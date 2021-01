Der Ticker startet um 6:03 Uhr

8:26 Shutdown-Beginn in Luzern In der Stadt Luzern scheint der zweite Shutdown zur Stosszeit am Morgen keinen grossen Unterschied zu machen – so wirkt es zumindest nach einem Augenschein am Bahnhof. Dieser ist genauso lebendig wie in den letzten Wochen. Die Leute schreiten geschäftig von den Zügen zum Bahnhofausgang oder sie stehen Schlange vor den Take-Away-Ständen. Eine schnelle Umfrage bei einigen Verkäuferinnen dieser Stände bestätigt die Beobachtung. «Wenn ich es mit dem ersten Shutdown vom letzten Frühling vergleiche, hat es heute deutlich mehr Leute», sagt eine der Verkäuferinnen. Auch im Vergleich zu den vergangenen Wochen merke sie keinen grossen Unterschied. «Etwas weniger sind es vielleicht.» Eine andere Verkäuferin weist darauf hin, sie müsse nach wie vor am Eingang stehen, um die Kundinnen und Kunden zu zählen. «Von dem her kommen sicher nicht viel weniger als zuvor.» Sie meint jedoch auch, es seien natürlich immer noch viel weniger als vor der Coronakrise. «Die Touristen fehlen.» Legende: SRF / Lars Gotsch

7:10 Israelische Studie zeigt: Impfungen wirken Einen Monat nach Beginn der massiven Corona-Impfkampagne in Israel zeigen erste Studienergebnisse, dass das Vakzin die Zahl von Neuinfektionen deutlich senkt. Bereits zwei Wochen nach der ersten Dosis des Biontech-Pifzer-Impfstoffs war die Zahl der positiven Corona-Tests bei über 60-Jährigen signifikant niedriger, wie eine Studie der grössten Krankenkasse des Landes ergab. Man habe jedoch keine speziellen Tests initiiert, sondern die Gruppen nur «im echten Leben beobachtet». Die Ergebnisse betreffen Personen die aus verschiedenen Gründen Corona-Tests machen mussten – etwa weil sie Symptome oder mit Erkrankten Kontakt hatten. «Der Anteil der positiv Getesteten – ob symptomatisch oder asymptomatisch – war in der geimpften Gruppe 33 Prozent niedriger als in der nicht geimpften Gruppe», sagte der Epidemiologe Ran Balicer. Er spricht von einem «ermutigenden Ergebnis, das zeigt, dass der Impfstoff auch bei älteren Menschen wirksam ist». Er rechne daher damit, dass die Zahl der schwerkranken Corona-Patienten in Kürze sinken werde.

6:31 Mutiertes Coronavirus: Zwei Hotels in St. Moritz unter Quarantäne Das Gesundheitsamt des Kantons Graubünden stellt zwei Hotelbetriebe in St. Moritz unter Quarantäne, nachdem sich das mutierte Coronavirus dort gehäuft ausgebreitet hatte. In beiden Hotels ordnete das Gesundheitsamt Massentests an, wie die Staatskanzlei bekanntgab. Darüber hinaus werden in St. Moritz die Schulen sowie die Skischulen bis auf Weiteres geschlossen. Auf dem gesamten Gemeindegebiet besteht neu eine Maskentragpflicht.

6:08 Corona-Mutation in Baselland nachgewiesen – Testaktion in Oberwil Laut Angaben der Baselbieter Behörden sollen in einer Primarschule in Oberwil BL alle Schülerinnen und Schüler der 1. bis 3. Klasse sowie deren Familienangehörige auf das Corona-Virus getestet werden. Dabei setzt man auf die neu zur Verfügung stehenden Speicheltests. Die Testaktion wird damit begründet, dass im Kanton Baselland erstmals die mutierte Corona-Virus-Variante aus Grossbritannien nachgewiesen wurde – unter anderem auch bei einem Primarschulkind.