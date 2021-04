Der Ticker startet um 5:36 Uhr

18:12 WAK-N will vom Bundesrat detaillierten Öffnungsplan – aber keine fixen Daten Die Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) fordert den Bundesrat auf, nach seiner Sitzung vom kommenden Mittwoch einen detaillierten Öffnungsplan vorzulegen. Die Betreiberinnen und Betreiben von geschlossenen Betrieben sollten so eine Perspektive erhalten. Das sagt WAK-N-Präsident Christian Lüscher (FDP/GE) an einem kurzfristig angesetzten Point de Presse im Bundeshaus in Bern. «Es braucht nun einen verbindlichen Kalender für Lockerungen, damit Restaurants, Kulturbetriebe und Fitnesscenter wieder planen können.» Es sei dringend, dass der Bundesrat den Betrieben wieder Perspektiven biete, sagt Lüscher. Die aktuelle Situation sei für die Betroffenen nicht mehr haltbar. Die Empfehlung für einen detaillierten Öffnungsplan beschloss die WAK-N oppositionslos. Abgelehnt hat die Nationalratskommission weitergehende Anträge. So sagt Lüscher, eine Mehrheit lehne es ab, dem Bundesrat ein fixes Datum für Restaurant-Öffnungen zu empfehlen. Auch bei der Personenobergrenze für religiöse Veranstaltungen will die WAK-N dem Bundesrat keine Empfehlung abgeben. Schliesslich lehnt es eine Mehrheit der Wirtschaftskommission ab, die Maskenpflicht für geimpfte Personen aufzuheben.

17:48 Wie will die Wirtschaftskommission des Nationalrats lockern? Die Wirtschaftskommission des Nationalrats hat heute getagt und Empfehlungen an den Bundesrat betreffend die Wiedereröffnung geschlossener Betriebe ausgearbeitet. Sie informiert in wenigen Minuten an einer Pressekonferenz über die Empfehlungen. Sie können die Pressekonferenz hier live im Stream und im Ticker verfolgen.

17:33 Swiss Olympic möchte Lockerungen für den Sport Vor dem anstehenden Entscheid des Bundesrats vom Mittwoch über weitere Lockerungen stellen diverse Verbände und Interessensvereinigungen ihre Forderungen. So auch Swiss Olympic: Der Dachverband will Lockerungen im Trainingsbetrieb und Wettkämpfe im Breitensport. Der Sport in der Schweiz brauche möglichst rasch eine Perspektive, begründete der Dachverband des Schweizer Sports und das Nationale Olympische Komitee der Schweiz seine Erwartungen an den Bundesrat in einem Schreiben.

16:53 Erneut keine grosse Schlagerparty in Chur Das grösste Schlagerfest der Schweiz findet auch in diesem Jahr nicht statt. Wegen der anhaltenden Unsicherheiten rund um die Pandemie, habe man sich entschieden, den für Ende September geplanten Anlass abzusagen, schreibt das OK in einer Mitteilung. Bereits im letzten Jahr konnte die bunte Parade wegen Corona nicht stattfinden. 2022 soll das Schlagerfest dann wieder steigen. Die Churer Schlagerparade ist einer der grössten Anlässe der Stadt, sie zieht jeweils rund 30'000 Besucherinnen und Besucher an. Audio Erfolgreiche Schlagerparade in Chur 14:57 min, aus Regionaljournal Graubünden vom 29.09.2019. abspielen. Laufzeit 14:57 Minuten.

16:15 Covid-19-Kredite: Tessiner Banken schlagen Alarm Die Tessiner Staatsanwaltschaft hat über 50 Akten zu mutmasslichen Betrugsfällen bei der Vergabe von Covid-19-Krediten eröffnet. Die Deliktsumme beläuft sich auf rund zehn Millionen Franken, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Ausserdem seien 30 Hinweise auf mutmasslichen Betrug bei der Beantragung von Kurzarbeit eingegangen, heisst es im Communiqué der Polizei. Insgesamt stünden mehr als 90 Personen im Verdacht, bei der Vergabe von Covid-19-Krediten und Kurzarbeitsanträgen einen Betrug vorgenommen zu haben. Der grösste Teil der Anzeigen sei von Banken eingegangen, schreibt die Tessiner Kantonspolizei weiter. Die Deliktsummen der einzelnen Fälle bewegten sich zwischen einigen tausend und eineinhalb Millionen Franken. 06:30 Video Zuger Firma erschwindelt Corona-Kredit Aus Kassensturz vom 20.10.2020. abspielen

15:46 Gastro Zürich verlangt Öffnung der Restaurants Nur die Terrassen aufzumachen reiche ihnen nicht, sagt Urs Pfäffli vom Verband der Zürcher Wirte, Gastro Zürich. «Die Hotels dürfen ihre Gäste auch bedienen und das hat zu keinen Problemen geführt», so seine Begründung. Dass die Fallzahlen steigen und eine erneute Überlastung der Spitäler bevorstehen könnte, sind für ihn keine zwingenden Argumente. «Seit Monaten werden immer wieder Gründe gefunden, warum wir nicht aufmachen dürfen. Wir haben aber in der Gastronomie aber auch in anderen Branchen so keine Zukunft.» Es habe noch viele freie Spitalbetten, ausserdem seien immer mehr Menschen geimpft und es gebe Massentests. Ob Öffnungsschritte infrage kommen, entscheidet der Bundesrat am Mittwoch. 00:26 Video GDK-Präsident will Restaurant-Terrassen öffnen Aus SRF News vom 12.04.2021. abspielen

15:04 Deutschland will Unternehmen zu Corona-Testangeboten verpflichten Unternehmen sollen ihren Beschäftigten Corona-Tests anbieten müssen, wenn diese nicht im Homeoffice arbeiten. In der Bundesregierung wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dazu eine Paketlösung angestrebt. Die Arbeitgeber sollen die Tests zur Verfügung stellen. Sie müssen aber voraussichtlich nicht dokumentieren, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Tests auch in Anspruch nehmen. Eine Befragung im Auftrag der Bundesregierung hatte ergeben, dass 43 Prozent der Unternehmen aufgrund der Kosten nicht testen oder dafür finanzielle Unterstützung wollen. 01:49 Video Corona-Testpflicht für Reisende Aus Tagesschau vom 19.01.2021. abspielen

14:40 Keine Covid-Ausbrüche nach Abstimmungsfest in Moutier Die Feierlichkeiten Tausender Pro-Jurassier in den Strassen von Moutier von Ende März haben nicht zu einem sprunghaften Anstieg der Covid-Fallzahlen geführt. Dies, obwohl die Masken- und Distanzregeln nicht immer eingehalten wurden. Der jurassische Gesundheitsminister Jacques Gerber hat das Bundesamt für Gesundheit per Brief darum gebeten, das Ereignis genauer zu analysieren. Es gehe darum, aus einem solchen Fall die Lehren für weitere Öffnungsschritte auf nationaler Ebene zu ziehen, sagte Gerber gegenüber RTS. 03:27 Video Moutier wechselt vom Kanton Bern zum Kanton Jura Aus Tagesschau vom 28.03.2021. abspielen

14:08 Uri verschärft die Massnahmen In dem vom Coronavirus besonders stark geplagten Kanton Uri werden die Massnahmen gegen die Pandemie ausgedehnt: An den Schulen wird mehr getestet, der Skibetrieb wird vorzeitig beendet und am Kantonsspital werden nicht dringliche Operationen verschoben. Dies teilt der Urner Regierungsrat mit. Er habe diverse mögliche Verschärfungen in seiner Zuständigkeit geprüft. Mit diesen drei Massnahmen beschreite er einen Mittelweg zwischen epidemiologisch angezeigten und von der Bevölkerung akzeptierten Massnahmen. Die epidemiologische Lage im Kanton Uri sei nach wie vor durch hohe Fallzahlen geprägt, teilte der Regierungsrat weiter mit. Die Entwicklung der Fallzahlen und die Belegung der Intensivstation seien besorgniserregend. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Uri 12.04.2021 Mit Audio

13:43 Nur ein Richtwert für Lockerungen erfüllt Über weitere Lockerungen wird der Bundesrat am Mittwoch entscheiden. Derzeit ist nur einer der fünf Richtwerte, die der Bundesrat für den nächsten Lockerungsschritt definierte, erfüllt. Stand der Richtwerte für Lockerungen Mitte April

13:35 Kein Richtwert für Verschärfungen überschritten Zurzeit wird kein Richtwert für Verschärfungen überschritten. Stand der Richtwerte für Verschärfungen

13:30 BAG meldet 5583 Fälle nach dem Wochenende Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 5583 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1983 . Das sind 13 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 40 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 300.38 .

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 7.5 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 30'800 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 20 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 16 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 7 Verstorbenen . Das sind 23 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1075 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 4 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 73.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 66.0 Prozent. Davon sind 22 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:28 Flughafen Bern macht 1.4 Millionen Franken Verlust Der Flughafen Bern verzeichnet für 2020 einen Verlust von 1.4 Millionen Franken. Der Personalbestand wurde von 51 auf 41 Vollzeitstellen reduziert. Aufgrund freiwilliger Abgänge erfolgte der Abbau ohne Entlassungen. Dank weiterer Massnahmen zur Kostensenkung und der Einführung von Kurzarbeit konnte der Verlust im Jahr 2020 auf rund 1.4 Millionen Franken begrenzt werden. Um die Zahlungsbereitschaft zu erhalten, wurden die Investitionen auf das betrieblich notwendige Minimum reduziert. Die ursprünglichen Flugpläne mussten seit Ausbruch der Pandemie reduziert werden. Der Flughafen blieb jedoch jederzeit geöffnet.

11:55 Gewerbeverband fordert sofortige Aufhebung der Massnahmen Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) fordert die Beendigung der Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Der Verband kritisiert, die Politik sei einseitig gesundheitspolitisch ausgerichtet. Wichtige Faktoren wie die Wirtschafts- und Finanzpolitik oder das Soziale würden nicht miteinbezogen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Anstehende Bundesratssitzung Gewerbeverband will sofortigen Stopp aller Massnahmen 12.04.2021 Mit Audio

11:30 Griechenland öffnet Grenzen für Tourismus ab 14. Mai Touristinnen und Touristen aus den EU-Staaten werden ab 14. Mai ohne Quarantänepflicht nach Griechenland reisen und Ferien machen können. Dies teilte die griechische Tourismus-Vizeministerin Sofia Zacharaki mit. Es werde aber Voraussetzungen geben: «Die Reisenden müssen entweder geimpft sein oder einen PCR-Corona-Test vorzeigen», sagte sie dem griechischen Nachrichtensender Skai. Anschliessend werden sie frei ihre Ferien in Griechenland machen können, hiess es. Diese Regelung werde auch für einige andere Staaten gelten. Darunter seien auch Serbien und Grossbritannien, teilte die Vizeministerin weiter mit. Athen hatte bereits Ende März auf bilateraler Ebene die Quarantänepflicht für Besucher aus Israel abgeschafft. Israelische Touristinnen und Touristen müssen eine offizielle Bestätigung auf Englisch vorzeigen, dass sie geimpft sind. Zudem müssen nach der zweiten Impfung 14 Tage vergangen sein. Die Reisenden aus Israel müssen auch einen negativen PCR-Corona-Test vorzeigen, der nicht mehr als 72 Stunden alt sein darf.

10:33 Economiesuisse relativiert Aussagen vom Arbeitgeber-Präsidenten 30'000 Corona-Neuinfektionen pro Tag wolle niemand, eine solche Grösse müsse unbedingt verhindert werden, sagt der Chefökonom von Economiesuisse, Rudolf Minsch. Er relativiert damit die Aussagen von Arbeitgeber-Präsident Valentin Vogt, der diese Zahl am Freitag als «verkraftbar» bezeichnet hatte. Sobald alle Risikogruppen geimpft seien, sinke das Risiko einer Überlastung des Gesundheitswesens im Vergleich zur zweiten Welle markant, sagte Minsch am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dann gebe es mehr Spielraum für zusätzliche Lockerungen. Die Zahl von 20'000 bis 30'000 Fällen pro Tag basiere auf den Erfahrungen aus der zweiten Welle – vor der Verbreitung der mutierten Varianten. Es handle sich dabei lediglich um eine «grobe Bandbreite», bei der das Gesundheitswesen überlastet würde, auch wenn alle über 60-Jährigen geimpft wären. Diese kritische Grösse müsse aber zwingend verhindert werden, sagte Minsch. Ein solches Szenario sei «absolut nicht problemlos». Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Lockerungsschritte gefordert Gegenüber der Tagesschau sagte Vogt am Freitag, bis zu 30'000 Infektionen pro Tag würden drin liegen 10.04.2021 Mit Video

9:55 Graubünden: Keine Maskenpflicht dank Schultestungen Seit heute Montag gilt im Kanton Graubünden an Primarschulen nur noch eine teilweise Maskenpflicht. Die Bündner Regierung hat die Maskenpflicht für die 5. und 6. Primarklasse teilweise aufgehoben. Diese Lockerung gilt für Schulen, die sich an den wiederkehrenden Schultestungen beteiligen. Derzeit sind dies rund 95 Prozent der Schulen. Die Kantonsregierung begründete den Schritt mit dem Erfolg der flächendeckenden Corona-Tests. Zudem dürfen während der Pause im Freien alle Schülerinnen und Schüler der Volksschule, unabhängig von der Beteiligung der Schule oder Institution an den Schultestungen, die Maske abnehmen, wenn der Mindestabstand von 1.5 Metern eingehalten wird.

9:12 England öffnet seine Terrassen und Fitnessstudios Nach Monaten des Lockdowns dürfen sich die Menschen in England seit heute über deutlich mehr Freiheiten freuen. Neben Biergärten und anderer Aussengastronomie dürfen auch Coiffeure, Geschäfte, Fitnessstudios und Zoos wieder öffnen. Premierminister Boris Johnson bezeichnete die Lockerungen als «wichtigen Schritt auf unserem Weg Richtung Freiheit». Er rief seine Landsleute jedoch dazu auf, vorsichtig zu bleiben und nicht über die Stränge zu schlagen. In Innenräumen dürfen Gastronomen noch keine Gäste empfangen, genauso wie private Treffen drinnen noch bis mindestens Mai verboten bleiben. Johnson verhängt die Corona-Massnahmen nur für England – Schottland, Wales und Nordirland fahren jedoch einen ähnlichen Kurs. 00:21 Video Seit Punkt Mitternacht sind in England Pub-Terrassen wieder offen Aus News-Clip vom 12.04.2021. abspielen

8:13 Australien wird Impfziel verfehlen Australien wird sein Ziel, die gesamte Bevölkerung bis Ende des Jahres gegen das Coronavirus zu impfen, nach Angaben der Regierung nicht einhalten können. Die Ankündigung von Premierminister Scott Morrison kam wenige Tage, nachdem Experten ihre Empfehlungen für die Impfung mit dem Mittel von Astra-Zeneca geändert hatten. Australier unter 50 Jahren sollen demnach nur noch mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer geimpft werden. Hintergrund sind Bedenken gegenüber dem Astra-Zeneca-Vakzin wegen möglicher Nebenwirkungen. Die Regierung werde keine neuen zeitlichen Ziele für eine Erstimpfung der Gesamtbevölkerung aufstellen, teilte Morrison mit. Die Impfkampagne in Australien ist unter anderem wegen Lieferproblemen nur schleppend angelaufen. Die Regierung hatte geplant, vier Millionen der insgesamt 25 Millionen Bürger bis Ende März erstmals zu impfen. Stattdessen wurden aber nur 842'000 Dosen verabreicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in Australien Disziplin zahlt sich aus – doch Australiens Grenzen bleiben zu 12.04.2021 Mit Audio