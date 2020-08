Der Ticker startet um 7:10 Uhr

21:54 «Wir wollen nach Hause!» Sie sind die Vergessenen der Coronakrise: die Seeleute. Trotz Landung in einem Hafen darf die Besatzung meistens nicht von Bord. Rund eine Viertelmillion Seeleute sind betroffen und stecken teilweise acht bis 15t Monate auf ihren Frachtschiffen oder Tankern fest. Zwölft Staaten haben nun eine Vereinbarung getroffen, um den Wechsel von Schiffsbesatzungen zu erleichtern. Aber viele Seeleute müssen sich vermutlich noch Wochen gedulden, bis sie abgelöst werden, wie eine Reportage zeigt: 02:03 Video 250'000 Seeleute monatelang ohne Landgang Aus Tagesschau vom 02.08.2020. abspielen

21:13 Schausteller ergreifen die Initiative Ob Chilbi, Seenachtsfest, Wochenmarkt - für Marktfahrerinnen und Schausteller sieht es momentan sehr düster aus. Es findet wegen der Corona-Pandemie kaum etwas statt. Vertreterinnen und Vertreter der Branche befürchten, dass ein Grossteil der Geschäfte das Jahr nicht übersteht. Allerdings gibt es auch einige Schausteller, die nun die Initiative ergreifen und in Romanshorn am Bodensee eine Chilbi organisieren. 02:01 Video Schausteller machen Chilbi trotz Corona am Bodensee Aus Tagesschau vom 02.08.2020. abspielen

19:01 Quarantäne für zwei Junioren-Eishockeyteams Das Kantonsarztamt des Kantons Bern hat zwei komplette Junioren-Eishockeyteams in Quarantäne gesetzt. Es handelt sich um die U17-Mannschaften des SCB Future und der SCL Tigers. In beiden Teams wurde ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Angesteckt haben sie sich womöglich bei kürzlichen Testspielen gegen die tschechische U17-Nationalmannschaft. Am Freitag war bekannt geworden, dass 16 Spieler dieses Teams positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona bei Juniorenteams Zwei Berner U17-Eishockeyteams sind in Quarantäne 02.08.2020 Mit Audio

18:15 BAG korrigiert: Hauptansteckungsort ist die Familie, nicht die Clubs Das Bundesamt für Gesundheit hat Angaben zu den Corona-Ansteckungsorten korrigiert: Die meisten Ansteckungen passieren demnach im familiären Umfeld, nicht in den Clubs. Am Freitag hat das BAG aufgrund einer SRF-Anfrage die Aufstellung der Ansteckungsorte mit dem neuen Coronavirus aufgezeigt. Die Tabelle sei fehlerhaft, schreibt das BAG am Sonntag in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Daten seien einem falschen Ansteckungsort zugeordnet worden. Es zeige sich, dass gemäss den klinischen Meldeformularen, die dem BAG durch Ärztinnen und Ärzte zugestellt wird, die meisten Ansteckungen im familiären Umfeld geschehen, gefolgt vom Arbeitsplatz. Ausgehlokale machen entgegen der Tabelle vom Freitag einen einstelligen Prozentsatz aus. Bekannte Ansteckungsorte – BAG korrigiert Angaben Quelle: BAG – alle bekannten Ansteckungswege bei Coronavirus-Infektionen vom 16. Juli bis 1. August 2020) Anzahl Prozent Familiäres Umfeld 216 27.2 Anderer Kontakt 99 12.5 Bei der Arbeit 69 8.7 An privatem Fest 24 3.0 Als medizinisches und Pflegepersonal 17 2.1 In spontaner Menschenansammlung 17 2.1 Im Club / in der Disco 15 1.9 In der Bar / im Restaurant 13 1.6 Unbekannter Ansteckungsort 4 0.5 In der Schule 2 0.3 Bei einer Demonstration/Veranstaltung 1 0.1 Fehlende Angaben 316 39.8 Total 793 100

17:07 Schlechte Aussichten für die Gastronomie-Branche Schweizer Hotels, Bars und Restaurants haben im Juli deutlich weniger Gäste bewirtet, als im Juli vor einem Jahr. Der Umsatzrückgang belaufe sich auf 31.9 Prozent, schreibt der Branchenverband Gastrosuisse nach einer Umfrage bei seinen Mitgliedern, Link öffnet in einem neuen Fenster Ende Juli. Besonders hart getroffen sei das Gastgewerbe in den Städten und Agglomerationen. Die grössten Umsatzeinbussen hätten städtisch geprägte Kantone wie Basel-Stadt (-46,6 Prozent), Genf (-42,4 Prozent) und Zürich (-39 Prozent) erlitten. Geringer seien die Rückgänge in Seen- und Bergregionen. Aber auch in den Berggebieten habe eine Mehrheit der Betriebe weniger Umsatz erzielt als 2019, sagte Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer dem «Sonntagsblick». «Über das ganze Land gesehen hinken fast zwei Drittel hinter den Ergebnissen vom vergangenen Jahr her.» Wenn diese Situation anhalte, würden zusätzliche Unterstützungsmassnahmen nötig, um Unternehmen zu retten und einen massiven Stellenabbau zu verhindern, schrieb Gastrosuisse. «Mehr als die Hälfte der Betriebe ist gemäss der Umfrage weiterhin auf das Instrument der Kurzarbeit angewiesen; eine Möglichkeit, die unbedingt fortbestehen muss.» Legende: Alle Gastgewerbe-Bereiche haben im Hochsommer Umsatz eingebusst im Vergleich zum Vorjahr. Gastrosuisse

15:18 Auch in Corona-Zeiten dreht sich das Karussell Normalerweise würden Marktfahrer und Schausteller jetzt bis Anfang Winter von einer Chilbi zur nächsten fahren. Zu Zeiten von Corona aber fällt alles aus – das bedroht diesen Berufsstand existenziell: Vertreter der verschiedenen Schweizer Marktfahrer- und Schausteller-Verbände sind sich einig: Spätestens Ende Jahr werden mindestens 80 Prozent der Geschäfte und Familienunternehmen finanziell am Ende sein. In diesen schwierigen Zeiten gibt es aber auch Eigeninitiative. In Romanshorn am Bodensee haben Schausteller eine kleine Chilbi organisiert – natürlich unter Corona-Schutzbedingungen. 02:01 Video Lunapark light: «Wollen zeigen, dass es geht» Aus Tagesschau vom 02.08.2020. abspielen

14:47 Corona könnte Spanien 750'000 Arbeitsplätze kosten Die spanische Tourismusbranche hat ihre schon bisher pessimistischen Prognosen für dieses Jahr noch einmal drastisch nach unten revidiert. Bis zum Jahresende drohten der Verlust von bis zu 750'000 Arbeitsplätzen und ein Rückgang der in normalen Zeiten zu erwartenden Einnahmen um mehr 50 Prozent oder 83 Milliarden Euro. Das berichtet die Zeitung «El País» unter Berufung auf Schätzungen des Reiseunternehmerverbandes Exceltur. Bis vor kurzem rechnete der Verband noch mit Einbussen von 40 Milliarden Euro im Tourismus, der 2019 mehr als zwölf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beitrug. Der Verband fordert deshalb 30 Milliarden Euro der für Spanien zu erwartenden rund 140 Milliarden aus dem EU-Hilfsfonds zur Überwindung der Coronakrise. 01:28 Video Spanien-Rückreisende müssen in England in Quarantäne Aus Tagesschau vom 28.07.2020. abspielen

14:05 Strafverfolgung dank Corona-Gästelisten? In Deutschland müssen alle Gäste von Bars, Restaurants und Cafés ihren Namen, Adresse und Telefonnummer hinterlassen – damit Corona-Infektionen nachverfolgt werden können. Nun nutzt die deutsche Polizei diese Daten für die Strafverfolgung. Was Gastro- und Tourismusverbände kritisieren. Die Polizeigewerkschaft verteidigt das Vorgehen hingegen. Es gehöre zur Kernaufgabe der Polizei, Straftaten zu verfolgen. Dazu könne auch die Möglichkeit gehören, eine Corona-Gästeliste einzusehen und auszuwerten. Gästelisten würden aber nur mit Genehmigung der Staatsanwaltschaft oder eines Gerichts eingesehen, sagte der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft der Nachrichtenagentur dpa. Unter den Bundesländern gibt es geteilte Meinungen zum Vorgehen der Polizei. So sagt beispielsweise der Innenminister von Baden-Württemberg, dieses sei unzulässig.

13:41 Steigende Zahlen in Bern: 18 neue Erkrankungen Im Kanton Bern erhöht sich die Zahl der Corona-Erkrankungen klar. Heute Sonntag wurden 18 neue Fälle bekannt. Betroffen sind Personen aus praktisch allen Teilen des Kantons, wie aus den im Internet publizierten Zahlen hervorgeht. Je zwei Fälle gab es demnach in Biel, Thun und Lyss, je einer in Ersigen, Langenthal, Ins, Schangnau, Roggwil, Grindelwald, Münsingen, Oberhofen, Hindelbank, Wimmis, Bern und Wabern. Im Kanton Bern war die Zahl der täglichen Neuansteckungen bis Ende April zweistellig. Im Mai und Juni war sie einstellig, an einzelnen Tagen wurde keine einzige Neuansteckung bekannt. Seit Juli gibt es regelmässig wieder zweistellige Zahlen, so waren es am vergangenen Freitag 13 und am Samstag (1. August) 14. Seit Beginn der Pandemie sind im Kanton Bern insgesamt 2143 Personen mit dem Coronavirus infiziert worden. An den Folgen von Covid-19 sind bislang 97 Menschen gestorben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus So entwickeln sich die Fallzahlen in der Schweiz 23.03.2020 Mit Video

12:15 BAG meldet 138 Neuinfektionen Die aktuellen BAG-Zahlen sind da: In der Schweiz und in Liechtenstein sind gemäss dem Bundesamt für Gesundheit am Sonntag 138 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus innert eines Tages gemeldet worden. Das sind weniger als am Vortag mit 180 neuen Covid-19-Infizierten. In den vergangenen sieben Tagen belief sich die Zahl damit auf 1084. Gleichzeitig meldete das BAG im Vergleich zum Vortag 6 neue Hospitalisationen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung belief sich wie am Vortag auf 1707. In Isolation aufgrund der Kontaktrückverfolgung befanden sich 1041 infizierte Personen. In Quarantäne waren 2877 Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren. Die Zahlen stammen aus 25 Kantonen und aus Liechtenstein. 12'388 zusätzliche Personen waren nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2 beläuft sich bisher auf insgesamt 801'742. Bei 5.3 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

12:05 Aida Cruises sticht noch nicht wieder in See Die Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises hat ihren Neustart nach der Corona-Zwangspause kurzfristig verschoben. Die geplanten Mini-Kreuzfahrten auf der Ostsee für die erste Augusthälfte wurden heute Sonntag abgesagt. Entgegen den Erwartungen des Unternehmens stehe eine letzte formale Freigabe für den Start der Kurzreisen ab 5. August durch den Flaggenstaat Italien noch aus, teilte Aida an seinem Sitz im deutschen Rostock mit. Für Aida Cruises ist dies ein herber Rückschlag. Das Unternehmen wollte nach der coronabedingten Zwangspause seit Mitte März am 5. August wieder Fahrt aufnehmen, zunächst mit Mini-Kreuzfahrten auf der Ostsee ohne Landgänge. Für den Neustart seien umfassende Konzepte entwickelt und alle erhöhten Hygienestandards sowie Massnahmen zum Schutz vor Covid-19 an Bord der Schiffe umgesetzt worden.

11:01 Erneut demonstrieren Tausende gegen Netanjahu Tausende Israelis haben zum wiederholten Male gegen Korruption und das Krisenmanagement von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der Corona-Pandemie protestiert. Am frühen Morgen löste die Polizei eine Demonstration nahe der offiziellen Residenz Netanjahus in Jerusalem auf und nahm 12 Personen fest. Die Sicherheitskräfte hätten dabei «angemessene Gewalt» eingesetzt, erklärte ein Polizeisprecher. Dagegen sagt eine Demonstrantin der dpa, die Polizei sei «übermässig aggressiv» vorgegangen, um die verbliebenen Menschen auseinanderzutreiben. Seit Wochen kommen jedes Wochenende mehr Gegner Netanjahus nahe der offiziellen Residenz des Regierungschefs zu Demonstrationen zusammen. Diesmal forderten über 10'000 Menschen dort den Rücktritt des 70-jährigen. Zu einer Kundgebung an der Privatresidenz Netanjahus in der Küstenstadt Caesarea erschienen nach Angaben der Polizei zudem rund 1000 Menschen. 00:34 Video Die Bilder der Proteste in Israel Aus News-Clip vom 02.08.2020. abspielen

9:30 Taskforce-Chef will Events auf 100 Personen limitieren Öffentliche Anlässe sollen wieder auf hundert Personen beschränkt werden. Dafür spricht sich der neue Chef der Covid-19-Taskforce des Bundes aus. Die Fallzahlen des Coronavirus befänden sich nahe an einem exponentiellen Wachstum. Es müsse früh eingegriffen werden. Ein exponentielles Anwachsen gelte es zu verhindern, sagte Martin Ackermann in der «SonntagsZeitung». Ansonsten drohten drastische und teure Einschränkungen. Das müsse unter allen Umständen verhindert werden. Für weitere Lockerungen wie die Bewilligung von Grossveranstaltungen gebe es daher praktisch keinen Spielraum mehr. Das Schwierige an der Situation sei, dass das Thema Corona zwar omnipräsent sei, viele aber niemanden persönlich kennen würden, der sich angesteckt habe. Das sei schwer zusammenzubringen, sagte Ackermann. Legende: Laut Martin Ackermann müssen die Behörden klar machen, dass das Virus immer noch im Umlauf ist. Keystone

9:01 Belgien verbietet Reisen in die Genferseeregion Belgien hat Reisen in die Kantone Waadt, Wallis und Genf verboten. Die Kantone figurieren auf der roten Liste des Aussenministeriums Belgiens. Auf deren Website, Link öffnet in einem neuen Fenster heisst es, dass Reisen «in die Genferseeregion (Waadt, Wallis, Genf)» in diese Kantone «nicht möglich oder nicht erlaubt» sind. Wer umgekehrt aus diesen Kantonen in Belgien einreisen will, wird zu Quarantäne und einem Covid-19-Test verpflichtet. Bis Mitte Juli hatte Belgien bereits die Quarantäne und den Test für Reisende aus dem Tessin vorgeschrieben. Der Kanton figurierte jedoch nur auf der orangen, nicht auf der roten Liste. Damals hiess es, auf der orangen Liste würden alle Regionen aufgeführt, welche mehr als doppelt so viele Ansteckungen wie Belgien aufweisen – und zwar pro 100'000 Einwohner. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: «Sperrgebiet» Genferseeregion Kantone kritisieren Belgiens rote Liste 02.08.2020 Mit Video

8:16 WHO-Experten warnen davor, im Kampf gegen die Pandemie nachzulassen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollte nach dem Rat ihres Notfall-Komitees einer allgemeinen Müdigkeit im Kampf gegen das Coronavirus vorbeugen. Dazu gehörten gerade angesichts des wirtschaftlichen Drucks fein abgestimmte und pragmatische Richtlinien für eine angemessene Reaktion auf einen Covid-19-Ausbruch. Das teilte das Experten-Gremium am Samstag nach einer Telefonkonferenz mit. Besonderes Augenmerk sollte darauf gelegt werden, dass sich auch die jüngere Generation dem Kampf gegen das Virus verpflichtet fühle. Das Komitee, das die WHO zu Anfang des Jahres einberufen hatte, betonte zudem aufgrund der voraussichtlich langen Dauer der Pandemie die Notwendigkeit nachhaltiger Bekämpfungsstrategien auf regionaler, nationaler und globaler Ebene.

7:25 Polen mit traurigen Rekordwerten Polen hat so viele neue Corona-Fälle registriert wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Am Samstag verzeichneten die Behörden nach eigenen Angaben 658 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Seit drei Tagen registriert das EU-Land täglich neue Rekordwerte. Die Regierung in Warschau erwägt deshalb schärfere Massnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus. Geprüft werde zum Beispiel erneut eine Quarantäne für Reisende aus einigen Ländern mit hohem Infektionsgeschehen. Im Land gilt eine Maskenpflicht in Bus und Bahn sowie in öffentlichen Gebäuden. In Polen haben sich nach offiziellen Angaben bislang 46 346 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. 1721 Menschen starben demnach mit dem Virus.

7:13 Australien: Ausgangssperre und weitere Beschränkungen Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen haben die Behörden im australischen Bundesstaat Victoria den Katastrophenzustand ausgerufen und eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Zudem dürfe nur noch eine Person aus jedem Haushalt einmal am Tag einkaufen gehen, sagt Victorias Regierungschef Daniel Andrews. In Melbourne, der Hauptstadt des Bundesstaates, dürfen sich die Menschen nicht mehr als fünf Kilometer von zu Hause entfernen. Es sind die bislang strengsten Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen in dem Bundesstaat zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus. Sie sollen für sechs Wochen bis Mitte September gelten. Die Neuinfektionen nahmen jüngst wieder etwas zu. Die Behörden meldeten am Sonntag 671 neue Fälle, nachdem es am Samstag mit 397 nachgewiesenen Ansteckungen mehr als ein Drittel weniger gewesen waren als am Freitag. Am Donnerstag gab es einen Höchstwert von 723 Neuinfektionen. 00:28 Video Andrews: «Sie dürfen sich nicht mehr weiter als fünf Kilometer von ihrem Zuhause weg aufhalten» (engl.) Aus News-Clip vom 02.08.2020. abspielen