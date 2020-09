Der Ticker startet um 7:19 Uhr

1:53 Erstes Corona-Opfer in einem griechischen Flüchtlingslager Erstmals ist ein Bewohner eines griechischen Flüchtlingslagers an den Folgen von Covid-19 gestorben. Dies sagte ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Beim Verstorbenen handle es sich um einen 61-jährigen Mann aus Afghanistan, der im Flüchtlingslager Malakasa nördlich der Hauptstadt Athen untergebracht war. Er sei in einem Spital behandelt worden und dort gestorben. Die Behörden bemühten sich nun darum, die Kontakte des Mannes zurückzuverfolgen. Das Lager Malakasa steht seit rund drei Wochen unter Quarantäne, nachdem mehrere Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. ((reuters/afp))

20:45 Israelische Soldaten müssen in Corona-Krise in Stützpunkten bleiben Israelische Soldaten in Ausbildung dürfen wegen der Corona-Krise ihre Stützpunkte von Dienstag an nicht mehr verlassen. Das Verbot soll bis zu einem Monat gelten, wie das Militär mitteilte. Begründet wird es mit den hohen Infektionszahlen in Israel. Die Einsatzbereitschaft der Armee aufrechtzuerhalten, sei eine der wichtigsten Aufgaben. Eine zweite Corona-Welle hat Israel voll erfasst. In dem Land mit etwa neun Millionen Einwohner erreichten die täglichen Infektionszahlen zuletzt Rekordwerte. Mit einem kompletten Lockdown will die Regierung eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern. Legende: Keystone

18:53 Spanien: 53'000 Flaggen zu Ehren der Coronaopfer Eine Vereinigung von Familien von Coronavirus-Opfern hat zu Ehren der Toten der Pandemie 53'000 kleine spanische Flaggen in einem Park von Madrid aufgestellt. Freiwillige haben die Flaggen heute früh auf einem Hügel in die Wiese gesteckt. «Ich denke, es ist eine schöne Hommage an die Opfer», sagte der 62-jährige Rentner Honorio Hernandez, der sich das Flaggenmeer anschaute. Das Coronavirus hat in Spanien nachweislich 31'232 Todesopfer gefordert. Doch wegen Schwierigkeiten bei den Tests zu Beginn der Pandemie im Frühling muss davon ausgegangen werden, dass das Virus wahrscheinlich noch viel mehr Opfer gefordert hat. Madrid ist zum Zentrum der zweiten Welle in Spanien geworden, das wieder das am stärksten betroffene Land in Europa ist. In Spanien gibt es derzeit 319 gemeldete Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen. Legende: Reuters

16:36 Klausjagen in Küssnacht abgesagt Die St. Niklausengesellschaften von Küssnacht am Rigi und Immensee haben entschieden, die Hauptumzüge des diesjährigen Klaustag vom 4. Dezember abzusagen. Die zu erwartenden Besucher am Strassenrand seien mit der gegenwärtigen Pandemiesituation und mit den Vorgaben des Bundes nicht zu vereinbaren. Das Küssnachter Klausjagen zieht jedes Jahr bis zu 20'000 Zuschauer an. Am Umzug nehmen jeweils über 1400 Klausjäger teil. Legende: SRF

15:46 Australien: Ausgangssperre in Victoria beendet Die seit fast zwei Monaten geltende nächtliche Ausgangssperre im Bundesstaat Victoria werde am Montag aufgehoben, teilte Victorias Premierminister Daniel Andrews heute mit. Unerlaubte Menschenansammlungen sollen künftig aber mit bis zu umgerechnet mehr als 3000 Franken bestraft werden können. Eindringlich warnte Andrews davor, im Kampf gegen das Virus leichtsinnig zu werden. «Es wird mit Wucht zurückkommen. Wenn wir nachlässig werden und so tun, als sei es vorbei, wird es aus dem Ruder laufen.» Die Ausgangssperre galt von 21 bis 05 Uhr und war seit dem 2. August in Kraft. Victoria und die Millionen-Metropole Melbourne waren Ende Juni von einer zweiten Corona-Welle erfasst worden. Es folgte ein neuer Lockdown, der als einer der strengsten der Welt gilt. Zwar können nun 130'000 Menschen zurück an ihre Arbeitsplätze. Für sportliche Aktivitäten dürfen die Einwohner sich aber weiterhin nur zwei Stunden am Tag und im Umkreis von fünf Kilometern zu ihrer Wohnung bewegen. Eine Rückkehr zur völligen Bewegungsfreiheit sei frühestens am 19. Oktober denkbar.

14:10 Frankreich: Mediziner fordern «drastische Massnahmen» Medizinerinnen, Mediziner und Professoren fordern angesichts der angespannten Coronalage in Frankreich «drastische Massnahmen». Ohne diese Massnahmen würde es Frankreich mit einer zweiten Welle zu tun bekommen, die für Krankenhäuser und Intensivstationen viel schwieriger zu bewältigen sein werde, als die erste. Das schrieben sieben angesehene Professoren und MedizinerInnen in einem offenen Brief, der heute im «Journal du Dimanche» veröffentlicht wurde. «(...) Wir müssen jetzt schnell und entschlossen handeln.» Die Experten fordern, dass Masken immer getragen werden – nur Menschen, die in einem Haushalt leben, könnten darauf verzichten. «(...) Abstandsregeln sollten strikt durchgesetzt werden.» Auch in Restaurants müsse die Maske getragen werden – ausser beim Essen. «Wenn diese Massnahmen ab diesem Wochenende angewandt und zwei bis drei Wochen lang aufrechterhalten werden, könnten sie das Niveau der Epidemie wieder auf das Niveau vom vergangenen Juni bringen.» Frankreich ist von der Pandemie schwer getroffen, mehr als 31'000 Menschen sind bisher gestorben. Der letzte Höchstwert der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen wurde am Donnerstagabend mit 16'096 Fällen erreicht.

12:15 Wegen Corona: SeniorInnen verschieben Eintritt ins Pflegeheim Alters- und Pflegeheime in der Schweiz sind wegen der Pandemie weniger stark ausgelastet. Viele Personen, die bereits angemeldet waren, seien nicht eingetreten oder hätten den Eintritt aufgeschoben. Das heisst es vom Dachverband der Schweizer Heime Curaviva gegenüber dem Sonntagsblick. Dies offenbar aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Demnach ging die Belegung im ersten Halbjahr 2020 um drei Prozent zurück. Nehme die Belegung noch weiter ab, könnten die Heime in finanzielle Schwierigkeiten geraten, warnt der Dachverband.

11:17 Zahl der infizierten Argentinier steigt auf über 700'000 In Argentinien sind in bislang mehr als 700'000 Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die genaue Zahl wird vom Gesundheitsministerium mit 702'484

angegeben. 15'543 Menschen starben, die positiv getestet wurden. Zuletzt gab es im Sieben-Tage-Zeitraum durchschnittlich 11'082 neue Positiv-Tests am Tag. Damit liegt das Land weltweit an Platz fünf hinter Indien, den USA, Frankreich und Brasilien – trotz deutlich geringerer Bevölkerungszahl. Das Virus breitete sich allmählich von der Hauptstadt Buenos Aires in die Provinzen aus. Legende: Das bereits zuvor unter einer Wirtschaftskrise leidende Argentinien hat als eines der ersten Länder in Lateinamerika strikte Quarantäneregeln eingeführt. Es folgten schrittweise Lockerungen. Reuters

10:14 Medienberichte: Zentralregierung könnte in Madrid durchgreifen Angesichts der drastisch steigenden Zahl der Corona-Infektionen im Grossraum Madrid prüft die spanische Regierung Medienberichten zufolge, die Hauptstadt auch gegen den Willen der Regionalregierung weitgehend abzuriegeln. Dies werde dann unvermeidlich, wenn die Regionalregierung nicht einlenke und die Massnahme selbst ergreife, berichteten die Zeitung «El País» und der Fernsehsender RTVE am Samstagabend unter Berufung auf Regierungskreise. Das würden die Gesetze für den Fall einer akuten Gesundheitskrise erlauben. Ein Durchgreifen der linken Zentralregierung gegen die konservative Regionalregierung könnte den ohnehin sehr aggressiven Dauerstreit zwischen beiden Lagern noch einmal erheblich verschärfen. Eine offizielle Bestätigung der Pläne gab es zunächst nicht. Die konservative Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso weigert sich bisher wegen der Folgen für die Wirtschaft, die Stadt weitgehend abzuriegeln. Am Freitag hatte sie entsprechend nur acht weitere Viertel – nach 37 bereits abgesperrten – unter eine Teilabriegelung gestellt. Die Infektionszahlen in Madrid sind extrem hoch. In 14 Tagen wurden durchschnittlich 721 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner registriert. Für ganz Spanien liegt dieser Wert bei 282.

8:38 Trotz Corona-Lockdown: In Israel demonstrieren Tausende Trotz verschärfter Corona-Lockdown-Massnahmen haben am Samstag nach Sonnenuntergang Tausende Menschen in verschiedenen Städten gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu demonstriert. Seine Kritiker werfen ihm vor, er nutze den erneuten Anstieg von Coronavirus-Infektionen aus, um einen Angriff auf Israels demokratische Grundsätze, einschliesslich des Demonstrationsrechts, zu legitimieren. Die meisten Demonstranten, die sich in Jerusalem und anderen Städten kurz vor dem wichtigsten jüdischen Feiertag, dem am Sonntag beginnenden Fest Jom Kippur, versammelten, trugen Masken und hielten Abstand. Am Freitag hatte die Regierung nach Rekordzahlen von Infektionen die Lockdown-Massnahmen in dem Land für zunächst rund zwei Wochen verschärft. Nur in Ausnahmefällen dürfen sich die Menschen weiter als einen Kilometer von ihrem Zuhause wegbewegen - etwa für den Weg zu einer Arbeit. Es gelten weiter Versammlungsbeschränkungen. Streit gab es noch über mögliche Einschränkungen des Demonstrationsrechts. Netanjahu hatte auch versucht, mit Blick auf den Gesundheitsschutz das Demonstrationsrecht weiter einzuschränken, um so auch die wöchentlichen Proteste zu verhindern. Die verschärften Regeln konnte er aber nicht rechtzeitig durch das israelische Parlament bringen. Legende: Seit Juni finden wöchentlich samstags Proteste statt. Am Donnerstag hatte die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit 8178 einen Rekordwert erreicht. Keystone

7:41 Epidemiologe Salathé mit Krisenmanagement zufrieden Der Epidemiologe Marcel Salathé, Mitglied der Corona-Task-Force Wissenschaft des Bundes, sieht wichtige Fortschritte bei der Eindämmung des Virus. Bereits Anfang 2021 könne die Schweiz soweit sein, dass Covid-19 nicht mehr schlimmer als eine Grippe sei. Salathé hatte noch vor einem Monat das Krisenmanagement von Bund und Kantonen heftig kritisiert. Das Testen und das Contact Tracing von Corona-Fällen funktioniere in der Schweiz überhaupt nicht. Alles dauere viel zu lange. Nun sieht Salathé grosse Fortschritte, wie er in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» sagte. Jetzt funktioniere es. Zwar sei die Zahl der Neuinfektionen mit 400 Fällen pro Tag beträchtlich. Aber die Zahlen seien stabil. Das Contact Tracing werde nun in allen Kantonen ernst genommen. Es gelinge den Kantonen immer besser, den Infektionsketten nachzugehen und sie zu brechen. Als sehr vielversprechend beurteilt der Epidemiologe derzeit auch die Entwicklung der Impfstoffe. In dem Moment, in dem ein Impfstoff vorliege oder ein Medikament wirke und auch die Hospitalisierungen unter Kontrolle seien, werde sich die Situation völlig ändern. Dann werde Covid-19 eine Krankheit auf dem Niveau einer Grippe. Legende: Ob es im kommenden Winter eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz brauche, werde sich zeigen. Er teile nicht die Meinung von Leuten, die befürchteten, im Winter werde es eine neue Ansteckungswelle geben. Im Gegenteil: Er gehe davon aus, dass sich Situation bald verbessern werde, sagte Salathé der «SonntagsZeitung». Keystone