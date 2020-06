Folgen der Coronakrise: Die Arbeitslosenquote ist im Mai um 0.1 auf insgesamt 3.4 Prozent gestiegen. Knapp 156'000 Menschen waren demnach in diesem Monat ohne Job – das sind 2585 mehr als noch im April 2020, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bekannt gibt. Gegenüber dem Vorjahresmonat (Mai 2019) erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 54'628 Personen. Dies entspricht einem Plus von 53.9 Prozent.

Angehörige von Corona-Toten in Italien fordern Gerechtigkeit

Die Angehörigen von zahlreichen Corona-Toten in Italien erheben schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Zu viele Menschen seien wegen Fahrlässigkeit und Inkompetenz gestorben, berichtete die Gruppe Noi Denunceremo («Wir prangern an») vor Auslandsjournalisten in Rom.

Sie setzt sich aus Familienmitgliedern von Menschen zusammen, die an der Lungenkrankheit gestorben sind. Diesen Mittwoch wollen sie in der norditalienischen Stadt Bergamo symbolisch rund 50 Strafanzeigen gegen Unbekannt bei der Staatsanwaltschaft einreichen. «Wir wollen, dass jemand zurücktritt, dass sich jemand entschuldigt. Wir erwarten, dass jemand Verantwortung übernimmt, etwas, was bisher noch niemand getan hat», sagte Cristina Longhini, die ihren 65-jährigen Vater verlor.