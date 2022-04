Der Ticker startet um 6:33 Uhr

22:33 Fürst Albert II. von Monaco hat Corona Fürst Albert II. von Monaco ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sein Gesundheitszustand gebe aber keinen Anlass zur Sorge, teilt der Fürstenpalast mit. Der monegassische Fürst sei asymptomatisch. Der 64-Jährige werde die Isolationszeit entsprechend aller Vorschriften verbringen. Seine Geschäfte soll er nun aus dem Homeoffice führen. Der Palast teilte mit, dass der Fürst in permanentem Austausch mit seinem Kabinett sei. Legende: Fürst Albert II. von Monaco hat sich mit Corona angesteckt und führt seine Geschäfte derzeit aus dem Homeoffice. Keystone

20:51 Justiz-Staatssekretär zieht nach Lockdown-Party personelle Konsequenzen Im Zusammenhang mit der «Partygate»-Affäre hat Justiz-Staatssekretär David Wolfson seinen Rücktritt eingereicht. Man könne Gesetzesreformen nur umsetzen, wenn man selbst sich an die Gesetze halte, schrieb Wolfson in einem bei Twitter veröffentlichten Brief an Johnson. «Es geht nicht nur um die Frage, was in Downing Street passiert ist oder um Ihr eigenes Verhalten», betonte Wolfson. Es gehe um die offizielle Reaktion auf die Vorgänge. «Da wir offensichtlich in dieser Sache nicht derselben Ansicht sind, muss ich Sie bitten, meinen Rücktritt anzunehmen.» Downing Street hatte am Vortag mitgeteilt, dass Johnson wegen Verstosses gegen die von ihm selbst erlassenen Corona-Regeln einen Strafbescheid erhalten und bezahlt habe. Damit ist er der erste Premierminister, der im Amt gegen das Gesetz verstossen hat. Die Londoner Polizei ermittelt wegen insgesamt zwölf Lockdown-Partys in der Downing Street.

17:59 Covid-Zertifikats-App für Reisen ins Ausland aufdatiert Wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt, bietet die Covid-Zertifikats-App neue Funktion für Reisen ins Ausland. «In der Detailansicht Ihres Covid-Zertifikats können Sie unter ‹Gültigkeit bei Reisen› prüfen, ob Ihr Covid-Zertifikat zum Zeitpunkt der Einreise in Ihr Zielland gültig ist», schreibt das BAG. Dazu müsse man das Land sowie das Einreisedatum auswählen. Danach werde angezeigt, ob das Covid-Zertifikat im entsprechenden Land zum Zeitpunkt der Einreise gültig sei. Das neue Feature werde in den nächsten Tagen verfügbar sein.

16:25 WHO: Pandemie bleibt internationaler Gesundheitsnotstand Die Coronavirus-Pandemie bleibt ein internationaler Gesundheitsnotstand. Das hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf entschieden. Sie schloss sich der Empfehlung unabhängiger Experten an, die sich dagegen ausgesprochen hatten, die Ende Januar 2020 erklärte «gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite» aufzuheben. Der Expertenrat betrachtet die Infektionslage nach der Erklärung eines Notstands alle drei Monate und berät die WHO. Die Ausrufung einer Notlage ist die höchste Alarmstufe, die die WHO verhängen kann. Sie soll den Fokus der Weltgemeinschaft auf ein gefährliches Problem lenken und Regierungen anspornen, Massnahmen zu ergreifen. Länder sind damit auch verpflichtet, Fallzahlen zu melden. Als die WHO die Notlage am 30. Januar 2020 erklärte, waren ausserhalb Chinas rund 100 Infektionen in 21 Ländern bekannt. Inzwischen wurden der WHO weltweit fast 500 Millionen Infektionen und gut sechs Millionen Todesfälle gemeldet.

12:45 Covid-Impfungen verhinderten in Italien viele Todesfälle Impfungen gegen Covid-19 haben im vergangenen Jahr rund 150'000 Todesfälle und acht Millionen Ansteckungsfälle verhindert, wie Schätzungen des italienischen Nationalen Gesundheitsinstituts (ISS) zeigen. Die Studie, die von Anfang 2021 bis Ende Januar dieses Jahres lief, kommt zu dem Schluss, dass die Impfkampagne auch mehr als 500'000 Krankenhauseinweisungen und über 55'000 Einweisungen auf die Intensivstation verhinderte. Italien hat seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 mehr als 161'000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert, die zweithöchste Zahl in Europa nach Grossbritannien. Das Land hat bisher 15.4 Millionen Infektionsfälle gemeldet. Etwa 79 Prozent der Italiener sind vollständig geimpft, 65 Prozent haben einen dritten Booster erhalten, wie Zahlen von «Our World in Data» zeigen.

11:14 Corona-Infektionen in Schanghai gehen trotz Lockdowns weiter hoch Trotz des strengen Lockdowns in Schanghai steigt die Zahl der Corona-Infektionen in der ostchinesischen Hafenstadt weiter an. Die Behörden berichteten am Mittwoch einen Höchststand von 26'330 gemeldeten neuen Ansteckungen am Vortag. Die grosse Mehrheit der Fälle ist asymptomatisch. Schanghai steht im Mittelpunkt der grössten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Die grosse Mehrheit der 26 Millionen Einwohner zählenden Metropole ist trotz der Ankündigung von schrittweisen Lockerungen am Montag weiter von Ausgangssperren betroffen.

9:24 Vierter Impfstoff in der Schweiz steht wohl ab zweitem Quartal 2022 zur Verfügung Nach der Zulassung von Swissmedic des Imfpstoffes Nuvaxovid von Novavax haben das Bundesamt für Gesundheit BAG und die Eidgenössische Kommission für Impffragen EKIF die entsprechende Impfempfehlung publiziert. Der Impfstoff wird im zweiten Quartal in die Schweiz geliefert und umgehend an die Kantone verteilt. Der protein-basierte Impfstoff kommt primär bei Personen zum Einsatz, die aus medizinischen Gründen nicht mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden können. Er steht aber auch anderen Impfwilligen zur Verfügung. Beim Impfstoff des Herstellers Novavax handelt es sich um den vierten Impfstoff, der in der Schweiz zum Einsatz kommt. Er erweitert das Angebot von Impfstoffen gegen Covid-19. Voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 werden 102’000 Impfstoffdosen in der Schweiz eintreffen und anschliessend von der Armeeapotheke an die Kantone ausgeliefert. Die Kantone sind für die Modalitäten der Verimpfung zuständig.

7:43 Super-Impfstoff gesucht: Welches Mittel trotzt auch Varianten? Die Corona-Pandemie wird uns noch lange begleiten. Daher arbeiten Forscher an der Entwicklung besserer Impfstoffe. Die Schutzwirkung bisheriger Präparate kann mit der ständigen Veränderung der Viren nachlassen, wie zuletzt das Beispiel Omikron zeigte. Die verfügbaren Impfungen senken zwar nach wie vor das Risiko von schwerer Erkrankung und Tod erheblich, vor Ansteckung mit dieser Variante aber schützen sie kaum noch. Ziel einer universellen Impfung ist es daher, eine Immunantwort aufzubauen, die auch bei gewissen Abweichungen der Virusstruktur wirksam bleibt. Bei allen heutigen Corona-Impfstoffen steht das Spike-Protein des Virus im Fokus, allerdings verändert sich gerade dieses laufend. Künftige Impfstoffe sollten deshalb auf die Spike-Proteine verschiedener bekannter Virusvarianten zielen. «Die Hoffnung ist, dass man so eine möglichst breite Immunantwort auslöst und damit auch ein Schutz vor kommenden Varianten gegeben ist», erläutert Peggy Riese vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Impfstoffe der kommenden Generation könnten jedoch nicht nur das Spike-Protein, sondern andere, weniger variable Bereiche des Virus als Ziel haben, wie zum Beispiel das sogenannte Nucleocapsid.

6:31 Fedpol-Direktorin warnt vor massiver Zunahme der Gewaltbereitschaft In der Schweiz gibt es eine stark wachsende Zahl an Wutbürgerinnen und Wutbürger, die zu Gewalt bereit sind. Insbesondere in der Corona-Pandemie habe sich dies gezeigt, sagte die Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Unter diesen Wutbürgern gebe es Bewaffnete und auch Personen mit krimineller Vorgeschichte. Viele Exponenten der Covid-Politik würden in einem Ausmass bedroht, das man vorher nicht gekannt habe. Beschimpfungen seien sich auch viele Politiker und Politikerinnen gewohnt. Die Fälle würden gar nicht mehr gemeldet. Das sei ein Armutszeugnis für die politische Kultur in der Schweiz, so della Valle. Drohungen richteten sich inzwischen vermehrt auch gegen die Familien und gegen die Kinder von Politikerinnen und Politikern. Zu den Personen, die geschützt werden müssten, gehörten alle Mitglieder des Bundesrats und des Parlamentes, Bundesangestellte und Bundesrichterinnen und Bundesrichter sowie diplomatische Vertretungen und Staatsgäste. Es seien viele Personen. In jüngster Zeit waren diverse prominente Fälle von Drohungen bekannt geworden. Legende: Della Valle verwies auch darauf, dass Personennahschutz bei den beauftragten Polizeikorps viele Ressourcen binde. Keystone

5:23 Bald 500 Millionen Infektionen nachgewiesen Seit Beginn der Corona-Pandemie vor mehr als zwei Jahren haben sich weltweit nachweislich mehr als 498 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Zählung der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis offizieller Daten. Danach starben mehr als 6.57 Millionen Menschen mit oder an dem Virus. Die höchsten Zahlen weisen die USA auf. Dort wurden über 80.4 Millionen Ansteckungsfälle registriert. Mehr als 987'000 Amerikanerinnen und Amerikaner starben in Zusammenhang mit dem Virus.

3:45 Australier dürfen wieder nach Neuseeland Neuseeland öffnet das erste Mal seit Mitte 2021 wieder seine Grenze für australische Reisende. «Das ist der erste Schritt, um internationale Besucher wieder an unseren Küsten willkommen zu heissen», sagte eine Sprecherin von Air New Zealand. Besucher aus Australien müssen vollständig geimpft sein und dürfen nur mit einem negativen Coronatest ihren Flug nach Neuseeland antreten.

22:38 Flughafen Zürich: Immer noch weit weg vom Vorkrisenniveau Am Flughafen Zürich herrscht wieder mehr Betrieb: Im März flogen laut der Flughafenbetreiberin 1.32 Millionen Personen über den Flughafen Zürich. Das sind mehr als im Vorjahresmonat. Und knapp sechsmal so viele wie noch im März 2021. Im Durchschnitt waren die Flugzeuge wieder um 70 Prozent ausgelastet. Letztmals höher war die Auslastung im vergangenen Oktober. Allerdings ist der grösste Schweizer Flughafen noch immer weit vom Vorkrisenniveau entfernt. Vergleicht man die Zahlen über drei Jahre, zeigt sich: Die Zahlen erreichten nur gut die Hälfte des Niveaus vom März 2019.

21:23 Neue Studie: Geimpfte sind weniger ansteckend als Ungeimpfte Corona-Geimpfte sind bei einer Infektion nicht nur vor schwerer Erkrankung gut geschützt, sie sind auch weniger ansteckend als Ungeimpfte. Anders als bei der Delta-Variante sind bei der Omikron-Variante allerdings drei Impfdosen nötig, um die Menge infektiöser Viruspartikel wirksam zu senken. Das berichten Forschende um Isabella Eckerle und Benjamin Meyer von der Universität Genf im Fachmagazin «Nature Medicine, Link öffnet in einem neuen Fenster». Die Studie bezieht sich auf die Omikron-Subvariante BA.1, nicht auf die mittlerweile auch in der Schweiz dominierende Subvariante BA.2. Zuerst hatte der «Spiegel» darüber berichtet. Die Wissenschaftler hatten zwischen April 2020 und Februar 2022 bei insgesamt 565 Corona-infizierten Menschen innerhalb der ersten fünf Tage nach Symptombeginn Abstriche von der Nasenschleimhaut genommen. Die Untersuchung deckt also quasi den gesamten bisherigen Pandemie-Verlauf ab: Es wurde Infektionen mit der ursprünglich zirkulierenden Variante sowie mit der Delta- und der Omikron-Variante erfasst. Ein Teil der Probanden war ungeimpft, ein anderer Teil war zweifach geimpft oder geboostert. Fast alle Geimpften hatten einen mRNA-Impfstoff bekommen.

17:47 Swissmedic verlängert Haltbarkeit von Corona-Impfstoff Das Heilmittelinstitut Swissmedic hat die Haltbarkeit des Corona-Impfstoffs von Pfizer/Biontech von neun auf zwölf Monate verlängert. Es habe einem Gesuch des Herstellers stattgegeben, heisst es in einer Mitteilung. Dazu prüfte das Institut die eingereichten Stabilitätsdaten und die angepasste Arzneimittelinformation. Die um drei Monate verlängerte Haltbarkeitsfrist tritt rückwirkend in Kraft, gilt also für alle derzeitig vorhandenen und zukünftigen Chargen. Das Gesuch hiess Swissmedic gut, weil bei der Zulassung des Impfstoffs am 19. Dezember 2020 noch nicht genügend Erfahrungswerte zur Haltbarkeit vorlagen. Weitere Gesuche um Verlängerung der Haltbarkeitsfrist sind beim Institut hängig. Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit hat der Bund bis Anfang April rund 21 Millionen Impfdosen erhalten, in den Lagern der Logistikbasis der Armee und der Kantone befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch 7 Millionen Dosen.

15:39 Der 7-Tage-Schnitt bei den Neuinfektionen ist um 38 Prozent gesunken Das Bundesamt für Gesundheit hat heute 39'996 neue Fälle gemeldet, die in der letzten Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in der letzten Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 5884 . Das sind 38 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 1589.62 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 527 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 83 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1359 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 16 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 89 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 19 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 71 Prozent ausgelastet. 11 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 52 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 6 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 31.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 32 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 21'410 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 34 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 32 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 15'727'917 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 1651 Personen pro Tag geimpft. Das sind 18.3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 69.1 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 42.8 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

13:20 «Partygate»: Auch Premierminister Johnson muss Strafgeld zahlen In der «Partygate»-Affäre um Lockdown-Feiern in der Downing Street hat die Londoner Polizei bereits mehr als 50 Strafzahlungen angeordnet. Nun steht fest: Auch der britische Premierminister Boris Johnson muss ein Strafgeld zahlen. Das bestätigte eine Regierungssprecherin der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Man bemühe sich, die immer noch laufenden Ermittlungen schnellstmöglich voranzutreiben, hiess es ferner in einem Statement der Metropolitan Police. Weitere Bescheide könnten folgen. Ende März waren bereits 20 Strafbescheide verhängt worden, seitdem kamen rund 30 weitere hinzu. In den meisten Fällen soll es sich um Geldstrafen von 50 Pfund (rund 60 Franken) handeln. Die «Partygate»-Affäre hatte Premierminister Johnson schwer unter Druck gesetzt. Er musste sich auch gegen Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen seiner Konservativen Partei zur Wehr setzen, da er Partys in seinem Amtssitz geduldet und bei einigen auch dabei gewesen sein soll. 04:17 Video «Partygate»-Untersuchungsbericht veröffentlicht Aus 10 vor 10 vom 31.01.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 17 Sekunden.

12:50 China verteidigt Null-Covid-Strategie Angesichts von Klagen europäischer und anderer ausländischer Unternehmen in China über eine Störung der Lieferketten und des Geschäftsbetriebes durch die strengen chinesischen Corona-Massnahmen hat die Regierung in Peking ihre Null-Covid-Politik verteidigt. Aussenamtssprecher Zhao Lijian sagte, die Auswirkungen seien «begrenzt und kurzzeitig». «Ich denke, dass jedes Protokoll einige Kosten hat, aber verglichen mit der Sicherheit und dem Leben unserer Menschen ist es wert, diesen Preis zu zahlen.» Tatsachen zeigten, dass die Null-Covid-Strategie mit der Realität in China übereinstimme. Es zeige gute Wirkung, wenn man sich die Zahl der Infektionen und der Toten anschaue. Audio Martin AldrovandI: «Ich sehe noch kein Ende dieser Null-Covid-Strategie» 04:07 min, aus SRF 4 News aktuell vom 11.04.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 7 Sekunden.

9:22 Corona in Schanghai: Leichte Lockerung in einzelnen Quartieren – Angst bleibt Die chinesische Regierung hat am Montag die Corona-Massnahmen in der Metropole Schanghai leicht gelockert. Dies wohl auch, weil der Unmut bei den rund 25 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern über den Lockdown immer grösser geworden ist. Von einer Lockerung in «einzelnen Quartieren» war vorerst die Rede. Menschen dürften sich offenbar teilweise zumindest innerhalb der eingemauerten Siedlung frei bewegen und müssten nicht mehr in der Wohnung bleiben, berichtet SRF-China-Korrespondent Martin Aldrovandi unter Hinweis auf einen Bekannten. Für das Verlassen der Siedlung brauche es aber weiterhin einen triftigen Grund und einen Antrag. Bei neuen positiven Fällen könne die Regierung die jetzt geöffneten Siedlungen jederzeit wieder schliessen. Aldrovandi selbst muss weiterhin in der Wohnung seiner Siedlung bleiben. Es habe in den letzten Tagen einige positive Fälle gegeben, bei denen Nachbarn von der Seuchenkontrolle abgeholt worden seien. «Die Angst vor einer Ansteckung und einer Zwangseinweisung in eine Quarantäne-Einrichtung ist bei vielen Menschen immer noch da. Auch bei den Leuten, die sich jetzt etwas freier bewegen können», sagt Aldrovandi. Audio Schanghai-Lockdown: Lockerung in einzelnen Quartieren 05:48 min, aus SRF 4 News aktuell vom 12.04.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 48 Sekunden.

5:01 Schanghai: USA ziehen Personal aus Konsulat ab In dem anhaltenden Corona-Lockdown in Schanghai ziehen die USA nicht zwingend notwendiges Personal aus ihrem Konsulat in der ostchinesischen Hafenmetropole ab. Wie ein Sprecher der US-Botschaft in Peking berichtet, werden die Diplomaten und ihre Familien mit kommerziellen Flügen abreisen. Die Abreise ist demnach kein freiwilliger Schritt der Diplomaten mehr, wie bisher ermöglicht, sondern eine Dienstanweisung. «Unser Einstellungswechsel spiegelt unsere Einschätzung wider, dass es am besten für unsere Mitarbeiter und ihre Familien ist, ihre Zahl zu verringern und den Betrieb herunterzufahren, während wir mit den wechselnden Umständen vor Ort umgehen.» In der teilweise seit zwei Wochen andauernden Ausgangssperre für die 26 Millionen Einwohner des chinesischen Wirtschafts- und Finanzzentrums gab es laute Klagen über unzureichende Lieferungen von Nahrungsmitteln, Problemen mit medizinischer Versorgung oder auch die Trennung von infizierten Kindern von ihren Eltern wegen Quarantäne. 01:55 Video Aus dem Archiv: Lieferengpässe wegen Corona in China Aus Tagesschau vom 08.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.