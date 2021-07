Der Ticker startet um 6:00 Uhr

2:13 Maskenpflicht in Londoner ÖV bleibt bestehen Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in London wird auch nach der Aufhebung der Covid-Beschränkungen in Grossbritannien zum 19. Juli bestehen bleiben. Er sei nicht bereit, dabei zuzusehen, wie das Wohl der Londoner und die Erholung der Stadt gefährdet werde, begründet der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan seinen Entscheid. Legende: Reuters

21:46 Sinkende Fallzahlen in Brasilien Brasilien hat die niedrigste Zahl bei den täglichen Corona-Neuinfektionen seit mehr als einem halben Jahr registriert. Das Gesundheitsministerium in Brasília meldete 17'031 neue Fälle innert 24 Stunden – zuletzt hatte es Anfang Januar mit 15'827 einen niedrigeren Tageswert gegeben. Auf dem Höhepunkt einer ausser Kontrolle geratenen Corona-Pandemie hatte das südamerikanische Land im März mehr als 100'000 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Mehr als 115 Millionen Impfstoffdosen sind seit Beginn der landesweiten Impfkampagne verabreicht worden. Rund 40 Prozent der erwachsenen Brasilianer haben eine Einzeldosis bekommen, rund 15 Prozent sind vollständig geimpft.

20:33 Die Corona-Lage in Spanien spitzt sich zu Das Gesundheitsministerium in Madrid meldete am Dienstag 13'393 Infektionen binnen 24 Stunden. Damit kletterte die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb eines einzigen Tages von 226 auf 258. Zur Eindämmung der Ausbreitung beschliessen die spanischen Regionen unterdessen immer mehr Restriktionen. Valencia mit der gut 500 Kilometer langen Küste hat mit Billigung der Justiz als erste der 17 Regionen Spaniens wieder eine nächtliche Ausgehsperre eingeführt. Betroffen sind unter anderem die Metropole Valencia sowie bekannte Badeorte wie Benicassim oder Gandia. Auf den Kanaren will die Justiz am Mittwoch über einen Antrag der Behörden auf Einführung einer nächtlichen Ausgehsperre entscheiden. So schlimm aber wie in Katalonien ist die Lage derzeit nirgendwo sonst in Spanien. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf knapp 579. Zur Eindämmung der rasant steigenden Infektionszahlen schränkt der Corona-Hotspot das Nachtleben immer weiter ein. Die Regierung in Barcelona beschloss am Montag, dass Restaurants, Bars, Kultur- und Sportlokale sowie alle anderen Betriebe spätestens um 0.30 Uhr schliessen müssen.

20:04 US-Behörde ergänzt Warnhinweise bei Johnson & Johnson-Impfstoff Die Europäische Arzneimittelbehörde überprüft Daten zu seltenen Fällen einer Nervenkrankheit nach Impfungen mit dem Covid-Impfstoff von Johnson & Johnson. Der Sicherheitsausschuss der EMA habe bei dem Unternehmen weitere Informationen zu den Fällen eines Guillain-Barre-Syndroms (GBS) nach der Impfung angefordert, erklärt die Behörde. Ihr Pendant, die US-Arzneimittelbehörde FDA, hatte am Montag das Faktenblatt zu dem Impfstoff um einen Warnhinweis für diese neurologische Erkrankung aktualisiert. Der FDA zufolge gibt es 100 vorläufige Berichte über Fälle von GBS, darunter 95 schwerwiegende. Die EMA machte keine Angaben zu Fällen in Europa. In den USA haben rund 12.8 Millionen Menschen das Vakzin erhalten, in die EU hat J&J 18.6 Millionen Dosen ausgeliefert.

19:16 Zwei Drittel der Genfer Bevölkerung haben Antikörper Rund 67 Prozent der Genfer Bevölkerung weist Antikörper gegen Covid-19 auf. Dies hat eine im Juni durchgeführte Untersuchung bei 3121 Personen ergeben. Bei der letzten Erhebung im Dezember 2020 lag die Seroprävalenzrate noch bei 22 Prozent. Die Hälfte der Immunität ist auf eine Infektion mit dem Virus und die andere Hälfte auf die Impfung zurückzuführen, wie das Unispital Genf und die Universität am Dienstag mitteilten. Zwischen den Altersgruppen gibt es grosse Unterschiede. Die Immunität ist bei über 50-Jährigen höher und bei Kindern niedriger. Gemäss der Studie haben rund 95 Prozent der Menschen über 75 Jahre Antikörper gegen das Coronavirus entwickelt. Bei den 50- bis 65-Jährigen sind es 85 Prozent. Bei den 18- bis 50-Jährigen liegt der Anteil bei rund 60 Prozent, bei den 12- bis 18-Jährigen bei 40 Prozent, bei den 6- bis 12-Jährigen bei 35 Prozent und bei den unter 6-Jährigen bei 25 Prozent. Legende: Zwei Drittel der Genfer Bevölkerung haben Antikörper gegen Covid-19. Keystone

18:33 50 Corona-Tote an einem Tag in Grossbritannien In Grossbritannien sind innerhalb eines Tages so viele Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben wie seit April nicht mehr. Die Gesundheitsbehörden melden 50 weitere Todesfälle. Es wurden 36'660 neue Infektionsfälle registriert. Am Vortag waren es sechs weitere Todesfälle und 34'471 Ansteckungen. England will am Montag kommender Woche fast alle Einschränkungen, die zur Eindämmung der Pandemie eingeführt

wurden, wieder aufheben.

17:41 Niederländische Regierung in der Kritik In den Niederlanden breitet sich das Coronavirus durch die Deltavariante rasant aus. Die Reproduktionszahl liegt derzeit bei 2.17, das ist der höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie im März 2020, wie das zuständige Amt für Gesundheit und Umwelt RIVM am Dienstag dem Parlament in Den Haag mitteilte. Das RIVM schätzt, dass bereits 60 bis 65 Prozent aller Infektionen auf die Deltavariante zurückzuführen sind. Die Zahl der Neuinfektionen in 24 Stunden lag zuletzt bei rund 8000. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene bis 29 Jahre würden jetzt infiziert. Derweil kritisiert die Zeitung «De Telegraaf» die Coronapolitik der Regierung. «Den sorglosen Sommer, den der geschäftsführende Ministerpräsident Mark Rutte und Corona-Minister Hugo de Jonge seit Monaten auf ihren Pressekonferenzen der Öffentlichkeit als lohnendes Ziel präsentierten, können wir wohl vergessen. Um die Zahl der Corona-Infektionen steht es nämlich überhaupt nicht gut. Sie schiesst in die Höhe und Lockerungen wurden wieder rückgängig gemacht.»

16:51 Schottland hebt weitere Corona-Massnahmen auf Anders als im Landesteil England sollen aber angesichts wachsender Infektionszahlen in dem nördlichen britischen Landesteil nicht alle Corona-Regeln wegfallen. Unter anderem die Maskenpflicht bleibe zunächst bestehen, teilte Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon am Dienstag mit. Auch die Weisung, wenn möglich von zuhause aus zu arbeiten, soll weiterhin gelten. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte am Montag die Aufhebung aller Corona-Massnahmen in England von kommender Woche an bestätigt – obwohl die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen durch die starke Ausbreitung der Delta-Variante stark wächst. Gesundheit ist in Grossbritannien Sache der einzelnen Landesteile.

16:05 EU billigt Corona-Konjunktur-Programme Die EU-Finanzminister haben die Investitions-Programme von zwölf Mitgliedsstaaten akzeptiert, mit denen sie die Corona-Krise bewältigen wollen. Darunter sind Deutschland, Spanien und Frankreich, wie die EU-Finanzminister am Dienstag bekannt gaben. Finanziert werden diese Hilfe von gut 750 Milliarden Euro an EU-Mitteln, die diese unter anderem durch gemeinsame Schulden beschaffen. Die EU hofft, dass mit dem Geld der Anteil öffentlicher Investitionen auf 3.5 Prozent der Wirtschaftsleistung der Gemeinschaft steigt. Hauptprofiteure sind Spanien und Italien. Deutschland rechnet mit etwa 25 Milliarden Euro. 01:59 Video EU-Gelder aus Hilfsfonds können fliessen Aus Tagesschau vom 13.07.2021. abspielen

15:15 Impfen in Arztpraxen und Apotheken Am kommenden Freitag wird es einen zweiten Walk-In-Tag für Erstimpfungen im Impfzentrum Basel. Der Aufruf richtet sich an alle Personen, die in Basel-Stadt wohnhaft sind und noch nicht auf einer Warteliste für einen Impftermin stehen, schreibt das Gesundheitsdepartement. Um die Impfbereitschaft zu erhöhen, soll ab September zudem in Arztpraxen und Apotheken geimpft werden.

14:30 Appell der EU an Impfskeptiker In der EU sind mittlerweile mehr als die Hälfte aller Erwachsenen vollständig gegen Covid-19 geimpft. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel mit. Zugleich ermunterte die Politikerin noch einmal alle Impfskeptiker, sich immunisieren zu lassen. Um sicher vor Virusvarianten zu sein und eine neue Infektionswelle zu vermeiden, sei es wichtig, sich impfen zu lassen, schrieb sie im Kurznachrichtendienst Twitter. Bereits am Wochenende hatte von der Leyen mitgeteilt, dass in der EU genügend Impfstoff ausgeliefert wurde, um bis Ende Juli mindestens 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung vollständig zu impfen. Dieses Ziel war im April ausgegeben worden. Nach Angaben aus der EU-Kommission leben in der EU rund 366 Millionen Menschen über 18 Jahre.

13:44 Deutschland wird keine Impfpflicht einführen Eine Impfpflicht wie in Frankreich ist in Deutschland nach Angaben der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht geplant. «Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den Frankreich vorgeschlagen hat. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben», sagte Merkel am Dienstag nach einem Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, in Berlin.

13:34 Steigende Fallzahlen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 483 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 292 . Das sind 98 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 7 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 38.13 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 1.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'717 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 15 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet keine neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 0 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 86 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 9 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 68 Prozent ausgelastet. Davon sind 3 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:29 Massenproduktion von Sputnik V Russland hat mit dem weltgrössten Impfstoffhersteller in Indien ein Abkommen über die Herstellung von mehr als 300 Millionen Dosen Sputnik V pro Jahr geschlossen. Die ersten Dosen sollten dort im September produziert werden, teilte der staatliche Direktinvestmentfonds Russlands RDIF am Dienstag mit. Der weltgrösste Impfstoffhersteller Serum Institute stellt bereits Astra-Zeneca-Impfstoff her. Bei der Auslieferung von Sputnik V hatte der Kreml bereits Lieferengpässe eingeräumt und nach weiteren Möglichkeiten gesucht, um Lieferversprechungen an viele Länder einhalten zu können. Russland wartet zurzeit auf eine vorläufige Zulassung des Vakzins durch die Weltgesundheitsorganisation und durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA). Am Dienstag sagte Dmitrijew, dass er eine EMA-Zulassung aber erst im Herbst erwarte. Es gebe jedoch einen «sehr guten Fortschritt» und einen «positiven Dialog». 02:24 Video «Sputnik V»: Russischer Corona-Impfstoff hoch wirksam Aus Tagesschau vom 02.02.2021. abspielen

12:44 Dritte Impfung für Risikogruppe in Israel Die Zahl der neuen Corona-Fälle ist in Israel auf den höchsten Stand seit Ende März geklettert. 730 neue Fälle seien binnen 24 Stunden gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Die meisten der neuen Fälle stehen nach offiziellen Angaben in Verbindung mit der Delta-Variante des Virus. Unter den Neuinfizierten sind viele jüngere Menschen und auch zweifach Geimpfte. Immungeschwächten Israelis wird inzwischen bereits eine dritte Impfdosis verabreicht. Fast 62 Prozent der 9.3 Millionen Landesbewohner haben bereits eine erste Corona-Impfung erhalten, fast 56 Prozent auch die zweite Dosis. 02:31 Video Aus dem Archiv: Zurück zur Normalität in Israel Aus SRF News vom 23.03.2021. abspielen

12:11 Lockdown in Sydney könnte trotz weniger Infektionen verlängert werden Die australischen Behörden meldeten am Dienstag einen leichten Rückgang der Corona-Fallzahlen in Sydney. Laut der Nachrichtenagentur Reuters gab es am Dienstag noch 89 neue Fälle, während am Montag 112 Infektionen gemeldet worden waren – das Rekordhoch im Jahr 2021. Trotzdem könnte der Lockdown in der grössten Stadt Australiens verlängert werden, dies, um einen Ausbruch der Delta-Variante zu verhindern. Gladys Berejiklian, die Premierministerin von New South Wales, warnte: «Ein Tag ist noch kein Trend.» Die Zahlen würden weiterhin auf- und abspringen. Audio Aus dem Archiv vom 26.6.2021: Sydney erneu im Lockdown 02:27 min, aus HeuteMorgen vom 28.06.2021. abspielen. Laufzeit 02:27 Minuten.

11:52 Malaysia schliesst Impfzentrum wegen 200 infizierten Mitarbeitern Nachdem über 200 medizinische Mitarbeitende und Freiwillige positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren, hat Malaysia am Dienstag ein Massen-Testzentrum im Bundesstaat Selangor geschlossen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AP. Demnach erklärte Malaysias Wissenschaftsminister Khairy Jamaluddin, es sei schwierig festzustellen, ob die Infektionen in dem Zentrum stattgefunden hätten. Er ermahnte jene Personen, die sich seit Freitag in dem Zentrum haben impfen lassen, sich dringend für zehn Tage in Isolation zu begeben, sollten sie Symptome entwickeln. Khairy, der für das nationale Immunisationsprogramm zuständig ist, sagte, das Impfzentrum werde nun gereinigt und die Mitarbeiter würden isoliert. Es soll am Mittwoch mit neuem Personal wieder geöffnet werden. Legende: In einem Impfzentrum in Malaysia wurden über 200 Mitarbeitende positiv auf Corona getestet. Symbolbild/Archiv Keystone

11:24 Israel mit neuem Infektions-Höchststand seit März Die Zahl der neuen Corona-Fälle ist in Israel auf den höchsten Stand seit Ende März geklettert. 730 neue Fälle seien binnen 24 Stunden gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Bei 1.3 Prozent der mehr als 55'000 Getesteten fiel das Ergebnis demnach positiv aus. Die Zahl der Schwerkranken blieb bei 45, es gab auch keine neuen Todesfälle. Die meisten der neuen Fälle stehen nach offiziellen Angaben in Verbindung mit der Delta-Variante. Unter den Neuinfizierten sind viele Jüngere und auch zweifach Geimpfte. Immungeschwächten wird inzwischen bereits eine dritte Impfdosis verabreicht. Der Forscher Eran Segal vom Weizman Institut twitterte, der Anstieg der Neuinfektionen werde zwar auch zu einem Anstieg der Schwerkranken und Todesfälle führen. «Der Prozentsatz der Infizierten, die schwer krank werden oder sterben, ist jedoch deutlich geringer, und es ist nicht zu erwarten, dass wir zur hohen Zahl der Schwerkranken auf dem Höhepunkt der Pandemie zurückkehren werden.»

9:50 Parahotellerie leidet, Campingplätze und Wohnmobile boomen Die Schweizer Parahotellerie kämpft immer noch mit den Nachwehen der Pandemie. Ferienwohnungen und vor allem Jugendherbergen verzeichneten in den ersten drei Monaten von 2021 im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Rückgang bei den Logiernächten. Konkret logierten im ersten Quartal 2021 in Unterkünften der Parahotellerie in der Schweiz rund 3 Millionen Gäste, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Im bereits stark von der Pandemie geprägten ersten Quartal 2020 waren es gut 4,3 Millionen. Die Campingplätze indes verbuchten im ersten Quartal 2021 rund 161'000 Logiernächte und fuhren damit zum Vorjahresquartal ein Plus von rund 74 Prozent ein. Die Beliebtheibt von Campingferien zeigen auch die neusten Zahlen der Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure Auto-Schweiz: In den ersten sechs Monaten von 2021 wurden demnach 4'786 neue Personentransportfahrzeuge immatrikuliert. 4'438 davon waren Camper, die damit im Vergleich zum Vorjahr um über ein Drittel zulegten. 02:11 Video Aus dem Archiv: Camping-Boom in der Schweiz dank Corona Aus Tagesschau vom 23.05.2021. abspielen