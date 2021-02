Der Ticker startet um 7:00 Uhr

13:48 4.8 Prozent der Bevölkerung sind bereits geimpft Bis und mit Sonntag sind in der Schweiz innert Wochenfrist 98'665 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das BAG heute auf seiner Website , Link öffnet in einem neuen Fensterveröffentlicht hat. Pro Tag wurden durchschnittlich 14'095 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Vorwoche sank die Impfkadenz um 16 Prozent. Insgesamt wurden bis Sonntag 413'698 Impfungen durchgeführt. Aktuell sind damit pro 100 Einwohner in der Schweiz und in Liechtenstein 4.8 Impfdosen verabreicht worden. Bereits an die Kantone ausgeliefert, aber noch nicht verimpft, sind momentan 283'002 Impfdosen. Weitere 93'725 Impfdosen lagern beim Bund.

13:33 BAG meldet 1363 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1363 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1428 . Das sind 13 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 6.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'538 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 42 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 20 Verstorbenen . Das sind 35 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1255 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 11 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 81.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 71.0 Prozent.

13:30 Schweizweit bisher 4411 Fälle mit Virus-Varianten entdeckt In der Schweiz sind bisher 4411 Fälle mit den mutierten Virus-Varianten entdeckt worden, rund 60 Prozent mehr als noch vor einer Woche. Epidemiologen schätzen ihren Anteil mittlerweile schweizweit auf 30 bis 40 Prozent. Am Montag hatte das BAG 4138 Ansteckungen mit mutierten Varianten gemeldet, für den Sonntag 4089 und für den Samstag 3916. Am meisten neue Fälle der britischen Variante wurden seit Montag in der Waadt (312), in Bern (251) und in Genf (206) entdeckt, wie das BAG auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilt. Bisher 1692 entdeckte Fälle wurden der britischen Variante (B.1.1.7) zugeschrieben, und 69 weitere der südafrikanischen (B1.351). Bei den übrigen 2650 Fällen war zwar eine Mutation vorhanden, die Linie aber unklar. Das BAG merkt dazu an, dass die Zahlen nicht repräsentativ seien. Grund seien starke Unterschätzungen in Kantonen, in denen nur wenig oder kein Material sequenziert worden sei.

12:43 Corona-Fälle auf Rettungsschiff mit 420 Migranten Auf dem privaten Rettungsschiff «Ocean Viking» sind zahlreiche Corona-Infektionen unter den rund 420 geretteten Bootsmigranten aus Libyen festgestellt worden. 49 der Tests, die von der italienischen Gesundheitsbehörde durchgeführt wurden, seien positiv ausgefallen, teilt die Betreiberorganisation SOS Mediterranee mit. Am Wochenende hatte die Crew bei Tests an Bord zunächst zehn positive Corona-Fälle entdeckt. Unklar ist, ob sich die Menschen in der Zwischenzeit ansteckten oder es mehr unentdeckte Fälle an Bord gab. Am Montagabend hatten mit 344 Geretteten ein Grossteil die «Ocean Viking» vor der italienischen Insel Sizilien verlassen und die Quarantäne angetreten. Legende: Keystone

11:57 Kanton Zürich unterstützt Lehrbetriebe mit einer Million Franken Eine Million Franken hat der Kanton Zürich an insgesamt 32 Lehrbetriebe ausbezahlt, die obligatorische überbetriebliche Kurse anbieten. Wegen der Corona-Pandemie konnten diese nicht oder nur teilweise durchgeführt werden, was zu Mehrkosten führte. Der Kanton wolle so Berufsbildungsbetriebe unterstützen, die auch während der Corona-Pandemie noch Lernende ausbildeten, teilte die Zürcher Berufsbildungsdirektion mit. Die individuell gesprochenen Beiträge variierten in der Höhe zwischen 500 Franken und 160'000 Franken. Insgesamt seien 40 Gesuche beim zuständigen Amt eingegangen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Lernende in der Krise Corona bringt Gastro-Lehrlinge um wertvolle Berufserfahrung 08.02.2021 Mit Audio

11:40 Erste Berner haben zweite Impfdose erhalten Vier Wochen nach dem Impfstart im Kanton Bern sind gestern die ersten Personen mit einer zweiten Corona-Impfung versorgt worden. 864 Personen sind damit vollständig geimpft, wie aus den heute aktualisierten Zahlen, Link öffnet in einem neuen Fenster hervorgeht. Bisher wurden im Kanton Bern insgesamt 37'645 Impfdosen gespritzt. Am Montag waren es insgesamt 2122 Dosen – für die Erst- und Zweitimpfung. Sobald genügend Impfstoff vorhanden ist, können die Kapazitäten in den neun Impfzentren auf 5000 Dosen pro Tag hochgefahren. Zusätzlich sind mobile Impfteams unterwegs. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 08.02.2021 Mit Audio

11:16 WHO informiert nach vierwöchiger Spurensuche Das Team wollte in der chinesischen Stadt Wuhan, wo Covid-19 Ende 2019 erstmals nachgewiesen wurde, den Ursprung der Corona-Pandemie erkunden. Lange war vermutet worden, dass eine Fledermaus den Erreger verbreitet hatte. Welches Tier verantwortlich sei, habe allerdings nicht eindeutig festgestellt werden können, betonen die Experten. Der «wahrscheinlichste Weg» der Übertragung auf den Menschen sei von Fledermäusen ausgehend über ein anderes Tier als Zwischenwirt, sagt Teamchef Peter Ben Embarek. Das Virus könnte zudem bereits in anderen Regionen zirkuliert haben, bevor es in Wuhan festgestellt wurde. Liang Wannian, Mitglied von Chinas Gesundheitskommission, sagt vor den Medien, dass man das Virus vor Dezember 2019 jedoch nicht verbreitet in Wuhan gefunden habe. Mit der heutigen Pressekonferenz endet die Zusammenarbeit von WHO und China in Wuhan. Die Suche nach dem Ursprung von Covid-19 werde jedoch ortsungebunden fortgesetzt, so die Fachleute. Chinas Staats- und Parteiführung hatte die Arbeit des internationalen Expertenteams in Wuhan monatelang verzögert. Legende: Die Mitglieder des WHO-Teams in Wuhan, Peter Ben Embarek and Marion Koopmans, informierten heute an einer Medienorientierung über die Ergebnisse der Untersuchung. Reuters

10:30 Gewerbeverband fordert Lockerungsschritte ab 1. März Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) verlangt vom Bund Zukunftsperspektiven für die von der Pandemie gebeutelte Wirtschaft. Die Strategie, Shutdowns einzuleiten, bis die Pandemie beendet sei, sei gescheitert, erklärt der Verband heute vor den Medien. «Die Lage ist düster und wir benötigen dringend eine Perspektive», betont Verbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler. Die Entscheidungsgrundlage des Bundes stelle nicht auf Fakten ab, sondern auf Szenarien über die Zukunft, und sie richte sich nach dem schlimmstmöglichen Szenario. Jeder Tag mehr im Lockdown verursache immense Kosten und Leid, schreibt der SGV in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Er hat mit kantonalen Verbänden und Branchenverbänden eine Perspektive erarbeitet. Grundlage sei die Rückkehr zu einer evidenzbasierten Politik mit dem Ziel der Wiedereröffnung von Wirtschaft und Gesellschaft ab 1. März, unter Einhaltung der Schutzkonzepte. 00:34 Video Bigler: «Es muss endlich etwas passieren» Aus 10 vor 10 vom 08.02.2021. abspielen

10:14 Medienkonferenz des BAG um 14 Uhr Heute Nachmittag informiert das Bundesamt für Gesundheit (BAG) an einem Point de Presse über die aktuelle epidemiologische Lage in der Schweiz. Folgende Fachleute nehmen teil: Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim BAG

Martin Ackermann, Präsident National Covid-19 Science Taskforce

Karim Boubaker, président de la Commission des médecins cantonaux romands

Christian Bock, Direktor der eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) Wir übertragen die Medienkonferenz live hier im Ticker und auf SRF info.

9:39 Effektive Massentests in Basler Altersheimen Baselland hat im Januar als erster Kanton freiwillige Massentests beim Altersheim-Personal eingeführt. Dies aufgrund der Erkenntnis, wonach die meisten Infektionen in Alters- und Pflegeheimen durch das Personal eingeschleppt wurden. In den ersten Wochen machte nur etwa die Hälfte des Personals einen Test. Denn der PCR-Test ist aufwendig und musste während der Freizeit durchgeführt werden. Baselland hat deshalb Mitte Januar seine Strategie geändert: Nun kann das Personal Spucktests während der Arbeit durchführen. Seither lassen sich 90 Prozent testen, die Infektionsrate ist von 1.5 auf 0.25 Prozent gesunken. Grosse Ausbrüche wurden in den Heimen nicht mehr registriert. Der Kanton führt dies auf die gesunkene Infektionsrate in der Bevölkerung und auf die Massentests zurück. Legende: Baselland war der erste Kanton, der auf freiwillige Massentests beim Altersheim-Personal gesetzt hat. Keystone

9:04 Italien will ab Ostern monatlich 10 Millionen Menschen impfen Italien sieht sich in der Lage, bald mindestens zehn Millionen Menschen im Monat zu impfen. Das sagt der Direktor der Arzneimittelbehörde, Nicola Magrini, der Zeitung «Corriere della Sera». Ab Ostern wolle man monatlich zehn Millionen Menschen oder mehr gegen das Coronavirus impfen, so Magrini auf die Frage, ab wann Italien eine Massen-Impfkampagne starten könne.

8:29 Universitätsspital Zürich: Verlust von 48 Millionen Franken Das Universitätsspital Zürich (USZ) blickt auf ein turbulentes Geschäftsjahr zurück. Wegen der Coronakrise gab es einen Einbruch der Spital-Fallzahlen. Die Scharte liess sich bis Ende 2020 nicht auswetzen. Unter den Strich verlor das USZ 48 Millionen Franken. Der Umsatz belief sich auf 1.45 Milliarden Franken, wie das Spital mitteilt, Link öffnet in einem neuen Fenster. Das ist ein Rückgang um 1.6 Prozent. In der Rechnung gab es besonders im April, November und Dezember deutliche Rückgänge. Der Einbruch im Frühling ist durch den im Lockdown verfügten Eingriffsstopp verursacht. Einen Rückgang gab es vor allem bei den stationären Patienten. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer sank gegenüber 2019 von 6.55 auf 6.49 Tage. Der Betriebsaufwand stieg um 4.2 Prozent und ist wegen der umgesetzten Projekte im geplanten Rahmen. Vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen belief sich der Betriebsgewinn auf 30.6 Millionen Franken, 80.5 Millionen weniger als 2019.

7:42 Unmut über Corona-Massnahmen wächst Je länger die Pandemie andauert, desto grösser wird die «Corona-Müdigkeit» in der Schweiz. Denn es gibt wenig, was die Stimmung der Bevölkerung aufhellen mag, schliesslich sind Restaurants, Läden und Freizeitbetriebe geschlossen und Veranstaltungen verboten. Die Einschränkungen gehen vielen Menschen an die Substanz, was sie aufbegehren lässt. Es kommt zu Strassenaktionen, wie etwa am vergangenen Samstag in Zug, wo laut Polizei rund 800 Personen gegen die Massnahmen demonstrierten. Auch Petitionen werden eingereicht. Über 100'000 Personen haben eine Online-Petition unterschrieben und fordern ein Ende des Lockdowns. Auch eine Petition zur Aufhebung der Maskenpflicht für unter 12-Jährige macht die Runde. 03:52 Video Corona-Massnahmen sorgen für Unmut Aus 10 vor 10 vom 08.02.2021. abspielen

6:52 Wirkung von Vitamin D ist nicht ausreichend nachgewiesen Im Internet machen Empfehlungen für die Einnahme von Vitamin-D die Runde. Es soll angeblich eine Infektion mit dem Corona-Virus oder einen schwereren Verlauf verhindern können. So haben Studien in europäischen und US-Spitälern ergeben, dass bei Covid-19-Patienten häufiger ein Vitamin-D-Mangel festgestellt wird als in Kontrollgruppen. In einem Spital in Madrid wurde 50 Covid-19-Patienten Vitamin D verabreicht – nur einer landete auf der Intensivstation. Aus einer Kontrollgruppe mit 26 Patienten, die kein Vitamin-D bekamen, musste dagegen die Hälfte intensivmedizinisch behandelt werden. Die spanische Studie und viele andere gerieten jedoch schnell in die Kritik – wegen der geringen Anzahl Probanden und weil in der Gruppe ohne Vitamin D mehr Vorerkrankungen registriert waren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat die aktuelle Studienlage unter die Lupe genommen und kommt zu dem Schluss: Ein Zusammenhang zwischen einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel und einem erhöhten Corona-Risiko könne zwar vermutet werden. Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen reichten jedoch nicht aus, um eine eindeutige Ursache-Wirkungs-Beziehung nachzuweisen. Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel kann nämlich auch eine Folge der Corona-Erkrankung sein. Im Rahmen einer schweren Infektion sinkt der Vitamin-D-Spiegel kurzfristig drastisch ab, zudem tritt ein Vitamin-D-Mangel überdurchschnittlich häufig im hohen Alter auf.

6:17 Ähnliche Fehler in Corona-Bekämpfung wie bei Spanischer Grippe 1918/19 wütete die spanische Grippe und tötete in der Schweiz gemäss historischen Quellen 24’447 Menschen. Forscher der Universitäten Zürich und Toronto haben die Gesundheitskatastrophe mit der Corona-Krise verglichen und frappierende Ähnlichkeiten gefunden. Zögerliches Handeln, zu frühe Lockerungen und ignorierte Einschränkungen: Die Muster zur Bewältigung beider Pandemien gleichen sich. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Spanische Grippe und Covid-19 Die auffälligen Parallelen zwischen den Pandemien 09.02.2021 Mit Video

5:48 Bayerns Minister fordern Schulöffungen Die Koalitionspartner von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder pochen auf Lockerungen. Konkret fordert Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger die Öffnung von Grundschulen, Kitas und Friseurgeschäften. Er rede die Gefahren nicht klein, er habe sich im Gegenteil für die Einführung der FFP2-Masken eingesetzt, sagt Aiwanger der «Augsburger Allgemeinen». «Dann muss man aber auch die gewonnene Sicherheit für Öffnungen nutzen, um wieder Steuergelder zu erwirtschaften und den Menschen nicht mehr Freiheitseinschränkungen abzuverlangen als nötig», betont er. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo sagt gegenüber der Zeitung, es sei denkbar, dass Bayern einen eigenen Weg bei den Schulöffnungen gehe. Legende: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger fordert Lockerungen, was Ministerpräsident Markus Söder davon hält, ist unklar. Am Mittwoch beraten die Minister darüber. Keystone

4:02 New York verlegt die Kultur unter den freien Himmel Nach Geschäften und Restaurants soll sich in New York während der Pandemie jetzt auch die Kultur unter freiem Himmel ausbreiten. «Kunst, Kultur und Live-Veranstaltungen sind das Herz von New York», sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag bei einer Pressekonferenz. «Heute bringen wir sie zurück.» Ab dem 1. März dürfen kulturelle Einrichtungen Anträge dafür einreichen, auf bestimmten Strassen der Metropole Kunstausstellungen oder kulturelle Vorstellungen zu präsentieren. Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, aber gleichzeitig den Einzelhandel und die Gastronomie zu unterstützen, hatte die Stadt zuvor bereits Geschäften, Restaurants, Bars und Cafés erlaubt, sich auf Strassen, Plätzen und Bürgersteigen auszubreiten. Die Programme gelten als Erfolg, vor allem bei Restaurants.

3:40 Lufthansa bereitet Pilotinnen auf Neustart vor In der Pandemie ist das Flugangebot deutlich reduziert. Deshalb sind etliche Piloten der Lufthansa zurzeit nicht im Einsatz, etwa die 350 Piloten, die den Superjumbo Airbus A380 steuern. Der Konzern hat zudem 400 seiner 700 Flugzeuge geparkt oder längerfristig abgestellt. Um ihre Pilotinnen und Piloten auf den Neustart nach der Pandemie vorzubereiten, führt die Fluggesellschaft ein umfangreiches Schulungsprogramm durch. «Bei einer Abwesenheit von einem Jahr üben wir in mindestens fünf bis sechs Simulatorschichten den kompletten Betrieb – Checklisten, Handgriffe, manuelles Fliegen und Notverfahren wie bei zum Beispiel bei einem Triebwerksausfall», wie Konzernsicherheitspilot Andreas Flaig gegenüber den Zeitungen der «Funke Mediengruppe» erklärte. Legende: Reuters

1:48 Facebook geht gegen Corona-Falschinformationen vor Facebook will schärfer gegen Falschinformationen über die Corona-Pandemie und Impfungen vorgehen. Zudem soll es den Nutzern leichter gemacht werden, sich über Möglichkeiten für eine Impfung zu informieren, heisst es in einem Blog-Posting des US-Konzerns. Den ausführlichen Artikel zum Thema finden Sie hier.