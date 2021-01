Der Ticker startet um 5:32 Uhr

15:35 Gratistests für alle? Eine Journalistin fragt in Anlehnung an die Massentests in Graubünden, ob Gratistests für alle, nicht nur für Leute mit Symptomen, kommen werden. Mathys antwortet, dass man sich das überlege und es möglich sei.

15:34 Muss man sich wegen weiteren Varianten Sorge machen? Es gibt auch Japanische und brasilianische Varianten – kommen auch die in die Schweiz? Martin Ackermann weist darauf hin, dass es eine Vielzahl an Varianten gebe. Es sei wichtig herauszufinden, ob diese jeweils stärker ansteckend sind oder nicht. Man stecke deshalb viel in die Sequenzierung der verschiedenen Stämme.

15:33 Wie steht das BAG zu den Massentests? Die Fragerunde beginnt. Bei der ersten geht es um Massentests. Ob das BAG hinter diesen stehe, will eine Journalistin wissen. Mathys antwortet, dass das BAG im engen Kontakt stehen würde und diese Tests unterstütze. Aber er betont, dass diese Taktik nicht unbedingt für alle Regionen sinnvoll sei. Man würde aber die Tests in Graubünden verfolgen und sich die Erkenntnisse anschauen.

15:30 66'000 Impfungen sind verabreicht worden Nora Kronig, Vizedirektorin vom BAG, ergreift das Wort. Gestern seien die ersten Lieferungen des Moderna-Impfstoffs eingetroffen, insgesamt 200'000 Dosen. Nun organisiere man die Verteilung in die Kantone. Bisher seien bereits 66'000 Impfungen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs verabreicht worden. Nächsten Dienstag könne erstmals Bilanz gezogen werden, in welchen Kantonen bereits wie oft geimpft worden sei.

15:26 Jakob: «Die Kantone geben Gas» Jakob spricht noch die Rolle der Kantone an. Viele seien schon bereit, die neuen Massnahmen umzusetzen und Geld auszubezahlen. Andere würden sicher im Februar folgen. Dank den Entscheidungen gestern hätte man nun ein ausgebautes System in der Schweiz, welches sehr viele Unternehmen auffange. Er spricht als Letztes noch die Skigebiete an, welche unter den Einschränkungen stark leiden würden. Aber dank den neuen Bestimmungen könnten sich auch Unternehmen aus den Bergregionen beim Bund melden und würden Hilfe erhalten, schliesst er ab.

15:24 Jakob: «Beherzter Entscheid getroffen» Erik Jakob, Leiter der Direktion für Standortförderung, Seco, spricht nun über die Härtefallverordnung. «Der Bundesrat hat gestern einen beherzten Entscheid getroffen», sagt er und erklärt nochmals die neuen Regeln. So seien etwa die 40-Tage-Zeitspanne sowie die Anpassungen bei den Umsatzrückgängen und die Höhe der Leistungen pro Unternehmen wichtige Änderungen. Der Bundesrat habe ein Zeichen gesetzt.

15:21 Ackermann: «Die Massnahmen wirken» Martin Ackermann zeigt nun auf, wie Massnahmen in den Kantonen die Verbreitung des Coronavirus beeinflusst haben. Dies könne nicht eins zu eins auf die Situation in der gesamten Schweiz übertragen werden, aber ein Zusammenhang zwischen Massnahmen und Wirkung sei evident.

15:20 Die Sorge vor der Mutation Martin Ackermann, Präsident der Covid-19-Taskforce, spricht über die Varianten des Coronavirus, welche zu grosser Besorgnis führten. Dies gelte insbesondere für die britische Variante. B.1.1.7. breite sich exponentiell aus, dies zeige sich insbesondere in Grossbritannien, aber auch in anderen Ländern wie Dänemark. Man müsse sich auf eine Verdoppelung der Fälle in der Schweiz einstellen, so Ackermann. Viele Menschen in der Schweiz würden sich jetzt fragen, warum man nun handeln müsse, obwohl die Zahlen leicht sinken würden. Anhand einer Grafik zeigt Ackermann nun, wie sich das Coronavirus mit der neuen Variante ausbreiten könnte – sprunghaft.

15:15 Bütler: «Gesundheitspolitik ist auch Wirtschaftspolitik» Bütler spricht die Kompensationszahlungen an und sagt, dass diese wichtig seien. So könnten sich die Menschen an die Regeln halten – ohne Gefahr für die Gesundheit – und ohne, dass Unternehmen Konkurs gingen. «Gesundheitspolitik ist auch Wirtschaftspolitik und umgekehrt», betont sie. Die Erfahrungen aus der ersten Welle würden zeigen, dass die Massnahmen auch für die Wirtschaft gut seien.

15:12 Bütler vergleicht Kosten und Nutzen Es gäbe aus ökonomischer Sicht drei Gründe, die für die aktuellen Massnahmen sprechen würden. So sei aufgrund der Impfungen die Einschränkungen wohl begrenzt. Weiter würde die Übersterblichkeit hohe Kosten verursachen. Drittens: Ohne Massnahmen drohe ein weiterer Anstieg bei den Ansteckungen. Man müsse versuchen die Nutzen und Kosten zu vergleichen. Eine Welt mit Massnahmen dürfe nicht mit einer Welt ohne Virus verglichen werden. «Keine Massnahmen kosten auch», sagt sie.

15:09 Bütler: Positive und negative Signale Monika Bütler, Vizepräsidentin Science Task Force, übernimmt. Dank des angelaufenen Impfprogramms könnten die Leute positiver in die Zukunft schauen, sagt sie. Dabei mache aber die neue Variante Sorgen. Die gestern beschlossenen Massnahmen würden grosse Einschnitte bedeuten, das wisse sie. Aber die aktuelle Phase der Unsicherheit würde Prävention verlangen.

15:07 120 Fälle der Coronavirus-Mutation in der Schweiz Patrick Mathys vom BAG sagt, die Zahlen würden zurzeit in alle Richtungen zeigen. Was die Anzahl von Mutanten-Viren angehe, würden diese nach oben zeigen, bei total registrierten Fällen, Anzahl Tests und der Positivitätsrate würden sie gleich bleiben und nach unten würden die Spitaleintritte und Todeszahlen zeigen. Der R-Wert liege zurzeit bei 1.0, das sei leicht tiefer. Stand heute seien 120 Mutanten verzeichnet. Die meisten davon seien die britische Variante, insgesamt sechs würden der südafrikanischen Variante zugeordnet. Die Situation im Gesundheitswesen sei nach wie vor besorgniserregend, so Mathys weiter. Es sei weiterhin dringend nötig, mit neuen Massnahmen den Druck wegzunehmen.

15:02 Herzlich willkommen Die Medienkonferenz hat begonnen und damit begrüssen wir Sie ganz herzlich bei uns im Livestream. Als Erstes spricht Patrick Mathys. Er ist der Leiter der Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG).

14:13 Point de Presse auf Fachebene – auf SRF info und im Livestream Um 15 Uhr findet eine Medieninformation von Experten des Bundes und der Covid-19-Taskforce statt. Folgende Teilnehmer werden sich zur aktuellen Situation in der Schweiz und zu den gestern vom Bundesrat angekündigten Massnahmen äussern: Erik Jakob , Leiter der Direktion für Standortförderung, Seco

, Leiter der Direktion für Standortförderung, Seco Patrick Mathys , Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit, BAG

, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit, BAG Martin Walker , Vizedirektor, Leiter Ausgabenpolitik, Eidgenössische Finanzverwaltung

, Vizedirektor, Leiter Ausgabenpolitik, Eidgenössische Finanzverwaltung Martin Ackermann , Präsident Science Task Force

, Präsident Science Task Force Monika Bütler , Vizepräsidentin Science Task Force

, Vizepräsidentin Science Task Force Mike Schüpbach , Stv. Sektionsleiter Rechtsbereich 2, BAG

, Stv. Sektionsleiter Rechtsbereich 2, BAG Nora Kronig, Vizedirektorin, Leiterin Abteilung Internationales, BAG Wir übertragen den Point de Presse live hier im Stream und auf SRF info.

14:03 Arbeitgeberverband rechnet mit Stellenabbau in mehreren Branchen Angesichts der neuen Einschränkungen zur Bekämpfung der Coronapandemie rechnet der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) mit einem weiteren Stellenabbau in mehreren Branchen. Besonders betroffen dürfte die Gastronomie, die MEM-Industrie sowie Teile des Gross- und Detailhandels sein. «Prekär geht es im Maschinenbau und im Tourismus zu», sagte SAV-Chefökonom Simon Wey in einer Online-Medienkonferenz zur Vorstellung des neuen Beschäftigungsbarometers des Arbeitgeberverbands. Das Ausmass der Stellenabbauwelle sei aber wegen der grossen Unsicherheiten nicht zu beziffern, sagte der Chefökonom. Arbeitgeber-Präsident Valentin Vogt rechnet mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. «Gewisse Unternehmen werden Leute entlassen müssen, weil die Substanz fehlt», sagte Vogt. Zudem werden die Unternehmen viel weniger Leute einstellen. Die Einstellungsstopps dürften sich stärker auswirken als die Entlassungen. Der Arbeitgeberpräsident hofft auf die Impfungen. Nur diese würden Normalität und Stabilität zurückbringen.

13:33 Neue Zahlen des BAG Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2474 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2659 . Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 13.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'673 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 11 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 53 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 46 Verstorbenen . Das sind 26 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 2233 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 14 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 89 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 77 Prozent.

12:38 Kanton Zürich: Auszahlungen für Härtefälle ab Ende Februar Im Kanton Zürich sollen von der Schliessung betroffene Betriebe einfacher von Geldern aus dem Härtefallprogramm profitieren. Neu soll eine Umsatzeinbusse von 40 Prozent genügen, so wie es der Bund vorsieht. Bis jetzt waren im Kanton Zürich dazu 50 Prozent Umsatzeinbusse nötig. Insgesamt erhöhen sich die Beiträge à-fonds-perdu auf 350 Millionen Franken. «Die Chancen Gelder zu erhalten, sind stark gestiegen», sagt Finanzdirektor Ernst Stocker. Anspruch haben alle Betriebe, die auf behördliche Anordnung hin 40 Tage schliessen müssen. Ernst Stocker rechnet mit 20'000 Gesuchen. Ein neues, digitales Portal soll dafür bald zur Verfügung stehen. Der Entscheid des Regierungsrates muss jedoch noch vom Kantonsrat bewilligt werden. Ernst Stocker geht davon aus, dass dies bald der Fall sein wird. Erste Auszahlungen sollen per Ende Februar möglich sein. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Zürich 14.01.2021 Mit Audio

12:16 Deutlich mehr Todesfälle im Corona-Jahr in Österreich In Österreich sind im Corona-Jahr 2020 deutlich mehr Menschen gestorben als in den Vorjahren. Nach vorläufigen Berechnungen der Statistikbehörde Statistik Austria gab es rund 90'000 Todesfälle – ein Anstieg von knapp elf Prozent im Vergleich zu den Durchschnittswerten der vorigen fünf Jahre. Die sogenannte Übersterblichkeit sei deutlich ausgeprägter als in Jahren mit starken Grippewellen. Ein besonders starkes Plus – aufgrund einer Grippewelle im Winter und zugleich eines heissen Sommers – sei 2015 mit 6.3 Prozent verzeichnet worden. Legende: Die Lebenserwartung sank gegenüber 2019 um ein halbes Jahr: Für Männer liegt sie nun bei 78.9 und für Frauen bei 83.7 Jahren. Keystone

11:58 Ungarn kritisiert EU und kauft chinesischen Impfstoff Ungarn kauft den Impfstoff der chinesischen Pharmafirma Sinopharm. «Die erste Lieferung könnte bis zu einer Million Dosen umfassen.», sagt Gergely Gulyas, der Stabschef des ungarischen Ministerpräsidenten. Die Impfstofflieferungen im Rahmen des EU-Programms mit wöchentlichen Lieferungen von weniger als 100'000 Dosen gingen dem Land zu langsam. Ungarn wolle die Gespräche mit Russland und China über zusätzliche Impfstoffkäufe fortsetzen. Legende: Ungarn will die Gespräche mit Russland und China über zusätzliche Impfstoffkäufe fortsetzen. Keystone