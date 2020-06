Der Ticker startet um 6:07 Uhr

20:23 Menschenmengen wie sonst nur an Feiertagen Nicht nur in der Schweiz hat der Sommer jetzt so richtig begonnen. Bei Temperaturen über 30 Grad drängen sich zehntausende Briten und Britinnen an den Stränden im Süden Englands. Von Abstand halten keine Spur. In Bournemouth mussten die Einsatzkräfte sogar einen «ernsten Zwischenfall» auslösen, weil die Lage nicht mehr beherrschbar war. Das gibt den Einsatzkräften mehr Rechte und Abstimmungsmöglichkeiten. Solche Menschenmengen habe es sonst nur an den Feiertagen gegeben, teilten Vertreter der Stadt mit. «Wir sind absolut entsetzt über die Szenen, die an unseren Stränden ... in den letzten 24 bis 48 Stunden zu sehen waren.» Einsatzkräfte klagten unter anderem über illegales Parken, Verkehrskollaps, Müllverschmutzungen, aggressives Verhalten der Strandbesucher und Alkoholmissbrauch bei hohen Temperaturen. Es war der bisher heisseste Tag des Jahres im Land. Am Nachmittag wurden über 33 Grad am Flughafen London-Heathrow gemessen. 00:22 Video Menschenmassen am Strand von Bournemouth Aus News-Clip vom 25.06.2020. abspielen

19:49 Planänderung für den Parteitag der Demokraten Die US-Demokraten ziehen die Konsequenzen aus den nun wieder alarmierenden Neuinfizierungen. Der für August geplante Parteitag zur Nominierung des Präsidentschaftskandidaten findet nun in abgeänderter Form statt. Zwar soll Ex-Vizepräsident Joe Biden die Nominierung als Kandidat in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin entgegennehmen, wie das Demokratische Nationalkomitee (DNC) mitteilte. Die Delegierten aus den Bundesstaaten sollten aber wegen Risiken für die öffentliche Gesundheit nicht nach Milwaukee reisen. Es werde an einem Verfahren gearbeitet, das es allen Delegierten ermöglichen soll, ihre Stimme virtuell abzugeben, hiess es. Die viertägige Veranstaltung wird demnach von der Arena Fiserv Forum in das kleinere Tagungszentrum Wisconsin Center verlegt. Legende: Joe Biden gilt seit April nach dem Ausscheiden seiner Mitbewerber als designierter Kandidat der Demokraten. Anfang Juni hatte er sich nach eigenen Angaben bei Vorwahlen die nötigen Delegiertenstimmen gesichert. Keystone

19:01 45 Erkrankte nach Corona-Ausbruch einer Fleischfabrik in Deutschland Nach dem Coronavirus-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies in Nordrhein-Westfalen vermeldete am Dienstag ein weiterer Fleischproduzent in Niedersachsen neue Corona-Infektionen. Nach Tests an allen 1115 Mitarbeitern ist nun klar: Bei dem Schlachtbetrieb der für die Marke Wiesenhof bekannten PHW-Gruppe in Wildeshausen sind 45 Beschäftigte an Covid-19 erkrankt. Von den Erkrankten seien 40 Mitarbeiter von Subunternehmen und fünf festangestellt. Alle Betroffenen und ihre Kontaktpersonen seien unter Quarantäne gestellt worden. Die Massenuntersuchung war veranlasst worden, nachdem die Erkrankung bei 23 Mitarbeitern festgestellt worden war. Die gesamte Fleisch-Branche steht in Deutschland seit längerem wegen der Arbeitsbedingungen in der Kritik. Legende: Auf dem Gelände vom Schlachthof Geestland Putenspezialitäten wird eine Teststation eingerichtet. Keystone

18:34 Infektionszahl dürfte nächste Woche auf zehn Millionen steigen Die Weltgesundheitsorganisation rechnet damit, dass die Zahl der Coronavirus-Infektionen in der nächsten Woche weltweit auf zehn Millionen steigen wird. Die Zahl der Todesfälle dürfte dann auf 500'000 zulegen, sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bislang gebe es rund um den Globus 9.2 Millionen nachweisliche Infektionen. Während sich die Lage in Europa gebessert habe, sei sie weltweit schlimmer geworden. «Wir können nach der Pandemie nicht zur Normalität zurückkehren, wir müssen eine neue Normalität schaffen, die gerechter und grüner ist», sagt Tedros.

17:51 Norwegen will Grenzen für Europäer öffnen Reisende des Europäischen Wirtschafts- und des Schengenraums können bald wieder nach Norwegen reisen, sofern dies die Corona-Zahlen des jeweiligen Landes erlauben. Ihre Regierung beabsichtige, Reisen aus diesen Ländern ab dem 15. Juli wieder quarantänefrei zu ermöglichen, gab Ministerpräsidentin Erna Solberg auf einer Pressekonferenz in Oslo bekannt. Es gibt jedoch eine wichtige Einschränkung: Der Coronavirus-Ausbruch muss in dem jeweiligen Land unter Kontrolle, die Infektionszahlen dementsprechend niedrig sein.

17:20 Besucherbeschränkung bei Berner Bädern fällt weg Für die Hallen- und Freibäder der Stadt Bern fällt ab sofort die eingeführte Personenlimite und die beschränkte Aufenthaltsdauer in den Bädern weg. Eigenverantwortung wird aber weiterhin grossgeschrieben: Badegäste sollen sich an die Hygieneregeln und den Mindestabstand von 1.5 Metern halten. Dies teilte die Stadtberner Direktion für Bildung, Soziales und Sport mit. Bei den Eingängen werden die ein- und austretenden Personen aber weiterhin gezählt, um in Ausnahmesituationen den Zutritt limitieren zu können. Dies dann, wenn der Besucherandrang so stark ist, dass der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Legende: Mit einem allfälligen Einlassstopp rechnet das städtische Sportamt aber höchstens in vereinzelten Fällen. Auf der Internetseite des Sportamtes informieren «Ampeln», ob in einer Badi eine Limitierung nötig wird. Keystone

17:01 Corona-Situation in Serbien In der Schweiz wurden sieben Corona-Fälle von Reisenden aus Serbien «importiert». Das meldete heute der neue «Mr. Corona» Stefan Kuster. Ein Grund, das Infektionsgeschehen in Serbien genauer anzuschauen: Das Land bestätigt ein Wiederaufflammen der Neuinfektionen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 137 neue Coronafälle gemeldet. In Serbien gibt es 13'372 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Laut den Gesundheitsbehörden sind 264 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Intensivpflege benötigen 24 Personen – dieser Wert lag über Wochen bei unter 10 Personen. Innert 24 Stunden wurden in Serbien 7311 Tests durchgeführt. Insgesamt gab es in Serbien bisher 366'380 Coronatests. Im Vergleich: In der Schweiz wurden bislang 534'490 Tests durchgeführt. 00:28 Video Stefan Kuster: «Es gibt eine Häufung von Ansteckungen bei Einreisenden aus Serbien» Aus News-Clip vom 25.06.2020. abspielen

15:48 EU-Behörde macht den Weg frei für Corona-Mittel Remdesivir Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat den Weg für das erste Medikament gegen Covid-19 in der EU frei gemacht. Doch Remdesivir – Handelsname Veklury – ist durchaus umstritten. Der Empfehlung zufolge sollen bestimmte Covid-19-Patienten unter Auflagen mit Remdesivir behandelt werden dürfen, wie die EMA in Amsterdam mitteilte. Die nötige Zustimmung der Europäischen Kommission, die laut EMA kommende Woche darüber entscheiden soll, gilt als Formsache. Remdesivir wird per Infusion verabreicht und hemmt ein Enzym der Viren, das für deren Vermehrung unerlässlich ist. Es könne schwerkranken Patienten helfen, sagt Gerd Fätkenheuer, Leiter der Infektiologie an der Uniklinik Köln. Kritiker sehen vor allem ein grosses Geschäft. Legende: Remdesivir wurde ursprünglich zur Behandlung der Viruserkrankung Ebola entwickelt, aber nie für diesen Einsatz zugelassen. Später gab es Hinweise darauf, dass das Mittel gegen Coronaviren wirken könnte. Reuters

15:35 Schweizer Uhrenverband rechnet mit drastischem Exportrückgang Der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH rechnet aufgrund des Coronavirus in diesem Jahr mit einem Exportrückgang um 25 bis 30 Prozent. Dies sagte FH-Präsident Jean-Daniel Pasche an der Generalversammlung des Dachverbandes zu AWP. In den ersten fünf Monaten 2020 waren die Ausfuhren von Zeitmessern «Made in Switzerland» um knapp 36 Prozent auf 5.7 Milliarden Franken gesunken.

15:08 Fast kein Infizierter bei Corona-Massentests in Gütersloh Nach dem Corona-Ausbruch im grössten deutschen Schlachthof sind fast alle Ergebnisse bei den Massentests für die Bevölkerung im Kreis Gütersloh negativ ausgefallen. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sagte im Gesundheitsausschuss des Landtags, dass unter 2000 Getesteten nur ein Infizierter gefunden wurde. Nach den Massentestungen könne man wohl beurteilen, ob die Corona-Infektionen bei Tönnies-Mitarbeitern auf andere Bereiche der Gesellschaft übergesprungen seien. Mit Ergebnissen rechne er am Sonntag. Legende: Ob die Infektionen vom Schlachthof auch auf die Gesellschaft übergesprungen sind, ist mitentscheidend für eine Fortsetzung des neuen Lockdowns, der für die Kreise Gütersloh und Warendorf im Osten Nordrhein-Westfalens zunächst bis zum 30. Juni verhängt worden war. Keystone

14:43 UNO befürchtet mehr Drogenkonsum wegen Coronakrise Als Folge der Coronakrise befürchtet das UNO-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) einen Anstieg beim Drogenkonsum. Nach bisherigen Erfahrungen sei steigende Arbeitslosigkeit – wie in dramatischer Weise in der aktuellen Krise – immer verbunden gewesen mit einem verstärkten Griff zu Drogen wie Haschisch, Kokain und synthetischen Suchtmitteln. Das teilte die Behörde in ihrem Jahresbericht mit. «Die Covid-19-Krise und der wirtschaftliche Abschwung drohen die Drogengefahren noch weiter zu verschärfen», sagte UNODC-Generaldirektorin Ghada Waly. Nach Einschätzung der UNO-Behörde könnten ausserdem Bauern schon aus wirtschaftlicher Not heraus den illegalen Anbau von Drogen beginnen oder ausbauen. Legende: 35.6 Millionen Süchtige litten an von Drogen verursachten Gesundheitsbeschwerden, so der UN-Drogenbericht. imago images

14:19 So funktioniert die neue Corona-Tracing-App Seit März arbeiten Spezialistinnen der EPFL Lausanne und der ETH Zürich zusammen mit Programmierern der Zürcher Firma Ubique an der Schweizer Tracing-App. Ab heute ist sie installierbar. Dabei war der Datenschutz den Entwicklern besonders wichtig: Die «SwissCovid»-App funktioniert deshalb ohne GPS. 03:00 Video Warum die Corona-Warn-App ohne GPS-Ortung funktioniert Aus SRF News vom 25.06.2020. abspielen

14:04 Keine Parlamentsentscheide mehr vor der Sommerpause Die Büros von National- und Ständerat haben entschieden, dass der Parlamentsbetrieb vor der Sommerpause nicht mehr hochgefahren wird. Ein Antrag von SP, Grünen und GLP, Anfang Juli über die Weiterführung der KMU-Finanzhilfen zu debattieren, wurde abgelehnt. Stattdessen findet eine ausserordentliche Session in der Woche vom 7. September statt, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Dann beginnt auch die ordentliche Herbstsession der eidgenössischen Räte.

13:36 Eiffelturm nach Corona-Zwangspause wieder geöffnet Nach einer über dreimonatigen Zwangspause wegen der Coronakrise hat der Pariser Eiffelturm seine Pforten wieder geöffnet. Besucher können dem Betreiber zufolge zunächst nur über die Treppen den zweiten Stock des Turms erreichen. Die Aufzüge sollen erst vom 1. Juli an wieder öffnen. Es müssen auch Gesundheitsvorschriften eingehalten werden, so herrscht eine Maskenpflicht. Legende: Das 324 Meter hohe Pariser Wahrzeichen war Mitte März wegen der Covid-19-Pandemie geschlossen worden. Der über 130 Jahre alte Turm wurde bisher jährlich von rund sieben Millionen Menschen besucht. Reuters

13:12 In Ischgl waren laut Antikörper-Studie 42 Prozent infiziert Im österreichischen Ischgl war ein grosser Teil der Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben der Medizinischen Universität Innsbruck haben 42.4 Prozent der in einer umfassenden Studie untersuchten Bürger Antikörper auf das Coronavirus entwickelt. Das sei der weltweit höchste bisher publizierte Wert, sagte die Direktorin des Instituts für Virologie, Dorothee von Laer. Antikörper im Blut gelten als Nachweis für eine durchgemachte Infektion. Auffällig sei, dass von den positiv auf Antikörper getesteten Personen zuvor nur 15 Prozent die Diagnose erhalten hatten, infiziert zu sein, sagte von Laer. «85 Prozent derjenigen haben das unbemerkt durchgemacht.» Rund 80 Prozent der Ischgler Bevölkerung nahmen an der Studie teil. Trotz des hohen Antikörper-Werts sei auch in Ischgl aber keine Herden-Immunität erreicht. Legende: Ischgl mit seinen Après-Skibars gilt als Brennpunkt für die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich und Teilen Europas. Keystone

12:46 Verstärktes Reiseaufkommen macht Tracing-App noch wichtiger In der Schweiz und in Liechtenstein steigen die Coronafälle leicht. Der steigende Trend in den vergangenen Tagen kommt laut Stefan Kuster vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) nach den Lockerungsschritten nicht ganz unerwartet. Es gebe eine Häufung von Fällen bei Einreisenden aus dem Ausland. «15-20 Prozent der Fälle wurden importiert», sagt Kuster. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 52 neue Corona-Erkrankungen Ein Fünftel der Fälle sind importiert – vor allem aus Serbien 25.06.2020 Mit Video

12:32 Fünf mutmassliche Covid-Kreditbetrüger verhaftet Wegen des Verdachts auf Covid-Kreditbetrug hat die Kantonspolizei Zürich in den Kantonen Aargau, Zug und Zürich fünf Personen verhaftet. Die mutmasslichen Betrüger sollen sich mit unwahren Angaben bei verschiedenen Banken Covid-Kredite in Höhe von mehreren hunderttausend Franken erschlichen haben. Bei den Festgenommenen handelt es sich um vier Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 52 Jahren, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Zwei Personen wurden nach den Befragungen wieder entlassen, drei befinden sich in Untersuchungshaft.

12:21 Die Pressekonferenz ist beendet Die Pressekonferenz ist zu Ende. Wir halten Sie hier im Ticker natürlich weiter zu den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus auf dem Laufenden.

12:06 Weiss man, warum derzeit viele Coronafälle aus Serbien importiert werden? Journalistenfrage: «Weiss man, wieso derzeit viele Fälle aus Serbien importiert werden?». Stefan Kuster com BAG: «Es handelt sich konkret um 7 Fälle. Das sind Leute, die über den Land- und Luftweg zu uns kommen. Offenbar hat es in Serbien zurzeit eine hohe Krankheitsaktivität. Wir klären das derzeit genauer ab. Wichtig ist, dass man sich auch im Ausland an die Hygiene- und Distanzregeln hält. Und wenn man sich krank fühlt, soll man nicht reisen.» Er sagt aber auch, die meisten aktuellen Fälle in der Schweiz sind nicht importiert, sondern von hier. Es kommen nur 15 bis 20 Prozent der Fälle der letzten Tage vom Ausland. Es sei prinzipiell möglich, dass an den Grenzen sanitarische Massnahmen angeordnet werden, wie z.B. Fiebermessen, sollte in gewissen Regionen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestehen. 00:28 Video Stefan Kuster: «Es gibt eine Häufung von Ansteckungen bei Einreisenden aus Serbien» Aus News-Clip vom 25.06.2020. abspielen