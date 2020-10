Der Ticker startet um 6:00 Uhr

15:45 Kanton Schwyz weitet die Maskenpflicht nicht aus Das Contact-Tracing sei zwar stark ausgelastet, funktioniere aber im Moment noch, teilt der Kanton Schwyz mit, Link öffnet in einem neuen Fenster. Positive Fälle häufen sich insbesondere im inneren Kantonsteil. Der Kanton meldete am Mittwoch 38 neue Fälle, die in den letzten Tagen positiv getestet wurden. Über 600 Personen befinden sich in Quarantäne. Der Kanton Schwyz sieht von der Einführung einer Maskenpflicht in Läden ab. Es gebe im Moment keine Anzeichen, dass beim Einkaufen in Läden eine erhöhte Ansteckungsgefahr bestehe, heisst es in der Mitteilung.

14:49 In elf Kantonen müssen Bürgerinnen und Bürger eine Maske aufsetzen Folgende Kantone kennen neben Bern bereits eine erweiterte Maskentragpflicht. Jura (seit 6. Juli): Als erster Kanton verfügt der Jura eine Maskenpflicht beim Einkaufen.

Waadt (seit 8. Juli): Maskenpflicht in Geschäften mit mehr als zehn Kunden gleichzeitig. Seit dem 17. September gilt Maskenpflicht auch in öffentlich zugänglichen Orten wie Theatern, Konzertlokalen, Museen und Bibliotheken.

Genf (seit 28. Juli): Maskenpflicht in allen Geschäften des Kantons sowie in Restaurants und Bars.

Basel-Stadt (seit 24. August): Maskentragpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Verkaufslokalen und Einkaufszentren sowie für Arbeitnehmende in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Restaurants.

Zürich (seit 27. August): Maskentragepflicht in allen Innenräumen von Einkaufsläden, Einkaufszentren und Märkten.

Neuenburg (seit 28. August): Maskentragpflicht in Geschäften. Am 3. Juli hatte die Regierung eine Empfehlung zum Maskentragen in Einkaufszentren abgegeben.

Freiburg (seit 28. August): Maskentragpflicht ab zwölf Jahren in Einkaufsgeschäften und Supermärkten. Gilt auch für das Verkaufspersonal, falls es sich nicht mit Trennwänden schützen kann.

Wallis (seit 31. August): Maskenpflicht für Kunden und Personal ohne andere Schutzmassnahmen im Innern von Läden und Verkaufszentren.

Solothurn (seit 3. September): Maskenpflicht in allen Einkaufsläden und Einkaufszentren.

Zug (ab 10. Oktober): Maskenpflicht gilt für Personen in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Läden und Einkaufszentren. Auch Mitarbeitende von Restaurants müssen neu eine Maske tragen. Legende: SRF

14:40 Berner Regierungsrat: «Dieses Virus wird uns noch lange begleiten» Das sagte Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg am Mittwoch vor den Medien. Er würde sich freuen, in ein oder zwei Monaten die Maskenpflicht wieder abzuschaffen. «Aber davon sind wir noch weit weg», so der Gesundheitsdirektor des Kantons Bern. Die Situation in den Spitälern sei noch sehr ruhig. Der Kanton Bern sei zudem bisher immer unter dem Schweizer Durchschnitt gewesen, was die Fallzahlen angehe. Deshalb habe man mit der Maskenpflicht im Vergleich so lange gewartet. Er erhofft sich jetzt eine grössere Disziplin der Bevölkerung im Umgang mit dem Coronavirus.

14:38 Kanton Bern führt Sitzpflicht in Restaurants und Bars ein Der Kanton Bern führt ab Montag auch eine Sitzpflicht ein. Diese gilt in Restaurants und Bars, nicht aber in Tanzlokalen und Diskotheken. Sitzpflicht heisst, dass man sich nicht stehend im Lokal aufhalten darf, ohne eine Maske zu tragen. Sobald man sitzt, darf diese abgelegt werden. Zudem wird die Anzahl der sich gleichzeitig aufhaltenden Gäste in diesen Lokalen auf 300 Personen beschränkt.

14:00 Maskenpflicht auch im Kanton Bern Ab Montag gilt im Kanton Bern eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Eine Maske getragen werden muss: in Geschäften und Einkaufszentren

in Poststellen

in Museen, Theatern und Kinos

in Bibliotheken

in Gotteshäusern und religiösen Gemeinschaftsräumen

in Bahnhöfen (inklusive Perons und Unterführungen)

in Verwaltungsgebäuden

in Sport- und Fitnesseinrichtungen (wenn keine sportliche Tätigkeit ausgeübt wird, etwa im Eingangs- und Garderobenbereich)

in Bars, Restaurants und Clubs (wenn man nicht sitzt). Keine Maske getragen werden muss: in Innenräumen der Schulen

in Kindertagesstätten (ausser das Schutzkonzept sieht etwas anderes vor).

12:42 BAG meldet 1077 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1077 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 491 . Das sind 55 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf hohem Niveau sehr stark steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf hohem Niveau sehr stark steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 9'746 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 1 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 9 Personen. Das sind 2 Prozent mehr als in der Vorwoche.

12:31 Brüssel macht Cafés und Bars dicht – vorerst für einen Monat Cafés und Bars müssen ab Donnerstag in der gesamten Region Brüssel schliessen. Das teilten die Behörden mit. Die Massnahme ist vorerst auf einen Monat befristet. Auch der Konsum von Alkohol an öffentlichen Orten werde verboten, sagte eine Sprecherin. Restaurants dürfen aber geöffnet bleiben. Damit geht die Region mit ihren Massnahmen noch weiter als die nationale Regierung. Diese hatte gestern angekündigt, dass die Bürger pro Monat nur noch mit drei Personen ausserhalb der Familie engen Kontakt pflegen dürfen, wie der neue Regierungschef Alexander De Croo mitteilte. Im Café dürfen nur noch vier Leute zusammensitzen. Künftig ist in ganz Belgien um 23 Uhr Sperrstunde.

11:08 Stadt Bern fördert Heizkissenkäufe Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus greift die Stadt Bern zu einer unkonventionellen Massnahme: Sie hilft Wirten, die Heizkissen kaufen wollen. Sie übernimmt 50 Prozent der Anschaffungskosten der Heizkissen bis zu einem maximalen Betrag von 2000 Franken pro Betrieb, wie der Gemeinderat mitteilt. Das Kostendach der Förderung liegt bei insgesamt 50'000 Franken.

9:44 Neuseeland hat Coronavirus «zum Schweigen gebracht» Neuseeland hat nach Angaben der Regierung die Ausbreitung des Coronavirus zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie in den Griff bekommen. «Das ist ein grosser Meilenstein. Die Neuseeländer haben das Virus erneut durch ihr gemeinsames Handeln zum Schweigen gebracht», teilt Gesundheitsminister Chris Hipkins mit. Gleichzeitig forderte er die Bevölkerung auf, weiter wachsam zu sein, um Rückfälle zu vermeiden. Der Inselstaat im Südpazifik hat seit zwölf Tagen keine lokale Neuansteckung mehr verzeichnet. Neuseeland mit seinen knapp fünf Millionen Einwohnern ist dank strikter Massnahmen bislang vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen. Im Juni hatte sich das Land für coronafrei erklärt und war zu einer relativen Normalität zurückgekehrt. Im August waren dann aber Infektionen in der Stadt Auckland aufgetreten. In der Metropole wurde umgehend ein neuer Lockdown verhängt, der schrittweise gelockert wurde.

8:31 Kanton Zug führt Maskenpflicht beim Einkaufen ein Als erster Kanton in der Zentralschweiz führt Zug aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen eine Maskentragepflicht beim Einkaufen ein. Auch Mitarbeitende von Restaurants müssen ab Samstag neu eine Maske tragen. Mit dem jüngsten Anstieg der Corona-Fallzahlen sei der Kanton Zug in der Nähe der Grenzwerte, die für Risikoländer gelte, teilte der Regierungsrat mit. Um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, habe er beschlossen, die Maskentragpflicht zu erweitern. Die Maskenpflicht gilt neu für alle Personen, die sich in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Läden und Einkaufszentren befinden. Der Nutzen von Masken gegen die Ausbreitung des Coronavirus sei mittlerweile wissenschaftlich erwiesen.

6:50 Kaum Erklärungen für den Anstieg der BAG-Zahlen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete gestern 700 neue Infektionen. Nach einer zweiwöchigen Verschnaufpause steigen die Ansteckungszahlen also wieder – weshalb, sei nicht klar, sagt Tanja Stadler, ETH-Professorin und Mitglied der Corona-Taskforce des Bundes. «Momentan stecken zehn Personen im Schnitt zwölf Personen an, während wir vor zwei Wochen noch gesehen haben, dass zehn Personen ungefähr neun Personen anstecken.» Da es kälter sei, gebe es mehr Kontakte und Übertragungen. Aber das sei nicht das einzige, was den Anstieg erklären könnte. Seit dem 1. Oktober seien zwar Grossveranstaltungen wieder erlaubt. Doch: «Damit hat das nichts zu tun. Weil Fälle, die wir heute als positiv detektieren, sind Ansteckungen, die schon über eine Woche zurückliegen. Das können wir also ausschliessen.» Audio Task-Force-Mitglied: «Mit Grossveranstaltungen hat das nichts zu tun» 02:29 min, aus HeuteMorgen vom 07.10.2020. abspielen. Laufzeit 02:29 Minuten.