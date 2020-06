Der Ticker startet um 7:00 Uhr

11:13 Alain Berset räumt Fehler ein Bei der Beschaffung von Medikamenten, Masken und Beatmungsgeräten hätten in der Coronakrise nicht alle ihren Job gemacht, sagt Bundesrat Alain Berset in der «Schweiz am Wochenende». Das habe er mitten in der Krise festgestellt. «Das hätten wir früher realisieren müssen.» Berset weiter: «Man darf aber nicht vergessen: «Hätte jemand vor einem Jahr 300 Millionen Masken gekauft, hätte man ihn für verrückt erklärt.» Mittlerweile seien die Maskenlager von Bund und Kantonen wieder gefüllt. Legende: Gesundheitsminister Alain Berset. Keystone

10:18 BAG-Direktor Strupler: Appell an die Bevölkerung Per Twitter hat sich BAG-Direktor Pascal Strupler an die Bevölkerung gewandt: «Die Anzahl Neuinfizierter steigt in den letzten Tagen wieder an. Beunruhigend!» Strupler appelliert an die Menschen in der Schweiz, die Hygiene- und Distanzmassnahmen nach wie vor dringend einzuhalten. Zuvor hatte bereits das BAG mitgeteilt, dass man insbesondere bei Picknicks und Grilladen vorsichtig sein muss. «Vergessen Sie nicht, Distanz zu halten, und befolgen Sie die Hygiene- und Verhaltensregeln. Teilen Sie weder Getränke noch Essen mit anderen.» Zuletzt hatten sich in der Schweiz innert 24 Stunden 58 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Insgesamt gibt es mittlerweile 31'486 laborbestätigte Covid-19-Fälle.

10:03 Corona macht arm Seit Beginn der Krise sind in der Schweiz 8000 Menschen in die Sozialhilfe abgerutscht. Zehntausende könnten folgen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach dem Lockdown Tausende rutschen in die Sozialhilfe ab 27.06.2020 Mit Audio

9:09 Virtuelle Delegiertenversammlungen der FDP und SP Die heutigen Delegiertenversammlungen von SP und FDP finden wegen der Corona-Pandemie digital statt. Die Delegierten der SP fassen unter anderem die Parolen zu den fünf eidgenössischen Vorlagen vom 27. September. Ausserdem wird die Kampagne «Mit Solidarität aus der Krise» vorgestellt. Die Delegierten der FDP wählen das Parteipräsidium und den Vorstand neu. Nach vier Jahren im Amt stellt sich Parteipräsidentin Petra Gössi für weitere zwei Jahre zur Wiederwahl. Sie ist die einzige Kandidatin.

7:52 Eltern stürmen Schweizer Kinderarztpraxen Die Nase läuft, die Kleinen husten – Symptome für eine Ansteckung mit dem Coronavirus? Eltern sind verunsichert. Seitdem das Bundesamt für Gesundheit (BAG) dazu aufgerufen hat, alle sollen sich selbst bei geringen Symptomen auf Covid-19 testen lassen, gibt es einen regelrechten Ansturm auf Kinderarztpraxen. Doch die Tests fallen oft negativ aus. Und: Die Kleinen leiden beim Untersuch unnötig. Der Berufsverband der Kinderärzte hat jetzt reagiert und präzisiert die Empfehlungen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ansturm auf Kinderarztpraxen Erkältungssymptome bei Kindern – testen oder nicht? 27.06.2020 Mit Video

7:21 In Texas und Florida werden Bars geschlossen Zwei der grössten US-Bundesstaaten haben eine Kurskorrektur vollzogen, da die tägliche Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in den USA auf ein Allzeithoch von 40’000 angestiegen ist. Der texanische Gouverneur Greg Abbott (Republikaner) ordnete an, alle Bars am Freitag (Ortszeit) zu schliessen, während Florida Alkohol in solchen Einrichtungen verbot. Die beiden Bundesstaaten schlossen sich einer kleinen, aber wachsenden Zahl von Staaten an, die entweder einen Rückzieher machen oder eine weitere Wiedereröffnung ihrer Wirtschaft auf Eis legen. Zudem kündigte der Bürgermeister im Bezirk Miami-Dade an, die Strände am Wochenende des 4. Juli die Strände zu schliessen. Dann wird der Nationalfeiertag in den USA gefeiert. US-Gesundheitsexperten haben bei jungen Menschen eine hohe Zahl von Fällen beobachtet. Diese gehen wieder aus, oft ohne Masken zu tragen oder andere Social-Distancing-Regeln zu beachten.