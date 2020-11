Der Ticker startet um 7:23 Uhr

18:15 Freiburg: Besuche im Pflegeheim bald wieder möglich Im Kanton Freiburg werden die strengen Corona-Massnahmen bis zum 10. Dezember verlängert. Die Lage habe sich in den letzten Tagen etwas entspannt. Die Massnahmen, welche weiter gehen als jene des Bundesrats zeigten Früchte, meldet die Kantonsregierung. Trotzdem sei die Zahl der täglichen Ansteckungen weiterhin hoch, weshalb die Massnahmen frühestens ab dem 10. Dezember gelockert werden. Einzige Ausnahme: Besuche in Pflegeeinrichtungen werden, unter strengen Auflagen, ab dem 1. Dezember wieder genehmigt. Ab dem 10. Dezember dürfen die Restaurants und Cafés auch in Freiburg wieder öffnen, haben die Westschweizer Kantone beschlossen. Die ausserordentliche Lage wird im Kanton Freiburg jedoch bis zum 19. Januar 2021 verlängert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Freiburg 25.11.2020 Mit Video

17:36 Europa vor der Wintersportsaison In Österreich ist man gegen einheitliche Regeln für die Wintersaison. Bundeskanzler Sebastian Kurz lehnt eine länderübergreifend spätere Öffnung der Wintersportgebiete in der Coronakrise ab. «Das hängt immer mit den Infektionszahlen zusammen, und zwar den Infektionszahlen bei uns in Österreich», sagte Kurz auf eine Frage bei einer Pressekonferenz in Wien. Eine internationale Abstimmung hält er für «übertrieben». Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will Skigebiete angesichts der Corona-Pandemie mindestens bis zum 10. Januar geschlossen halten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder unterstützte den Vorstoss. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron sprach sich für ein Öffnen im Januar «unter guten Bedingungen» und eine Abstimmung mit den Nachbarländern aus.

17:16 Tessin verlängert Massnahmen fast bis Weihnachten Die Tessiner Regierung verlängert die geltenden Massnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus bis zum 18. Dezember. Versammlungen von mehr als fünf Personen bleiben verboten – Kinder mit eingerechnet. Damit gibt sich der Südkanton weiterhin die strengeren Regeln als diejenigen auf nationaler Ebene. Von dieser Regelung ausgenommen sind Kinos, Theater, Konzerte und Sportveranstaltungen, Personal und Veranstalter ausgenommen. «Rimaniamo vigili!» – «Bleiben wir wachsam!», lautete der Appell von Regierungspräsident Norman Gobbi an der Medienkonferenz in Bellinzona. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Tessin 25.11.2020 Mit Audio

16:25 Lockerungen in der Westschweiz In den Westschweizer Kantonen Waadt, Neuenburg, Freiburg, Genf und Jura dürfen die Restaurants ab 10. Dezember wieder öffnen. Darauf einigten sich die Wirtschaftsminister der Kantone, wie die Waadtländer Regierungspräsidentin Nuria Gorrite bekannt gab. Mit der Ankündigung soll es der Branche ermöglicht werden, sich auf eine Wiedereröffnung vorzubereiten, heisst es in der Mitteilung. Diese werde innerhalb eines strengen Schutzkonzepts erfolgen: Konsumiert werden darf nur sitzend und die Kontaktdaten müssen erfasst werden. Pro Tisch sind maximal vier Personen erlaubt und die Lokale müssen von 23 bis 6 Uhr geschlossen bleiben. Der Kanton Wallis werde trotz der sinkenden Fallzahlen an den bestehenden Massnahmen bis zum 13. Dezember festhalten, bekräftigt Staatsratspräsident Christophe Darbellay gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

16:04 Norwegen verlängert Massnahmen um drei Wochen Trotz eines Rückgangs der Neuinfektionszahlen in Norwegen hält die Regierung des skandinavischen Landes an ihren Corona-Beschränkungen fest. Die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden um mindestens drei Wochen verlängert, wie Ministerpräsidentin Erna Solberg an einer Pressekonferenz in Oslo sagte. Es sei zu früh, um im Kampf gegen die Pandemie nachzulassen. Die Zahl der Infektionen sei weiter zu hoch. Solberg hatte ihre Landsleute Anfang November aufgerufen, sich so weit wie möglich zu Hause aufzuhalten und soziale Kontakte zu meiden. Die Norweger sollen unter anderem nicht mehr als fünf Gäste in ihren eigenen vier Wänden – sei es im eigenen Zuhause oder in einer Hütte – begrüssen. Private Zusammenkünfte an öffentlichen Orten wurden landesweit auf 20 Teilnehmer beschränkt. Im europäischen Vergleich hat Norwegen derzeit auf die Bevölkerung heruntergerechnet eine der niedrigsten Neuinfektionszahlen des Kontinents

15:17 Österreich: Fahrplan für Öffnungsschritte nächste Woche Die österreichische Regierung will am kommenden Mittwoch den Fahrplan für die Öffnungsschritte nach dem harten Lockdown im Land vorlegen. Klar sei, dass Schulen und der Handel zuerst wieder geöffnet werden, sagt Kanzler Sebastian Kurz nach der Kabinettssitzung. Die Öffnung werde «behutsam, vorsichtig und nur schrittweise erfolgen». Der Dezember werde eine herausfordernde Phase, auch für Weihnachten und Silvester soll es Regelungen geben, kündigt Kurz an. Der vollständige Lockdown ist bis zum 6. Dezember geplant. Darüber hinaus soll am ersten Dezember-Wochenende mit Massentests in Tirol und Vorarlberg begonnen werden. Bundesweit werden bestimmte Berufsgruppen wie Lehrer und Pädagogen zuerst getestet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Massnahmen gegen Covid-19 Vergleich mit Österreich: Schweiz glaubt an eigenen Corona-Weg 17.11.2020 Mit Video

15:06 Bundesrat passt nach Vernehmlassung Härtefallprogramm an Der Bundesrat nimmt nach der Vernehmlassung Änderungen bei der Verordnung zur Corona-Härtefallhilfe an. Trotz der kurzen Vernehmlassungsfrist sind über hundert Stellungnahmen eingegangen. Am 1. Dezember tritt die Verordnung in Kraft. Alle Parteien und eine Mehrheit der Kantone und Dachverbände unterstütze die Härtefallregelung, teilte der Bundesrat mit. Jedoch hätten praktisch alle Teilnehmenden Änderungen beantragt. Der Bundesrat hat nun mehrere Anpassungen vorgenommen. So können die Kantone ein Unternehmen neu sowohl mit Darlehen als auch mit À-fonds-perdu-Beiträgen unterstützten. Ursprünglich war keine Kumulation vorgesehen. Neu muss ein Unternehmen vor der Coronakrise mindestens 100'000 Franken Umsatz erwirtschaftet haben statt 50'000 Franken. Das fünfjährige Dividenden- und Tantiemenverbot gilt neu nicht mehr, wenn der bezogene Unterstützungsbeitrag zurückbezahlt wird. Vor eine Woche beschloss der Bundesrat, dass besonders vom Coronavirus betroffene Unternehmen mit der Härtefallregelung unterstützt werden sollen. Für diese Härtefälle ist eine Gesamtsumme von einer Milliarde Franken vorgesehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Hilfe wegen Corona So unterschiedlich sind die Regeln für Härtefälle in den Kantonen 24.11.2020 Mit Video

14:56 Sinfonieorchester und Theater Basel spielen auch vor 15 Zuschauern Das Sinfonieorchester und das Theater Basel spielen weiter, trotz der von der Kantonsregierung verfügten Beschränkung der Zuschauerzahl auf 15. Und sie fordern zusammen mit weiteren Kulturinstitutionen eine Obergrenze von wieder 50 Personen. Die verschärften Einschränkungen würden bei den betroffenen Institutionen und beim Publikum auf grosses Unverständnis stossen, teilten die beiden Institutionen. Trotzdem wollen sie auch während des vorerst bis am 13. Dezember befristeten Mini-Lockdowns aktiv bleiben.

14:35 Gewichtet die Schweiz die Wirtschaft höher als die Gesundheit? «Die Schweiz stellt Sparsamkeit vor Menschenleben», so titelte das US-Magazin «Foreign Policy» vor zwei Wochen. Und fragte sich, warum die Schweiz zu einem europäischen Hotspot der Corona-Pandemie geworden ist. Obwohl sich die Lage mittlerweile leicht entspannt, bleibt die Frage: Gewichtet die Schweiz die Wirtschaft höher als die Gesundheit? Oder ist der «Schweizer Sonderweg» der richtige? Diese Fragen diskutiert Radio SRF 1 am Donnerstagabend in der Sendung «Forum». Schreiben Sie jetzt schon in folgendem Artikel Ihre Meinung in die Kommentare: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Diskutieren Sie mit! Gewichtet die Schweiz die Wirtschaft höher als die Gesundheit? 25.11.2020 Mit Audio

14:01 Frankreich entschädigt Unternehmen mit Milliarden Der französische Staat lässt sich die neuen Entschädigungen für die wegen der jüngsten Corona-Massnahmen zur Schliessung gezwungenen Unternehmen viel Geld kosten. Er rechne mit einem Betrag von 1.6 Milliarden Euro pro Monat, sagte Finanzminister Bruno Le Maire. Restaurants, Cafés, Hotels und Fitnessstudios etwa müssen noch bis Ende Januar geschlossen bleiben. Sie bekommen bis zu 10’000 Euro monatlich oder 20 Prozent ihrer Einnahmen des Vorjahreszeitraums, wofür es hier aber eine Obergrenze von 100’000 Euro gibt. «Diese Regelung wird so lange gelten, wie die von der Regierung beschlossenen Schliessungen in Kraft sind», sagte Le Maire dem Sender Radio France Inter. Betroffen davon seien etwa 200'000 Unternehmen. Im Haushalt sei bereits Spielraum für zusätzliche Ausgaben von fünf Milliarden Euro geschaffen worden, sagte ein Regierungsvertreter zur Nachrichtenagentur Reuters.

13:18 Europäische Politiker diskutieren über Skisaison Mit der bevorstehenden Weihnachtszeit steht auch die Skisaison immer näher vor der Tür. Dies bereitet vielen Politikern in Europa Sorgen. Spätestens seit dem Debakel im österreichischen Party-Skiort Ischgl ist klar, dass Skigebiete zu wahren Corona-Hotspots werden können. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder plädiert für einheitliche europäische Regelungen. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte schlug in einem Interview vor, die europäischen Skigebiete erst im Januar nächsten Jahres zu öffnen. «Es ist nicht möglich, einen Winterurlaub zuzulassen, wir können uns das nicht leisten», sagte er. Auch in Frankreich könnten die Skigebiete über die Feiertage stillstehen. In der Schweiz haben derweil mehrere Skigebiete bereits geöffnet – mit Schutzkonzepten. 01:09 Video Diskussionen um Start der Skisaison Aus Tagesschau vom 25.11.2020. abspielen

12:24 Ende des Einreiseverbots für Europäer in die USA? Die USA erwägen Insidern zufolge ein Ende der Einreiseverbote für zahlreiche europäischen Staaten, die wegen der Corona-Pandemie verhängt wurden. Das Vorhaben habe die Unterstützung der Coronavirus-Task-Force des Präsidialamtes, der Gesundheitsbehörden und anderer Bundesämter gewonnen, sagen Vertreter der Regierung und von Fluggesellschaften. Dabei gehe es um die Einreiseerlaubnis von Nicht-US-Bürgern aus Grossbritannien, Irland und 26 weiteren europäischen Ländern sowie Brasilien. Präsident Donald Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Trump hatte zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Einreiseverbote für Besucher aus Europa Mitte März verhängt, für Reisende aus Brasilien im Mai.

11:49 7-Tage-Schnitt ist weiter rückläufig Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4876 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 4116 . Das sind 23 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 20.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 21 Tests positiv. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 22'516 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 21 Tests positiv. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 100 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 3605 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 7 Prozent weniger als in der Vorwoche.

11:27 Baugewerbe ächzt unter Coronakrise Die Coronakrise hat dem Schweizer Bauhauptgewerbe auch im dritten Quartal 2020 stark zugesetzt. Insbesondere im Wohnungs- und Wirtschaftsbau gebe es weiterhin einen Umsatzrückgang. Auch öffentliche Bauherren würden weiter Auftragsvergaben scheuen. Im dritten Quartal sanken die Umsätze zum Vorjahr um 11 Prozent auf 5.4 Milliarden Franken, wie der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) mitteilte. Für das Schlussquartal prognostiziert der Bauindex der Credit Suisse und des SBV eine Bautätigkeit von etwa 4.7 Milliarden. Auf Jahressicht rechnet der Verband entsprechend mit einem Gesamtumsatz von gut 19 Milliarden Franken. Das sind rund 7 Prozent weniger als 2019 und wäre der tiefste Stand seit 2015. Seit Jahresbeginn seien dem Schweizer Bauhauptgewerbe wegen der Corona-Pandemie bereits 1.2 Milliarden Franken Umsatz entgangen. Hinzu kämen die Kosten für die Sicherheitsmassnahmen und eine niedrigere Produktivität, heisst es weiter.

10:24 Von der Leyen: EU-Staaten müssen sich für Impfungen bereit machen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in Aussicht gestellt, dass die ersten europäischen Bürger schon vor Ende Dezember geimpft werden könnten. «Endlich gibt es Licht am Ende des Tunnels», sagte von der Leyen heute im Europaparlament. Nach Angaben von der Leyens war Covid-19 mit fast 3000 Toten pro Tag in der vergangenen Woche Todesursache Nummer eins in der Europäischen Union gewesen. Die EU-Kommission habe inzwischen Verträge mit sechs Impfstoff-Firmen gesichert. Wichtiger noch als Impfstoffe seien jedoch die Impfungen. «Die Mitgliedsstaaten müssen sich jetzt bereit machen», forderte die Kommissionschefin. «Wir reden über Millionen von Spritzen und der Kühlkette, die Organisation der Impfzentren, die Schulung von Personal – und vieles mehr.» Die EU-Staaten müssten die Logistik zur Verabreichung von Hunderten Millionen Impfdosen sicherstellen. Von der Leyen hatte erst am Dienstag bekanntgegeben, dass auch ein Vertrag mit dem US-Impfstoffhersteller Moderna über 160 Millionen Dosen ausgehandelt sei. Damit werden die Europäer Zugang zu allen drei Vakzinen bekommen, die Chancen haben, in den nächsten Wochen die Zulassung für Europa zu bekommen. Vorher muss die Arzneimittelbehörde EMA jedoch Sicherheit und Wirksamkeit prüfen.

8:54 Chinesischer Pharmahersteller beantragt Zulassung für Corona-Impfstoff Im Rennen um die Zulassung eines Corona-Impfstoffes will sich ein chinesisches Unternehmen einen Vorsprung sichern. So beantragte der chinesische Impfstoffentwickler China National Biotec Group eine Zulassung seines Präparates, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua Finance unter Berufung auf Äusserungen des Biotec-Mutterkonzerns Sinopharm berichtete. Mit der Zulassung wäre China das zweite Land nach Russland, das einen Impfstoff für die breite Anwendung in der Bevölkerung zur Verfügung stellt. Westliche Unternehmen wie Pfizer, Biontech und Astrazeneca sind noch nicht so weit: Aktuell werden lediglich Notfallzulassungen angestrebt, das ist in China bereits vor Monaten passiert. Im Gegensatz zu westlichen Herstellern hat China National Biotec Group allerdings noch keine Daten zur Wirksamkeit seines Mittels veröffentlicht, was einen Vergleich schwierig macht. Der chinesische Staatskonzern hat laut der Nachrichtenagentur Bloomberg Impfstoffversorgungsabkommen mit mehreren Ländern geschlossen, darunter Malaysia, Brasilien, Pakistan und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die westlichen Impfstoffhersteller wie AstraZeneca und Pfizer haben mit deutlich mehr Ländern Vereinbarungen getroffen.

7:25 Basler Wirte wehren sich gegen Schliessung Der Basler Wirteverband geht juristisch gegen die am Montag vollzogene Schliessung von Restaurants und Bars vor. Er hat eine Verfassungsbeschwerde gegen die Kantons-Regierung von Basel-Stadt eingereicht. Darin bezeichnet der Verband die vorübergehende Schliessung als unverhältnismässig. Existenzbedrohende Folgen für die Betriebe würden so in Kauf genommen, obwohl die Zahl nachgewiesener Corona-Ansteckungen in Bars und Restaurants gering sei. Verschiedene Basler Gastrobetriebe forderten ausserdem in einem offenen Brief an die Regierung mehr finanzielle Unterstützung. Der Regierungsrat hat zu diesem Brief Stellung genommen: Basel-Stadt habe innerhalb kurzer Zeit ein Hilfspaket geschnürt, einige Forderungen seien bereits erfüllt. Der Stadtkanton hat die Corona-Massnahmen massiv verschärft. Seit Montag sind sämtliche Bars und Restaurants sowie Sportbetriebe wie Fitness- und Tanzstudios, Wellnessbetriebe, Turnhallen oder etwa Eissportanlagen geschlossen. Legende: Seit Montag sind die Basler Beizen dicht. Keystone

6:01 Rekordverlust: Pandemie setzt der Deutschen Bahn schwer zu Die zweite Coronavirus-Welle verschärft die wirtschaftlichen Probleme der Deutschen Bahn. Nach Informationen der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» steuert der deutsche Staatskonzern deshalb dieses Jahr auf einen Rekordverlust von 5.6 Milliarden Euro zu. Um die Verluste auszugleichen, hat die deutsche Regierung der Deutschen Bahn im Konjunkturpaket vom Juni eine Aufstockung des Eigenkapitals um fünf Milliarden Euro zugesagt. Bis 2024 rechnet das Unternehmen mit Einbussen zwischen elf und im schlechteren Szenario von 13.5 Milliarden Euro. Legende: Die ohnehin gebeutelte Staatsbahn gerät durch die Coronakrise in noch grössere Probleme. Reuters

2:03 Homeoffice in Pandemiezeiten beflügelt Computerkonzerne Die vermehrte Arbeit im Homeoffice macht sich in den Geschäftszahlen des Computerkonzerns Dell bemerkbar: das Unternehmen konnte den Gewinn im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf 1.1 Milliarden US-Dollar steigern. Man sei auf eine beispiellose Nachfrage nach Anwendungen für Heimarbeit gestossen, sagte der Vize-CEO von Dell, Jeff Clarke. Gefragt waren vor allem PCs, Notebooks und Tablets. Gut lief es auch für den Computerhersteller Hewlett Packard – die Firma meldet einen Auslieferungsrekord für das dritte Quartal.