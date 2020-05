Der Ticker startet um 6:30 Uhr

12:18 BAG meldet 15 Neuinfektionen Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind innerhalb eines Tages 15 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es 30'761 laborbestätigte Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt damit auf tiefem Niveau. Am Montag waren zehn Fälle gemeldet worden, am Sonntag elf und am Samstag 18. Das BAG vermeldet zudem sechs neue Todesfälle, die teilweise mehrere Wochen zurückliegen. Insgesamt starben damit bislang mindestens 1648 Menschen an den Folgen von Covid-19. Das Bundesamt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis Dienstagmorgen übermittelt hatten. Die Zahl könne deshalb von den Zahlen der Kantone abweichen, schreibt das BAG.

12:05 100 Millionen Franken für Pflege-Ausbildung Die Gesundheitskommission des Ständerats (SGK) honoriert die wichtige Rolle, die das Pflegepersonal bei der Bewältigung der Corona-Pandemie spielt. Sie ist bereit, rund 100 Millionen Franken zusätzlich in die Ausbildung zu investieren. Im Februar hatte sich die SGK noch gegen individuelle Beiträge zur Förderung der Pflege-Ausbildung ausgesprochen: Im Rahmen des indirekten Gegenvorschlags zur Pflegeinitiative lehnte sie solche damals knapp ab. Für die Mehrheit gab die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen den Ausschlag.

11:30 Umfrage: Beschäftigte wollen Homeoffice als Ergänzung 90 Prozent der Schweizer Beschäftigten möchten laut einer Umfrage der Gewerkschaft Syndicom Homeoffice als Ergänzung zur Arbeit vor Ort zulassen. Die Gewerkschaft hatte die Umfrage während des Corona-Lockdowns beim Forschungsinstitut gfs.bern in Auftrag gegeben. Laut Umfrage ist die Arbeitszufriedenheit mit Homeoffice höher, Privat- und Berufsleben liessen sich besser vereinbaren und Homeoffice sei auch gut für den Umweltschutz. Vorbehalte haben die 1126 Befragten wegen der fehlenden informellen Kontakte und der Isolation, der Ausstattung des Arbeitsplatzes zuhause und der Auslagen für Homeoffice. Die Zeit, die sie beim Arbeitsweg einsparen, nutzen 78 Prozent der Befragten privat und 68 Prozent beruflich sinnvoll. 64 Prozent sind der Meinung, dass Homeoffice das Gefühl des Alleinseins fördert. Nur 6 Prozent lehnen es aber kategorisch ab, nach der Pandemie zum Teil zu Hause zu arbeiten. Legende: Das gfs.bern hat die Umfrage vom 23. April bis 10. Mai bei insgesamt 1126 Personen durchgeführt, die im März und April mindestens einen Tag im Homeoffice arbeiteten. Keystone

11:01 15. Juni als touristischer «D-Day» Der italienische Aussenminister Luigi Di Maio hat sich für einen gemeinsamen Neubeginn des europäischen Tourismus Mitte Juni stark gemacht. «Arbeiten wir darauf hin, dass wir am 15. Juni in Europa alle gemeinsam neu starten können: der 15 Juni ist für den Tourismus ein bisschen der europäische D-Day», sagte Di Maio dem Fernsehsender Rai.

10:20 Macron will Staatshilfen für Autobauer massiv ausweiten Der französische Präsident Emmanuel Macron hat eine «massive Ausweitung» der Hilfen für die von der Coronakrise gebeutelte Autobranche angekündigt. Die Gesundheitskrise habe die französischen Autobauer «massiv und brutal» zum Stillstand gebracht, schreibt Macron auf Twitter. «Dies ist ein Teil unserer Wirtschaft, Tausende Arbeitsplätze.» Einzelheiten zu der Unterstützung nennt Macron bislang nicht.

10:03 Strassenmagazin «Surprise» wieder auf Strasse erhältlich Nach knapp elf Wochen Verkaufsverbot nimmt das Strassenmagazin «Surprise» am Freitag den Verkauf in der ganzen Schweiz wieder auf. Der Verein hat ein Sicherheitskonzept erarbeitet, wie das Heft ohne Corona-Ansteckungsgefahr unter die Leute gebracht werden kann. Die rund 450 Armutsbetroffenen, welche das Heft verkaufen, erhalten ein Starterkit mit Masken, Desinfektionsmittel, Merkblättern und Handschuhen. Der Verkauf wird kontaktlos ablaufen, allerdings immer noch mit Bargeld. Die Käuferinnen und Käufer legen das Bargeld in einen Kessel, aus dem sie auch das Heft herausnehmen. Legende: Keystone

9:26 Negative Corona-Folgen für Maschinenindustrie Die Coronakrise reisst viele Firmen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-Branche) ins Elend. Über ein Drittel der Unternehmen (38 Prozent) befürchtet im laufenden Jahr einen Betriebsverlust. «Weitere 34 Prozent der Betriebe erwarten eine Betriebsgewinnmarge (EBIT) zwischen null und fünf Prozent», teilt der Branchenverband Swissmem in einem Communiqué mit. Dies sei ein unbefriedigender Wert, der es diesen Firmen verunmögliche, in die Zukunft zu investieren.

8:57 Schweizer Uhrenexporte gehen stark zurück Die Schweizer Uhrenexporte sind im April nach dem «Lockdown» regelrecht eingebrochen. Bereits in den Monaten Februar und März war der Verkauf von Zeitmessern «Made in Switzerland» deutlich geschrumpft. Das Volumen der Schweizer Uhrenexporte sackte im April gegenüber dem Vorjahr nominal um 81.3 Prozent auf 329 Millionen Franken ab, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) bekanntgab. Real, also preisbereinigt, betrug das Minus gar 82 Prozent. Legende: SRF

7:44 Deutsche Post bietet ihren Mitarbeitern Coronatests an Die Deutsche Post will mehr als 10'000 Angestellten die Möglichkeit geben, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Laut Vorstand Tobias Meyer wurden in der Vergangenheit Mitarbeiter auf die Krankheit Covid-19 getestet. «Das Auffällige war, dass wir bei den breiten Tests ohne zwingenden Grund eine unerwartet hohe Anzahl an Infizierten gefunden haben, die aber bisher keinerlei Symptome der Krankheit haben», sagte Meyer der «Rheinischen Post». Daher müsse die Post davon ausgehen, dass sie mehr infizierte Menschen im Umkreis ihrer Betriebsstätten habe als bisher vermutet. Legende: Die Tests sollen in ausgewählten Betriebsstätten wie Paket- und Briefverteilzentren durchgeführt werden. Keystone

7:00 Deutschland plant offenbar Aufhebung von Reisewarnung Die deutsche Bundesregierung plant Medienberichten zufolge eine Aufhebung der Reisewarnung für 31 europäische Staaten ab dem 15. Juni, wenn die Entwicklung der Coronapandemie das zulasse. Neben den 26 Partnerländern Deutschlands in der Europäischen Union gehörten dazu Grossbritannien, Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Der Entwurf für ein Eckpunktepapier soll möglicherweise am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden.

6:54 ZVV-Direktor kritisiert das BAG Franz Kagerbauer, Direktor des Zürcher Verkehrsverbunds ZVV, fordert vom BAG mehr Klarheit. Als Ausweg aus der Krise im öffentlichen Verkehr würde es helfen, wenn die Behörden eindeutige Ansagen machen würden. «Zu Beginn der Krise hörte man vom Bundesamt für Gesundheit, dass Masken nicht viel bringen. Diese Verwirrung, die geschaffen wurde, ist nun ein grosses Problem», so Kagerbauer gegenüber der «Neuen Zürcher Zeitung». «Wer eine Maske trägt, schützt seine Mitmenschen. Wenn das alle tun, dann ist man selber auch geschützt», führt der ZVV-Direktor aus. Laut Rückmeldungen würden aber derzeit deutlich unter zehn Prozent der Passagiere eine Schutzmaske tragen, sagte der ZVV-Direktor.

6:02 Das Wichtigste aus der Nacht Das amerikanische Bio-Tech-Unternehmen Novavax startet in Australien erste klinische Tests an Menschen mit einem möglichen Corona-Impfstoff .

. In Brasilien und Chile steigen die Ansteckungsraten weiterhin bedrohlich an. Innerhalb von 24 Stunden sind in Brasilien mehr als 800 neue Todesopfer zu beklagen. Chile meldet fast 5000 Neuinfektionen.

und steigen die Ansteckungsraten weiterhin bedrohlich an. Innerhalb von 24 Stunden sind in Brasilien mehr als 800 neue Todesopfer zu beklagen. Chile meldet fast 5000 Neuinfektionen. Die italienische Regierung will rund 60'000 Freiwillige anheuern, um die Abstandsregeln in der Coronakrise auch nach dem Ende der Ausgangssperre durchzusetzen.

in der Coronakrise auch nach dem Ende der Ausgangssperre durchzusetzen. In England dürfen zahlreiche Geschäfte im Juni wieder öffnen. So dürfen dann unter anderem Bekleidungsgeschäfte, Möbelläden, Fachgeschäfte für Elektronik oder Bücher, Auktionshäuser und Schneidereien ihre Dienste anbieten.