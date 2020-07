Der Ticker startet um 6:33 Uhr

2:20 Ausschreitungen bei Corona-Protesten in Serbien Tausende Serbinnen und Serben haben in der Nacht auf Mittwoch vor dem Parlamentsgebäude in Belgrad gegen neue Beschränkungen in der Corona-Pandemie protestiert. Dabei kam es zu Ausschreitungen und Zusammenstössen mit der Polizei. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein, nachdem eine grössere Gruppe versucht hatte, das Parlamentsgebäude zu stürmen. Präsident Aleksandar Vucic hatte nur wenige Stunden zuvor im Fernsehen eine neue Ausgangssperre für das kommende Wochenende angekündigt. Die Lage im Land sei ernst, betonte der Präsident. Besonders die Hauptstadt sei stark betroffen. «Alle Krankenhäuser in Belgrad sind fast voll», sagte Vucic weiter. Daher werde von Freitag bis Montag ein Ausgehverbot verhängt. Zuletzt hatte es im Mai eine Ausgangssperre gegeben. 00:17 Video Auseinandersetzungen in Belgrad (unkomm.) Aus News-Clip vom 08.07.2020. abspielen

0:25 Trump will alle Schulen nach den Sommerferien öffnen Trotz weiter steigender Corona-Fallzahlen übt US-Präsident Donald Trump Druck auf die Bundesstaaten aus, die Schulen nach den Sommerferien wieder zu öffnen. «Wir wollen, dass unsere Schulen im Herbst geöffnet sind», sagte Trump am Dienstag. Das sei sehr wichtig für das Land und das Wohlbefinden von Schülern und deren Eltern. «Wir werden Druck auf die Gouverneure und alle anderen ausüben, die Schulen zu öffnen.» Bezüglich Fallzahlen spielte Trump die Lage in den USA herunter. «Weil wir mehr testen, haben wir mehr Fälle», sagte er. Der Präsident betonte erneut, dass die Sterblichkeitsrate in den USA «die niedrigste auf der Welt» sei. Gemäss Daten der Johns-Hopkins-Universität ist dies aber nicht korrekt. Unter den 20 am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern weltweit haben demnach 13 Staaten eine niedrigere Sterblichkeitsrate pro 100 bestätigter Infektionen. 00:14 Video Trump: «Wir wollen, dass unsere Schulen im Herbst offen sind.» Aus News-Clip vom 08.07.2020. abspielen

23:55 Rückschritt in der Armutsbekämpfung wegen Coronakrise Die Corona-Pandemie macht weltweit jahrzehntelange Fortschritte zunichte – in der Armutsbekämpfung, im Gesundheitswesen und in der Bildung. Das zeigt ein neuer UNO-Report. Laut dem Bericht fallen dieses Jahr voraussichtlich 71 Millionen Menschen zurück in die Armut. Es wäre der erste Anstieg der Armutszahlen seit 1998. Auch bei der Kinderarbeit befürchtet die UNO erstmals seit Jahrzehnten wieder einen Anstieg. Zudem könnten aufgrund von Problemen beim Gesundheitswesen und in der Impfversorgung hunderttausende Menschen sterben. Überdurchschnittlich stark betroffen von der Coronakrise seien Arme, Menschen mit Behinderungen und auch Frauen, so die UNO.

22:08 Serbien kündigt erneuten Lockdown an Serbiens Präsident Aleksandar Vucic verkündet einen erneuten Lockdown für Serbien übers Wochenende. Dies, nachdem das Balkanland am Dienstag die höchste Zahl an Todesopfern an einem Tag durch das Coronavirus gemeldet hatte. Das Gesundheitsministerium des Landes teilte mit, dass in Serbien innerhalb von 24 Stunden 13 Menschen gestorben seien und 299 neue COVID-19-Fälle bestätigt worden seien. Vucic bezeichnet die Virensituation in der serbischen Hauptstadt Belgrad als «alarmierend» und «kritisch», da sich die Krankenhäuser der Stadt ihren Kapazitätsgrenzen näherten. Die Regierung werde laut Vucic ab Freitag eine Ausgangssperre bis Montag verhängen. Zudem sind ab dann Gruppen von mehr als fünf Personen nicht mehr zugelassen. Legende: «Wir haben uns wahrscheinlich zu sehr entspannt. Alle dachten, es sei alles vorbei », so Vucic. Keystone

20:39 USA vollziehen WHO-Austritt Die USA werden per 6. Juli 2021 aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) austreten. Eine entsprechende Erklärung sei bei UNO-Generalsekretär António Guterres eingereicht worden, zitiert die Deutschen Presse-Agentur einen hohen Regierungsbeamten in Washington. Auch der demokratische Senator Bob Menendez, verkündete auf Twitter den offiziellen WHO-Austritt der USA. US-Präsident Donald Trump hatte Ende Mai mitten in der Corona-Pandemie den Abbruch der Beziehungen seines Landes mit der WHO verkündet. Ende Juni hatte es von Seiten der WHO geheissen, dass noch kein offizielles Schreiben zur Beendigung der Zusammenarbeit eingegangen sei. Trump wirft der WHO vor, zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert zu haben und unter der Kontrolle der Regierung in Peking zu stehen, obwohl China geringere Beiträge an die Organisation zahle als die USA. Er machte die in Genf ansässige Organisation mitverantwortlich für die hohe Anzahl der Toten. Die WHO habe sich zudem notwendigen Reformen verschlossen. Der US-Präsident beschuldigt zudem China, die weltweite Verbreitung des Coronavirus nicht verhindert zu haben, und droht mit Konsequenzen.

20:08 Bolsonaros Coronatest ist positiv – wirkt sich das auf seine Politik aus? Der brasilianische Präsident hat heute bekannt gegeben, dass er positiv auf das neue Coronavirus getestet worden sei. SRF-Südamerika-Korrespondentin Karen Naundorf schätzt die politische Lage im grössten Land des Kontinents nach dieser Nachricht ein: «Neben der gefährlichen Verharmlosung des Virus hat Jair Bolsonaro den Umgang mit Corona politisiert: Wer für Quarantäne-Massnahmen ist, ist gegen ihn. Wissenschaftliche Erkenntnisse spielen für seine Politik bislang keine Rolle. Nicht einmal der derzeitige Gesundheitsminister in Brasilien hat Fachwissen, er ist Armeegeneral. Bolsonaro ist überzeugt, dass Hydroxychloroquin bei der Corona-Vorbeugung hilft. Er nimmt das anfangs auch von US-Präsident Trump gelobte, aber umstrittene, Medikament seit Wochen. Wissenschaftler vermuten, dass das Medikament bei Corona-Patienten nicht nur wirkungslos sein könnte, sondern womöglich die Sterberate erhöhen könnte. Ob die positive Corona-Diagnose Einfluss auf Bolsonaros Politik haben wird, das hängt vermutlich davon ab, wie schwer die Krankheit bei ihm verläuft: Ob er ins Spital muss – oder die, wie er sagt, ‹kleine Grippe› Zuhause auskurieren kann.» 00:33 Video SRF-Korrespondentin Karen Naundorf über Bolsonaros Politik Aus News-Clip vom 07.07.2020. abspielen

18:22 Lufthansa baut Stellen ab Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa baut in der Verwaltung jede fünfte Stelle ab. Zudem will die Lufthansa die Zahl der Führungskräfte konzernweit um 20 Prozent streichen. Wie stark das Schweizer Tochterunternehmen Swiss davon betroffen ist, ist unklar. Ziel der Swiss ist es laut einer Sprecherin, dass niemand entlassen wird. Die Swiss hat 25 neue Flugzeuge bestellt. Nun werde aufgrund der Corona-Situation deren Auslieferung verschoben. Der deutsche Staat zahlt 9 Milliarden Euro, um die Lufthansa zu retten.

17:26 Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das sagte der Staatschef am Dienstag nach einem positiven Test in einem Militärspital in der Hauptstadt Brasília. Medienberichten zufolge hatte der Staatschef zuvor Symptome gezeigt: Er habe Fieber und Gliederschmerzen gehabt. Am Montag trug er entgegen seiner Gewohnheit eine Maske und riet einem Anhänger, sich ihm nicht zu nähern. Die brasilianische Regierung hat die Pandemie von Anfang an heruntergespielt. Präsident Bolsonaro bezeichnete das Coronavirus immer wieder als «leichte Grippe» und stemmte sich gegen Schutzmassnahmen. 00:13 Video Bolsonaro wurde positiv auf Corona getestet Aus SRF News vom 07.07.2020. abspielen

16:53 EU-Kommission will die Weinindustrie in der Krise stützen Die in der Coronakrise besonders hart getroffene Weinindustrie soll Unterstützung von der EU-Kommission bekommen. Für bis zu sechs Monate sollen Weinproduzenten von den Wettbewerbsregeln der Europäischen Union ausgenommen werden, um bei Produktion, Lagerung und Werbung zusammenarbeiten zu können, wie die Brüsseler Behörde am Dienstag ankündigte. Zudem stockt die Kommission ihren Anteil an nationalen Förderprogrammen für die Branche auf 70 Prozent von 60 Prozent auf. Vor allem wegen der Schliessung von Gaststätten und Restaurants erwartet die EU-Kommission, dass der Weinkonsum in diesem Jahr um acht Prozent zurückgeht. Legende: Die EU-Weinexporte sinken um 14 Prozent, vor allem wegen gesunkener Nachfrage und erhobener Zölle in den USA. Keystone

16:15 Stickoxid-Belastung in der Region Basel ist während dem Lockdown gesunken Während des Corona-Lockdowns ist die Stickoxid-Belastung der Luft an verkehrsreichen Standorten in der Region Basel gesunken. Die Feinstaub-Immissionen sind im selben Zeitraum allerdings gestiegen, wie das Lufthygieneamt beider Basel am Dienstag mitteilte. Während der Lockdown-Phase vom 16. März bis 6. Juni ist der motorisierte Verkehr auf der Autobahn und den verkehrsreichen Strassen in der Stadt deutlich zurückgegangen. Dies hätte sich vor allem auf die Stickoxid-Belastung ausgewirkt. Das Lufthygieneamt relativiert in seiner Mitteilung diese Zahlen aber auch. Auf der A2 ist die Stickoxid-Belastung nach dem 6. Juni trotz höherem Verkehrsaufkommen nur minimal wieder angestiegen. Ausschlaggebend könnte das niederschlagsreiche und windige Wetter gewesen sein. Legende: Die Wetterverhältnisse haben auch dafür gesorgt, dass die Feinstaubimmissionen besonders zu Beginn der Lockdown-Phase höher waren als zuvor. Dafür verantwortlich sei die austauscharme Wetterlage in der zweiten März-Hälfte und im April gewesen, schreibt das Lufthygieneamt. Keystone

15:21 US-Regierung finanziert Impfstoffprojekt Mit 1.6 Milliarden Dollar unterstützt die US-Regierung das Coronavirus-Impfstoffprojekt des amerikanischen Biotechunternehmens Novavax. Damit sollen Tests mit dem potenziellen Impfstoff sowie dessen Herstellung und Vermarktung in den USA finanziert werden. Ziel sei es, bis Januar 2021 100 Millionen Impfstoffdosen liefern zu können, sagte Vorstandschef Stanley Erck. Der heute angekündigte Zuschuss ist der bisher grösste innerhalb des Projekts «Operation Warp Speed» von US-Präsident Donald Trump, mit dem die Suche nach einem Impfstoff und nach Medikamenten gegen das Coronavirus beschleunigt werden soll. Novavax wird auch von der internationalen Impfinitiative CEPI sowie dem US-Verteidigungsministerium finanziell unterstützt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen Coronavirus Wer bekommt den Impfstoff zuerst? 17.05.2020 Mit Audio

14:45 Bewusstere Kaufentscheide und weniger Ladenbesuche Gut ein Drittel der Schweizer Konsumenten wollen laut einer Studie des Beratungsunternehmens Alvarez & Marsal (A&M) ihre Einkaufsgewohnheiten infolge der Coronakrise nachhaltig ändern. Konkret beabsichtigen laut der heute veröffentlichten Studie 34 Prozent der Schweizer Konsumenten ihre Einkaufsgewohnheiten neuen Vorstellungen anzupassen. Dazu wollen die Befragten insbesondere die Häufigkeit ihrer Ladenbesuche reduzieren und gleichzeitig mehr Online-Käufe tätigen, aber auch einen «durchdachteren» Konsumansatz wählen. Die Befragung kommt zum Schluss, dass 41 Prozent der Konsumenten bereits heute Produkte nur noch online kaufen, die sie früher ausschliesslich in Geschäften erworben haben. Daher geht A&M davon aus, dass 2020 infolge der Pandemie die Online-Verkäufe um 320 Millionen Franken im Vergleich Vorjahr ansteigen werden. Legende: Mehr Einkäufe vom heimischen Sofa aus – die Coronakrise ändert die Gewohnheiten von Herr und Frau Schweizerin. Keystone

14:18 Masken-Ausnahmen für Menschen mit Behinderung Seit Montag müssen im öffentlichen Verkehr alle eine Maske tragen. Bei einigen geht das aber schlichtweg nicht, zum Beispiel bei Menschen mit Behinderung. Für sie gilt eine Ausnahme – und sie hoffen auf Verständnis. 01:48 Video Wer keine Maske tragen muss Aus SRF News vom 07.07.2020. abspielen

13:50 Oberösterreich führt Maskenpflicht wieder ein In Österreich führt als erstes Bundesland Oberösterreich nach einem spürbaren Anstieg der Infektionen die Maskenpflicht wieder ein. Von Donnerstag an müssten die Bürger wieder einen Mund-Nasen-Schutz unter anderem beim Betreten von Läden und in Lokalen auf dem Weg zum Tisch tragen, sagte Landeschef Thomas Stelzer (ÖVP) heute in Linz. Die Gäste von Lokalen würden auf freiwilliger Basis gebeten, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. «Es ist ein Anstieg, der uns besorgt und uns natürlich auch nicht tatenlos zusehen lässt», sagte Stelzer. Die Reproduktionszahl, die angibt, wie viel Personen durch einen Infizierten angesteckt werden, liege in Oberösterreich laut Behörden bei 2.0. In ganz Österreich liegt dieser Wert laut Stelzer bei 1.37. Die Verordnung trete zunächst ohne zeitliche Begrenzung in Kraft. Die Massnahme sei mit der Bundesregierung und Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) abgestimmt. Legende: Schon seit vergangenem Freitag hat das Bundesland seine Schulen und Kindergärten wieder geschlossen. Keystone

13:27 OECD: Steigende Arbeitslosigkeit bis Ende Jahr Die Coronakrise wird Experten zufolge bis zum Jahresende für einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit in vielen Industrieländern sorgen. Ohne eine zweite Infektionswelle könnte die Arbeitslosigkeit in den Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf durchschnittlich 9.4 Prozent steigen, wie aus dem heute präsentierten OECD-Beschäftigungsausblick hervorgeht. Käme es zu einer zweiten Infektionswelle, rechnen die Experten sogar mit einem Anstieg auf 12.6 Prozent. Ende 2019 lag die Zahl bei durchschnittlich 5.3 Prozent. Aus den Daten gehe zudem hervor, dass die Arbeitslosigkeit Geringqualifizierte, junge Menschen, Migranten und Frauen am stärksten getroffen habe, heisst es in der Studie. Die OECD-Länder hätten in historisch beispiellosem Umfang Massnahmen ergriffen, um den drohenden wirtschaftlichen Schaden möglichst gering zu halten. Doch auch wenn die Wirtschaft sich erhole, müsse die Politik weitere Unterstützung leisten, weil die Krise möglicherweise noch andauern werde, heisst es.

13:06 Krippe im Kanton Neuenburg unter Quarantäne In der Neuenburger Gemeinde Val-de-Ruz ist eine Krippe wegen eines Coronavirus-Falles unter Quarantäne gestellt worden. Betroffen sind 66 Menschen, darunter 54 Kinder. Der Neuenburger Kantonsarzt Claude-François Robert bestätigte Informationen des Lokalsenders RTN. Aktuell befänden sich im Kanton Neuenburg drei Menschen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie in Isolation und 80 in Quarantäne.

12:40 BAG meldet 54 neue Corona-Fälle In den letzten 24 Stunden wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 54 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt. Am Montag waren es 47 neue Fälle. In den letzten drei Wochentagen der vergangenen Woche waren jeweils über hundert neue Fälle gemeldet worden, mit einem Spitzenwert von 137 gemeldeten Neuansteckungen am Mittwoch. Insgesamt gab es bisher 32'369 laborbestätigte Covid-19-Fälle. 1686 Menschen, die positiv getestet worden waren, sind gestorben. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

11:57 Weniger Firmenpleiten dank Corona-Massnahmen In der Schweiz sind im ersten Halbjahr weniger Firmen Konkurs gegangen. Der Grund dafür sind die vom Bundesrat zur Bewältigung der Coronakrise beschlossenen Massnahmen im Betreibungswesen. Mit dem Wegfall des Schutzschildes dürften sich die Firmenpleiten jetzt aber mehren. Konkret gingen im ersten Halbjahr 3'098 Firmen in Konkurs, wie der Gläubigerverband Creditreform mitteilte. Das sind knapp 14 Prozent weniger als im letzten Jahr. In den letzten vier Monaten allein betrachtet seien sogar rund ein Viertel weniger Konkurse gezählt worden. Der Rückgang der Konkurse überrascht die Creditreform-Experten nicht. Schliesslich sei mit den Sofortmassnahmen des Bundes ein vorübergehender Rechtsstillstand im Betreibungswesen beschlossen worden. Somit wurden weniger Konkursverfahren ausgelöst. Reisebüros können beispielsweise gar erst ab dem 1. Oktober betrieben werden. Bei Firmen aus anderen Branchen ist das bereits jetzt möglich. Nach dem Wegfall des Rechtsstillstands wird nun mit einer deutlichen Zunahme der Konkurse in den kommenden Monaten gerechnet.