Der Ticker startet um 5:37 Uhr

18:30 Sulzer baut 55 Stellen ab Der Industriekonzern Sulzer baut in der Schweiz Stellen ab. Betroffen sind gemäss Gewerkschaft Unia 55 Arbeitsplätze bei Sulzer Chemtech an den Standorten Winterthur, Oberwinterthur und Allschwil BL. Sulzer bestätigte die Meldung in einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur AWP zu weiten Teilen. «Der durch die Pandemie verursachte globale Konjunktureinbruch und die damit einhergehenden Marktverzerrungen haben dazu geführt, dass wir in zwei Konzerngesellschaften in der Schweiz unsere Kapazitäten anpassen mussten, was zu rund 50 Entlassungen geführt hat», heisst es dort. Für die betroffenen Mitarbeitenden stehe im Rahmen des Gesamtarbeitsvertrages ein umfassender Sozialplan zur Verfügung. Der Konzern will nun am Freitag zusammen mit den Halbjahreszahlen auch genauer über die geplante Restrukturierung informieren.

17:51 SwissCovid-App: 201 Infizierte gaben bisher Covidcode ein Seit der Lancierung am 25. Juni haben insgesamt 201 Infizierte einen Covidcode in die SwissCovid Tracing-App eingegeben. Dies geht aus heute vom BAG veröffentlichten Zahlen hervor. Einen Covidcode erhalten positiv getestete, welche die SwissCovid-App nutzen. Nach Eingabe des Codes warnt die App andere Nutzer, die in den letzten 10 Tagen in der Nähe des Infizierten waren. Vergangenen Dienstag gaben 18 Nutzer einen Covidcode ein, so viele wie nie zuvor an einem Tag. Auf Wunsch des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) werden zudem die Nutzer der App SwissCovid nach einer neuen Methode berechnet. So beträgt die von den Bundesstatistikern geschätzte Zahl aktiver Apps für gestern Mittwoch 1.15 Millionen. Nach alter Berechnungsmethode wären es nur 920'000 gewesen. Nach alter Methode fielen etwa weniger als sechs Stunden aktive Apps, Geräte im Flugmodus und solche die länger als 24 Stunden ausgeschaltet waren aus der Rechnung. Insgesamt wurde die SwissCovid-App seit der Lancierung am 25. Juni bis Sonntag nach BFS-Angaben 2'005'893 Mal heruntergeladen. Die App warnt Benutzer, falls diese engen Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten. Legende: Keystone

16:45 Genf - Eintritt in Clubs nur noch mit QR-Code Es wird eifrig nach Lösungen gesucht, wie man die Namen und Telefonnummern von Nachtschwärmern korrekt erfassen kann. In Genf soll das nun nur noch über einen QR-Code – eine Art Strichcode auf dem Handy funktionieren. Darauf haben sich das Genfer Gesundheitsdepartement und die Vereinigung der Clubs Grand Conseil de la Nuit geeinigt. Wer künftig in einen Genfer Club will, der muss sich auf der Website CoGa.app, Link öffnet in einem neuen Fenster mit Name, Vorname, Telefonnummer und Geburtsjahr registrieren, danach erhält man einen QR-Code aufs Handy, der beim Klubeintritt vorgewiesen werden muss. Die Daten werden verschlüsselt und nur dann geöffnet, wenn der Kantonsarzt eine Ansteckungskette verfolgen muss. Diese Lösung sorgt auch dafür, dass die Listen korrekt beim Kantonsarzt ankommen und nicht wie bisher handschriftlich und kaum brauchbar, heisst es bei den Genfer Clubs. Obligatorisch ist diese Lösung nicht – die Mitglieder machen bislang aber freiwillig mit. Audio Verschärfte Registrierungspflicht in Genfer Klubs 01:07 min, aus Heute um Vier vom 23.07.2020. abspielen. Laufzeit 01:07 Minuten.

16:09 Fünf Coronafälle in Aargauer Pflegeheim In einem Pflegeheim im Bezirk Baden im Kanton Aargau haben sich fünf Bewohner und eine Angestellte mit dem Coronavirus infiziert. Das Aargauer Gesundheitsdepartement hat das gesamte Heim unter Quarantäne gestellt und ein Besuchsverbot für die Institution erlassen. Die infizierten Personen wurden isoliert. Es handelt sich dabei um die ersten Coronafälle in einem Aargauer Alters- oder Pflegeheim seit Anfang Mai. Wie sich die Personen angesteckt haben, ist bisher unklar. Das Coronavirus hatte in der ersten Welle im Frühling in den Alters- und Pflegeheimen viele Opfer gefordert. Über die Hälfte der Todesfälle in der Schweiz ereigneten sich in Alters- und Pflegeheimen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach mehreren Corona-Fällen Aargauer Pflegeheim unter Quarantäne 23.07.2020 Mit Audio

15:41 USA melden wieder mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Pandemie ist in den USA erstmals seit mehr als drei Monaten wieder angestiegen. In der Woche bis einschliesslich 18. Juli stellten 1.416 Millionen Menschen einen entsprechenden Antrag, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist eine Zunahme um 109'000 verglichen mit der Vorwoche. Die Werte zeigen, dass sich die grösste Volkswirtschaft der Welt trotz Lockerungen der Auflagen immer noch in einer schweren Krise befindet. Die Neuanträge spiegeln die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts wider.

14:51 Twitter leidet wegen der Pandemie Sinkende Werbeeinnahmen aufgrund der Pandemie setzen Twitter zu – obwohl die Nutzerzahlen kräftig steigen. Im zweiten Quartal fiel der Umsatz im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 683 Millionen US-Dollar, wie der Kurznachrichtendienst mitteilte. Grund war vor allem, dass Anzeigenkunden sich in der Krise zurückhielten. Die Werbeerlöse – Twitters mit Abstand wichtigste Geldquelle – brachen um 23 Prozent auf 562 Millionen Dollar ein. Vorstandschef Jack Dorsey betonte aber, dass sich Twitter grosser Beliebtheit erfreue. So nahm die Zahl der täglichen Nutzer um mehr als ein Drittel auf 186 Millionen zu, womit das Unternehmen seine bislang stärkste jährliche Wachstumsrate erreichte.

13:33 Olympia: Sieben von zehn Japanern glauben nicht mehr an eine Austragung Eigentlich hätten die Olympischen Sommerspiele von Tokio morgen beginnen sollen, wenn da nicht das Coronavirus wäre. Das Virus zwang die Verantwortlichen, die Spiele um ein Jahr zu verschieben. Genau heute in einem Jahr ist die neue Eröffnungsfeier geplant. Doch sieben von zehn Japanern glauben mittlerweile nicht mehr an eine Austragung im nächsten Jahr. SRF-Korrepondent Thomas Stalder berichtet aus Tokio: «Das Organisationskomitee hier in Tokio klammert sich an den Termin nächstes Jahr, denn die Verantwortlichen wissen, eine weitere Verschiebung der Spiele ist sehr unwahrscheinlich. Dies sowohl aus organisatorischen wie auch aus finanziellen Überlegungen. Schon die Verschiebung um ein Jahr stellt alle vor grosse Herausforderungen. Und derzeit ist überhaupt nicht sicher, ob das Vorhaben gelingt und nicht das Coronavirus am Ende dem grossen Olympia-Vorhaben einen Strich durch die Rechnung macht.» 01:55 Video Heute hätten die Olympischen Spiele in Japan begonnen Aus Tagesschau vom 23.07.2020. abspielen

13:19 Wer aus Risikoland zurückkehrt, bevor es auf der Liste landet, muss nicht in Quarantäne Das Bundesamt für Gesundheit präzisiert seine gestern verkündeten Quarantäne-Regeln für Ferienrückkehrer: Wer aus einem Land in die Schweiz zurückkehrt, bevor dieses vom Bund auf die Quarantäne-Liste gesetzt wird, muss sich nun doch nicht bei den Behörden melden. Das teilt das Bundesamt heute auf Anfrage der SRF-Sendung-Espresso mit. Gestern hiess es noch, Zurückgekehrte müssten sich melden und dann werde geprüft, ob sie in Quarantäne müssten. Was aber weiterhin gilt: Wird ein Land auf die Quarantäne-Liste gesetzt, während eine Person dort in den Ferien ist, dann muss der oder die Betroffene nach der Rückkehr in Quarantäne. Es handle sich dabei aber um eine unverschuldete Arbeitsunfähigkeit. In der Regel wird das entschädigt. 00:10 Video Gestern sagte Kuster noch, die Quarantäne gelte rückwirkend Aus News-Clip vom 22.07.2020. abspielen

13:04 Wie Homeoffice zur Steuerfalle werden kann Das Arbeiten von zu Hause aus hat sich – coronabedingt – in vielen Unternehmen durchgesetzt. Immer mehr Firmen wollen künftig auf Homeoffice setzen. Doch wo bezahlen Grenzgänger der Schweiz ihre Sozialabgaben und Steuern? Das Problem: «Wenn immer mehr Grenzgänger im Homeoffice arbeiten, bedeutet dies, dass weniger Geld in der Schweiz versteuert wird», sagt Mario Tuor, Mediensprecher beim Staatssekretariat für internationale Finanzfragen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Abgaben von Grenzgängern Wie Homeoffice zur Steuerfalle werden kann 23.07.2020 Mit Audio

12:23 BAG meldet 117 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat die neuen Corona-Zahlen publiziert und vermeldet 117 Neuinfektionen. Am Mittwoch waren es 141 neu gemeldete Fälle. Seit Beginn der Pandemie wurden 34'000 Coronavirus-Fälle registriert. Das BAG meldet zudem ein weiteres Todesopfer. Bisher starben damit 1694 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Insgesamt mussten seit Beginn der Pandemie 4152 Personen ins Spital, im Vergleich zum Vortag sind das sechs mehr. Die Zahl der durchgeführten Tests auf den Covid-19-Erreger Sars-CoV-2 beläuft sich bisher auf insgesamt 746'658. Bei 5.5 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

12:04 Israel erreicht kritische Marke von 2000 Neuinfektionen In Israel breitet sich das Coronavirus weiter aus. Erstmals sind seit Beginn der Pandemie mehr als 2000 Neuinfektionen registriert worden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, seien am Mittwoch 2032 Fälle gemeldet worden. Ein Wert von 2000 Neuinfektionen pro Tag gilt als Marke für noch schärfere Einschränkungen bis hin zu einem kompletten Lockdown. Mitte Mai hatte die Zahl der täglichen Neuinfektionen noch im zweistelligen Bereich gelegen. Nach raschen Lockerungen schnellen die Zahlen jedoch seit Ende Mai in die Höhe. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird für sein Krisenmanagement stark kritisiert, in den vergangenen Tagen wurde mehrfach gegen ihn demonstriert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 23.07.2020 Mit Video

10:57 Die Campingplätze sind voll, doch der Lockdown hat Spuren hinterlassen Die Coronakrise dürfte die Schweizer Campingbranche in diesem Jahr rund 500'000 Übernachtungen kosten. Der Verband Swisscamps rechnet für 2020 nur noch mit rund 3 Millionen Übernachtungen. Nach der Vollbremsung mit der Schliessung aller Campingplätze Mitte März erfolgte der Startschuss in die Saison erst am 6. Juni – neun Wochen später als üblich. Dafür sind die Plätze Juli bis Mitte August nahezu ausgebucht. Marcel Zysset, Campingbesitzer in Brienz und Zentralpräsident von Swisscamps, bestätigt gegenüber Keystone-SDA, dass derzeit die Nachfrage schweizweit durchs Band weg sehr gut sei. Die Aufholjagd der letzten Wochen dürfte allerdings beim TCS nicht ausreichen, um an die eigenen Rekordzahlen des Vorjahres anzuknüpfen, obwohl für Juli und August die Umsatz- und Übernachtungszahlen auf dem Vorjahresniveau liegen. In der laufenden Campingsaison werden mehr denn je auf den heimischen Campingplätzen Schweizerinnen und Schweizer unter sich sein. Beim TCS sind normalerweise rund drei Viertel der Kunden Schweizer. Aufgrund der durch das Coronavirus ausgelösten Reisebeschränkungen und Unsicherheiten schätzt der TCS den Schweizer Anteil in diesem Jahr auf 95 Prozent. Sehr populär seien in diesem Jahr Wohnmobile. 00:46 Video Run auf Schweizer Campingplätze wegen Corona (Video: SDA) Aus News-Clip vom 23.07.2020. abspielen

8:56 Hundert Betroffene in Jugendlager in Graubünden Im Kanton Graubünden hat sich das Coronavirus in einem Jugendlager mit hundert Personen im Alter zwischen 9 und 13 Jahren ausgebreitet. Sieben Personen infizierten sich mit dem Virus. Dazu kommt noch eine Reihe von Verdachtsfällen. Das kantonale Gesundheitsamt teilte am Donnerstag mit, 80 von den 100 Jugendlichen wohnten im Kanton Graubünden. Im siebentägigen Lager seien letzte Woche Darbietungen für ein Abschlusskonzert einstudiert worden. Das Gesundheitsamt wurde eigenen Angaben zufolge am Montag über die Neuinfektionen im Lager informiert. Einige Teilnehmer des Jugendlagers waren am letzten Wochenende, noch vor Auftreten von Symptomen, weiter in ein anderes Ferienlager gezogen. Die rund 30 Teilnehmer wurden sofort in Quarantäne gesetzt, und das Ferienlager wurde aufgelöst. Das Gesundheitsamt will wegen steigender Fallzahlen die Kontrollen bei der Umsetzung der Schutzkonzepte verstärken: Kontaktdaten müssen überprüft werden, danach seien die Daten in elektronisch geführten Listen aufzubewahren. Die Kontrolle und die Durchsetzung der Schutzkonzepte obliegen weiter den Gemeinden. Nach Angaben des Gesundheitsamts befinden sich im ganzen Kanton Graubünden nun insgesamt 14 Personen in Isolation, 196 Personen in Quarantäne sowie zwei Personen in Spitalpflege. Audio Gesundheitsamtsleiter Rudolf Leuthold: «Auch Konzertbesucher in Quarantäne» 03:36 min abspielen. Laufzeit 03:36 Minuten.

7:49 Swiss Re schreibt im ersten Halbjahr 1.1 Milliarden Dollar Verlust Eigentlich hätten ab morgen in Tokio die olympischen Sommerspiele stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie sind die aber auf nächstes Jahr verschoben. Das macht sich beim Schweizer Rückversicherer Swiss Re bemerkbar. Der schreibt unter anderem deshalb im ersten Halbjahr einen happigen Verlust von 1.1 Milliarden Dollar. Audio Verlust bei Swiss Re wegen Verschiebung der Olympischen Spiele 01:14 min, aus HeuteMorgen vom 23.07.2020. abspielen. Laufzeit 01:14 Minuten.

7:11 UNO-Agentur fordert 199 Milliarden Dollar Grundeinkommen für 132 Entwicklungsstaaten Die UNO-Entwicklungsagentur UNDP wirbt für ein zeitlich begrenztes Grundeinkommen für knapp drei Milliarden Menschen weltweit. Mit dem Grundeinkommen könnten Personen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, während der Pandemie zuhause bleiben. Die monatlich dafür notwendige Summe für 2.7 Milliarden Betroffene in 132 Entwicklungsstaaten würde sich auf mindestens 199 Milliarden Dollar belaufen, so die UNDP. Dabei geht es um Menschen, die ihren Unterhalt oft in der informellen Wirtschaft verdienen und es sich trotz der Gesundheitsrisiken nicht leisten können, zuhause zu bleiben.

6:28 Zwei von drei Aargauer Krippen fordern Corona-Geld Während des Corona-Lockdowns betreuten viele Familien ihre Kinder zu Hause und schickten sie nicht in die Kindertagesstätten. Diese fehlenden Betreuungstage sollen die Eltern nicht bezahlen müssen, entschied der Bund. Eine Umfrage im Kanton Aargau zeigt nun: Von den 320 privaten Aargauer Kindertagesstätten haben 200 ein Gesuch für finanzielle Unterstützung beim Kanton gestellt. Um welchen Geldbetrag es geht, sei noch nicht klar, heisst es beim Aargauer Gesundheits- und Sozialdepartement auf Anfrage. Für etliche war allerdings der administrative Aufwand zu gross und sie verzichteten auf ein Gesuch. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Finanzhilfe wegen Corona 200 Aargauer Kitas fordern Unterstützung 23.07.2020 Mit Audio

5:57 Guten Morgen Wir begrüssen Sie zu unserem Liveticker zu den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus. Das Wichtigste aus der Nacht: Das Europäische Parlament will heute fraktionsübergreifend Nachbesserungen der Gipfelbeschlüsse zum EU-Haushalt und dem Corona-Wiederaufbaufonds fordern.

fordern. Die Zahl der Coronavirus-Infektionen hat in Lateinamerika und der Karibik die Marke von vier Millionen überschritten.

und der die Marke von vier Millionen überschritten. Kalifornien hat gemäss Daten der Nachrichtenagentur Reuters New York als US-Bundesstaat mit den meisten bekannten Infektionsfällen überholt.

hat gemäss Daten der Nachrichtenagentur Reuters als US-Bundesstaat mit den meisten bekannten Infektionsfällen überholt. Im Kampf gegen das Coronavirus will Frankreich rund sieben Millionen bedürftige Menschen mit kostenlosen Schutzmasken versorgen.