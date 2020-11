Der Ticker startet um 6:23 Uhr

22:06 Die Pandemie im Zeitraffer Unser Grafik-Video zeigt deutlich, wie sich das Virus von März bis November in der Schweiz verbreitet hat, wie die Zahl der Infektionen im Sommer deutlich zurückging, und wie sie im Herbst in nahezu allen Kantonen deutlich angestiegen ist. Auffällig: In beiden Wellen zeigt sich deutlich, dass die Westschweizer Kantone besonders betroffen sind. Einzig die Kantone Glarus und Nidwalden wiesen Mitte November einen 7-Tage-Schnitt von weniger als 21 Neuinfektionen auf.

21:34 In den Niederlanden wird impfen gratis und freiwillig sein Sobald ein Corona-Impfstoff zur Verfügung steht, können Niederländer sich gratis und freiwillig impfen lassen. Eine Verpflichtung werde es nicht geben, kündigte das Gesundheitsministerium in Den Haag an. Als erste Gruppe sollen Menschen über 60 Jahre, besonders Gefährdete und Pflegepersonal an der Reihe sein. Das Ministerium erwartet, dass etwa 3,5 Millionen Niederländer im ersten Quartal des neuen Jahres geimpft werden können. Da sehr wahrscheinlich nicht sofort genügend Dosen des Impfstoffes für die rund 17 Millionen Einwohner vorliegen würden, sollten sie in Staffeln geimpft werden.

21:18 Tschechien lockert vorsichtig die Pandemie-Massnahmen Tschechien senkt seine Corona-Warnstufe von der höchsten auf die zweithöchste der fünf Stufen. Das gelte von Montag an, sagte Gesundheitsminister Jan Blatný nach einer Kabinettssitzung. Der Mediziner appellierte an die Bevölkerung, sich weiter verantwortungsvoll zu verhandeln. Die Pandemie sei «unberechenbar». Das neue Warnstufen-System «Pes» (tschechisch für «Hund») gilt erst seit wenigen Tagen. Die nächtliche Ausgangssperre beginnt künftig erst um 23.00 Uhr, zwei Stunden später als bisher. Die Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte dürfen abends länger öffnen. Es dürfen sich bis zu sechs statt bisher zwei Menschen versammeln. Die meisten anderen Massnahmen bleiben unverändert, wie etwa die Schliessung der Restaurants und die Maskenpflicht im Freien und in Innenräumen. Der EU-Mitgliedstaat mit knapp 10,7 Millionen Einwohnern ist stark von der Corona-Pandemie betroffen. Der Notstand wurde bis zum 12. Dezember verlängert. Legende: Keystone / Archiv

20:08 G20 stellt Pandemie in den Fokus ihres Gipfels Die G20-Staaten rücken die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Folgen in den Fokus. In Auszügen eines Entwurfs für eine Abschlusserklärung zu ihrem Video-Gipfel am Wochenende heisst es, die Gruppe werde alles ihr mögliche tun, um die Pandemie einzudämmen und Leben, Jobs und Einkommen zu schützen. Zugleich warnen die 20 Industrie- und Schwellenländer, dass die globale wirtschaftliche Erholung «unausgeglichen, höchst unsicher» bleibe und mit «erhöhten Abwärtsrisiken»behaftet sei. Einige Länder bräuchten womöglich weiterreichende Schuldenerleichterungen. Die Pandemie treffe die Schwächsten in der Gesellschaft am härtesten. Die Regierungen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer und Präsidenten internationaler Organisationen wie des Internationalen Währungsfonds (IWF) oder der Weltbank werden am Samstag und Sonntag in Videogesprächen unter saudi-arabischem Vorsitz über die Corona-Pandemie, den damit verbundenen Wirtschaftseinbruch, den Klimawandel oder die Verschuldungssituation ärmerer Staaten diskutieren.

19:21 80 Milliarden Dollar für Airlines 70 bis 80 Milliarden US-Dollar: So viel Geld brauchen Fluggesellschaften weltweit zusätzlich, damit sie die Coronakrise in den kommenden Monaten überstehen. Sonst würden einige Fluggesellschaften nicht überleben. Das sagte der Chef des internationalen Luftverkehresverbands Iata auf dem Luftfahrtforum in Paris. Bis jetzt haben die Fluggesellschaften weltweit rund 160 Milliarden Dollar Corona-Hilfe bekommen. Erst im Jahr 2024 werde der Luftverkehr das Vorkrisen-Niveau erreichen, so die Prognose des Luftverkehrsverbands Iata. Legende: Wie die Swiss sind zahlreiche Airlines weltweit von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Keystone

18:55 Sind PCR-Tests unpräzise? Die Behauptung im FakeCheck In den sozialen Medien kursieren zahlreiche Videos, die PCR-Tests zum Nachweis des Coronavirus infrage stellen. Ist die Kritik am Test mittels Nasen-Rachen-Abstrich berechtigt? Das FakeCheck-Video klärt auf. 04:06 Video Sind PCR-Tests unpräzise? Aus SRF News vom 20.11.2020. abspielen

18:31 Kanton stockt Hilfen für Härtefälle auf Der Kanton Zug will Härtefälle in der Corona-Pandemie stärker unterstützen. Statt der bisher in Aussicht gestellten 44 Millionen Franken beantragt der Regierungsrat einen Rahmenkredit von maximal 66.1 Millionen Franken. Dies, weil der Bund seinen Beitrag erhöhen will. Der Bundesanteil für Zug belaufe sich neu auf 16.3 Millionen Franken, teilte Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Von der Gesamtsumme seien sechs Millionen Franken als A-fonds-perdu-Beiträge. Bei den Krediten, die über zehn Jahre laufen und anfänglich zinsfrei sind, rechne man zudem mit einem Ausfallrisiko von 30 Prozent.

17:52 Madrid riegelt sich ab Zur weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie riegelt sich Madrid zwischen dem 4. und dem 13. Dezember ab. Dieser Zeitraum sei wegen der zwei Feiertage am 7. und 8. Dezember gewählt worden, erklärte am Freitag der Vizeminister für Gesundheit der spanischen Hauptstadt-Region, Antonio Zapatero. «Die Mobilität um diese Zeit herum mit dem langen Wochenende und den Brückentagen ist normalerweise so gross, dass wir diese Massnahme ergreifen mussten.»

17:19 Grenze zu Deutschland soll offen bleiben Der Grenzverkehr zwischen der Schweiz und Deutschland soll während der zweiten Welle offen bleiben. Dafür machen sich die sieben Grenzkantone und das deutsche Bundesland Baden-Württemberg stark. Die Zusammenarbeit bei der Corona-Bekämpfung solle gestärkt werden. Das gemeinsame Ziel sei es, aus den Erfahrungen der ersten Welle zu lernen und ein koordiniertes und zielgerichtetes Vorgehen in der Grenzregion zu fördern. Das steht in einer gemeinsamen Erklärung des Bundeslandes Baden-Württemberg und der Kantone Aargau, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, St. Gallen sowie Thurgau und Zürich. Legende: Im Frühling gab es an den Grenzen zwischen der Schweiz und Deutschland noch umfassende Kontrollen und Einreiseverbote. Keystone (Archiv)

16:50 Basler Wirte sind erschüttert Der Präsident vom Basler Wirtverband, Maurus Ebneter, spricht von einem weiteren schweren Schlag für das Gastgewerbe. «Ich hätte mir gewünscht, die Basler Regierung hätte die Nerven behalten», sagt Ebneter. Es sei problematisch, dass Basel-Stadt einen Alleingang wagt und in den Nachbarskantonen die Restaurants und Bars offenbleiben. «Entweder sind die Zahlen so erschreckend hoch, dass die ganze Region helfen muss, die Situation zu bewältigen. Oder die Zahlen sind nicht so hoch und es würde auch ohne diese drastischen Massnahmen gehen», sagt Ebneter. Dies würde bedeuten, dass Basel-Stadt den falschen Weg einschlägt. Audio Der Präsident des Wirtverbands Maurus Ebneter kritisiert im Interview den Basler Alleingang scharf. 01:56 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 20.11.2020. abspielen. Laufzeit 01:56 Minuten.

15:54 Griechische Privatkliniken müssen Corona-Patienten aufnehmen Zwei Privatkliniken in Thessaloniki müssen auf Anordnung der griechischen Regierung seit heute 200 Plätze für Corona-Patienten zur Verfügung stellen. Möglich wurde dies durch ein kürzlich verabschiedetes Pandemie-Gesetz. Die Anordnung erfolgte, nachdem sich die neun Privatkliniken in Thessaloniki geweigert hatten, Corona-Patienten aufzunehmen. In der Hafenstadt sind in den staatlichen Krankenhäusern nur noch acht Corona-Intensivbetten frei, berichtete die Tageszeitung «Kathimerini». In Athen seien es nur noch 45. Der griechische Privatklinik-Verband begründete die Weigerung, dass die Kliniken nicht für Corona ausgestattet seien. Es mangle an Möglichkeiten, die Patienten zu isolieren, auch sei das Personal nicht für die Behandlung dieser Kranken geschult. Man habe stattdessen angeboten, den staatlichen Krankenhäusern 1000 andere Patienten abzunehmen.

15:35 Trotz Ansteckungs-Rückgang: Wallis verlängert Einschränkungen Im Kanton Wallis bleiben öffentliche Einrichtungen wie Restaurants, Bars, Kinos, Theater oder Museen rund zwei Wochen länger geschlossen als ursprünglich geplant. Die Walliser Regierung teilte mit, dass die Einschränkungen bis am 13. Dezember verlängert werden. Dies gilt auch für die Bestimmungen für private und öffentliche Veranstaltungen. Im Wallis sind Veranstaltungen und Aktivitäten mit mehr als zehn Menschen untersagt. Die Massnahmen hätten ihre Wirkung gezeigt, sagte Christophe Darbellay, Präsident des Staatsrats: «Die Zahl der neuen Fälle geht zurück. Als wir die Massnahmen ergriffen haben, gab es noch 900 Neuansteckungen pro Tag. Heute sind es noch 200.» Der Druck auf das Gesundheitssystem sei aber weiterhin hoch, darum sei es nötig, die Massnahmen zu verlängern.

15:09 Basel schliesst für drei Wochen alle Restaurants Basel-Stadt verschärft die Einschränkungen wegen steigender Corona-Zahlen. Denn entgegen dem Trend steigen die Ansteckungen in Basel weiterhin. Ab kommendem Montag müssen darum sämtliche Restaurants und Bars schliessen. Ebenfalls ihren Betrieb einstellen müssen Fitness- und Tanzstudios, Wellnessanbieter, Jugendtreffpunkte, Turnhallen und Eissportanlagen. Ausserdem dürfen nur noch Veranstaltungen mit maximal 15 Personen stattfinden. Der Kanton stellt weitere Hilfsgelder in Aussicht, um die Auswirkungen auf die betroffenen Betriebe möglichst abzufedern. Die Massnahmen gelten bis zum 13. Dezember. Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (CVP) sagte an der Online-Medienkonferenz: «Es ist der Regierung bewusst, dass die Einschränkungen hart sind. Aber so wie in den letzten Wochen kann es nicht weitergehen.» In Basel-Stadt gehen die Fallzahlen entgegen dem schweizweiten Trend nicht zurück. So vermeldete der Stadtkanton am Freitag 110 und am Donnerstag 105 Neuansteckungen und vier Todesfälle. Engelberger hatte vergangene Woche bereits angekündigt, dass der Kanton die Schutzmassnahmen verschärfen werde, wenn sich die Zahlen der Neuinfektionen und Hospitalisierungen nicht deutlich zurückentwickeln würden.

15:06 Sind die Schnelltests genug genau? Die Validierungs-Studien hätten gezeigt, dass die Schnelltests zuverlässig arbeiteten, meint Virginie Masserey. Bei Menschen mit Symptomen funktionieren sie gut, weil da die Viruslast im Rachenraum sehr hoch ist. Deshalb empfehle man auch, darauf zurückzugreifen.

15:05 Unterschiede zwischen West- und Deutschschweiz In der französischsprachigen Westschweiz gibt es mehr Infektionen als in der Deutschweiz. Woran das liege, will ein Journalist wissen – vielleicht an der Küsschen-Kultur? Virginie Masserey vom BAG: «Ich habe dafür keine Erklärung. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage, die eine Erklärung erlaubt.» Möglich seien kulturelle Unterschiede, aber sicher sei das nicht.

14:59 Warum wird im Altersheim bei einem positiven Schnelltest noch ein PCR-Test gemacht? Wenn es klinisch wird, setze man primär auf den PCR-Test, antwortet der Kantonsarzt. In Altersheimen in Basel wolle man mit den Schnelltests eine psychologische Sicherheit für die Mitarbeiter gewährleisten.

14:55 Spielt Herdenimmunität eine Rolle beim Zahlenrückgang? Spielt die Herdenimmunität beim Rückgang der Zahlen schon eine Rolle? Nein, das denke sie nicht, antwortet Virginie Masserey vom BAG. Der Rückgang liege wohl eher an der besseren Einhaltung der Massnahmen.

14:54 Soll man sich bei einem Kratzen im Hals testen lassen? Ja, meint der Basler Kantonsarzt. Zu Beginn hätte man hier noch eine andere Strategie verfolgt, jetzt solle man sich aber beim Auftreten von Symptomen sofort testen lassen.