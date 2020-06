Der Ticker startet um 7:00 Uhr

16:41 300 Corona-Skeptiker demonstrieren in Bern Auf dem Berner Bundesplatz haben rund 300 Personen gegen die vom Bund eingeschlagene Coronavirus-Politik demonstriert. Mobilisiert dazu hatte die Vereinigung «Bürgerforum Schweiz». Die Skeptiker sind eine heterogene Gruppe, zu der sich sowohl Personen mit esoterischem Hintergrund, Impfgegner, Betroffene des Lockdowns, aber auch rechtskonservative Kreise zählen. Für die Demonstration hatten sie eine Bewilligung eingeholt. Damit sie keine Schutzmasken tragen mussten, war die Teilnehmerzahl begrenzt. Drei Sektoren für je 300 Leute wären zur Verfügung gestanden, doch so viele Teilnehmer kamen bei Weitem nicht. Legende: Um die 300 Leute demonstrieren auf dem Bundepslatz in Bern gegen die Corona-Massnahmen des Bundesrats. Michael Sahli/srf

15:11 Zahlen in den USA steigen weiter an In den USA ist die Zahl der innerhalb eines Tages neu gemeldeter Coronavirus-Infektionen Medienberichten zufolge auf einen neuen Höchststand geklettert. Für Freitag meldeten örtliche Behörden mehr als 45'000 bestätigte Neuinfektionen, wie die «New York Times» am Samstag berichtete. Die offiziellen Daten der Gesundheitsbehörde CDC für Freitag werden erst mit Verzögerung bekannt gegeben. Vor allem in südlichen Bundesstaaten wie Florida, Texas und Kalifornien ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt innerhalb weniger Tage deutlich angestiegen. In den USA gibt es den Daten der Universität Johns Hopkins zufolge inzwischen fast 2.5 Millionen bekannte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2. Mehr als 125'000 Menschen sind nach einer Infektion mit dem Virus gestorben.

14:16 747'000 User benutzen SwissCovid-App des Bundes In den vergangenen 24 Stunden haben weitere 180'048 Personen die neue SwissCovid-App aktiviert. Das BAG meldet inzwischen 746'942 aktive Apps. Mit der Swiss-Covid-App für Mobiltelefone werden Benutzer gewarnt, falls sie engen Kontakt mit einer Person hatten, die dann positiv getestet wird. Wer sich nach einer Warnung auf Anordnung eines Arztes oder einer Behörde in Quarantäne begeben muss, hat Anrecht auf den Corona-Erwerbsersatz. Die App soll helfen, Coronavirus-Infektionsketten zu unterbrechen. Die App dient als Hilfsmittel für die die klassische Kontaktverfolgung (Contact Tracing). Die Anwendung ist freiwillig, kostenlos und in neun Sprachen verfügbar.

13:42 Mehr Mass beim Aprés-Ski in Ischgl Viele Bürger von Ischgl in Österreich, das als Hotspot für die Verbreitung des Coronavirus gilt, sind laut einer Umfrage für eine Kurs-Korrektur beim Après-Ski. 82 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, dass Après-Ski künftig «qualitäts- und massvoller» werden solle, berichtet die «Tiroler Tageszeitung». Ein Grossteil erhoffe sich auch eine zeitliche Limitierung dieser Angebote sowie von Bus- und Tagesgästen, die nur zum Feiern kämen. Für die im Auftrag des Tourismusverbands Paznaun-Ischgl durchgeführte Umfrage wurden mehr als 700 Einheimische, Gäste und Mitarbeitende befragt. Ganz auf Après-Ski verzichten wollen die allerdings Gäste nicht. Legende: Sollen der Vergangenheit angehören: Bus- und Tagesgäste, die nur zum Feiern nach Ischgl kommen. Im Skiort in Österreich hatte sich Anfang März viele Skitouristen mit dem Coronavirus angesteckt. Keystone

12:57 Zahlen steigen am fünften Tag in Folge an – 69 neue Fälle In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 69 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'555 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Am Freitag waren 58 neue Ansteckungen gemeldet worden, am Donnerstag 52 und am Mittwoch 44. Tiefer waren die Zahlen der Neuinfektionen anfangs Woche mit 22 am Dienstag und 18 am Montag. Bisher starben in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gemäss BAG 1682 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger von Covid-19, beläuft sich bisher insgesamt auf 555'315. Bei 6,8 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

12:51 Grossbritannien: Isolationspflicht soll für einige Staatsangehörige fallen Die britische Regierung will Reisende aus einer Reihe von Ländern von der umstrittenen Pflicht zur 14-tägigen Isolation befreien. Das berichteten mehrere Medien unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach soll am Montag eine Liste von Staaten vorgelegt werden, die vom 6. Juli an von der Regelung ausgenommen sind. Dazu sollen unter anderem Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und auch Deutschland gehören, so die Berichte. Reisende aus Portugal, Schweden und den USA müssen sich demnach hingegen weiterhin nach Betreten des Landes für zwei Wochen isolieren.

11:13 Alain Berset räumt Fehler ein Bei der Beschaffung von Medikamenten, Masken und Beatmungsgeräten hätten in der Coronakrise nicht alle ihren Job gemacht, sagt Bundesrat Alain Berset in der «Schweiz am Wochenende». Das habe er mitten in der Krise festgestellt. «Das hätten wir früher realisieren müssen.» Berset weiter: «Man darf aber nicht vergessen: «Hätte jemand vor einem Jahr 300 Millionen Masken gekauft, hätte man ihn für verrückt erklärt.» Mittlerweile seien die Maskenlager von Bund und Kantonen wieder gefüllt. Legende: Gesundheitsminister Alain Berset. Keystone

10:18 BAG-Direktor Strupler: Appell an die Bevölkerung Per Twitter hat sich BAG-Direktor Pascal Strupler an die Bevölkerung gewandt: «Die Anzahl Neuinfizierter steigt in den letzten Tagen wieder an. Beunruhigend!» Strupler appelliert an die Menschen in der Schweiz, die Hygiene- und Distanzmassnahmen nach wie vor dringend einzuhalten. Zuvor hatte bereits das BAG mitgeteilt, dass man insbesondere bei Picknicks und Grilladen vorsichtig sein muss. «Vergessen Sie nicht, Distanz zu halten, und befolgen Sie die Hygiene- und Verhaltensregeln. Teilen Sie weder Getränke noch Essen mit anderen.» Zuletzt hatten sich in der Schweiz innert 24 Stunden 58 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Insgesamt gibt es mittlerweile 31'486 laborbestätigte Covid-19-Fälle.

10:03 Corona macht arm Seit Beginn der Krise sind in der Schweiz 8000 Menschen in die Sozialhilfe abgerutscht. Zehntausende könnten folgen.

9:09 Virtuelle Delegiertenversammlungen der FDP und SP Die heutigen Delegiertenversammlungen von SP und FDP finden wegen der Corona-Pandemie digital statt. Die Delegierten der SP fassen unter anderem die Parolen zu den fünf eidgenössischen Vorlagen vom 27. September. Ausserdem wird die Kampagne «Mit Solidarität aus der Krise» vorgestellt. Die Delegierten der FDP wählen das Parteipräsidium und den Vorstand neu. Nach vier Jahren im Amt stellt sich Parteipräsidentin Petra Gössi für weitere zwei Jahre zur Wiederwahl. Sie ist die einzige Kandidatin.

7:52 Eltern stürmen Schweizer Kinderarztpraxen Die Nase läuft, die Kleinen husten – Symptome für eine Ansteckung mit dem Coronavirus? Eltern sind verunsichert. Seitdem das Bundesamt für Gesundheit (BAG) dazu aufgerufen hat, alle sollen sich selbst bei geringen Symptomen auf Covid-19 testen lassen, gibt es einen regelrechten Ansturm auf Kinderarztpraxen. Doch die Tests fallen oft negativ aus. Und: Die Kleinen leiden beim Untersuch unnötig. Der Berufsverband der Kinderärzte hat jetzt reagiert und präzisiert die Empfehlungen.

7:21 In Texas und Florida werden Bars geschlossen Zwei der grössten US-Bundesstaaten haben eine Kurskorrektur vollzogen, da die tägliche Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in den USA auf ein Allzeithoch von 40’000 angestiegen ist. Der texanische Gouverneur Greg Abbott (Republikaner) ordnete an, alle Bars am Freitag (Ortszeit) zu schliessen, während Florida Alkohol in solchen Einrichtungen verbot. Die beiden Bundesstaaten schlossen sich einer kleinen, aber wachsenden Zahl von Staaten an, die entweder einen Rückzieher machen oder eine weitere Wiedereröffnung ihrer Wirtschaft auf Eis legen. Zudem kündigte der Bürgermeister im Bezirk Miami-Dade an, die Strände am Wochenende des 4. Juli die Strände zu schliessen. Dann wird der Nationalfeiertag in den USA gefeiert. US-Gesundheitsexperten haben bei jungen Menschen eine hohe Zahl von Fällen beobachtet. Diese gehen wieder aus, oft ohne Masken zu tragen oder andere Social-Distancing-Regeln zu beachten.