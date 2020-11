Der Ticker startet um 6:30 Uhr

16:29 BAG gibt Tipps für sichere Feiertage Das BAG sagt, auf Weihnachtsfeiern mit Familie und Freunden müsse nicht verzichtet werden. Es gelte jedoch frühzeitig zu planen und Ansteckungen zu vermeiden. Folgendes gelte es zu beachten: Einkaufen: Frühzeitig einkaufen, um Gedränge zu vermeiden: Abstand einhalten, Stosszeiten meiden, kontaktlos bezahlen

Frühzeitig einkaufen, um Gedränge zu vermeiden: Abstand einhalten, Stosszeiten meiden, kontaktlos bezahlen Festplanung: Zwei Wochen vor dem Fest so wenig Leute wie möglich treffen, Regeln am Fest und Sitzordnung vorgängig festlegen, gefährdete Personen schützen, in grossen Räumen oder teilweise draussen feiern, Menüplanung anpassen

Zwei Wochen vor dem Fest so wenig Leute wie möglich treffen, Regeln am Fest und Sitzordnung vorgängig festlegen, gefährdete Personen schützen, in grossen Räumen oder teilweise draussen feiern, Menüplanung anpassen Am Fest: Wenig enge Kontakte, Begrüssung mit Distanz, kein Singen, regelmässig Lüften, Abstand, Handhygiene, Masken

Wenig enge Kontakte, Begrüssung mit Distanz, kein Singen, regelmässig Lüften, Abstand, Handhygiene, Masken Nach dem Fest: Kontakte einschränken, Festort putzen

16:07 Bern: Gastrobetriebe dürfen nur noch bis 21 Uhr öffnen Der Kanton Bern verschärft die Massnahmen für den Gastrobereich. Ab Montag müssen Restaurants und Bars um 21 Uhr schliessen – nicht, wie bis anhin um 23 Uhr. Zudem dürfen neu maximal 50 statt 100 Gäste bewirtet werden. Nicht betroffen von den Massnahmen sind Take-Away-Betriebe. Auch Hotelgäste dürfen abends länger bewirtet werden. Beschlossen wurden die Massnahmen von der Berner Regierung in Zusammenarbeit mit dem Branchenverband Gastro Bern, wie der Kanton Bern heute an einer Medienkonferenz mitteilte. Die Massnahmen wurden erlassen, weil die Fallzahlen im Kanton Bern auf hohem Niveau stagnieren, wie die Regierung am mitteilt. Die vorverlegte Sperrstunde gelte einstweilen für zwei Wochen. Gleichzeitig hat die Regierung die feste Absicht, analog der Bundesregelung den Kultur- und Sportinstitutionen ab dem 14. Dezember. Wieder eine Öffnung zu erlauben und bis zu 50 Personen gleichzeitig den Besuch von Gottesdiensten zu gestatten. Damit möchte der Regierungsrat der Bevölkerung im Hinblick auf die Festtage eine Perspektive verschaffen.

14:58 Skifahren: «Wichtig, dass es bei Nichtbefolgen der Regeln Konsequenzen gibt» Wie das BAG zur Öffnung der Skigebiete stehe, lautet eine Frage. Masserey betont, dass die Umsetzung der Schutzkonzepte wichtig sei und bei den Kantonen liege. «Es ist wichtig, dass die normalen Regeln wie in den Städten eingehalten werden können: Abstand, Masken.» Steffen ergänzt, es sei auch wichtig, dass es dann schnell Konsequenzen haben werde, wenn die Massnahmen in den Skigebieten nicht eingehalten würden. Damit ist die Pressekonferenz des BAG beendet. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Wir halten Sie selbstverständlich hier im Liveticker oder bei unseren Kollegen von Radio und TV über die Coronakrise auf dem Laufenden. 01:47 Video Masserey: «Wichtig, dass es bei Nichtbefolgen der Regeln Konsequenzen gibt» Aus News-Clip vom 27.11.2020. abspielen

14:55 Impfen in Kantonen: Noch vieles im Argen Auf die Frage einer Journalistin, warum Basel schon von einem konkreten Impfzentrum sprechen könne, andere Kantone nicht, erläutert Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt, Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, dass in dieser Hinsicht noch Vieles unklar sei. Im Moment sei man an verschiedenen Konzepten der Kühlung der Impfstoffe dran. Man sei hier auf einer Spur, auf der man schon vieles wisse, vieles aber auch noch im Argen liege. Insgesamt komme man aber gut vorwärts.

14:52 Masserey: «Wir testen in der Schweiz nur symptomatische Personen» Masserey auf die Frage, warum es in der Schweiz keine Massentests gebe. «Wir testen weiterhin nur symptomatische Personen.» Massentests seien mit den derzeitigen Tests aus Sicht des BAG nicht sinnvoll. Das könne sich aber natürlich in Zukunft ändern.

14:51 Masserey: «Schweiz steht bei der Impfung anderen Ländern nicht nach» Ein Journalist fragt nach der Impfung, die in anderen Ländern offenbar schneller ermöglicht werden könne. Masserey spricht hier von einem «Kommunikations- und nicht einem Tempo-Unterschied.» Es gebe einen guten Grund, warum die Schweiz langsamer sei als Deutschland. Deutschland und andere Länder hätten halt schon kommuniziert, dass man bald impfe, die Schweiz nicht. Aber «wir werden den anderen Ländern in nichts nicht nachstehen, was die Impfung angeht», betont Masserey. Ob denn in jenen Ländern wirklich schon geimpft werde, werde man sehen. «Niemand hat die Phase-3-Studien gesehen. Kein Mensch kann sagen sehen, ab wann geimpft werden kann.» 00:28 Video Masserey zum Impfstart: «Eine Frage der Kommunikation» (franz.) Aus News-Clip vom 27.11.2020. abspielen

14:44 Wann kommt die Teststrategie für Pflegeheime? Frage: In Nachbarstaaten werden Alters- und Pflegeheime systematisch durchgetestet. Warum gibt es in der Schweiz noch immer keine nationale Empfehlung dazu? Masserey sagt, es sei ja den Kantonen freigestellt, auch Tests in Heimen zu empfehlen und zu machen, ohne dass es eine Bundesempfehlung gebe. Für eine Empfehlung des Bundes werde eben mit vielen Experten, den Kantonen und anderen Stakeholdern diskutiert, um eine sinnvolle und breit abgestützte Empfehlung zu erhalten. «Es sollte aber bald der Fall sein, vielleicht schon nächste Woche.»

14:41 Jakob: «Nicht viele Missbrauchsfälle bei Corona-Entschädigungen» Ein Journalist fragt Jakob, Leiter der Direktion für Standortförderung SECO, nach den berichteten Missbrauchsfällen, bei denen Unternehmen zu Unrecht Hilfe beantragt hätten. Von etwas mehr als 4000 Fällen hätten nur 260 Strafverfahren nach sich gezogen, antwortet Jakob. Das sei nicht viel. Bei einigen sei keine kriminelle Energie ersichtlich gewesen. Die betroffenen Unternehmen hätten die finanzielle Unterstützung, die ihnen nicht zusteht, sofort zurückgezahlt.

14:38 Sind die Kantone zu wenig strikt? Was sagt man den Kantonen, die weiterhin steigende Zahlen haben? Müssen diese jetzt härtere Massnahmen ergreifen, will eine Journalistin wissen. Masserey sagt, die Kantone seien da gefordert, sie müssten, wenn es erforderlich sei, zusätzliche Massnahmen ergreifen. Das BAG sei dafür mit den Kantonen ständig in Kommunikation.

14:36 Warum wird weniger getestet? Eine Journalistin fragt, weshalb die Testrate sinke. Dazu Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle, BAG: «Entweder sind die Leute weniger krank, was die positive Erklärung wäre. Oder die Leute zögern, weil sie nicht in Isolation oder Quarantäne wollen.» Deshalb mahne das BAG ja auch an, dass die Menschen nicht zögerten, weil man von spätestens von Beginn der Symptome an ansteckend sei. Und wer vor einer Isolation Angst habe, solle hier doch präventiv agieren. Damit die Massnahmen im Idealfall wegfielen. «Das ist das, was wir fast mantra-artig wiederholen.»

14:33 Nationale Strategie für Schnelltests? Journalistenfrage zu den Schnelltests: «Es scheint die Kantone handhaben den Einsatz der Schnelltests ganz unterschiedlich. Wird es da Vorgaben vom Bund geben?» Steffen sagt, in Basel werden die Tests jetzt dann auch Apotheken angeboten. «Nicht für Risikogruppen und nur wenige Tage nach den ersten Symptomen.» Sie würden etwa den Einsatz von Schnelltests in Pflegeheimen mit dem Bund diskutieren, sodass es da Empfehlungen für die ganze Schweiz geben werde. Masserey fügt an, es gebe genügend PCR-Tests derzeit. Das sei weiterhin der Goldstandard.

14:27 1 Milliarde Franken für Härtefälle - 680 Millionen vom Bund Erik Jakob, Leiter der Direktion für Standortförderung SECO, übernimmt. Er sei sich bewusst, dass sich viele Unternehmen in schwieriger Situation befänden. Dafür sei die Härtefallverordnung da, die am Mittwoch verabschiedet wurde. Eine Woche zuvor sei beantragt worden, dass die finanzielle Unterstützung auf eine Milliarde Franken erhöht werde. Der Bund wolle das Gros davon übernehmen, mit 680 Millionen rund zwei Drittel, die Kantone mit 320 Millionen rund einen Drittel. Die konkrete Ausgestaltung der Härtefallverordnung obliege den Kantonen. Die Kantone würden sowohl die Branchen wie auch die Unternehmen besser kennen. Ferner gäbe es grosse regionale Unterschiede, was die Betroffenheit der Branchen betreffe. Die Härtefallunterstützung des Bundes ziele derweil auf das Abfedern von kantonalen und regionalen Schwierigkeiten ab. Dies gemäss dem Subisidiaritätsprinzip, das typisch schweizerisch sei. «Die Kantone geben Gas und machen einen super Job», betont Jakob in diesem Zusammenhang. 00:42 Video Erik Jakob: «Die Unterstützung von Bund und Kantonen wird auf eine Milliarde Franken erhöht» Aus News-Clip vom 27.11.2020. abspielen

14:19 Steffen: «Schweizer Weg kann nur funktionieren, wenn ihn alle mitgehen» Kantonsarzt Steffen: «Wir stellen fest, dass Schutzkonzepte vor allem im Arbeitsumfeld gut eingehalten werden.» So können viele Quarantänemassnahmen verhindert werden. Weniger gut funktioniert das, wie er das täglich in der Praxis sehe, im Privaten. «Kurz: da wo's heimelig wird.» Da könnte mehr Disziplin viele Quarantänen verhindern. Auch sagt Steffen: Der Schweizer Sonderweg in Europa mit nur regionalen Teil-Slowdowns könne nur funktionieren, wenn der Grossteil der Bevölkerung mitmache und die Massnahmen befolge. «Sonst wird das auf die Dauer nicht funktionieren.» 00:46 Video Steffen: «Schweizer Weg kann nur funktionieren, wenn ihn alle mitgehen» Aus News-Clip vom 27.11.2020. abspielen

14:15 Thomas Steffen: «Maskenpflicht wird gut bis sehr gut akzeptiert» Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt, Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte mahnt zur Vorsicht. Wir sollten uns nichts vormachen. Die positiven Zahlen zeigten sich vor allem in Regionen, die vorher hohe Fallzahlen gehabt hätten. Er referiert auf die Spanische Grippe. Auch hier sei es nicht ohne behördliche Anweisungen gegangen, was amtliche Quellen belegen. Man befinde sich im selben Spannungfeld zwischen Massnahmen der Behörden und Freiheit des Einzelnen. Zur Konkretisierung geht er auf die Maskenpflicht ein: Von vielen Personen aus Risikogruppen habe man die Rückmeldung bekommen, dass diese sich nun sicherer fühlten. Mit der allgemeinen Regel der Maskenpflicht habe man eine Situation, die gut bis sehr gut akzeptiert werde. Auch wenn man froh sei, wenn das Gebot wieder wegfalle. Dann kommt Steffen auf die Testungen zu sprechen: Hier bestünde Luft nach oben. Wer krank sei, solle zuhause bleiben. Er schütze damit auch seine Arbeitskollegen vor einer möglichen Quarantäne. 01:06 Video Thomas Steffen: «Maskenpflicht wird gut bis sehr gut akzeptiert» Aus News-Clip vom 27.11.2020. abspielen

14:10 BAG-Tipps für Weihnachten Das BAG hat einige Tipps für die Feiertage auf der Website publiziert. Masserey sagt, man solle sich unbedingt bereits jetzt in der Familie überlegen, wie man feiern wolle, dass man die Abstandsregeln und auch die Handhygiene einhalten kann. Wichtig sei zudem auch, Einkäufe frühzeitig zu tätigen, damit es kurz vor den Feiertagen nicht zu viele Leute in den Geschäften gebe.

14:08 Virginie Masserey: «Die Massnahmen wirken» Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle des BAG, ergreift als Erste das Wort. «Die epidemiologische Situation verbessert sich ganz rasant. Neuinfektionen gibt es immer weniger.» Die Spitaleinweisungen, seien auf hohem Niveau, aber auch in der Tendenz sinkend. Auch bei den Todeszahlen auf hohem Niveau sei eine Stabilisierung ersichtlich Die Positivitätsrate sinke, sei aber immer noch zu hoch. Die Zahl der Todesfälle sinke langsamer, es gebe viele Personen, die stark betroffen seien. Die Zahl der Personen auf den Intensivstationen habe sich derweil stabilisiert. Es gebe noch rund 220 Reservebetten, weil ja bekanntlich Kapazitäten ausgebaut wurden. «Die Massnahmen wirken, die Bevölkerung macht mit.» Es handle sich aber nach wie vor um eine fragile Situation. Die nächsten Wochen seien ausschlaggebend, dass die Verbreitung weiter gesenkt werden könne und nicht alles Gewonnene wieder verloren ginge. 00:28 Video Virginie Masserey: «Die Massnahmen wirken» Aus News-Clip vom 27.11.2020. abspielen

14:00 Medienkonferenz beginnt Herzlich willkommen zum heutigen Point de Presse des BAG auf Fachebene. Sie können sie oben im Livestream oder auf SRF info sehen oder hier das Wichtigste im Ticker mitlesen.

13:19 Point de Presse zum Coronavirus um 14:00 Uhr Expertinnen und Experten des Bundes informieren heute Nachmittag zur aktuellen Pandemie-Lage in der Schweiz. Wir übertragen die Medienkonferenz im Livestream und auf SRF info. Teilnehmen werden folgende Fachleute: Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle, Bundesamt für Gesundheit BAG

Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt, Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte

Erik Jakob, Leiter der Direktion für Standortförderung Seco

Valérie Donzel, Leiterin Ressort Regional- und Raumordnungspolitik, Seco

Martin Walker, Vizedirektor, Leiter Ausgabenpolitik, Eidgenössische Finanzverwaltung EFV

12:24 Tessin: Deutlich mehr Polizeieinsätze wegen Familienstreitigkeiten Die Tessiner Kantonspolizei hat im laufenden Coronajahr deutlich mehr Einsätze wegen Unfällen und Streitigkeiten verzeichnet. Am deutlichsten ist die Zunahme der Einsätze bei Familienstreitigkeiten. Abgenommen haben demgegenüber Einbrüche und Diebstähle, wie Marco Zambetti, Offizier bei der Kantonspolizei, heute vor den Medien erklärte. 1183 Mal musste die Tessiner Kantonspolizei im laufenden Jahr wegen familiären Streitigkeiten ausrücken. Dieser Wert liegt fast 25 Prozent über dem Mittelwert der letzten fünf Jahre, wie die Daten der Kantonspolizei Tessin zeigen. Am häufigsten habe die Polizei im Juli ausrücken müssen. Ebenfalls im Juli passierten überdurchschnittlich viele Unfälle im Vergleich zu den Vorjahren. Insgesamt hätten diese um 18 Prozent zugenommen im laufenden Jahr.