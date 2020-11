Der Ticker startet um 5:47 Uhr

21:20 Bahnfahren in Corona-Zeiten – was sagen die SRF-User? Nach der Empfehlung des Bundesrats von Mitte Oktober, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten, sind die Passagierzahlen im öffentlichen Verkehr geradezu eingebrochen. So waren in der letzten Oktoberwoche im Vergleich zur gleichen Woche vor einem Jahr nur noch halb so viele Personen im SBB-Fernverkehr unterwegs. Im Regionalverkehr betrug die Auslastung laut SBB immerhin noch 70 Prozent. Wir haben die Userinnen und User von SRF gefragt, weshalb sie aktuell auf den Schienenverkehr verzichten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bahnfahren in Corona-Zeiten SRF-User: «Trotz Homeoffice zu wenig Platz in den Zügen» 10.11.2020 Mit Audio

20:48 Wann kommt der Impfstoff für die Schweiz? Für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer könnte die Zulassung in der USA schon in den nächsten Wochen erfolgen. Die Zulassung in der Schweiz kommt voraussichtlich erst im kommenden Jahr. In der Schweiz hat der Bund lediglich mit den Impfstoffherstellern AstraZeneca und Moderna Verträge unterzeichnet – zumindest bis jetzt. 02:37 Video Corona-Impfstoffe Schweiz Aus Tagesschau vom 10.11.2020. abspielen

20:34 Kanton Tessin präzisiert Massnahmen Versammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum sind im Tessin verboten. Von dieser Regelung ausgenommen sind Kinos, Theater, Konzerte und Sportveranstaltungen, wie die Tessiner Regierung am Dienstagabend präzisierte: An solchen Anlässen dürfen bis 30 Personen zugegen sein. In ihrer Sitzung vom Dienstag habe die Regierung beschlossen, die seit Montag geltenden Massnahmen zu präzisieren, heisst es in einer Medienmitteilung. Damit wolle die Regierung sowohl bei Bürgern als auch bei Veranstaltern Klarheit schaffen. Während an privaten Nachtessen und Festen sowohl drinnen als auch draussen maximal fünf Personen erlaubt seien, dürften an öffentlichen Veranstaltungen im Kultur- und Sportbereich bis zu 30 Personen teilnehmen – Personal und Veranstalter ausgenommen. Bei Privatanlässen würden Kinder als volle Personen gelten. Auch im Bereich Sport bringt die Regierung Präzisierungen an: Mehr als fünf Personen würden hier als «Gruppe» gelten und seien folglich verboten. Instruktoren jedoch zählten nicht zur Gruppe.

20:24 Neue Corona-Hilfen der EU könnten bereits im Frühjahr fliessen Die ersten Gelder aus dem europäischen Corona-Konjunkturprogramm könnten nach Einschätzung von EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn bereits im zweiten Quartal des kommenden Jahres fliessen. Voraussetzung sei aber, dass die Einigung zum EU-Finanzpaket für die kommenden sieben Jahre in den 27 Mitgliedstaaten so schnell wie möglich ratifiziert werde, sagte der Österreicher nach dem Anschluss von Verhandlungen zwischen dem Europaparlament und Regierungsvertretern in Brüssel. Nach derzeitigem Stand müssten dazu in 23 Ländern auch nationale Parlamente befasst werden. Deutschland könnte nach im September veröffentlichten Schätzungen 7.27 Prozent der Zuschüsse aus der sogenannten Aufbau- und Resilienzfazilität bekommen. Dies entspricht rund 22.7 Milliarden der insgesamt 312.5 Milliarden Euro. Italien kann als wirtschaftlich besonders stark von der Pandemie betroffenes Land mit 65.5 Milliarden Euro rechnen, Spanien mit rund 59 Milliarden Euro.

20:09 Lage in Italien spitzt sich zu: Neue Reiseverbote in Regionen Italiens Regierung hat in sechs weiteren Landesteilen striktere Einschränkungen für die Bürger verhängt. Die Provinz Bozen-Südtirol wurde offiziell zur Roten Zone erklärt, in der die Menschen möglichst zu Hause bleiben sollen. Ausserdem stufte das Gesundheitsministerium die Regionen Ligurien im Nordwesten, die Abruzzen, die Toskana und Umbrien in Mittelitalien sowie die Basilikata im Süden in die mittlere Risikogruppe (orange) hoch. In Bozen war die Verschärfung bereits vorweggenommen worden. In den anderen Gebieten wurde der Erlass aus Rom schon vorher so erwartet. Das Land mit seinen rund seinen 60 Millionen Einwohnern ist seit kurzem in drei Corona-Risikozonen eingeteilt, wobei in den Roten Zonen die striktesten Massnahmen gelten. Orange ist die mittlere, gelb die niedrigste Stufe. In orangen Gebieten müssen Restaurants und Bars den ganzen Tag geschlossen bleiben. Ausserdem ist es dort verboten, sich zwischen Regionen und Kommunen zu bewegen. Ausnahmen gelten für die Fahrt zur Arbeit oder aus medizinischen Gründen. Einige der 20 Regionen waren schon seit der Vorwoche rot oder orange eingestuft.

19:21 Italien zählt fast 600 Corona-Tote an einem Tag In Italien ist die Zahl der Corona-Toten innerhalb eines Tages mit fast 600 auf den höchsten Wert seit über einem halben Jahr gestiegen. Binnen 24 Stunden registrierten die Gesundheitsbehörden 580 Covid-19-Opfer. Damit starben in dem Land mit rund seinen 60 Millionen Einwohnern seit Februar insgesamt 42'330 Menschen im Zusammenhang mit der Viruskrankheit. Die Zahl der Neuinfektionen lag am Dienstag bei knapp 35'100 Fällen in 24 Stunden. Bei der Gesamtzahl der Ansteckungsfälle wird somit die Marke von einer Million in Kürze erreicht werden.

19:14 EU sichert sich Corona-Impfstoff von Biontech Die EU-Kommission will am Mittwoch den Weg für den Kauf von bis zu 300 Millionen Einheiten des vielversprechenden Corona-Impfstoffs der Firmen Biontech und Pfizer frei machen. Der bereits fertig ausgehandelte Liefervertrag mit den beiden Herstellern soll formal gebilligt werden, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen angekündigt hat. Biontech erklärte, dass bereits Lieferverträge über 570 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs sowie Optionen auf weitere 600 Millionen Dosen vereinbart worden seien, einschliesslich des EU-Vertrags. Das Unternehmen geht davon aus, dass noch dieses Jahr bis zu 50 Millionen Dosen ausgeliefert werden. 2021 sollen bis zu 1.3 Milliarden Dosen hergestellt werden.

18:46 50 Schwestern im Kloster Ingenbohl positiv auf Corona getestet Das Coronavirus hat auch vor dem Kloster Ingenbohl bei Brunnen (SZ) nicht Halt gemacht. Wie das katholische Medienzentrum auf seiner Website kath.ch bekannt gab, wurden in dem Frauenkloster über 50 Schwestern positiv auf das Virus getestet. Bis auf eine Erkrankte hätten alle im Kloster gepflegt werden können, hiess es in der Meldung von kath.ch. Eine Schwester sei im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Weil im Kanton Schwyz als Massnahme gegen die Pandemie sich maximal nur 30 Personen versammeln dürfen, können laut kath.ch nicht alle der 280 Ingenbohler Schwestern jeden Tag einen Gottesdienst besuchen. Um die Ausbreitung des Virus zu unterbinden, wurden die neun Gemeinschaften innerhalb des Klosters voneinander getrennt. Bis Mitte Woche könnten alle positiv getesteten Schwestern aus der Isolation entlassen werden, hiess es weiter.

18:26 Kantonsspital Aarau setzt neu auch Covid-Schnelltests ein Das Kantonsspital Aarau (KSA) setzt seit Montag neben den bisherigen PCR-Tests auch die neuen Schnelltests auf eine Coronavirus-Infektion ein. Wer sich damit testen lässt, erhält sein Resultat laut dem Spital garantiert noch am gleichen Tag. Für einen Schnelltest kommen nur bestimmte Personen infrage, wie das KSA mitteilte, und zwar unter 50-Jährige ohne Grunderkrankungen, bei denen seit dem ersten Auftreten der Symptome weniger als vier Tage vergangen sind. Denn die Konzentration der Viren im Nasen-Rachen-Raum sei in den ersten vier Tagen am grössten und werde deshalb vom Schnelltest «mit grosser Sicherheit» erfasst. Wie beim herkömmlichen PCR-Test muss auch bei einem Schnelltest zuerst geschultes Personal einen Hals-Rachen-Abstrich durchführen. Dann wird die Probe – ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest – auf einem Teststreifen analysiert. Aus Sicherheitsgründen könnten potenziell ansteckende Personen nicht vor Ort auf das Ergebnis warten, so das KSA. Sie würden nach Hause in die Selbstisolation entlassen, bis ihnen das Testergebnis per Telefon bekannt gegeben werde.

17:41 Positiv getestetes Genfer Spitalpersonal kann arbeiten Damit das Genfer Universitätsspital (HUG) in der jetzigen Krise seine Dienste aufrechterhalten kann, hat der Genfer Kantonsarzt das Pflegepersonal autorisiert zu arbeiten, auch wenn es positiv auf das Coronavirus getestet wurde. «Den Mitarbeitenden wird nichts aufgezwungen», sagte der Sprecher des Departementes für Sicherheit, Arbeit und Gesundheit, Laurent Paoliello, zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte einen Bericht der Zeitung «Le Courrier». Diese Option war bereits im Frühjahr während der ersten Pandemie-Welle genutzt worden, wie Paoliello weiter ausführte. So kann Personal, das positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sieben Tage nach Auftreten der ersten Krankheitssymptome wieder arbeiten. Es sei eine Interessenabwägung getroffen worden. Positiv getestete Mitarbeitende, die zurück an die Arbeit gehen, müssen im Spital auch strikte Regeln einhalten. Obwohl die Wahlfreiheit gewährleistet ist, wird die Entscheidung von der Gewerkschaft des Personals öffentlicher Dienste kritisiert.

17:25 Logistikkonzern sieht sich für Verteilung von Impfstoffen gerüstet Der Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel sieht sich für die Verteilung von Coronavirus-Impfstoffen gerüstet. «Wir konnten bereits erste Verträge im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfstoffproduktion abschliessen», sagte ein Sprecher des Unternehmens, ohne Kundennamen zu nennen. Der Konzern verfüge weltweit über ein Netzwerk von mehr als 230 Standorten, um Pharmaprodukte zu lagern und zu transportieren. Auch temperatursensible Waren könnten umgeschlagen werden, erklärte der Sprecher. In Europa beispielsweise stehe eine Flotte von 200 klimatisierten Anhängern für den Transport von Medikamenten und pharmazeutischen Produkten sowie Kühlkammern zur Verfügung.

16:59 Ungarns Parlament billigt Notstand für weitere 90 Tage Das ungarische Parlament hat wegen der Corona-Pandemie nahezu einstimmig die Verlängerung des Gefahrennotstands für 90 Tage gebilligt. Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban hatte diesen vergangene Woche für zunächst 15 Tage verhängt, wie es die Verfassung erlaubt. Mit der Parlamentsentscheidung vom Dienstag erhält Orban nun weitere 90 Tage freie Hand, um die sich ausbreitende Pandemie auf dem Verordnungsweg zu bekämpfen. 180 Abgeordnete der Regierungs- und der Oppositionsfraktionen stimmten für die Vorlage. Lediglich ein fraktionsloser Abgeordneter lehnte sie ab. Bereits am Montag hatte Orban einen neuen Lockdown angekündigt, der am Mittwoch um 00.00 Uhr (MEZ) in Kraft treten sollte.

16:28 Kanton St. Gallen: Ansteckungen in mehreren Heimen Mitglieder der St. Galler Regierung haben über die aktuelle Corona-Situation informiert. Eine Stabilisierung zeichnet sich ab, es ist aber noch zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen. Die Lage sei weiterhin ernst, aber stabil auf hohem Niveau, sagte Gesundheitschef Bruno Damann (CVP) vor den Medien. Die Entwicklung bis zum Wochenende müsse noch abgewartet werden. Sollten die Zahlen erneut ansteigen, werde die St. Galler Regierung über weitere Massnahmen diskutieren müssen. In den Spitälern bleibe die Situation angespannt. Dies wirke sich vor allem durch eine enorme Beanspruchung des hochqualifizierten Personals aus. Wie im Frühjahr geplant, würden nun 20 bis 25 Prozent der nicht dringenden Eingriff zurückgefahren. Dies sei momentan in allen Ostschweizer Spitälern der Fall. Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat auch die St. Galler Betagten- und Pflegeheime erfasst. Aktuell sind zwölf Heime betroffen. Es gibt 174 bestätigte Fälle unter den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 140 beim Personal. Seit Oktober sind 22 Heimbewohner gestorben.

15:39 Hotelplan Suisse schliesst Geschäftsjahr mit tiefroten Zahlen ab Der Reiseveranstalter Hotelplan Suisse hat wegen der Pandemie das schlechteste Geschäftsjahr seiner Geschichte erlebt. Im Ende Oktober abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 brach der Umsatz um 65 Prozent ein, wie Firmenchef Tim Bachmann sagte. Absolute Zahlen nannte er keine. Ein Jahr zuvor hatte die Migros-Tochter noch einen Umsatz von 572.9 Millionen Franken gemacht. Die Zahl der Passagiere sei ebenfalls markant zurückgegangen. Dank der Unterstützung der Migros habe man sich die raschen Rückerstattungen an die Kunden für ausgefallene Ferien leisten können. Die Erholung dürfte noch einige Zeit auf sich warten lassen. Im nächsten Geschäftsjahr rechne man mit der Hälfte des Umsatzes von 2019. 01:36 Video Reisebranche schreibt tiefrote Zahlen Aus Tagesschau vom 10.11.2020. abspielen

15:15 Petition für Einführung von Fernunterricht in Basel Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in Basel verlangen in einer Petition die Wiedereinführung des Fernunterrichts. Es steckten sich immer häufiger Lehrkräfte und Schüler an. Das gelte es zu unterbrechen. 300 Personen haben die Petition unterzeichnet. Ein Sprecher des Basler Erziehungsdepartements sagte auf Anfrage, man wolle vorderhand am Präsenzunterricht festhalten, da dies die bessere und gerechtere Unterrichtsform sei.

14:54 Parlamentarier dürfen weiterhin nicht virtuell abstimmen Wer wegen der Corona-Pandemie nicht an Sitzungen von National- und Ständerat teilnehmen kann, soll nicht virtuell von zu Hause aus abstimmen können. Die zuständige Ständeratskommission hat einen entsprechenden Vorstoss abgelehnt. Der Vorstoss ist damit vom Tisch. Der Entscheid fiel in der Staatspolitischen Kommission des Ständerats (SPK-S) mit 7 zu 6 Stimmen knapp aus, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Eine Mehrheit der Kommission argumentierte vor allem mit staatspolitischen Bedenken. Zum parlamentarischen Prozess gehöre nicht nur das Abstimmen, sondern auch die vorangehende Debatte und der Austausch zwischen den Ratsmitgliedern. Damit dies geschehen könne, müssten die Parlamentarier physisch präsent sein. Legende: Die zuständige Kommission des Nationalrats wollte mit der parlamentarischen Initiative die gesetzlichen Grundlagen schaffen, dass von Covid-19 betroffene Personen von zu Hause aus abstimmen können. Keystone

14:37 Moskau verschärft Massnahmen Europas grösste Stadt Moskau hat wegen steigender Corona-Infektionszahlen für zwei Monate die Schliessung von Restaurants, Bars und Nachtclubs zwischen 23 und 6 Uhr angeordnet. Bis 15. Januar seien auch alle Massenveranstaltungen verboten, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. Die Schritte seien nötig, um den Anstieg der Zahlen zu stoppen, sagte er. Studenten von Hochschulen und Colleges müssen demnach zum Onlineunterricht übergehen. Die Zahlen in der russischen Hauptstadt stiegen zuletzt um etwa 6000 neue Fälle täglich. Theater, Kinos und Konzertsäle dürfen nur maximal 25 Prozent der verfügbaren Plätze besetzen. Zudem sollen Menschen im Alter von über 65 Jahren ihre Wohnungen nicht verlassen. Sobjanin hatte bereits früher angewiesen, dass 30 Prozent der Werktätigen von zu Hause aus arbeiten müssten.

14:07 Wie viele Impfdosen braucht die Schweiz? Journalistenfrage: «Wie viele Impfdosen wird die Schweiz brauchen?» Darauf antwortet Kuster wie folgt: «Als grobe Richtlinie kann man sagen, dass man 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung impfen möchte. Dann kommt es aber darauf an, ob man einmal oder zweimal impfen muss und wie lange der Impfstoff wirkt. Deshalb kann ich nicht genau sagen, wie viel Dosen wir brauchen werden.» 00:52 Video Thomas Steffen: «Impfstoff-Verteilung wird eine logistische Herausforderung» Aus News-Clip vom 10.11.2020. abspielen