19:45 Skiferien oder nicht – das Problem Aerosole Kurz vor den Weihnachtsferien und zu Beginn der Skisaison in den Alpen gibt es wegen der Corona-Pandemie schon wieder ein neues Streitthema in der EU: Sollen die Skigebiete überall bis Mitte oder Ende Januar geschlossen bleiben? Österreich und die Schweiz möchten davon absehen, aber Deutschland und Italien sind klar dafür. Die zentrale Frage ist, wie gross ist das Risiko, sich beim Skifahren anzustecken? Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Gefahr beim Skifahren Epidemiologin: «Es wird zu wenig über Aerosole diskutiert» 26.11.2020 Mit Audio

18:32 Heftige Diskussion um Schliessung der Wintersportgebiete über Weihnachten Zermatt erwartet über Weihnachten «sehr viele Skifahrer». Franz Julen, Verwaltungsratspräsident der Zermatt Bergbahnen AG, sagte der italienischen Agentur ANSA: «Obwohl wir 25 bis 30 Prozent weniger Passagen zum italienischen Skigebiet haben werden, öffnen wir alle Einrichtungen und alle Skipisten – aber in Sicherheit: Wir wollen den Gästen alle Möglichkeiten bieten, ohne Kompromisse». Das direkt an Zermatt angrenzende Skigebiet Breuil-Cervinia Valtournenche in der Region Aostatal fürchtet sich vor einer Schliessung. «Ich kann nicht verstehen, warum Italien die Wintersportanlagen nicht öffnen will», erklärt Julen. «In den Bergen ist es sicherer als in der Stadt. Es wäre schade, wenn es keine Verbindung mit Cervinia geben wird.» Man nehme das Covid-Problem sehr, sehr ernst und habe aus den Fehlern im vergangenen März gelernt. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte wegen der Pandemie vorgeschlagen, Skigebiete mindestens bis zum 10. Januar geschlossen zu halten und löste damit einen Streit unter den Alpenländern aus. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte im Bundestag, sie bemühe sich um eine Abstimmung in der EU, ob alle Skigebiete geschlossen werden sollen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will in den Alpen, vor allem in Österreich, die Skigebiete schliessen, ungeachtet der Sicherheitskonzepte der Bergbahnen. Österreich wehrt sich aber vehement gegen eine Schliessung der Skigebiete. Öffnungsschritte würden von den Staaten unterschiedlich gehandhabt, sagte Kanzler Sebastian Kurz: «Das hängt immer mit den Infektionszahlen zusammen, und zwar bei uns in Österreich.» Österreichs Finanzminister Gernot Blümel hat gar Entschädigungen in Milliardenhöhe von der EU gefordert, falls Skilifte über die Weihnachtsferien stillstehen sollen. Bundesrat Alain Berset betonte am Nachmittag an einer Medienkonferenz, wenn Skigebiete nur in der Schweiz offen wären, würde das zu Spannungen auch auf politischer Ebene führen. 04:04 Video Wird die Schweiz zur Ski-Insel in Europa? Aus 10vor10 vom 25.11.2020. abspielen

18:20 AstraZeneca macht eine grössere Zusatzstudie zu ihrem Impfstoff Zur Bewertung der Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffs von AstraZeneca ist voraussichtlich eine zusätzliche globale Studie notwendig. Das sagte CEO Pascal Soriot laut einem Bericht von Bloomberg News. Die internationale Studie könnte aber kürzer verlaufen, weil wegen der höheren Wirksamkeit eine geringere Anzahl von Patienten benötigt werde. «Wir haben etwas gefunden, das nach einer besseren Wirksamkeit aussieht, was wir nun mit einer zusätzliche Studie validieren müssen», sagte Soriot. Anstatt diese Evaluation im laufenden Prüfungsverfahren in den USA einzubauen, werde eine neue Studie durchgeführt, um eine niedrigere Dosierung zu evaluieren. Laut Studien von AstraZeneca wirkte der geänderte Impfstoff stärker. Wissenschaftler hatten Zweifel an der Robustheit der am Montag veröffentlichten Ergebnisse geäussert. Der experimentelle Impfstoff war zu 90 Prozent wirksam in einer Untergruppe von Studienteilnehmern, die zunächst eine halbe Dosis und später eine volle Dosis erhalten hatten. Soriot sagte, er rechne nicht mit einer Verzögerung des zusätzlichen Genehmigungsprozesses durch britische und europäische Aufsichtsbehörden. Die Genehmigung des Covid-19-Impfstoffs werde in einigen Ländern aber noch vor der Ende des Jahres erfolgen, sagte Soriot.

17:27 Bündner Spitäler bereiten sich auf Wintersaison vor Die touristische Wintersaison bedeutet für das Kantonsspital Graubünden Hochbetrieb. Wintersportunfälle oder Gäste, die anderweitig medizinische Hilfe benötigen, treiben alljährlich die Belegungszahlen in die Höhe. Da in diesem Jahr beispielsweise die Intensivstation wegen Covid-19-Patienten stärker belegt ist als sonst, haben die Verantwortlichen Angst, dass es zu Engpässen kommen könnte. Damit es nicht soweit komme, habe man Massnahmen definiert, sagt Arnold Bachmann, der Chef des Kantonsspitals. Sollte die 14-plätzige Intensivpflegestation zu 80 Prozent gefüllt sein, versuche man Patienten auf die Regionalspitäler zu verteilen, bei 90-prozentiger Belegung würden Patienten schweizweit verlegt. Angespannt ist dabei auch die Personalsituation. Gerade für die Intensivpflegestation mangelt es an qualifiziertem Pflegepersonal. Für eine bessere Koordination unter allen Bündner Spitälern wurde mit Blick auf den Winter eine Taskforce eingerichtet. Diese soll dafür sorgen, dass die Situation in diesem speziellen Pandemie-Winter gemeinsam gemeistert werden kann.

17:14 Postulat: Zuger Beizen sollen Heizpilze aufstellen dürfen Zur Bewältigung der Coronakrise sollen Zuger Gastronomen während der kalten Periode im Aussenbereich Heizpilze aufstellen dürfen. Der Zuger Kantonsrat hat ein dringlich behandeltes FDP-Postulat erheblich erklärt. Selbst die Linke sprang über ihren Schatten. Dies sei eine zeitlich beschränkte Sofortmassnahme, um die Gastronomen unkonventionell zu unterstützen, sagte Postulant Rainer Leemann (FDP). Der Rat folgte seinem Aufruf mit 57 zu 11 Stimmen. Während der kalten Periode sollen laut den Postulanten temporär im Aussenbereich Heizpilze und andere Heizanlagen betrieben werden dürfen, die vorzugsweise mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die Regierung anerkenne das Anliegen und könne Hand bieten, sagte Baudirektor Florian Weber (FDP). Die entsprechende Verordnung könne baldmöglichst in der Regierung beraten werden, so dass sie frühstens am 5. Dezember in Kraft treten könne.

16:44 Slowakei verschiebt landesweite Massentests Die Slowakei rückt schrittweise von ihrer Strategie landesweiter Corona-Massentests ab. Ministerpräsident Igor Matovic kündigte nach regierungsinternen Unstimmigkeiten an, die für das erste Dezember-Wochenende geplanten erneuten landesweiten Corona-Massentests an fast der gesamten Bevölkerung auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Der Städte- und Gemeindebund Zmos forderte, überhaupt keine solchen flächendeckenden Tests mehr durchzuführen. Stattdessen sollten sich künftige Testaktionen auf besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen konzentrieren. Die am Donnerstag veröffentlichten Corona-Statistiken der Gesundheitsbehörden zeigten, dass die Zahl der Neuinfektionen trotz der Massentests wieder leicht angestiegen ist. Gegner der Massentests hatten schon davor gewarnt, kurzfristige Rückgänge der Neuinfektionen seien nicht den Testungen zu verdanken, sondern einem Teil-Lockdown im Oktober. Legende: Die Slowakei hatte am 31. Oktober und 1. November Corona-Massentests im ganzen Land durchgeführt. Keystone

16:18 Westschweizer Lehrer fordern mehr Personal und Mittel Die Lehrerinnen und Lehrer in der Romandie sind wegen der zahlreichen neuen Richtlinien und zusätzlichen Aufgaben durch die Coronavirus-Pandemie «erschöpft». Um einen «Zusammenbruch des Schulsystems» zu vermeiden, fordert der Westschweizer Lehrerverband mehr Personal und zusätzliche Mittel. Schutzkonzepte anwenden, sich um in Quarantäne befindliche oder kranke Schülerinnen und Schüler kümmern, die Abwesenheit von Kolleginnen und Kollegen ausgleichen, ihre Vertretungen beaufsichtigen oder sie im Umgang mit den neuen digitalen Werkzeugen schulen: Die Coronavirus-Krise habe den Lehrerinnen und Lehrern viele weitere Aufgaben aufgebürdet, schreibt der Westschweizer Lehrerverband (SER) in einem Communiqué. Die Lehrer, aber auch die Schulleitungen sowie das administrative und technische Personal seien «sehr müde». «Der Mangel an Klarheit und die vielen Änderungen in den Richtlinien verschärfen das Problem nur noch mehr», betont der Verband.

16:00 Ab wann kann man mit dem Impfstoff rechnen? Die Frage wird gestellt, wann man mit einem Impfstoff rechnen kann. Claus Bolte (Swissmedic) sagt dazu: «Wir wissen, wann die erforderlichen Daten von klinischen Studien kommen sollten. Wenn dann die Anforderungen erfüllt sind, wird es wenige Wochen dauern, bis die Zulassung erfolgen kann.» Berset ergänzt, es sei nicht entscheidend, wann der Beginn sei. Entscheidend sei, wann Impfstoffe in grösseren Mengen verfügbar seien. «Das wird nicht vor dem Frühling sein. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir die ersten Dosen, wenn alles gut geht, gegen Ende Januar erwarten. Das würde bedeuten, wir könnten dann beginnen, aber mit sehr kleinen Mengen.» Man könne also nicht davon ausgehen, dass es möglich sein werde, sehr rasch eine grosse Masse der Bevölkerung zu impfen. Denn das sei eine riesige logistische Übung. «Und die grossen Volumen kommen später», so Berset. «Wir werden in diesem Winter sicher nicht aus eigenen Kräften aus der Pandemie herauskommen», sagt Berset. Aber er denke, dass es ab Frühling einen guten Mix geben werde mit besserem Wetter und der Entwicklung der Impfungen. Die Leute seien dann wieder mehr draussen, so gebe es weniger Übertragungen. Erst wenn es grosse Impfmengen gebe, könne man etwas zur Entwicklung sagen. «Es gibt zwar positive Annahmen, aber wie es in der Praxis aussieht, ist eine andere Frage», so Berset.

15:56 Hohe Positivitätsrate – was machen Kantone? Zu den hohen Positivitätsraten und der Frage nach den Kantonen, sagt Engelberger: «Alle verfolgen das gleich Ziel. Die Testkapazitäten hoch zu halten und die Bevölkerung zu motivieren, sich testen zu lassen. Allenfalls haben Leute Sorgen wegen der Konsequenzen. Aber es wäre falsch, darum auf einen Test zu verzichten.» Das Organisatorische funktioniere soweit gut in den Kantonen, aber die Bevölkerung müsse noch mehr motiviert werden, bei kleinsten Symptomen zu testen.

15:53 Wieviel Impfdosen stehen zu Beginn zur Verfügung? Auf die Frage, wieviele Impfdosen zu Beginn zur Verfügung stünden, sagt Berset, man sei gut positioniert. Nora Kronig (BAG) ergänzt, man habe Verträge mit drei Herstellern (Pfizer, AstraZeneca, Moderna). «Wir haben bei Pfizer Impfstoffe verbindlich reserviert. Der Vertrag befindet sich im Abschluss.» Mit Moderna und AstraZeneca seien die Verträge abgeschlossen. Die Hersteller würden in der Lage sein, Dosen schnell zu liefern. «Wir haben die Arbeiten und die Vereinbarungen abgeschlossen.» Nun sollten die Dosen eintreffen, diese würden gestaffelt eintreffen. Das gehöre zu den Klauseln, die man ausgehandelt habe. Claus Bolte (Swissmedic) ergänzt: «Wie schnell wir sein werden, hängt davon ab, wie schnell Daten über die Impfstoffe der Hersteller bei uns eintreffen.» Das Tempo der Zulassung werde bestimmt, wie schnell Probanden geimpft werden können. 01:20 Video Bolte: «Prüfung der Impfstoffgesuche schreitet gut voran» Aus News-Clip vom 26.11.2020. abspielen

15:48 Schnelltests in Alters- und Pflegeheimen? Derzeit sei man über Schnelltests in Alters- und Pflegeheimen am Diskutieren, so BAG-Expertin Virginie Masserey. Und man sei am Beurteilen, ob das nützlich wäre. Es gebe bereits Pilotprojekte in einigen Kantonen. Es gehe darum, die Kriterien festzulegen. Dann müsse man sich dahingehend einigen, wie man die Resultate auslege, welche Massnahmen man treffe. Und man müsse schauen, bei welchen Resultaten noch ein PCR-Test zu machen wäre. Für Lukas Engelberger wären Schnelltest ein guter Weg. Der Vorschlag sei in Basel bereits gemacht worden.

15:48 Mehr Koordination unter betroffenen Kantonen? Frage: Westschweizer Kantone versuchten sich zu koordinieren für die Schliessung von Restaurants. Wäre das in der Deutschschweiz denkbar? Engelberger: «Auch wir in der Nordwestschweiz bemühen uns um eine Koordination. In Basel-Stadt haben wir die strengsten Massnahmen in der Region. Wo eine ganze Region ähnlich stark betroffen ist, ist das notwendig. Aber wir können uns ein Vorbild nehmen an der Westschweiz».

15:45 Priorisierung der Impfungen Wer soll zuerst geimpft werden? Diese Diskussion habe schon begonnen, so Berset. Das sei aber sehr stark abhängig von der Wirksamkeit des Produkts. «Wir arbeiten sehr stark daran, dass wir diese Priorisierung festlegen», so Expertin Nora Kronig. Das hänge vom Impfstoff ab und von den Resultaten, die man noch bekommen müsse. Es sehe danach aus, dass die ältere Bevölkerung und Risikogruppen priorisiert würden.

15:42 Wird Druck aufgebaut zum Impfen? Engelberger: «Ich sehe es nicht, dass wir eine Form von Zwang anwenden wollen. Wir glauben, die Bevölkerung wird sich impfen lassen wollen. Die Ungeduld ist ja riesig, das Thema Corona mal hinter sich zu lassen.» Der Wunsch, darüber hinwegzukommen, sei grösser, als die Skepsis darüber. Es hänge aber davon ab, wie gut und vertrauenswürdig der Impfstoff sei. Swissmedic habe eine strenge Reputation auch bei Impfthemen. «Ich bin optimistisch, dass es ohne Obligatorium möglich wird. Es wir aber einen öffentlichen Druck geben zum Beispiel bei Reisen.» 01:47 Video Engelberger: «Wir setzen auf die Impfbereitschaft der Bevölkerung» Aus News-Clip vom 26.11.2020. abspielen

15:39 Zu den Kosten der Impfung Bezüglich der Kosten der Impfung, sagt Berset: Vorgesehen wäre, dass der Bund einen sehr stolzen Betrag übernimmt, dass die Krankenversicherungen auch einen Betrag übernehmen und dass es einen Betrag von den Kantonen gibt. Das Ziel sei es, eine Gratisimpfung zu haben.

15:37 Schweiz einziges Land mit offenen Skigebieten? Frage: Wir wissen noch nicht ob wir in der Schweiz Skifahren können. Die Schweiz wäre das einzige Land mit offenen Skigebieten. Alain Berset: «Das müssen wir mit den betroffenen Kantonen besprechen. Die Schutzkonzepte müssen perfekt angewendet werden. Wir haben Bilder gesehen, die uns nicht so gefallen haben. Aber die Konzepte müssen wirklich funktionieren.» Wenn nur Skigebiete in der Schweiz offen wären, würde das zu Spannungen auch auf politischer Ebene führen, aber auch Wirkungen haben auf die Bevölkerung, wie Berset erklärt. «Das müssen wir mit den Kantonen besprechen. Wir sind autonom und können allein entscheiden, ob wir Skigebiete offen lassen. Aber wir wissen, was auf dem Spiel steht. Die Situation darf nicht aus dem Ruder laufen.» 01:30 Video Berset: «Kann zu politischen Spannungen führen» (franz.) Aus News-Clip vom 26.11.2020. abspielen

15:35 Wie sieht es mit den Schutzkonzepten in Skigebieten aus? «Ich höre von den Kantonen mit wichtigem Wintertourismus, dass sie das sehr ernst nehmen und die politische Situation sehr aufmerksam verfolgen», so Engelberger. Als Skifahrer sei er darauf angewiesen, dass die Schutzkonzepte eingehalten werden. Laut Experten seien die Konzepte offenbar sehr gut.

15:33 Kontakt zu Nachbarländern betreffend Skigebiete Frage: Werden Sie mit den Regierungen der Nachbarländer in Kontakt treten betreffend der Schweizer Skigebiete? Alain Berset: «Wir sind ständig in Kontakt mit den Nachbarländern, das läuft sehr gut. Bei uns in der Schweiz hat es sich positiv entwickelt, wenn auch asymmetrisch in gewissen Landesteilen. Wir müssen mit den Kantonen schauen, was machbar ist in der Schweiz.» Es gebe zwei Wochen Weihnachtsferien, die Herausforderung sei vor allem die Zeit Ende Dezember.