In der spanischen Hauptstadt-Region um Madrid sollen alle 6.6 Millionen Einwohner bis Weihnachten auf das Coronavirus getestet werden. Die konservative Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso stellte dazu bei der EU-Kommission am Dienstag den Antrag, dass im gesamten Gebiet der Europäischen Union Antigen-Tests in Apotheken zugelassen werden. Die spanische Zentralregierung weigert sich, dafür grünes Licht zu geben.

Der zweite Lockdown in Frankreich schlägt auf die Konjunktur des Landes durch. Finanzminister Bruno Le Maire bestätigt zwar die Erwartung, dass die Wirtschaftskraft in diesem Jahr um elf Prozent schrumpft. Er erklärt aber auch, dass das Wachstum im kommenden Jahr wegen der neuen Massnahmen nun doch nur bei sechs Prozent liegen werde. Vor dem neuen Lockdown hatte das Pariser Finanzministerium mit acht Prozent gerechnet.

Allein in der Hauptstadt Bratislava versammelten sich mehrere Tausend Demonstranten an verschiedenen Plätzen. In der dicht gedrängten Menge vor dem Präsidentenpalast trugen nur wenige einen Mund-Nasen-Schutz, wie dies eigentlich auch im Freien vorgeschrieben ist.

Die Entscheidung sei in enger Absprache mit den Hauptakteuren gefallen, teilten die Veranstalter mit. In Anbetracht der aktuellen Entwicklung der Pandemie und den damit verbundenen Unsicherheiten sei es die «verantwortungsvollste» Lösung, hiess es.

Die Genfer Uhrenmesse Watches and Wonders stellt wegen der anhaltenden Coronapandemie auf ein digitales Format um. Statt im Palexpo in Genf findet die Nachfolgemesse des Salon International de la Haute Horlogerie am ursprünglichen Durchführungstermin vom 7. bis 13. April 2021 nur online auf der Plattform watchesandwonders.com statt.

Lüften ist in diesen Corona-Zeiten besonders wichtig. Schliesslich verbreiten sich in geschlossenen Räumen Viren über Aerosole besonders gut. Deshalb gehört das regelmässige Lüften auch in Klassenzimmern inzwischen zum Schutzkonzept jedes Schulhauses – was bei kalten Temperaturen zunehmend unangenehm wird.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wollen sich Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika für eine faire und bezahlbare Verteilung von Impfstoffen einsetzen. Effektive Impfstoffe müssten für alle zugänglich und bezahlbar sein, heisst es in einer Erklärung der Gruppe der Brics-Staaten, Link öffnet in einem neuen Fenster .

In Österreich gilt wieder ein strenger Lockdown. Fast alle Geschäfte sind zu. Nur die Läden für den täglichen Bedarf wie etwa Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Banken sind geöffnet. Wie gehen die Menschen mit den Massnahmen um? Und was bedeutet das für die Geschäfte auf der Schweizer Seite der Grenze?

Die Südtiroler Landesregierung ruft ihre Bürger am nächsten Wochenende zur Teilnahme an einem geplanten Corona-Massentest auf. «Es handelt sich um freiwillige Tests, niemand wird gezwungen», sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Das Spiel in der Nations League zwischen der Schweiz und der Ukraine findet definitiv überhaupt nicht statt. Wie die Uefa mitteilte, habe die Ukraine bestätigt, dass es nicht möglich sei, ein Team aufzustellen – auch nicht am Mittwoch.

Der Passagier-Rückgang sei am Flughafen Genf-Cointrin etwas geringer (-45 Prozent) ausgefallen als am Euro-Airport Basel-Mulhouse, wo er um die Hälfte einbrach. Dabei sei die Schweiz eines der ersten Länder gewesen, das am 15. Juni in der Coronakrise seinen Betrieb wieder aufgenommen habe. Haagensen führt das Minus daher vor allem auch auf Restriktionen in den Zielländern zurück.

Easyjet Schweiz wurde wie die ganze Luftfahrtindustrie hart von der Coronakrise getroffen. Der Schweizer Ableger der britischen Fluggesellschaft beförderte in dem per Ende September endenden Geschäftsjahr 2019/20 nur noch halb so viele Passagiere von Basel und Genf aus.

Der Kanton Bern bittet Personen mit einer Ausbildung oder Erfahrung in den Pflege- und Gesundheitsberufen, die heute nicht mehr im Beruf tätig sind, in den Heimen und Spitälern für beschränkte Zeit auszuhelfen. Er hat dafür eine Stellenvermittlungsplattform eingerichtet.

Insgesamt sind aktuell im Kanton rund 61 der knapp 300 Heime betroffen. 560 Heimbewohnerinnen und -bewohner sind mit dem Corona-Virus infiziert oder es besteht der Verdacht auf eine Ansteckung. 455 von insgesamt 13'000 Personen aus dem Pflegebereich fallen derzeit aus – teilweise ist die Hälfte des Personals eines Heimes nicht arbeitsfähig, da in Quarantäne. Auch die Spitäler des Kantons Bern haben Personalausfall zu beklagen: Im Moment befinden sich rund 200 Mitarbeitende in Isolation oder Quarantäne.

Johnson bleibt trotz negativem Test in Quarantäne

Der britische Premier Boris Johnson bleibt trotz eines ersten negativen Corona-Testergebnisses in Quarantäne. «Er wird, den Regeln entsprechend, weiter in Selbstisolation bleiben», sagte ein Regierungssprecher in London. Johnson hatte sich am Sonntagabend in Quarantäne begeben, nachdem ein Abgeordneter, den er am Donnerstag getroffen hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Johnson selbst war im Frühjahr schwer an Covid-19 erkrankt und sogar auf der Intensivstation behandelt worden. Virologen schliessen jedoch erneute Infektionen von Genesenen nicht aus.

Johnson werde seine Arbeit aus der Downing Street per Video fortsetzen – und sich auf diesem Wege am Mittwoch auch den Fragen der Abgeordneten stellen, hiess es. Die Quarantäne des Premiers fällt genau in die entscheidende Phase der Verhandlungen Londons über einen Handelspakt mit der EU.