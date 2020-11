Auch bei der Begrenzung von Veranstaltungen geht der Kanton Bern also weiterhin weiter als der Bund. Im Kanton Bern dürfen Veranstaltungen nur mit maximal 15 Besucherinnen und Besuchern durchgeführt werden. Der Regierungsrat hoffe, dass er in zwei bis drei Wochen «Lockerungen in Richtung der Bundesmassnahmen» beschliessen könne.

Im Kanton Bern bleiben öffentlich zugängliche Einrichtungen wie etwa Kinos, Theater, Konzertsäle, Hallenbäder oder Fitnesscenter bis am 7. Dezember geschlossen. Das hat der Regierungsrat bekannt gegeben. Er hat die Corona-Massnahmen, welche vorerst bis am 23. November gelten, verlängert.

Innenminister Alain Berset hat auf einem Besuch in Lugano den Teamgeist im Tessiner Gesundheitswesen während der Pandemie gelobt. Der Südkanton nehme in der gegenwärtigen Krise eine Pionierrolle ein. «Der Bundesrat hat durch den intensiven Austausch mit dem Tessin während der ersten Welle sehr viel gelernt», sagte Bundesrat Alain Berset vor den Medien im Luganeser Palazzo Civico. Er habe am Vormittag die Spitäler Ospedale Italiano und Clinica Moncucco besucht und sei beeindruckt vom «grossen Engagement» der Mitarbeitenden, sagte Berset weiter.

12:55

Ein Corona-Toter in Europa alle 17 Sekunden

Die Weltgesundheitsorganisation WHO beklagt eine wachsende Zahl an Corona-Todesfällen in Europa. In den vergangenen beiden Wochen habe die Zahl der Sterbefälle in Verbindung mit Covid-19-Erkrankungen um 18 Prozent zugenommen, sagte der Direktor der WHO-Region Europa, Hans Kluge. Vergangene Woche seien mehr als 29'000 Todesfälle registriert worden, was bedeute, dass alle 17 Sekunden eine Person in der europäischen Region mit Covid-19 stirbt.

Es gibt aber auch Positives zu berichten: Dank dem Befolgen eines umsichtigen Verhaltens habe sich die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen in der vergangenen Woche von mehr als zwei Millionen in der Vorwoche auf schätzungsweise 1,8 Millionen verringert. «Das ist ein kleines Signal, aber ein Signal nichtsdestotrotz», so Kluge.