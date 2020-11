Der Ticker startet um 6:00 Uhr

13:36 Freiburger Kantonsspital vergrössert seine Intensivstation Wegen der vielen Covid-19-Fälle vergrössert das Freiburger Kantonsspital seine Intensivstation. Platz geschaffen wird, indem chirurgische und orthopädische Eingriffe statt im Kantonsspital in zwei Freiburger Privatkliniken vorgenommen werden. Auf diese Weise erhält die Innere Medizin 30 Betten mehr und die Zahl der Intensivbetten steigt von 22 auf 29. Das teilte die Freiburger Spitalgruppe HFR mit, zu der das Kantonsspital gehört. Die 22 Intensivbetten waren Anfang Woche alle besetzt. Dank der Verlagerung von Eingriffe zu anderen Spitälern kann auch das Personal in der Intensivstation aufgestockt werden. Heute befinden sich 181 Covid-19-Patienten in der Obhut des HFR. Mitte Oktober waren es noch 13 gewesen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Intensivmedizin am Limit In den Spitälern wird es enger 03.11.2020 Mit Video

13:19 Bundesrat informiert um 14.30 Uhr Am Nachmittag informiert der Bundesrat über neue Entscheide im Zusammenhang mit Covid-19. Die Medienkonferenz können Sie hier und auf SRF 1 live verfolgen. Anwesend sein werden: Alain Berset, Departement des Innern (EDI)

Viola Amherd, Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

Ueli Maurer, Finanzdepartement (EFD)

12:50 USA am Wahltag mit zweithöchstem Wert bei den Neuinfektionen Die USA haben am Dienstag, dem Tag der Wahl, mit mehr als 91'000 Corona-Neuinfektionen den bislang zweithöchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Der bislang höchste Wert war am 30. Oktober registriert worden, als mehr als 99'000 Ansteckungen registriert wurden. In den USA sind mehr als 232'000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. US-Präsident Donald Trump hat im Wahlkampf wiederholt gesagt, die USA seien in der Krise bald über dem Berg – wofür es keine Anzeichen gibt. 00:05 Video Aus dem Archiv: Trump zu Covid-19: «Es wird verschwinden» Aus News-Clip vom 23.10.2020. abspielen

12:04 BAG meldet 10'073 neue Corona-Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 10'073 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 7707 . Das sind 21 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 26.6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 27 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 30'870 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 17 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 27 Tests positiv. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 73 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 3222 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 46 Prozent mehr als in der Vorwoche.

10:44 Jeder dritte Gastrobetrieb in der Schweiz fürchtet um seine Existenz Etwa jedes zehnte Unternehmen in der Schweiz hat gegenwärtig Angst um seine Existenz. Im Gastgewerbe ist es sogar jeder dritte Betrieb. Das zeigt die aktuelle Umfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF, Link öffnet in einem neuen Fenster der ETH Zürich. Die Angst vor Konkursen nahm im September und Oktober wieder leicht zu, nachdem sie im Sommer zurückgegangen war. Die KOF weist darauf hin, dass die landesweite Verschärfung der Schutzmassnahmen von letzter Woche noch kaum in die Umfrage bei über 4500 Unternehmen eingeflossen sei. Der Detailhandel ist laut der Umfrage der einzige Wirtschaftsbereich in der Schweiz, in welchem die Lage gegenwärtig besser ist als vor der Corona-Pandemie. Legende: Keystone

10:09 Graubünden erlaubt Urnenabstimmungen statt Gemeindeversammlungen Wegen der Pandemie dürfen Bündner Gemeinden anstelle von Gemeindeversammlungen Urnenabstimmungen durchführen. Das Gleiche gilt bis Ende April 2021 für Bürgergemeinden, Regionen und Gemeindeverbände. Dies hat die Bündner Regierung mit einer notrechtlichen Verordnung verfügt, wie sie am Mittwoch informierte. Damit würden die Handlungsfähigkeit der Gemeinden und das demokratische Mitwirkungsrecht der Stimmbevölkerung sichergestellt. Die Gemeinden konnten schon vom Frühjahr bis Juni aufgrund einer notrechtlichen Kompetenzverordnung der Regierung Urnenabstimmungen statt Versammlungen organisieren. Damals allerdings war die Änderung nur für unaufschiebbare Geschäfte vorgesehen. Die aktuell schwierige Situation erfordere es, dass die Handlungsfähigkeit der Gemeinden uneingeschränkt gewährleistet bleibe, betonte die Regierung.

9:13 Russland meldet Rekordwert Mit fast 19'800 nachgewiesenen Neuinfektionen binnen eines Tages meldet Russland einen Höchstwert. Die Zahl der Ansteckungsfälle stieg um 19'768 auf über 1.69 Millionen. Allein in Moskau kamen über 5800 Fälle hinzu. Die Behörden verzeichnen 389 weitere Todesfälle, die Gesamtzahl liegt nun bei 29'217. Russland hat nach den USA, Indien und Brasilien die meisten Infektionsfälle weltweit, gibt aber im Vergleich deutlich weniger Todesfälle an. SRF-Korrespondent David Nauer zum neuen Höchstwert:

8:21 Darf der Arbeitgeber meine Quarantänezeit als Ferien abbuchen? Homeoffice, Schutzkonzept am Arbeitsplatz, Quarantäne: Die Corona-Pandemie wirft viele arbeitsrechtliche Fragen auf. Welche Pflichten hat der Arbeitgeber, welche Rechte die Arbeitnehmerin? Fünf Expertinnen und Experten haben im «Kassensturz»-Chat Ihre Fragen beantwortet. Hier finden Sie das Protokoll: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Chat mit Experten Antworten zur aktuellen Corona-Situation am Arbeitsplatz 03.11.2020 Mit Bildergalerie

8:01 Dänemarks Justizminister positiv auf Coronavirus getestet Der dänische Justizminister Nick Hækkerup ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er werde sich deshalb in der nächsten Zeit zu Hause isolieren, teilte der Minister in der Nacht zum Mittwoch auf Facebook mit. Hækkerup zählt in der Coronakrise neben Regierungschefin Mette Frederiksen und Gesundheitsminister Magnus Heunicke zu den wichtigsten Akteuren der sozialdemokratischen Regierung in Kopenhagen. Weitere Kabinettsmitglieder haben sich nach einer Coronavirus-Infektion in ihrem Umfeld am Dienstag in Quarantäne begeben.

7:32 Ausbreitung des Coronavirus in Indien verlangsamt sich Indien meldet 46'253 nachgewiesene Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Seit dem Höhepunkt im September verlangsamt sich die Ausbreitung, und die täglich gemeldeten Neuinfektionen sind

zurückgegangen. Seit zehn Tagen liegt die Zahl unter 50'000. Mit 8.3 Millionen Ansteckungsfällen liegt das Land weltweit auf Platz zwei hinter den USA. Die Gesundheitsbehörden in den USA vermelden derweil mindestens 92'500 Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden auf rund 9.42 Millionen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben, stieg um mindestens 1142 auf 232'748. Legende: Markt in Neu-Delhi Ende Oktober: In der indischen Hauptstadt steigen die Fallzahlen wieder. Keystone

6:02 Bussgelder gegen Airlines Das deutsche Luftfahrtbundesamt (LBA) hat in 21 Fällen gegen Fluggesellschaften Bussgelder verhängt, die Ticketkosten von Coronavirus-bedingt stornierten Flügen nicht fristgerecht zurückbezahlt haben sollen. Das habe ein Sprecher der Behörde auf Anfrage mitgeteilt, berichtet das «Handelsblatt» am Mittwoch. Details zur Höhe der Geldstrafen wurden dabei allerdings keine genannt. Insbesondere die in der Coronakrise vom Staat gestützte Lufthansa stand zuletzt in diesem Zusammenhang in der Kritik. Verbraucherschützer hatten der Airline eine mangelnde Rückzahlung stornierter Flüge vorgeworfen. Legende: Die Lufthansa stand zuletzt in der Kritik, weil Ticketkosten von stornierten Flügen nicht oder zu spät zurückbezahlt wurden. Reuters

4:04 Frankreich: Mit Wertpapieren gegen Krise Die französische Regierung will Insidern zufolge Schatzwechsel ausgeben, um die zusätzlichen Kosten für den zweiten Coronavirus-Lockdown zu decken. Dabei handelt es sich um spezielle Wertpapiere, die der Beschaffung kurzfristiger Gelder dient. Frankreich will damit den Haushaltsetat schonen, wie es aus Kreisen des französischen Finanzministeriums hiess. In Frankreich hat am Freitag ein einmonatiger Lockdown begonnen, nachdem die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen zuletzt deutlich gestiegen war. Um Unternehmen für die entstehenden Umsatzeinbussen während des Lockdowns zumindest teilweise zu entschädigen, will die Regierung Frankreichs zusätzliche 20 Milliarden Euro ausgeben.

22:35 Madrid will Spaniens zweitgrösste Airline stützen Der spanische Staat will der gebeutelten Fluglinie Air Europa mit insgesamt 475 Millionen Euro unter die Arme greifen. 240 Millionen würden als Beteiligungsdarlehen und der Rest als normales Darlehen mit sechsjähriger Laufzeit zur Verfügung gestellt, teilte die Regierung in Madrid mit. Bei der Rettung der zweitgrössten Fluglinie des Landes komme erstmals der in der Coronakrise gebildete staatliche Fonds zur Unterstützung der Zahlungsfähigkeit strategischer Unternehmen zum Einsatz, sagte Finanzministerin María Jesús Montero. Brüssel müsse den Krediten aber noch zustimmen, schrieb die Zeitung «La Vanguardia». Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr hatte Air Europa bereits einen staatlichen Notkredit von 140 Millionen Euro erhalten, wie die Zeitung «El País» schrieb. Montero betonte, der Staat behalte sich mit der Gewährung der neuen Gelder das Recht vor, bei einem Verkauf der Fluglinie oder bei der Vereinbarung von Allianzen mit anderen Unternehmen ihren Einfluss geltend zu machen. Legende: Reuters / Archiv

21:31 Die Niederlande verschärfen ihre Schutzmassnahmen deutlich Die Niederlande haben die Massnahmen im Teil-Lockdown weiter drastisch verschärft. «Bleiben Sie so viel wie möglich zu Hause», mahnte der niederländische Premier Mark Rutte in Den Haag. Bewegungen im Land müssten möglichst reduziert werden. «Gehen Sie nicht zum Spass shoppen», sagte Rutte. Alle öffentlichen Gebäude werden geschlossen. Ausserdem sollen die Niederländerinnen und Niederländer bis Mitte Januar nicht ins Ausland reisen. Deutschland wurde zum Risikogebiet erklärt. Reisende aus dem Nachbarstaat müssen nach ihrer Heimkehr für zehn Tage in Heim-Quarantäne. Seit drei Wochen gilt bereits der Teil-Shutdown. Nun werden nach den Gaststätten auch Museen, Theater, Schwimmbäder, Vergnügungsparks und Zoos geschlossen. Auch der persönliche Kontakt wird stark reduziert. In der Öffentlichkeit sind nur noch Treffen von maximal zwei Personen erlaubt, bisher waren das noch vier. Auch privat sollen nur noch zwei Gäste am Tag empfangen werden. Die Verschärfungen sollen vorerst zwei Wochen gelten. Bei der Bekämpfung der Pandemie gebe es zwar vorsichtige positive Tendenzen, sagte der Premier. «Aber das ist sicher noch nicht genug.» Legende: Keystone / Archiv

20:59 Ungarn ist erneut im Notstand Wegen der zunehmenden Zahl von Ansteckungen mit dem Coronavirus verhängt Ungarn den Gefahrennotstand und eine nächtliche Ausgangssperre. Gaststätten und Clubs müssen schliessen, Theater, Kinos und andere Veranstalter dürfen nur ein Drittel der verfügbaren Plätze vergeben, gab Ministerpräsident Viktor Orban in einem Video bekannt, das auf seiner Facebook-Seite publiziert wurde. «Die Ausbreitung der Pandemie hat sich beschleunigt», sagte Orban. «Es ist an der Zeit, dass wir neue Schritte setzen, mit denen wir die Funktionsfähigkeit der Krankenhäuser und das Leben der älteren Mitbürger schützen.» Die Ausgangssperre gelte jeweils von 00.00 bis 05.00 Uhr. Der Gefahrennotstand erlaubt es der Regierung, ausserordentliche Massnahmen auf dem Verordnungsweg zu erlassen. Er tritt am Mittwoch 00.00 Uhr in Kraft und gilt zunächst für 15 Tage. Er kann vom Parlament um weitere 90 Tage verlängert werden.

19:26 Algerischer Präsident im Spital Der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das algerische Präsidialamt am Dienstag mit. Tebboune war vor einer Woche zur medizinischen Behandlung nach Deutschland gereist. Der Präsident werde nach seiner Infektion weiterhin in einem deutschen Spezialkrankenhaus behandelt, hiess es. Die Behandlung verlaufe erfolgreich und sein Zustand verbessere sich «allmählich». Legende: Keystone

18:31 Kanton Bern bittet Armee um Hilfe Im Kanton Bern soll die Armee mit zehn Ambulanzen und Personal aushelfen. Das Gesuch stellte die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion am vergangenen Freitag, wie Stephan Zellmeyer vom Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär bekanntgab. Er bestätigte damit eine Meldung der Online-Ausgabe der Zeitung «Der Bund» und sagte weiter, es gehe um Leistungen, welche der Zivilschutz nicht erbringen könne. Dieser verfüge über keine Rettungswagen. Der Kanton Bern sähe es gern, wenn die Armee im Kanton Bern ab 9. November bereitstünde. Zuerst muss aber der Bundesrat noch den Einsatz im Kanton Bern und in anderen Kantonen bewilligen. Bereits mehrere Westschweizer Kantone haben um Unterstützung der Armee angefragt. Am Mittwoch könnte der Bundesrat über den Einsatz der Armee entscheiden. Bereits im Frühjahr und bis in den Frühsommer hinein waren landesweit 5000 Armeeangehörige im Kampf gegen Covid-19 für den Assistenzdienst aufgeboten worden. Legende: Keystone / Archiv

17:31 Waadt erklärt den Notstand Der Kanton Waadt hat den Notstand ausgerufen: Museen, Kinos, Theater, Sporthallen, Fitnesszentren und Restaurants bleiben von Mittwoch 17.00 Uhr bis zum 30. November geschlossen. Öffentliche und private Treffen sind bis zu 5 Personen erlaubt. Schulen und Krippen bleiben offen. Damit zieht der Kanton die Schraube in Sachen Coronaschutzmassnahmen deutlich an. Die Massnahmen seien unerlässlich, um das Fortschreiten der Pandemie einzudämmen, betonte Staatsratspräsidentin Nuria Gorrite (SP). Das soziale und kulturelle Leben müsse heruntergefahren werden. Die Situation sei sehr ernst. Auch die Kantone Jura, Genf, Neuenburg und Freiburg haben öffentliche Einrichtungen und andere Infrastrukturen geschlossen. Vor zwei Wochen machte das Wallis den Anfang mit Einschränkungen der Restaurant-Öffnungszeiten und der Schliessung von Kulturstätten.

16:41 Mehrere Kantone verzeichnen höhere Übersterblichkeit als erwartet In den Kantonen Schwyz, Wallis und Freiburg sind Ende Oktober mehr Menschen gestorben als statistisch erwartet. Dies zeigen neue Daten des Bundesamtes für Statistik. Auch bei den über 65-Jährigen sind in der Woche vom 19. bis am 25. Oktober mehr Schweizerinnen und Schweizer gestorben als im Rahmen einer normalen Woche. Als Grund dafür werden in erster Linie die an Covid-19-Verstorbenen genannt. Die statistische Übersterblichkeit zählt alle Verstorbenen in einem gewissen Zeitraum – egal, woran sie gestorben sind – und vergleicht sie mit dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. In den Grafiken von SRF wird sie auf Kantone heruntergebrochen und wöchentlich aktualisiert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus So entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Schweiz 04.11.2020 Mit Video