige Auslastung in der Ferienzeit Am Samstag beginnen in weiteren Schweizer Kantonen die Sommerferien. Der Flughafen Zürich rechnet für dieses Wochenende mit rund 40 Prozent des vor Beginn der Corona-Pandemie üblichen Passagieraufkommens. Aufgrund des derzeitigen Mehraufwands beim Check-In kann es trotzdem zu Wartezeiten kommen. Rund 45'000 Passagiere pro Tag erwartet der Flughafen Zürich am bevorstehenden Wochenende, wie Bettina Kunz, Mediensprecherin Flughafen Zürich AG, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Das entspreche rund 40 Prozent des üblichen Passagieraufkommens an diesem Wochenende vor Ausbruch der Corona-Pandemie. An Spitzentagen in den kommenden Wochen werden bis zu 50'000 Passagiere erwartet. Zu den gefragten Destinationen gehören laut Kunz unter anderem Spanien, die Türkei, Griechenland und Deutschland. Dies könne sich aber rasch ändern, wenn sich die epidemiologische Lage in einem Land verschlechtere, wie dies beispielsweise zuletzt in Portugal geschehen sei. Legende: Der Flughafen empfiehlt, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen. Keystone

15:48 Obwalden impft neu auch Zwölf- bis 15-Jährige Im Kanton Obwalden können sich neu die Zwölf- bis 15-Jährigen mit einer Impfung gegen das Coronavirus schützen. Die Jugendlichen erhalten den Impfstoff von Pfizer/Biontech, weil dieser der einzige ist, der für diese Altersgruppe zugelassen ist, wie die Staatskanzlei mitteilte. Die Jugendlichen können sich ab sofort online beim kantonalen Impfzentrum anmelden. Wer bei der Impfung nicht von den Eltern begleitet wird, muss deren Einwilligungserklärung vorlegen. Ein entsprechendes Formular ist ebenfalls online verfügbar. Die Staatskanzlei weist darauf hin, dass der Impfstoff nicht in grossen Mengen verfügbar sei und auch noch Personen von anderen Altersgruppen auf ihre Zweitimpfung warten würden. Die Impftermine für die Zwölf- bis 15-Jährigen könnten deswegen nicht sofort vergeben werden.

15:19 EMA: Noch keine Datengrundlage für Auffrischungsimpfungen Die Europäische Arzneimittelagentur EMA sieht noch keine Datengrundlage für Corona-Auffrischungsimpfungen. «Es ist im Moment zu früh zu bestätigen, ob und wann eine «Booster»-Dosis bei Corona-Impfstoffen nötig sein wird», teilte die Agentur auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Es gebe noch nicht genug Daten aus Impfkampagnen und Studien zur Dauer des Impfschutzes. Zuvor hatten Biontech und Pfizer mitgeteilt, dass «es auf Basis der uns bisher vorliegenden Daten wahrscheinlich ist, dass eine dritte Dosis innerhalb von 6 bis 12 Monaten nach der vollständigen Impfung erforderlich sein wird». Daten würden rasch begutachtet, sobald sie zur Verfügung stünden, schreibt die EMA. Man stehe aber mit Herstellern bezüglich «Boostern» in Kontakt, um regulatorische Schritte so schnell wie möglich unternehmen zu können, falls dies notwendig sei.

15:03 Eine Million Impfungen im Kanton Bern durchgeführt Im Kanton Bern wurde die millionste Impfung gegen COVID-19 verabreicht. Knapp 445'000 Personen haben zwei Impfdosen erhalten, 112'000 Menschen sind einmal geimpft. Wie die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) mitteilte, sind nun 57 Prozent der Bernerinnen und Berner im Alter von über zwölf Jahren mindestens einmal geimpft. 46 Prozent sind vollständig geimpft. Derzeit werden in den Impfzentren, in Arztpraxen und Apotheken noch rund 9000 Impfungen pro Tag verabreicht. In den Spitzenzeiten im Juni waren es zeitweise über 15'000 Dosen. Die GSI macht in ihrer Mitteilung darauf aufmerksam, dass derzeit an allen Impforten noch Impftermine frei seien. Jedes dieser Zentren bietet jetzt auch ein Walk-in-Angebot an. Gemeint ist, dass man sich gleich vor Ort registrieren lassen und sich stechen lassen kann. Man muss einfach einen Identitätsausweis und eine Krankenkassenkarte bei sich tragen.

14:19 Deutschland erklärt Mallorca wieder zum Risikogebiet Die deutsche Bundesregierung hat ganz Spanien wegen wieder steigender Infektionszahlen in der Pandemie zum Risikogebiet erklärt. Damit wird bei der Wiedereinreise eine Quarantänepflicht eingeführt, die allerdings mit einem negativen Test umgangen werden kann und für Geimpfte und Genesene nicht gilt. Die Infektionsrate in Spanien hat sich wegen der hochansteckenden Delta-Variante zuletzt verdoppelt. Bislang galten lediglich einige spanische Regionen als Risikogebiet, nun ist es das gesamte Land, einschliesslich der Balearen und der Kanarischen Inseln. Legende: Nach der erneuten Quarantänepflicht für Reisende aus Deutschland dürften sich die spanischen Badestrände wieder leeren. Reuters

13:38 Wochenüberblick der Corona-Zahlen: Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 218 Fällen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Das sind 101 Prozent mehr als in der Vorwoche. Laut BAG werden aktuell 75 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 34 Prozent weniger als in der Vorwoche. Stand heute haben 12.5 Prozent der Menschen in der Schweiz bereits eine Impf-Dosis erhalten. Knapp 39.8 Prozent sind vollständig geimpft.

13:34 Corona-Briefing Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 323 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt (liegt bei 218) der Neuinfektionen ca. alle 7 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 27.37 .

. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 1.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'170 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 35 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet eine neu verstorbene Person. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 0 Verstorbenen .

neu verstorbene Person. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 75 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 34 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 67 Prozent ausgelastet. Davon sind 3 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:19 Kantone müssen Hunderttausende PCR-Speicheltests austauschen Mehrere Kantone, darunter Graubünden, müssen wegen potenzieller Mängel Hunderttausende PCR-Speicheltests austauschen. Bei internen Qualitätskontrollen stellte die Lieferantin bei «gewissen Testkits» eine erhöhte Keimbelastung fest. Betroffen sind Testkits, in welchen die Lösung bereits im Probenröhrchen vorhanden ist, wie die Medizinalhändlerin Disposan aus Schlieren ZH mitteilte. Bei längerer Lagerung und erhöhten Temperaturen könne es zu einer Vermehrung von Keimen in der Kochsalzlösung kommen. Mit dieser wird beim Test der Mund gespült. Die betroffenen Testkits werden vorwiegend für PCR-Speicheltests bei repetitiven Testungen in einer Vielzahl von Kantonen eingesetzt. Allein in Graubünden sind an die 300'000 Testkits betroffen. Der Kanton verwendet sie für flächendeckende Testungen in Betrieben und Schulen. Als Vorsichtsmassnahme verfügte er einen Lieferstopp und den Austausch aller Tests. Bei der üblichen, vorgeschriebenen Anwendung als Mundspülung bestünden «nach bisherigen Erkenntnissen keine Hinweise auf eine Gefährdung der Gesundheit der Anwenderinnen und Anwender», schrieb Disposan.

13:04 Neue Massnahmen auch in Thailand In der thailändischen Hauptstadt Bangkok und umliegenden Provinzen sollen Regierungskreisen zufolge ab kommender Woche die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärft werden. Die Regierung werde für 14 Tage eine Ausgangssperre von 21 bis 4 Uhr anordnen und Zusammenkünfte von mehr als fünf Personen in der Hauptstadt und Hochrisikogebieten verbieten. Vorgesehen seien ausserdem Reiseeinschränkungen und die Schliessung von grossen Einkaufszentren. Legende: Impfung in Bangkok: Thailand verzeichnete zuletzt täglich um die 70 Tote und Tausende Neuinfektionen. Keystone