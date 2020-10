Der Ticker startet um 5:32 Uhr

10:02 Starker Anstieg von Schwerkranken in deutscher Hauptstadt Die Berliner Klinik Charité muss nach Angaben ihres Chefs Heyo Kroemer immer mehr Corona-Patienten aufnehmen. Auch die Zahl der auf Intensivstationen behandelten Patienten steige. Nach einer stabilen Phase im Sommer beobachte man seit zwei Wochen einen starken Anstieg der Zahlen von Corona-Erkrankten und auch Schwerkranken. Die Entwicklung hinke

um rund zwei Wochen hinter der etwa in Paris hinterher, wo Krankenhäuser wieder stark belastet seien.

9:31 Status Quo in Nidwalen – obschon die Fallzahlen steigen Der Kanton Nidwalden verschärft die Massnahmen gegen das Coronavirus trotz steigender Fallzahlen vorerst nicht. Er setzt auf die Eigenverantwortung, wie er mitteilt. In dieser Woche sei erstmals der Inzidenzwert von mehr als 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen überschritten worden. Ab diesem Wert empfehle die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren die Einführung verstärkter Schutzmassnahmen, etwa der Maskenpflicht in Läden oder öffentlich zugänglichen Räumen. Davon sieht Nidwalden aber vorderhand ab. Das Gesundheitsamt begründet dies damit, dass es in einem kleinen Kanton wie Nidwalden mit 42'000 Einwohnern bei den Fallzahlen grössere Schwankungen gebe als in grösseren Kantonen. Zudem seien die meisten Ansteckungen im familiären oder privaten Umfeld passiert. Die Betroffenen seien isoliert, die Kontaktpersonen in Quarantäne versetzt und die Infektionskette damit unterbrochen worden. Sollte die Zahl der Ansteckungen indes trotz Appell an die Eigenverantwortung weiter zunehmen, werde der Regierungsrat konkrete Massnahmen prüfen und nötigenfalls einführen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Nidwalden 186 Personen positiv auf das Virus getestet worden. Am Donnerstag waren 9 neue Fälle gemeldet worden, am Mittwoch 6 und am Dienstag 10. Seit dem letzten Freitag kamen total 34 neue Fälle dazu, in den letzten 14 Tagen waren es 43. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Corona-Massnahmen: Diese Kantone gehen weiter als der Bund 08.10.2020 Mit Video

9:07 Weniger Fälle in Israel – Trend dank zweitem Lockdown? Drei Wochen nach Verhängung eines landesweiten Lockdowns deutet sich in Israel ein rückläufiger Trend bei den Corona-Neuinfektionen an. Wie das Gesundheitsministerium am Freitagmorgen mitteilte, wurden am Vortag 3692 neue Fälle verzeichnet. Vor rund eineinhalb Wochen war mit mehr als 9000 Infektionen ein Rekordwert registriert worden. Zu Wochenbeginn waren mehr als 5700 neue Fälle ausgewiesen worden. Die Pandemie verlief in Israel zunächst glimpflich, auch wegen eines strikten Kurses der Regierung. Nach Lockerungen und einer massiven Zunahme der Fallzahlen im Laufe des Sommers gilt seit dem 18. September ein Lockdown mit strengen Regeln. Audio Aus dem Archiv: Corona-Chaos in Israel 04:22 min abspielen. Laufzeit 04:22 Minuten.

8:41 Zalando hebt Prognose an Die Corona-Krise treibt das Geschäft von Zalando. Nach einem starken dritten Quartal werde sich der Betriebsgewinn im Gesamtjahr mindestens mehr als verdoppeln, teilte der Berliner Online-Modehändler am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Konkret rechnet Europas Marktführer 2020 mit einem Betriebsergebnis (Ebit) zwischen 375 und 425 Millionen Euro nach knapp 166 Millionen Euro im Vorjahr. Bisher waren maximal 300 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden. Zalando profitiert von der zunehmenden Digitalisierung und der neuen Selbstverständlichkeit, Kleidung im Netz zu kaufen. Nach einem kurzen Dämpfer zum Ausbruch der Pandemie

gewann das Unternehmen neue Kunden, die auch weniger Ware wieder zurückschicken, wodurch sich die hohen Retourenkosten reduzieren. Legende: Die grosse Überraschung sei die Ebit-Marge von mehr als sechs Prozent, hiess es bei den Analysten der Credit Suisse. Die bayrische Baaderbank urteilte: «Zalando wird einer der Gewinner der Krise.» Keystone

7:45 Deutschland zählt über 4500 Neuansteckungen In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut (RKI) den zweiten Tag in Folge mehr als 4000 Neuinfektionen gemeldet. Binnen 24 Stunden seien 4516 Ansteckungsfälle verzeichnet worden, teilt das RKI auf seiner Website mit. Ein deutlicher Anstieg zeichnet sich bei den intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten ab. Laut aktuellem RKI-Lagebericht wurden am Donnerstag 487 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 239 davon wurden beatmet. Eine Woche zuvor (1.10.) hatte der Wert noch bei 362 (193 beatmet) gelegen, in der Woche davor (24.9.) bei 296 (166 beatmet). Rund 8500 Intensivbetten sind in den deutschen Kliniken derzeit noch frei. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Deutschland insgesamt 314'660 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg um elf auf 9589. 00:15 Video Aus dem Archiv: RKI-Präsident schon am Donnerstag besorgt Aus News-Clip vom 08.10.2020. abspielen

7:15 China bei globaler Covax-Impfstoff-Initiative mit dabei China hat sich der globalen Covax-Initiative angeschlossen, mit der die Entwicklung und gerechte Verbreitung bezahlbarer Impfstoffe gegen das Coronavirus gefördert werden soll. Es sei ein wichtiges Vorhaben Chinas, um Covid-19-Impfstoffe zu einem «weltweiten öffentlichen Gut» zu machen, sagte die Sprecherin des Aussenministeriums, Hua Chunying, in Peking. Die Beteiligung des führenden Impfstoff-Entwicklers China ist ein wichtiger Schritt für die Covax-Initiative. Mehr als 150 Länder beteiligen sich nach UNO-Angaben schon an dem weltweiten Vorhaben – allerdings nicht die USA. Federführend sind die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie die Impfstoff-Allianzen Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunizations) und Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations).

5:53 Vertrauen in Trumps Pandemie-Politik verliert an Boden Die Amerikaner verlieren immer mehr das Vertrauen in das Corona-Krisenmanagement von US-Präsident Donald Trump. Laut einer zwischen Dienstag und Donnerstag erstellten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos befürworten nur noch 37 Prozent der Befragten Trumps Umgang mit der Pandemie. 59 Prozent lehnen seinen Kurs dagegen ab. Mit 22 Prozentpunkten war der Abstand zwischen den beiden Werten noch nie so gross seit Beginn der Erhebung Anfang März. Vor einer Woche, also bevor bekannt wurde, dass Trump sich mit dem Virus infiziert hatte, Betrug die Differenz noch elf Prozentpunkte. Die Umfrage wurde online erstellt. Das Glaubwürdigkeitsintervall beträgt +/- drei Prozentpunkte. Die Corona-Pandemie ist das bestimmende Thema der Präsidentenwahl am 3. November. Fürs Wochenende hat der US-Präsident die ersten Wahlkampfauftritte seit seiner Covid-19-Erkrankung in Aussicht gestellt. Er wolle am Samstag nach Florida und am Sonntag nach Pennsylvania, so Trump in einem Telefoninterview mit dem TV-Sender Fox News. Sein Leibarzt hatte zuvor grünes Licht für öffentliche Auftritte gegeben. 00:29 Video Grosse Pläne unter Husten: Trump kündigt Wahlveranstaltung in Florida an Aus News-Clip vom 09.10.2020. abspielen