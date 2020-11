Der Ticker startet um 7:23 Uhr

15:29 Corona auch bei Nerzen einer Farm in Polen In Polen haben Wissenschaftler erstmals einen Corona-Ausbruch bei Nerzen auf einer Pelztierfarm nachgewiesen. Eine Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 sei bei acht Tieren eines Zuchtbetriebs in der Wojwodschaft Pommern im Westen des Landes festgestellt worden, teilte die Medizinische Universität in Danzig (Gdansk) mit. Insgesamt seien 91 Nerze untersucht worden. Derzeit laufen den Angaben zufolge noch genetische Untersuchungen, um festzustellen, woher das Virus stamme. Die bisherigen Ergebnisse verweisen demnach auf die Möglichkeit, dass das Virus vom Menschen auf die Nerze übertragen wurde. In den vergangenen Wochen hat es in mehreren europäischen Ländern Fälle von Corona-Infektionen bei Nerzen gegeben, unter anderem in Dänemark, Schweden, Frankreich und den Niederlanden. Legende: In den vergangenen Wochen hat es in mehreren europäischen Ländern Fälle von Corona-Infektionen bei Nerzen gegeben, unter anderem in Dänemark, Schweden, Frankreich und den Niederlanden. (Foto: Gjoel, Dänemark) Reuters

14:46 Hauri: «Es könnte schnell wieder zum Anstieg kommen» «Es könnte schnell wieder zum Anstieg der Fälle kommen», sagt Kantonsarzt Hauri, wenn man nun «zu rasch wieder die Maske ablegt oder näher zusammenrückt». Und auch Ackermann sagt, dass es auch für die Freiheiten jedes Einzelnen und die Wirtschaft jetzt zentral sei, weiter dranzubleiben. Die Pressekonferenz ist beendet. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.

14:41 Momentan keine Schnelltestzentren an Flughäfen geplant Warum es an Schweizer Flughäfen noch keine Zulassungen für Schnelltests gebe, fragt ein Journalist. «Die Gesetzgebungen erlauben es aktuell nicht, Testzentren zu betreiben oder systematische Tests an Flughäfen auszuführen», so Masserey. «Aber das ist etwas, worüber wir auch nachdenken und ob die Testkriterien allenfalls in Zukunft angepasst werden müssen.» Die Covid-Verordnung lasse aktuell die Schnelltests nur in Arztpraxen und Covid-Testzentren zu und in naher Zukunft bleibe das wohl auch so.

14:36 Gibt es ein Ampelsystem wie in Österreich? In Österreich besteht seit längerem ein Ampelsystem, das die Bundesländer je nach epidemiologischer Lage in die Farben Rot, Orange, Gelb und Grün einteilt. «Diese Systeme geben wertvolle Informationen. Ob man wegen der Ampeln konkrete Massnahmen ergreift, ist aber eine andere Frage. Starre Systeme sind zwar einfach anzuwenden, geben aber weniger Flexibilität in der Entscheidung», betont Hauri. Geplant sei derzeit nichts.

14:35 Grosse Impfzentren sind eine Überlegung In Deuschland bereite man sich auf Impfzentren vor, in denen rasch Tausende geimpft werden könnten, so eine Journalistin. Sie will wissen, wie diese Vorbereitungen in der Schweiz aussehen. «Wir arbeiten da Hand in Hand mit der Armee und den Kantonen», sagt Masserey. «Man macht sich dieselben Überlegungen, ob man solche Impfzentren aufbauen soll, also sehr zentral impfen lässt, oder eher dezentral bei Modellen mit Hausärzten etc.», führt Hauri weiter aus.

14:30 Hauri: «Jetzt nicht sorglos sein, dann können wir Wintersport betreiben» Ein Journalist fragte Kantonsarzt Hauri, ob die Spitäler auch auf einen Anstieg der Skiunfälle vorbereitet seien oder man sich lieber beim Skifahren zurückhalten solle. «Die Spitäler sind grundsätzlich vorbereitet, die Spitäler in den Skiregionen sowieso», sagt Hauri. Viele dieser Spitäler würden auch ihre Bereitschaften in der Wintersaison ändern. Es sei aber ein Aspekt, der schon etwas Sorge bereite, falls die Fallzahlen immer noch eher hoch blieben. «Deshalb soll man jetzt wirklich nicht sorglos sein, dann kann man auch Wintersport betreiben.» 00:57 Video Hauri: «Jetzt nicht sorglos sein, dann kann man auch Wintersport betreiben» Aus News-Clip vom 24.11.2020. abspielen

14:29 Shutdown in der Westschweiz hat gewirkt In der Westschweiz nehmen die Zahlen stark ab. Habe dies mit den harten Shutdown-Massnahmen in der Romandie zu tun, will eine Journalistin wissen. «Die Massnahmen haben dort sehr wahrscheinlich schon eine Wirkung gezeigt angesichts der hohen Infektionszahlen», sagt Masserey.

14:27 Könnte die Quarantäne verkürzt werden? Hat das BAG Studien zu einer Verkürzung der Quarantänezeit durchgeführt, damit sich mehr Menschen testen lassen? «Die Schweizer Quarantäne beträgt nur 10 Tage und ist so bereits eine Verkürzung, da die Inkubationszeit ja 14 Tage beträgt. Wir sind aber daran, da Alternativen zu prüfen», erklärt Masserey.

14:26 Warum gibt es in der Schweiz keine Massentests? Die Bedeutung der Tests sei gross, so ein Journalist. In der Slowakei beispielsweise würde man Massentests durchführen – warum nicht in der Schweiz? «Dafür müsste man die Schnelltests einsetzen», so Masserey. Diese seien aber nicht validiert für Menschen ohne Symptome. Das BAG sei aber interessiert und werde nun aus den Erfahrungen lernen und schauen, ob Massentests allenfalls auch eine Strategie für die Schweiz seien.

14:24 Impfung in der Schweiz ab erstem Halbjahr 2021 Eine Journalistin will wissen, warum in der Schweiz dieses Jahr noch keine Impfung bereitstehen werde, wie das in anderen Ländern der Fall sei. «Realistischerweise brauchen wir noch Zeit für die Studiendaten. Swiss Medic muss dann die Unterlagen prüfen und eine Genehmigung erteilen. Wir machen so schnell wie möglich, aber es wird wohl nicht vor Januar eine Impfung geben – wahrscheinlich im Verlauf des ersten Halbjahrs», erklärt Masserey. 00:48 Video Masserey: «Impfstoff kommt wohl im ersten Halbjahr 2021» Aus News-Clip vom 24.11.2020. abspielen

14:21 Ackermann: «Das erste Etappenziel ist erreicht» Martin Ackermann, Leiter der Covid-Taskforce, übernimmt das Wort: «Wir haben vor zwei Wochen einen Vorschlag für die Etappenziele gemacht – dazu braucht es eine Halbierung der Fallzahlen alle zwei Wochen.» Aus dem R-Wert könne man berechnen, wie schnell die Fallzahlen ansteigen oder sinken. «Es ist erfreulich zu sehen, dass wir tatsächlich gesamtschweizerisch bei einem R-Wert von 0.78 stehen. Wir rechnen also damit, dass sich die Fallzahlen aktuell wirklich etwa alle zwei Wochen halbieren», so Ackermann. In der Romandie gebe es zurzeit den raschesten Rückgang an Fallzahlen. Die Westschweizer Kantone hätten aber auch über zusätzliche Massnahmen verfügt. «In den übrigen Kantonen liegt er teilweise noch über 0.8, bei einigen steigt er gar an», sagt Ackermann weiter. Es sei aber wichtig, dass wir eine Art Sicherheitspolster hätten. «Das Wetter hat einen Einfluss auf die Ansteckungen. Je schlechter das Wetter, desto schlechter stehen wir da in puncto Neuinfektionen.» Dies in Hinblick auf die kalten Monate Dezember und Januar. 01:49 Video Ackermann: «Das erste Etappenziel ist erreicht» Aus News-Clip vom 24.11.2020. abspielen

14:13 «Zu viele Fälle werden nicht entdeckt» «Das Virus wird eindeutig zu wenig gesucht, es lassen sich viel zu wenig Leute testen. Das zeigt die immer noch hohe Positivitätsrate, was darauf schliessen lässt, dass es immer noch viele unentdeckte Fälle gibt. Das ist im Hinblick auf die Festtage fatal», sagt Hauri. Er betont einmal mehr, dass die Einhaltung der Massnahmen besonders über Weihnachten und Neujahr zentral sei: «Treffen Sie so wenige Menschen wie möglich und halten Sie Abstand. Selbstquarantäne vor den Besuch der Grosseltern, das Tragen einer Maske beim Fest und der Verzicht aufs Vorsingen sind effiziente Massnahmen.»

14:11 Hauri warnt vor Überlastung des Gesundheitssystems Nach Masserey spricht Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte. «Das Contact Tracing funktioniert wieder. Für die Leistungsfähigkeit des Tracings spielt die Virusaktivität eine Rolle. Diese ist in wenigen Kantonen angestiegen, in den meisten geht sie zurück oder stagniert auf hohem Niveau.» «Sollte es auf diesem hohen Niveau zu einem weiteren Anstieg kommen, wird das Contact Tracing bald wieder stocken und das Gesundheitssystem an seine Grenzen stossen», warnt Hauri. Auch wegen der tiefen Temperaturen und den steigenden Grippezahlen seien die stagnierenden Corona-Fallzahlen kein Grund zur Entwarnung. 00:52 Video Hauri: «Stagnierende Fallzahlen sind kein Grund zur Entspannung» Aus News-Clip vom 24.11.2020. abspielen

14:09 Masserey: «Schnelltests bei Infektionsherden» Masserey betont nochmals, wie wichtig es sei, sich testen zu lassen. Besonders jetzt, wo die Zahlen etwas rückläufig seien. Die Schnelltests seien auch bei Infektionsherden eine neue Möglichkeit, um rasch herauszufinden, wer infiziert sei und wer nicht. «Auch in Alters- oder Pflegeheimen können diese eingesetzt werden», so Masserey.

14:07 Todesfälle im Verhältnis etwa gleich wie in Frankreich und Spanien Virginie Masserey, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle im BAG, eröffnet die Medienkonferenz. Die Todesfälle lägen bei 12 auf 100'000 Einwohner, das sei vergleichbar mit Frankreich und Spanien, es seien aber mehr als in Österreich. «Im Verhältnis zur Anzahl Fälle ist die Anzahl der Todesfälle eher niedrig bei uns im Vergleich zu anderen Ländern. Das zeigt, dass die Qualität der Pflege hierzulande sehr gut ist», sagt Masserey. Die Lage auf den Intensivstationen habe sich etwas entspannen können, so Masserey, sie bleibe aber in einigen Kantonen angespannt.

14:00 Point de Presse vom Bundesamt für Gesundheit jetzt live Wir begrüssen Sie herzlich zum Liveticker der BAG-Medienkonferenz über die aktuelle Lage der Coronakrise. Wir streamen zudem live auf srf.ch/news und SRF info. Folgende Fachleute nehmen teil: Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle, Bundesamt für Gesundheit BAG

Dora Makausz, Leiterin Ressort Querschnittleistungen, Seco

Martin Ackermann, Präsident, National Covid-19 Science Task Force

Rudolf Hauri, Kantonsarzt Zug, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte

13:36 EU sichert sich Impfstoff von Moderna Die EU-Kommission hat einen Rahmenvertrag mit dem US-Hersteller Moderna über bis zu 160 Millionen Corona-Impfdosen ausgehandelt, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen mitteilte. Der Vertrag soll am Mittwoch formal besiegelt werden. Damit hat die EU-Kommission nun Verträge mit den Herstellern aller drei Impfstoffe, denen die besten Chancen für eine rasche Zulassung in den kommenden Wochen gegeben werden. Neben Moderna sind das Biontech/Pfizer und AstraZeneca. Noch hat kein Corona-Impfstoff eine europäische Zulassung. Die ersten Lizenzen könnten nach Erwartung der EU-Kommission im Dezember erteilt werden. Zuvor ist jedoch eine Prüfung durch die europäische Arzneimittel-Behörde EMA nötig. Nach Zulassung eines Mittels sollen alle 27 Staaten gleichzeitig Zugriff darauf bekommen, anfangs nach Produktionskapazität allerdings auf nur kleine Mengen. Verteilt werden sie in der EU nach Bevölkerungszahl.

13:24 Österreich: Abflachung der Neuinfektionen, aber keine Entwarnung In Österreich flachen die Neuinfektionszahlen zu Beginn der zweiten harten Lockdown-Woche leicht ab. Binnen 24 Stunden wurden 4377 neue positive Testresultate gezählt. «Das heisst, erste leichte Rückgänge, aber absolut keine Entwarnung», sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Die Zahlen seien noch immer «dramatisch hoch». In der Vorwoche wurden noch täglich über 6000 Neuinfektionen gemeldet, zu Monatsbeginn waren es rund 9500. Österreich ist seit acht Tagen in einem zweiten harten Lockdown, nachdem der zu Monatsanfang verhängte Teil-Lockdown die Zahlen nicht gedrückt hatte. In den Krankenhäusern hat sich die Lage gemessen an den belegten Betten nicht entspannt: Derzeit befinden sich 4689 Personen aufgrund einer Covid-Erkrankung stationär in Behandlung. Erstmals sind davon über 700 Patienten auf Intensivstationen. Die Zuwächse sind aber geringer als zuletzt. Bisher gab es 2577 Todesfälle in Verbindung mit dem Corona-Virus, 118 davon in den vergangenen 24 Stunden.

12:32 Generikafirma holt weiteren Covid-19-Schnelltest in die Schweiz Die auf Generika spezialisierte Pharmafirma Mepha will im grossen Stil Covid-19-Schnelltests in der Schweiz vertreiben. Der Panbio genannte Antigen-Schnelltest der US-Firma Abbott soll in 15 Minuten per Nasen-Rachen-Abstrich infizierte Personen ausfindig machen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Schnelltest von Abbott ist gemäss den Angaben CE-zertifiziert und wurde durch ein Schweizer Referenzlabor geprüft. Panbio sei einer der zwei Tests, der für die Strategie des Bundes zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zugelassen wurde und mobil einsetzbar zuverlässige Ergebnisse innert einer Viertelstunde liefere. Vorläufige Ergebnisse einer von Abbott durchgeführten klinischen Studie mit 585 Personen hätten gezeigt, dass der Panbio Schnelltest eine Sensitivität von 91.4 Prozent und eine Spezifität von 99.8 Prozent aufweise. Dies bedeute, dass über 91 von 100 Infektionen identifiziert würden und bei weniger als einem Prozent der Testpersonen fälschlicherweise eine Erkrankung angezeigt werde. Legende: Der Panobio-Test, der durch Mepha vertrieben werden soll, werde wie die anderen Schnelltests durch Fachpersonen in Apotheken, Arztpraxen, Spitälern und Testzentren durchgeführt. Keystone