Der Ticker startet um 7:00 Uhr

10:02 Arbeitslosigkeit in Grossbritannien weiter auf 5-Jahres-Hoch Die Coronakrise lässt die Arbeitslosigkeit in Grossbritannien weiter steigen. Im vierten Quartal sei die Arbeitslosenquote um 0.1 Prozentpunkte auf 5.1 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt ONS in London mit. Das ist der höchste Stand seit fast fünf Jahren. Im gleichen Quartal des Vorjahres hatte die Quote 1.3 Punkte niedriger gelegen. Angesichts der drastischen ökonomischen Massnahmen, welche die Pandemie und deren Bekämpfung mit sich bringt, ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit aber immer noch moderat. Begrenzt wird der Anstieg in erster Linie durch Unterstützungsprogramme der Regierung. Auch erhalten die Haushalte Unterstützungszahlungen.

9:03 OECD-Chef mahnt zur Unterstützung Afrikas für Ende der Coronakrise Für einen Ausweg aus der Coronakrise hat der Generalsekretär der Industriestaaten-Organisation OECD zu mehr internationalem Engagement für den afrikanischen Kontinent aufgerufen. «Das Ende der Pandemie und die globale Erholung der Wirtschaft können ein Trugbild werden, wenn sie Afrika nicht mit einschliessen», sagte Angel Gurría beim 20. Afrika-Wirtschaftsforum der Organisation. Die Pandemie trifft demnach afrikanische Staaten hart. Prognosen zeigten etwa, dass Rücklagen für das Jahr 2020 um 18 Prozent gesunken seien könnten. Das Bruttoinlandprodukt auf dem Kontinent sei im Schnitt um drei Prozent geschrumpft, sagte der Chef der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. «Offizielle Entwicklungshilfen von Afrikas Partnern werden nicht genug sein, um diese Rückgänge wettzumachen.» Gurría mahnte, Entwicklungshilfe neu zu denken und zusammenzukommen. Er verwies etwa darauf, dass der Covax-Initiative, die ärmeren Ländern Impfstoffe bringen soll, noch immer Geld fehle. Um nationale Ressourcen besser zu nutzen, sollten seiner Ansicht nach zudem das Schuldenmanagement in afrikanischen Ländern gestärkt und illegale Geldflüsse in den Griff bekommen werden.

8:05 Pandemie förderte antisemitische Aussagen im Internet Corona-Rebellierende sowie Impfgegnerinnen und -gegner instrumentalisieren und banalisieren vermehrt den Holocaust für ihre politischen Zwecke. Zu diesem Schluss kommt der Antisemitismus-Bericht 2020 des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG) und der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA). Zwar wurden keine tätlichen Übergriffe gegen die jüdische Gemeinde bekannt, doch dokumentiert der Bericht gegen 500 antisemitische Vorfälle im Internet mit einem Bezug zur Deutschschweiz. Häufig spielten dabei Corona-Verschwörungsmythen eine Rolle, erklärt SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner. So etwa, dass die jüdische Gemeinde das Coronavirus erfunden habe, die Bevölkerung kontrollieren wolle oder die Impfungen chippe. Alles mit dem Ziel der Weltherrschaft. Diese klassischen antisemitischen Aussagen seien besorgniserregend, auch wenn nicht alle Corona-Rebellen antisemitisch eingestellt seien. Problematisch sei aber auch, dass Corona-Skeptikerinnen sowie Impfgegner häufig Vergleiche mit dem Holocaust machten, indem sie sich auf die gleiche Stufe wie die damals verfolgte jüdische Gemeinde oder wie Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus stellten. «Diese Banalisierung des Holocaust hat in der Pandemie nochmals einen richtigen Schub erhalten», stellt Kreutner fest. Die antisemitischen Umtriebe im Internet und in den sozialen Medien müssten ernst genommen werden, denn aus Worten könnten Taten folgen.

7:38 Zahl der Neuinfektionen in Spanien sinkt – Beschränkungen gelockert Die Zahl der Neuinfektionen je 100'000 Einwohner binnen 7 Tagen ist in Spanien erstmals seit dem 15. Dezember wieder unter 100 gesunken. Auf den auch bei Feriengästen beliebten Balearen und den Kanarischen Inseln fiel der Wert sogar unter die Marke 50, wie das Gesundheitsministerium in Madrid weiter mitteilte. Angesichts der leichten Entspannung werden in einigen Städten und Regionen die Corona-Massnahmen ein wenig gelockert. In Katalonien macht sich die fortschreitende Impfaktion einer Studie zufolge bereits bemerkbar. So sei der Anteil von Bewohnern von Altenheimen, die wegen Corona ins Krankenhaus mussten oder gar an dem Virus starben, um die Hälfte zurückgegangen.

6:37 Direktor Schweiz Tourismus: Schweizer Sonderweg bei Skigebieten hat sich bewährt Trotz harscher Kritik aus dem Ausland hat sich der Sonderweg der Schweiz im Wintertourismus bewährt. Die Schutzkonzepte hätten funktioniert, sagte Martin Nydegger, Direktor von Schweiz Tourismus, in einem Interview mit den Zeitungen der CH-Media-Gruppe. Trotz offener Skigebiete seien keine grossen Ausbrüche des Coronavirus festgestellt worden. Es habe keine Hotspots gegeben. Wo es Ansteckungen gegeben habe, wie in einzelnen Hotels, sei sehr gut und schnell reagiert worden. Befürchtungen, die Schweiz könnte wegen der Kritik des Auslandes einen Rufschaden erleiden, hätten sich nicht bewahrheitet. «Wir wünschen uns, dass Cafés, Hotels und Restaurants schweizweit ab dem 1. März mindestens draussen wieder öffnen können», sagte Nydegger.

3:56 Pandemie sorgte 2020 für Verluste bei Kreuzfahrtkonzern Royal Carribean Die Corona-Pandemie hat dem Kreuzfahrtkonzern Royal Caribbean im vergangenen Jahr enorme Verluste eingebrockt. Insgesamt geriet der Konzern 2020 mit 5.8 Milliarden Dollar in die roten Zahlen. Im Schlussquartal fiel unterm Strich ein Minus von 1.4 Milliarden an.«Diese Krise ist die schwierigste in der Geschichte unseres Unternehmens», räumte der Tourismus-Riese in Miami ein. Die Erlöse fielen 2020 um rund 80 Prozent auf 2.2 Milliarden Dollar. An der Börse kam der Geschäftsbericht dennoch gut an, die Aktie legte im US-Handel um mehr als zehn Prozent zu. Denn die Zuversicht auf ein Ende der Krise nimmt zu. Die Zahl der neuen Buchungen seien seit Jahresbeginn bereits stark angestiegen, es habe sich während der Pandemie offenbar viel Nachfrage aufgestaut, erklärte das Management. Legende: Reuters

2:57 Venezuela kehrt im Kampf gegen Corona zu Wechselstrategie zurück Venezuela kehrt im Kampf gegen das Coronavirus zu einer Wechselstrategie zurück, in der auf je eine Woche mit hartem Lockdown eine Woche mit weniger Massnahmen folgt. Präsident Nicolás Maduro rühmte die Strategie bei Twitter als «die beste Methode». In einer Woche mit hartem Lockdown dürfen nur Apotheken, Supermärkte und andere essenzielle Geschäfte öffnen. In einer Woche mit weniger Massnahmen dagegen dürfen zahlreiche Betriebe und Geschäfte zu bestimmten Zeiten Kunden empfangen, darunter auch Restaurants und Cafés. Legende: Reuters

23:06 In den USA starben bislang eine halbe Million Menschen Seit Beginn der Pandemie sind in den USA mehr als 500’000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore, Maryland, hervor. Gemäss diesen Zahlen gibt es in den USA inzwischen 28.2 Millionen bestätigte Infektionen. Die Website, Link öffnet in einem neuen Fenster der Universität wird regelmässig aktualisiert und zeigt einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der US-Gesundheitsbehörde CDC. In einigen Fällen wurden die Zahlen auch wieder nach unten korrigiert. Nach Angaben des CDC waren bis 22. Februar 497’415 Todesfälle gemeldet worden. Die USA sind in absoluten Zahlen das am stärksten von der Pandemie betroffene Land. Relativ zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Toten in einigen europäischen Ländern jedoch höher. In den USA starben demnach 152 Menschen pro 100’000 Einwohner. In Belgien liegt dieser Wert bei 192, in Grossbritannien bei 181, in Italien bei 158.

22:22 Pandemie belastet tiefere Einkommen stärker Die Corona-Pandemie hat Menschen mit tieferem Einkommen stärker belastet als Personen mit höherem Einkommen. Dies belegen Berechnungen der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Die Forschungsstelle Sotomo hat im Auftrag der SRG rund 200'000 Arbeitnehmer befragt. Haushalte mit weniger als 4000 Franken Einkommen haben demnach die stärksten Einbussen von bis zu minus 20 Prozent. Bei Personen mit den höchsten Haushaltseinkommen von über 16'000 Franken machen die Einbussen nur acht Prozent aus. «Die tiefen Einkommen sind stärker betroffen, weil die Branchen, die jetzt am meisten von dieser Krise betroffen sind, typischerweise Tieflohnbranchen sind wie das Gastgewerbe oder der Detailhandel. In normalen Wirtschaftskrisen trifft es vor allem die Industrie und den Exportsektor.» 01:41 Video Corona-Krise verstärkt soziale Ungleichheiten Aus Tagesschau vom 22.02.2021. abspielen

22:02 Sanofi hilft bei Impfstoff-Produktion von Johnson & Johnson Der französische Pharmakonzern Sanofi will auch bei der Produktion des Corona-Impfstoffs des Pharmakonzerns Johnson & Johnson helfen. Sobald die Genehmigung für den Impfstoff erteilt sei, will Sanofi Zugang zu seinem Produktionsstandort in Marcy-l'Étoile bei Lyon gewähren. Sanofi hat bereits dem Unternehmen Biontech Zugang zu seiner Produktionsinfrastruktur in Frankfurt gewährt, um die Lieferung des Covid-19-Impfstoffs zu unterstützen. In Marcy-l'Étoile will Sanofi beim Abfüllung des Impfstoffs im Volumen von rund zwölf Millionen Dosen pro Monat helfen. Sanofi gab auch den Beginn einer Phase-2-Studie für seinen Impfstoffkandidaten bekannt, der gemeinsam mit dem britischen Unternehmen GSK (GlaxoSmithKline) entwickelt wird.

21:21 Bergbahnen Sörenberg mit 50 Prozent Umsatzeinbruch Die Bergbahnen Sörenberg AG in Flühli (LU) im Entlebuch rechnet für 2020/21 mit einem Umsatzrückgang von 50 Prozent und mit einem Verlust von 4 Millionen Franken wegen der Pandemie-Einschränkungen. Darum muss auch der Neubau der Luftseilbahn auf das Brienzer Rothorn um ein Jahr verschoben werden. In einer Mitteilung kritisieren die Bergbahnen Sörenberg den Kanton Luzern für die Betriebssperrung über die Festtage und die weiteren Einschränkungen im Skigebiet. Die Liquidität des Unternehmens sei zu einer Jahreszeit, in welcher sie normalerweise am höchsten sei, fast aufgebraucht, teilten die Bergbahnen Sörenberg mit. Löhne und weitere Verpflichtungen hätten nur mit Überbrückungskrediten bezahlt werden können. Man habe nur Kurzarbeitsentschädigung beansprucht, aber nicht von Härtefallmassnahmen profitiert. Das 22-Millionen-Franken-Projekt Retrofit sieht vor, die Pendelbahn auf das 2350 Meter hohe Rothorn zu ersetzen. Auch die Berg- und Talstation sollen erneuert werden. Der Gipfel wird von Brienz im Berner Oberland aus durch die Brienz-Rothorn-Bahn (Dampfbahn) erschlossen, von Sörenberg (LU) führt eine Luftseilbahn fast zum Gipfel. Legende: Die Bergbahnen Sörenberg AG haben durch die Corona-Beschränkungen hohe Verluste eingefahren. Bergbahnen Sörenberg

20:12 WM-Teilnehmer aus über 60 Ländern in Oberstdorf Trotz dem Ausschluss von Zuschauern werden in den kommenden Tagen bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft tausende Menschen in Oberstdorf im deutschen Allgäu erwartet. Insgesamt sollen 4500 Beteiligte für die Titelkämpfe in die Region östlich des Bodensees reisen. Unter ihnen befinden sich 750 Athleten aus über 60 Ländern. Sportler, Funktionäre und Journalisten sollen engmaschig mit PCR- und Antigen-Tests auf das Coronavirus getestet worden. Das Hygienekonzept war immer wieder nachgeschärft worden. Auch das Hotelpersonal in Oberstdorf mit rund 10'000 Einwohnern direkt an der Grenze zu Österreich soll regelmässig getestet werden. 01:05 Video Die Loipen sind ready – und sollen den hohen Temperaturen trotzen Aus Sport-Clip vom 22.02.2021. abspielen

19:28 Genfer Unilabs lanciert Test für Coronavirus-Varianten Das Genfer Diagnostik-Unternehmen Unilabs bringt einen Covid-19-Test auf den Markt, der auch die Coronavirus-Varianten bestimmen kann. Das Testkit vereinfache den Diagnoseprozess und liefere schnellere Ergebnisse. Das intern entwickelte Testkit sei derzeit nur bei Unilabs in der Schweiz im Einsatz. Im Unterschied zu anderen Tests sei es möglich, zwei Parameter gleichzeitig zu bewerten. Neben der Covid-19-Positivität könne so auch die Präsenz spezifischer «Hotspot»-Varianten wie der britischen, dänischen, brasilianischen und südafrikanischen bestimmt werden.

18:11 Britische Studie: Bereits eine Biontech-Impfung führt zu Rückgang bei Infektionen Nach Beobachtungen der britischen Gesundheitsbehörden führt bereits eine einzige Dosis des

Biontech-Pfizer-Impfstoffs zu einem erheblichen Rückgang bei Neuinfektionen. So sei bei Gesundheitspersonal, das die erste von zwei Impfungen erhalten habe, ein Infektionsrückgang um rund 70 Prozent verzeichnet worden. Krankenhausaufenthalte und Todesfälle durch Covid-19 bei älteren Menschen, die eine erste Dosis erhalten hätten, würden um mehr als 75 Prozent reduziert. Die Behörden stützen sich bei ihren Angaben auf erste Ergebnisse von zwei unterschiedlichen Datensätzen: eine noch laufende Studie zu Mitarbeitern im Gesundheitswesen und die Auswertung von Testdaten von Menschen, die mindestens 80 Jahre alt sind. Eine Studie aus Israel gab am Wochenende bereits Grund zur Hoffnung: Der Impfstoff von Pfizer/Biontech könnte laut unveröffentlichten Daten auch vor einer Infektion mit Corona schützen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Hoffnungsvolle Nachricht Schützt die Pfizer/Biontech-Impfung auch vor einer Ansteckung? 21.02.2021 Mit Audio

17:58 Deutschland: Grundschulen öffnen wieder, Merkel fordert Massentests Ungeachtet der Sorgen vor der Ausbreitung von Coronavirus-Varianten in Deutschland wurden die Kontaktbeschränkungen gelockert: Seit heute gibt es nach einer zweimonatigen Schliessung in zehn Bundesländern wieder Präsenzunterricht an Grundschulen, Kitas haben wieder geöffnet. Bundeskanzlerin Angela Merkel plädierte dafür, dass weitere Öffnungsschritte mit umfangreichen Tests abgesichert werden müssten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte für Anfang nächster Woche weitere Lockerungen an. Neben Friseuren dürften im Freistaat dann auch andere körpernahe Dienstleistungen wie etwa Fusspflege sowie Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden wieder aufmachen, sagte der CSU-Chef in München. 01:04 Video Bundesländer lockern Corona-Einschränkungen im Schulbetrieb Aus Tagesschau vom 22.02.2021. abspielen

17:12 Britischer Premier Johnson verspricht Aufhebung der Massnahmen bis Juni Die britische Regierung will bis zum 21. Juni alle coronabedingten Beschränkungen in England aufheben. Das sagte der britische Premierminister Boris Johnson bei der Vorstellung seines Lockdown-Fahrplans im britischen Unterhaus in London. Der Lockdown soll in mehreren Schritten im Abstand von fünf Wochen aufgehoben werden. Voraussetzung ist demnach jedoch, dass sich die positiven Trends bei der Reduzierung von Infektionszahlen und der Impfkampagne fortsetzen liessen und keine neue Virus-Variante die Lage verändere. Ausschlaggebend seien nicht die vorgesehenen Zeitpunkte, sondern die Daten aus der Pandemie, sagte Johnson. Man werde den Weg aus dem Lockdown vorsichtig, aber unwiderruflich gehen, so der Premier. Zu verdanken habe man das der Entschlossenheit der Briten und dem Erfolg der Impfkampagne. Bereits am 8. März sollen in dem grössten britischen Landesteil alle Schulen wieder geöffnet werden. Die Landesteile Schottland und Wales setzen hingegen auf eine graduelle Öffnung der Schulen, die bereits in dieser Woche begonnen hat. Auch soziale Kontakte sollen in England von der zweiten März-Woche wieder mehr als bisher erlaubt sein. Beispielsweise dürfen Heimbewohner wieder Besucher empfangen. Der nächste Schritt soll am 29. März erfolgen. Bis zu sechs Personen oder zwei Haushalte dürfen sich dann wieder im Freien treffen. Auch Sport-Einrichtungen im Freien wie Tennis- oder Golfplätze dürfen dann wieder öffnen. 00:18 Video Johnson: «Wir machen uns auf zu einer Einbahnstrasse in die Freiheit» (engl.) Aus News-Clip vom 22.02.2021. abspielen

16:47 Italien verlängert Reiseverbot zwischen den Regionen Wegen steigender Infektionszahlen hat Italien das Reiseverbot zwischen den Regionen des Landes um gut einen Monat verlängert. Bis zum 27. März dürfen die Menschen ihre eigenen Regionen nicht verlassen. Ausnahmen gelten etwa für die Arbeit und in Notfällen. Das hat die neue Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi entschieden. Es ist einer ihrer ersten Beschlüsse im Kampf gegen die Pandemie. Ausserdem sind Besuche in anderen Privathaushalten nur sehr eingeschränkt möglich. In sogenannten roten Zonen mit hohem Corona-Risiko sollen die Menschen sogar möglichst ganz zu Hause bleiben, mit Ausnahmen zum Beispiel für Wege zu einer dringenden Arbeit. Private Besuche sind dort nun ebenfalls bis 27. März verboten, wie aus dem neuen Dekret hervorgeht. Legende: Die Restaurants bleiben in Italien in einigen Regionen offen. Reisen zwischen den Regionen sind aber bis Ende März nur in Ausnahmefällen möglich. Keystone

15:46 Kanton Wallis fordert Gleichbehandlung im Terrassen-Streit Die Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz möchte, dass Aussenbereiche von Gaststätten ab dem 1. März öffnen dürfen, statt wie der Bundesrat vorschlägt ab dem 1. April. Aktuell sollten die Terrassen von Bergrestaurants gemäss Regelungen des Bundes geschlossen sein, was einige Kantone aber schlicht ignorieren. Im Kanton Wallis fordert man daher Gleichbehandlung: Der Walliser Regierungspräsident Christophe Darbellay sagt gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS: «Ich bin kein Freund von zivilem Ungehorsam. Aber diese Situation ist für uns inakzeptabel. Der Kanton Graubünden verdient Geld mit offenen Terrassen, während wir uns ans Gesetz halten. Der Bundesrat muss nun dafür sorgen, dass das Gesetz entweder eingehalten wird, oder er lässt uns die Restaurants ebenfalls öffnen.» Noch weniger Geduld zeigt der Kanton Tessin. Er hat die Terrassen in Skigebieten bereits wieder geöffnet. Das sei zu verantworten, sagt Staatsrat Norman Gobbi: «Das Virus ist noch da, klar. Aber die Situation ist unter Kontrolle. Das ermöglicht uns – natürlich mit Vorsicht – die Restaurants schneller zu öffnen, als es der Bundesrat plant.» 01:30 Video Kanton Wallis fordert Öffnung der Restaurantterrassen Aus Tagesschau vom 22.02.2021. abspielen

14:44 Wochenend-Lockdowns in der Region Nizza Angesichts stark gestiegener Corona-Infektionszahlen wird in Teilen der südfranzösischen Region Alpes-Maritimes rund um Nizza an den nächsten beiden Wochenenden ein neuer Lockdown verhängt. Betroffen sei die Küstenregion zwischen Menton und Theoule, sagte ein Vertreter der Regionalregierung. Weitere Geschäfte müssten dann schliessen. Lebensmittelgeschäfte würden aufgefordert, ihre Öffnungszeiten zu staffeln. Auch die Pflicht zum Tragen von Masken in der Öffentlichkeit würde wieder verschärft. Die Lage in der Region habe sich «stark verschlechtert». Deswegen solle auch die Impfkampagne beschleunigt werden. Es seien zusätzliche Impfdosen bei den Herstellern Pfizer und AstraZeneca

bestellt worden.