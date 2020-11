Der Ticker startet um 6:23 Uhr

15:54 Griechische Privatkliniken müssen Corona-Patienten aufnehmen Zwei Privatkliniken in Thessaloniki müssen auf Anordnung der griechischen Regierung seit heute 200 Plätze für Corona-Patienten zur Verfügung stellen. Möglich wurde dies durch ein kürzlich verabschiedetes Pandemie-Gesetz. Die Anordnung erfolgte, nachdem sich die neun Privatkliniken in Thessaloniki geweigert hatten, Corona-Patienten aufzunehmen. In der Hafenstadt sind in den staatlichen Krankenhäusern nur noch acht Corona-Intensivbetten frei, berichtete die Tageszeitung «Kathimerini». In Athen seien es nur noch 45. Der griechische Privatklinik-Verband begründete die Weigerung, dass die Kliniken nicht für Corona ausgestattet seien. Es mangle an Möglichkeiten, die Patienten zu isolieren, auch sei das Personal nicht für die Behandlung dieser Kranken geschult. Man habe stattdessen angeboten, den staatlichen Krankenhäusern 1000 andere Patienten abzunehmen.

15:35 Trotz Ansteckungs-Rückgang: Wallis verlängert Einschränkungen Im Kanton Wallis bleiben öffentliche Einrichtungen wie Restaurants, Bars, Kinos, Theater oder Museen rund zwei Wochen länger geschlossen als ursprünglich geplant. Die Walliser Regierung teilte mit, dass die Einschränkungen bis am 13. Dezember verlängert werden. Dies gilt auch für die Bestimmungen für private und öffentliche Veranstaltungen. Im Wallis sind Veranstaltungen und Aktivitäten mit mehr als zehn Menschen untersagt. Die Massnahmen hätten ihre Wirkung gezeigt, sagte Christophe Darbellay, Präsident des Staatsrats: «Die Zahl der neuen Fälle geht zurück. Als wir die Massnahmen ergriffen haben, gab es noch 900 Neuansteckungen pro Tag. Heute sind es noch 200.» Der Druck auf das Gesundheitssystem sei aber weiterhin hoch, darum sei es nötig, die Massnahmen zu verlängern.

15:09 Basel schliesst für drei Wochen alle Restaurants Basel-Stadt verschärft die Einschränkungen wegen steigender Corona-Zahlen. Denn entgegen dem Trend steigen die Ansteckungen in Basel weiterhin. Ab kommendem Montag müssen darum sämtliche Restaurants und Bars schliessen. Ebenfalls ihren Betrieb einstellen müssen Fitness- und Tanzstudios, Wellnessanbieter, Jugendtreffpunkte, Turnhallen und Eissportanlagen. Ausserdem dürfen nur noch Veranstaltungen mit maximal 15 Personen stattfinden. Der Kanton stellt weitere Hilfsgelder in Aussicht, um die Auswirkungen auf die betroffenen Betriebe möglichst abzufedern. Die Massnahmen gelten bis zum 13. Dezember. Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (CVP) sagte an der Online-Medienkonferenz: «Es ist der Regierung bewusst, dass die Einschränkungen hart sind. Aber so wie in den letzten Wochen kann es nicht weitergehen.» In Basel-Stadt gehen die Fallzahlen entgegen dem schweizweiten Trend nicht zurück. So vermeldete der Stadtkanton am Freitag 110 und am Donnerstag 105 Neuansteckungen und vier Todesfälle. Engelberger hatte vergangene Woche bereits angekündigt, dass der Kanton die Schutzmassnahmen verschärfen werde, wenn sich die Zahlen der Neuinfektionen und Hospitalisierungen nicht deutlich zurückentwickeln würden.

15:06 Sind die Schnelltests genug genau? Die Validierungs-Studien hätten gezeigt, dass die Schnelltests zuverlässig arbeiteten, meint Virginie Masserey. Bei Menschen mit Symptomen funktionieren sie gut, weil da die Viruslast im Rachenraum sehr hoch ist. Deshalb empfehle man auch, darauf zurückzugreifen.

15:05 Unterschiede zwischen West- und Deutschschweiz In der französischsprachigen Westschweiz gibt es mehr Infektionen als in der Deutschweiz. Woran das liege, will ein Journalist wissen – vielleicht an der Küsschen-Kultur? Virginie Masserey vom BAG: «Ich habe dafür keine Erklärung. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage, die eine Erklärung erlaubt.» Möglich seien kulturelle Unterschiede, aber sicher sei das nicht.

14:59 Warum wird im Altersheim bei einem positiven Schnelltest noch ein PCR-Test gemacht? Wenn es klinisch wird, setze man primär auf den PCR-Test, antwortet der Kantonsarzt. In Altersheimen in Basel wolle man mit den Schnelltests eine psychologische Sicherheit für die Mitarbeiter gewährleisten.

14:55 Spielt Herdenimmunität eine Rolle beim Zahlenrückgang? Spielt die Herdenimmunität beim Rückgang der Zahlen schon eine Rolle? Nein, das denke sie nicht, antwortet Virginie Masserey vom BAG. Der Rückgang liege wohl eher an der besseren Einhaltung der Massnahmen.

14:54 Soll man sich bei einem Kratzen im Hals testen lassen? Ja, meint der Basler Kantonsarzt. Zu Beginn hätte man hier noch eine andere Strategie verfolgt, jetzt solle man sich aber beim Auftreten von Symptomen sofort testen lassen.

14:52 Kommunikationskampagne zu Weihnachten? Werden die Tipps zu Weihnachten noch öffentlich kommuniziert? Das BAG mache sich dazu Gedanken, so Virginie Masserey. Es gehe nicht nur um Verbote, sondern darum, gut informiert zu handeln. Das BAG bereite dazu etwas vor. Auch Kantonsarzt Steffen sagt, man bereite dazu kommunikativ etwas vor. Es sei aber wichtig zu betonen, dass auch über Weihnachten hinaus die Massnahmen einzuhalten seien.

14:51 Was ist mit dem Fondue-Chinoise und der Maske an Weihnachten? Fondue-Chinoise sind auch sonst ein hygienisches Thema, meint der Basler Kantonsarzt. Aber man könne zum Beispiel zwei Sets nutzen, nach Haushalten getrennt. Ein Topf sei aber nicht empfehlenswert. Im Privaten würde der Kantonsarzt primär auf den Abstand achten und weniger auf die Maske setzen. Im Umgang mit Risikopersonen kann aber eine Maske zu einem grösseren Sicherheitsgefühl führen. 00:32 Video Thomas Steffen: «Fondue Chinoise zu zehnt empfiehlt sich nicht» Aus News-Clip vom 20.11.2020. abspielen

14:47 Antigen-Tests nur für Menschen mit Symptomen Antigen-Tests sind derzeit nur für Menschen mit Symptomen vorgesehen. Diese Tests breit anzuwenden – also auch bei symptomlosen Personen – sei kompliziert und momentan nicht vorgesehen, antwortet Virginie Masserey auf die Frage eines Journalisten.

14:42 Wie wird man Missbräuche bei der Härtefallunterstützung vermeiden? Martin Walker, Vizedirektor und Leiter Ausgabenpolitik bei der Eidgenössischen Finanzverwaltung EFV sagt dazu: Dafür seien in erster Linie die Kantone zuständig. Diese hätten Zugang zu den Daten bekommen. Das sollte den Kantonen eine ausreichende Grundlage für die Missbrauchsbekämpfung geben.

14:41 Lockerung für Chorproben? Vereinsaktivitäten und insbesondere Chorproben sind verboten, dagegen gibt es eine Petition. Was hält Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt, von einer möglichen Lockerung? Denkbar sei alles, aber generell gelte: «Wenn man zu schnell auf den Rückgang der Zahlen reagiert, sind wir schnell bei zu wenig Massnahmen und bei einer dritten Welle», betont Steffen. Man brauche ein wenig mehr Zeit. Sonst gebe es eine reale Gefahr, dass die Zahlen wieder hochschnellen. Steffen plädiert dafür, nachhaltiger und vorsichtiger vorzugehen. 00:31 Video Thomas Steffen: «Wenn wir die Massnahmen zu schnell lockern, dann sind wir zu schnell bei wenig Massnahmen» Aus News-Clip vom 20.11.2020. abspielen

14:39 Warum ist die Sterblichkeit in der Schweiz so hoch? Masserey meint, dass ein Grund dafür sein könnte, dass es an der hohen Inzidenz in der Schweiz liege. Da sei es klar, dass auch die Todesrate höher sei.

14:38 Frage zu Impfstoffen Auf die Frage, wie Impfstoffe in die Schweiz kommen und welche Infrastruktur aufgebaut wird, antwortet Virginie Masserey, dass sie dazu keine Auskunft geben könne, das werde momentan abgeklärt. Man werde aber wohl vor allem auf bestehende Infrastruktur zurückgreifen.

14:35 Sind alle Tests gratis? Ein Journalist möchte wissen, ob die Tests nur in den Testzentren oder überall gratis sind. Der Bund übernehme die Kosten für den Test, es gebe keinen Selbstbehalt, so Virginie Masserey, wo immer auch man den Test durchführen lasse. Das gelte allerdings nur bei Menschen mit Symptomen oder bei Menschen, die Kontakt zu einem Infizierten hatten. 00:36 Video Virginie Masserey: «Die Tests sind gratis, wenn die Kriterien erfüllt sind» Aus News-Clip vom 20.11.2020. abspielen

14:34 Kritik an den Schnelltests – sei zu aufwändig Virginie Masserey meint, es sei etwas Neues und auch die elektronische Übermittlung ans BAG sei neu und daran müsse man sich nun gewöhnen. Man sei gerade daran, das Ganze zu vereinfachen. Der Kantonsarzt meint, dass der PCR in einer kleinen Hausarztpraxis schneller sei zu übermitteln. Man merke aber, dass es grössere Gebilde gebe zum Beispiel Apotheken oder Arzt-Gemeinschaften, die Schnelltests anbieten wollen. Steffen geht davon aus, dass die Schnelltests primär in Testzentren eingesetzt werden. In Basel setze man nun den Schnelltest bei Mitarbeitern in Altersheimen ein, um den Mitarbeitern ein Sicherheitsgefühl zu geben.

14:29 Seco: experimentelle Statistiken zeigen aktuelle konjunkturelle Entwicklungen Ronald Indergand, Leiter Ressort Konjunktur am Seco, nimmt Stellung zu einer experimentellen Statistik des Seco. Das BIP sei historisch eingebrochen. Trotzdem schlage sich die Schweiz relativ gut, verglichen mit anderen Ländern. Im dritten Quartal war eine recht zügige Erholung festzustellen. Das Problem sei, dass die Zahlen zeitverzögert kämen und die Entwicklung sehr dynamisch sei. Deshalb habe man in letzter Zeit begonnen, Hochfrequenzindikatoren, also Echtzeitdaten, anzuschauen. Das sind Wochen- und Tagesdaten, sodass man Aussagen über die derzeitige Konjunktur treffen kann. Experimentell nutze man neun Indikatoren, um die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung zu interpretieren. Diese Indikatoren, diese experimentelle Statistik, seien aber kein Ersatz für das BIP. Ihr Vorteil sei, dass sie sehr schnell verfügbar seien. Die Daten sollen regelmässig jeweils am Mittwoch aktualisiert werden.