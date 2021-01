Der Ticker startet um 6:03 Uhr

2:58 WHO warnt vor Kollaps der Kliniken in Amerika Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einem Kollaps der Spitäler in Nord- und Südamerika. «In der ganzen Region arbeiten viele Klinken an der Grenze oder nahe der Grenze ihrer Kapazitäten», sagte die Direktorin der Pan-Amerikanischen Gesundheitsorganisation (Paho), Clarissa Etienne. Sorgen bereiteten ihr vor allem die hohen Belegungszahlen der Betten auf Intensivstationen und der Mangel an medizinischem Sauerstoff in bestimmten Regionen. «In der vergangenen Woche haben wir über 2.5 Millionen neue Covid-19-Fälle in der Region registriert – mehr als die Hälfte aller Fälle weltweit. Im gleichen Zeitraum haben wegen der Pandemie 42'000 Menschen in Nord- und Südamerika ihr Leben verloren», sagte Etienne. Mit den USA, Brasilien und Mexiko liegen drei der am stärksten betroffenen Länder in der Region. «Unsere Region und die Welt scheitern bei dem Versuch, das Coronavirus zu kontrollieren. In zu vielen Ländern passen die politischen Massnahmen nicht zum Ernst der Lage», sagte Etienne. «Und zu viele von uns haben die Massnahmen gelockert, von denen wir wissen, dass sie funktionieren, die uns gesund und die Kliniken am Laufen gehalten haben.» Die Paho ist die Regionalorganisation der WHO in Nord- und Südamerika.

USA: Gedenkzeremonie für Corona-Tote Am Abend vor ihrer Vereidigung haben der künftige US-Präsident Joe Biden und die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris mit einer Gedenkzeremonie an die Hunderttausenden Corona-Toten im Land erinnert. «Um zu heilen, müssen wir uns erinnern», sagte Biden am Dienstagabend (Ortszeit) bei der kurzen Zeremonie in der US-Hauptstadt Washington. Es sei wichtig, als Nation zu gesunden. Harris sagte, über viele Monate hätten die Amerikaner alleine getrauert. An diesem Abend trauere die Nation zusammen. Sie hoffe, dass das Land mit der Erkenntnis aus der Krise hervorgehe, die einfachen Momente mehr wertzuschätzen und sich füreinander zu öffnen. Biden und Harris sollen am Mittwoch in Washington vereidigt werden. Für die Zeremonie, an der die beiden gemeinsam mit ihren Ehepartnern teilnahmen, war das Reflexionsbecken am Lincoln Memorial in Washington beleuchtet. Auch in anderen US-Städten gab es Lichtinstallationen an öffentlichen Gebäuden im Gedenken an die Opfer der Pandemie in den USA. Seit Beginn der Pandemie sind dort mehr als 400'000 Menschen nach einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 gestorben.

22:29 Impfbereitschaft bei Pflegepersonal ist gross Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus wird nun auch das Pflege- und Spitalpersonal geimpft – im Kanton Zürich seit dieser Woche im grossen Stil. Überraschend dabei, wie hoch die Bereitschaft des Gesundheitspersonals in Spitälern ist, sich impfen zu lassen. Die Impfbereitschaft bei Covid-19 betrage 60 bis 70 Prozent, so Ronald Alder, stv. Geschäftsleiter Verband Zürcher Krankenhäuser, – deutlich mehr als bei der saisonalen Grippe. «Ich glaube, es zeigt einfach auch, dass sich die Leute wirklich impfen wollen, weil man sieht, wie schlimm diese Krankheit verlaufen kann», so Alder. «Sie wollen sich selber schützen, sie wollen sicherstellen, dass das System funktioniert und man will vor allem auch der Ausbreitung der neuen Corona-Mutationen vorbeugen.»

21:58 Deutschland verlängert Lockdown bis 14. Februar Der bis Ende Januar befristete Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland wird angesichts weiter hoher Infektions- und Todeszahlen bis Mitte Februar verlängert. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schaltkonferenz beschlossen. Zugleich vereinbarten sie, die Maskenpflicht zu verschärfen. So müssen künftig in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften sogenannte OP-Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen der Standards KN95/N95 oder FFP2 getragen werden. Normale Alltagsmasken sind dort dann nicht mehr zugelassen. Bund und Länder wollen ausserdem einen weitgehenden Anspruch der Arbeitnehmer auf Homeoffice einführen. Künftig müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten das Arbeiten von zu Hause aus überall dort ermöglichen, wo es die Tätigkeiten zulassen. Dazu soll das Bundesarbeitsministerium eine Verordnung erlassen. Durch mehr Homeoffice würden Kontakte am Arbeitsort, aber auch auf dem Weg zur Arbeit reduziert, so die Argumentation. Im Beschlusspapier werden die Beschäftigten zudem gebeten, das Angebot auch zu nutzen. Die Regelung ist bis zum 15. März befristet. Besonders lang wurde über das weitere Vorgehen bei den Schulen diskutiert. Vereinbart wurde, dass auch sie bis zum 14. Februar grundsätzlich geschlossen bleiben beziehungsweise die Präsenzpflicht ausgesetzt ist. Dies soll restriktiv umgesetzt werden. In Kindertagesstätten soll analog verfahren werden. Legende: Die Verlängerung des Lockdowns mit zusätzlichen Massnahmen soll nach Angaben von Kanzlerin Merkel die Corona-Eindämmung spürbar verstärken. Keystone

21:19 Kassensturz testet Schlauchmasken Wer derzeit auf die Skipiste will, muss eine Maske aufsetzen. Sei es beim Anstehen, auf dem Lift oder in der Gondel. Als Alternative zur klassischen Hygienemaske bieten verschiedene Hersteller sogenannte Schlauchmasken an. Sie sollen vor Viren schützen. Der Kassensturz wollten wissen, ob die Produkte halten, was sie versprechen. Das Fazit: Nur eine von sieben untersuchten Masken erfüllt alle Kriterien sehr gut.

20:34 90 Armeeangehörige müssen zehn Tage in Quarantäne Bei einem Angehörigen der Schweizer Armee ist die englische Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Deshalb müssen nun rund 90 Angehörige der 2. Kompanie des Schützenbataillons 14 in Quarantäne. Weitere 170 warten noch auf ihre Testresultate. Wie das VBS mitteilte, war eine Verschiebung von Teilen dieser Kompanie von Wengen (BE) nach Crans-Montana (VS) geplant, zur Unterstützung der dortigen Ski-Weltcup Rennen. Darum wurden die Angehörigen der Einsatzkompanie vorsorglich auf das Coronavirus getestet. Die Quarantäne dauere zehn Tage und werde erst aufgehoben nach zwei negativen Tests, die am fünften und am neunten Tag der Quarantäne durchgeführt werden. Dies könne zur Folge haben, dass die Dienstdauer über die ursprünglich geplante Zeitdauer verlängert werde, schreibt das Militärdepartement.

20:20 So viele Corona-Tote wie noch nie in Grossbritannien Grossbritannien verzeichnet derzeit relativ zur Bevölkerung die weltweit höchste Anzahl von Corona-Todesfällen. Im gleitenden Sieben-Tage-Durchschnitt waren es zuletzt mehr als 16.5 Tote pro einer Million Menschen. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Universität Oxford hervor, die sich auf Daten der Johns-Hopkins-Universität bezieht. Damit liegt Grossbritannien knapp vor Tschechien und Portugal und deutlich vor Deutschland und den USA, die beide in diesem Zeitraum im Schnitt mehr als neun Todesopfer pro einer Million Einwohner verzeichneten. Insgesamt liegt die Zahl der Sterbefälle in Grossbritannien, bei denen Covid-19 auf dem Totenschein vermerkt wurde, inzwischen bei knapp 96’000. Legende: Our World in Data/Johns Hopkins Universität

19:48 Kantonsspital Aarau schränkt Besuche ein Das Kantonsspital Aarau (KSA) schränkt ab Mittwoch wegen der Corona-Pandemie die Besuche ein. Neu gilt in den ersten drei Tagen des Spitalaufenthalts ein Besuchsverbot. Vom Verbot ausgenommen seien Eltern von hospitalisierten Kindern, Partner von Gebärenden und nahe Angehörige von sterbenden Menschen oder unterstützungsbedürftigen Patientinnen und Patienten, teilte das KSA mit. Ab dem vierten Tag ihres Aufenthalts dürfen alle Patienten zwischen 14.00 und 20.00 Uhr eine erwachsene Person empfangen. Diese muss namentlich bestimmt werden und erhält einen Besucherpass. Die neuen Vorschriften seien in Absprache mit dem Kanton getroffen worden und würden bis auf Weiteres gelten, schreibt das KSA weiter. Bisher durften Patienten im KSA pro Tag maximal einen Besucher empfangen.

19:15 ÖV wird für Tagesreisen 60 Prozent weniger genutzt Die Tagesdistanzen der Schweizer Bevölkerung betrugen in der vergangenen Woche – ohne Berücksichtigung des Transportmittels – im Schnitt 30 Kilometer, wie aus dem heute veröffentlichten Mobilitäts-Monitoring des Forschungsinstituts Intervista hervorgeht. Die Covid-Taskforce des Bundes, das statistische Amt des Kantons Zürich und die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich haben die Studie in Auftrag gegeben. Im vergangenen Sommer, als die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus gering war, betrugen die durchschnittlich zurückgelegten Distanzen noch 45 Kilometer pro Tag. Als der Bundesrat am 28. Oktober Homeoffice empfahl, beschleunigte sich der Rückgang der Tagesdistanzen jedoch. Beim öffentlichen Verkehr gab es seit Mitte September eine ähnliche Entwicklung wie bei den Tagesdistanzen. Im Januar vor einem Jahr wurden pro Tag durchschnittlich zehn Kilometer mit Bus, Tram oder Zug zurückgelegt, heute sind es etwa zwei Kilometer. Der ÖV wird für Tagesreisen somit 60 Prozent weniger genutzt als im Januar vor einem Jahr. Damals war die Corona-Pandemie noch kaum ein Thema. Legende: Leere Bahnhöfe, wie in Luzern, sind derzeit keine Seltenheit. Das zeigt auch die Studie von Intervista, welche täglich die Handydaten von durchschnittlich 2583 in der Schweiz wohnhaften Personen untersucht hat. Keystone

18:38 Israel ist «Impfweltmeister», doch die Fallzahlen steigen stark Israel liegt bezüglich Corona-Impfung im weltweiten Vergleich auf Platz 1. Über zwei Millionen Menschen wurden bereits gegen Covid-19 geimpft. Auf 100 Einwohner entfallen in Israel 30 Impfdosen. Zum Vergleich: Die Schweiz hat im Durchschnitt erst eine Impfdose pro 100 Einwohner verabreicht. Doch während die Fallzahlen in der Schweiz sinken, befindet sich Israel mitten in einer verheerenden dritten Welle. SRF-Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler erklärt die Gründe:

17:56 Pro Senectute ruft Menschen ab 50 zum Impfen auf Pro Senectute ruft alle Menschen im Alter ab 50 Jahren auf, sich möglichst bald gegen Covid-19 impfen zu lassen. Damit leisteten sie sowohl einen Beitrag an die eigene Gesundheit, als auch an die Wirtschaft und die Generationensolidarität. «Ab Alter 50 spricht nichts dagegen, sich impfen zu lassen», sagte alt Bundesrätin und Stiftungspräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf vor den Medien. Denn einerseits sei das Immunsystem ab diesem Zeitpunkt nachweislich weniger leistungsfähig, andererseits würden im Alter zusätzliche Krankheiten auftreten. Die 24 kantonalen und interkantonalen Pro Senectute Organisationen helfen bei der Kommunikation der Impfkampagne. Sie stehen der älteren Bevölkerung und deren Angehörigen telefonisch oder via nationale Infolinie 058 591 15 15 bei Fragen zur Corona-Impfung zur Seite. Die zu Beginn der Pandemie lancierten Sofortunterstützungen für die ältere Bevölkerung hält Pro Senectute weiterhin aufrecht. Dazu zählen der Einkaufs- und Lieferdienst «Amigos» für Menschen in Quarantäne und Selbstisolation sowie weitere Dienstleistungen für zu Hause lebende ältere Menschen.

17:15 Tessin bringt Impfung in die Nähe der älteren Menschen Das Tessin geht bei der Covid-19-Impfung neue Wege: Seit Dienstag können sich über 80-Jährige bei der eigenen Gemeinde für eine Impfung in ihrer Nähe anmelden. Gemeinde und Ärzte organisieren gemeinsam für die älteren Menschen den Transport an einen nahegelegenen «Impfposten». Bereits 5000 Personen hätten sich für eine «Impfung in der Nähe» angemeldet, erklärte Kantonsapotheker Giovan Maria Zanini vor den Medien. 7500 über 85-Jährige hätten sich zudem für eine Impfung im Impfzentrum in Rivera angemeldet. hielt Zanini fest. Die letzten würden in diesen Tagen geimpft. Einschliesslich der 5000 älteren Menschen, die sich ab Dienstag für eine Impfung in der Nähe ihrer Gemeinde gemeldet hätten, seien in wenigen Tagen im Tessin rund die Hälfte der älteren Bevölkerung geimpft. Insgesamt lebten rund 24'000 ältere Menschen im Südkanton, rechnete Zanini vor.

16:52 Graubündner Skigebiete dürfen offen bleiben Die Bündner Regierung hat die Betriebsbewilligung für die Skigebiete bis und mit 28. Februar verlängert. Die Corona-Situation im Kanton habe sich verbessert. Das wiederholte Testen zeige Wirkung und die epidemiologische Lage lasse einen Weiterbetrieb der Skigebiete zu, schreibt die Regierung. Sorgen mache allerdings das gehäufte Auftreten des mutierten Virus im Oberengadin. Die Situation werde mit grösster Aufmerksamkeit verfolgt.

16:26 Mutation an Zürcher Schule: Ganzes Schulhaus in Quarantäne In Kilchberg wurde bei einem Kind die englische Virus-Variante festgestellt. Entsprechend hat die Gemeinde per sofort strenge Massnahmen für das betroffene Schulhaus Dorf verordnet. Alle Klassen sowie alle Mitarbeitende müssen in Quarantäne, ab morgen findet Fernunterricht statt. Gemäss Mitteilung der Gemeinde müssen auch die Geschwister der Dorf-Schüler, die in andere Schulhäuser oder in den Kindergarten gehen, in Quarantäne. Zudem gilt für alle Kinder der 4. bis 6. Klasse in der Schule eine Maskentragpflicht. Auch alle Schulkinder ab der 4. Klasse aus Volketswil müssen seit heute im Unterricht eine Maske tragen. Zwei Klassen des Schulhauses Feldhof befinden sich in Quarantäne. Als weiterführende vorsorgliche Massnahme müssen zudem alle Schüler sowie das Schulpersonal einen Schnelltest machen. Die Massnahme sein notwendig, da die Schulkinder aus der Schule Feldhof Kontakte mit Schülern anderer Schulen gehabt hätten, schreibt die Schulpflege Volketswil, Link öffnet in einem neuen Fenster.

15:41 Deutschland verlängert wohl geltende Massnahmen Der Lockdown in Deutschland wird bis Mitte Februar verlängert. Das beschloss Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten bei einer gemeinsamen Konferenz am Dienstagnachmittag, wie mehrere deutsche Medien berichten. Zudem wird in öffentlichen Verkehrsmitteln künftig das Tragen einer medizinischen Maske vorgeschrieben. Selbstgenähte Stoffmasken sind nicht mehr zulässig. Zunächst war der Lockdown in Deutschland bis Ende Januar befristet. Da die Zahl der innert sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner mit 130 aber noch immer deutlich über dem Zielwert von 50 liegt, werden die geltenden Massnahmen verlängert. Legende: Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, den Lockdown bis 14. Februar zu verlängern. Im Bild: Kanzlerin Angela Merkel, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (links) und Berlins Bürgermeister Michael Müller. Reuters

15:24 5200 Personen sind im Kanton St. Gallen schon geimpft Auch der Kanton St. Gallen hat heute Nachmittag an einer Pressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage informiert. 5200 Personen wurden bisher gegen das Coronavirus geimpft. 2500 Impfdosen wurden durch mobile Teams verabreicht, 2000 in den Spitälern und 700 in den Schwerpunktpraxen, teilte das St. Galler Gesundheitsdepartement mit. Vom Pfizer/Biontech-Impfstoff wurden bis jetzt 12'600 Dosen geliefert. Für den Januar wurden nochmals 4400 Dosen angekündigt. Das sei nur die Hälfte der ursprünglich angekündigten Menge. Grund dafür ist ein Produktionsengpass. Seit dem 18. Januar können sich im Kanton St. Gallen über 80-jährige Personen und Risikopatienten in sechs regionalen Schwerpunktpraxen impfen lassen. Auch Erwachsene mit chronischen Krankheiten und besonderen Risiken können sich seit Montag impfen lassen. Mit der Zulassung des Impfstoffs von Moderna werden ab 25. Januar auch die Hausärzte impfen.

14:59 Wie könnte man Massnahmen an den Schulen verschärfen? Welche zusätzlichen Massnahmen könnte man an den Schulen ergreifen? «Zuerst müssen die aktuellen Massnahmen eingehalten werden», sagt Masserey. Möglich wären beispielsweise weniger Schüler in den Zimmern, um die Ansteckungsmöglichkeiten zu verringen.

14:54 Ist eine Maskenpflicht für Primarschüler sinnvoll? Basel-Landschaft hat heute bekannt gegeben, dass eine Maskenpflicht für Primarschülerinnen und Primarschüler der 5. und 6. Klasse eingeführt wird. Ist das schweizweit denkbar? «Wir wissen, dass die Virus-Übertragung in Schulen bisher unter Kontrolle gehalten werden konnte. Deshalb bevorzugen wir weiterhin Präsenzunterricht. Wir beobachten die Lage aber. Falls wir sehen, dass es mit der neuen Virusvariante zu mehr Infektionen an Schulen kommt, werden wir reagieren», erklärt Virginie Masserey. Kantonsarzt Rudolf Hauri ergänzt, dass die Maske nur nütze, wenn sie richtig getragen werde. Gerade bei jüngeren Kindern sei das nicht immer gewährleistet. «Dann lässt man die Maske besser weg. Ich kann kein konkretes Alter sagen, ab wann eine Hygienemaske sinnvoll ist. Es ist eine ambivalente Frage.»